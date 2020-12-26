Папа Римский Франциск в рождественском послании раскритиковал "национализм вакцин"

Папа Франциск в своем рождественском послании в пятницу, 25 декабря, призвал страны всего мира поделиться вакцинами от COVID-19, ведь пандемия не имеет границ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает France 24.

Пандемия и ее социальные и экономические последствия доминировали в послании, в котором Папа призвал к глобальному единству и помощи странам, которые страдают от конфликтов и гуманитарных кризисов.

"На текущий момент истории, отмечаемый экологическим кризисом и серьезными экономическими и социальными дисбалансами, которые только ухудшаются пандемией коронавируса, для нас особенно важно признать друг друга братьями и сестрами", - сказал Папа.

Подчеркивая, что здравоохранение является международной проблемой, понтифик раскритиковал так называемый "национализм вакцин", который, по мнению представителей ООН, ухудшит пандемию, если бедные страны получат вакцину в последнюю очередь.

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"Пусть Сын Божий восстановит у политических и правительственных лидеров дух международного сотрудничества, начиная со сферы здравоохранения, чтобы всем был обеспечен доступ к вакцинам и лечению. Перед вызовом, который не знает границ, мы не можем возводить стены. Мы все в одной лодке ", - отметил Франциск.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск во время рождественского послания "Urbi et Orbi" вспомнил о войне на востоке Украины.

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