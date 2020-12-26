Папа Римский Франциск в рождественском послании раскритиковал "национализм вакцин"
Папа Франциск в своем рождественском послании в пятницу, 25 декабря, призвал страны всего мира поделиться вакцинами от COVID-19, ведь пандемия не имеет границ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает France 24.
Пандемия и ее социальные и экономические последствия доминировали в послании, в котором Папа призвал к глобальному единству и помощи странам, которые страдают от конфликтов и гуманитарных кризисов.
"На текущий момент истории, отмечаемый экологическим кризисом и серьезными экономическими и социальными дисбалансами, которые только ухудшаются пандемией коронавируса, для нас особенно важно признать друг друга братьями и сестрами", - сказал Папа.
Подчеркивая, что здравоохранение является международной проблемой, понтифик раскритиковал так называемый "национализм вакцин", который, по мнению представителей ООН, ухудшит пандемию, если бедные страны получат вакцину в последнюю очередь.
"Пусть Сын Божий восстановит у политических и правительственных лидеров дух международного сотрудничества, начиная со сферы здравоохранения, чтобы всем был обеспечен доступ к вакцинам и лечению. Перед вызовом, который не знает границ, мы не можем возводить стены. Мы все в одной лодке ", - отметил Франциск.
Как сообщалось, Папа Римский Франциск во время рождественского послания "Urbi et Orbi" вспомнил о войне на востоке Украины.
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Церковь оценивает решения, которые принимают ученые и рационально мыслящие люди.
Это XXI век или мы всё еще живем в средневековье?
хто шо слепил, тот то и имеет...
Що отримає світ в результате - нагліші та живучіші пірати, які тероризуватимуть інших.
Просто збільшиться кількість дебілів та моральних покидьків.
Папа - твоїми благими намірами вимощена дорога в пекло!
Цьому антихристу з єзуїтів не потрібні національні держави, йому потрібні об єднання типу СРСР і Таожного союзу, тому він і топить за Кремль, а Україна для нього це нєдоразумєніє.
Ваше відкриття варте Нобеля!
Десь на рівні 10-го року знущань над мозґами людського дитинчати на уроках біології викладають усі відкритя варті і неварті Нобеля!
Для тих ,звичайно ,кому вдасться зрозуміти.
Теорія про "генетіку - продажную дєвку імьпєріалізма" (с) була, принаймні, простодушно-відвертіішою. )))
Якийсь ідіотенрайх ,а може просто примати.
Віруси ( якщо не рукотворні) є частиною тієї природи. Є певним елементом вдосконалення будь-якого живого виду. І через нейтралізацію (смерть) окремих невдалих особин того виду також. Аби невдалі генетичні комбінації організму не дали такого ж невдалого потомства. Здоровий організм від вірусів не вмирає. Перехворівший один раз має імунітет до вірусу (до багатьох штамів оного) і вірус співіснує з ним аж до природньої кончини організму від старості.
Що зробило ******* людство? А знехтувало своїм тисячолітнім досвідом у взаємодії із різними інфекційними хворобами і стало намагатися врятувати від смерті усіх. Навіть тих, кому в силу своїх особливостей шансів на порятунок 50% і менше. По волі господній людина із слабким здоровьям, що обумовлене успадкованими невдалими генами все ж може прожити досить довге життя. І якщо Творець допоміг пережити ту кризу, я б порадив такій людині подумати про своє дуже важливе призначення для чогось величного. Для своєї спільноти, серед якої він живе. Чи може й для людства загалом. Бо збереження життя коли шансів мало - чудо. А чудеса просто так не бувають.