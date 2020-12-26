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Новости Коронавирус и карантин
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Папа Римский Франциск в рождественском послании раскритиковал "национализм вакцин"

Папа Франциск в своем рождественском послании в пятницу, 25 декабря, призвал страны всего мира поделиться вакцинами от COVID-19, ведь пандемия не имеет границ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает France 24.

Пандемия и ее социальные и экономические последствия доминировали в послании, в котором Папа призвал к глобальному единству и помощи странам, которые страдают от конфликтов и гуманитарных кризисов.

"На текущий момент истории, отмечаемый экологическим кризисом и серьезными экономическими и социальными дисбалансами, которые только ухудшаются пандемией коронавируса, для нас особенно важно признать друг друга братьями и сестрами", - сказал Папа.

Подчеркивая, что здравоохранение является международной проблемой, понтифик раскритиковал так называемый "национализм вакцин", который, по мнению представителей ООН, ухудшит пандемию, если бедные страны получат вакцину в последнюю очередь.

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"Пусть Сын Божий восстановит у политических и правительственных лидеров дух международного сотрудничества, начиная со сферы здравоохранения, чтобы всем был обеспечен доступ к вакцинам и лечению. Перед вызовом, который не знает границ, мы не можем возводить стены. Мы все в одной лодке ", - отметил Франциск.

Как сообщалось, Папа Римский Франциск во время рождественского послания "Urbi et Orbi" вспомнил о войне на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцины от COVID-19 доставлены во все страны ЕС, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Автор: 

вакцина (3815) Папа Римский (439) Франциск (181) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
невже він сам не розуміє, наскільки смішно це звучить?
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26.12.2020 17:53
+6
Странный папа... Кто как ни он знает: лучшая "вакцина" это - молитва... Даром и безболезненно!
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26.12.2020 17:57
+4
Папа Франциск должен как можно скорее покинуть свой пост, в последнее время он играет на руку глобалистов! Признание однополых браков, вакцинация и т.д. что дальше?
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26.12.2020 19:32
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невже він сам не розуміє, наскільки смішно це звучить?
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26.12.2020 17:53 Ответить
Старість не радість.
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26.12.2020 18:01 Ответить
только не дальновидный человек как вы, не понимает о чем он говорит. Наверное вам чужда биология как и здравый смысл при пандемии. Ваш язык не поможет вам от вируса и возможных их мутаций
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26.12.2020 21:54 Ответить
На этом титуле держится весь Ватикан и имеет статус государства. Без него Ватикан всего лишь микрорайон Рима.
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26.12.2020 18:03 Ответить
В Африке на негров вакцина не действует !
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26.12.2020 17:57 Ответить
і на загашених боярою кацапів теж.
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26.12.2020 19:02 Ответить
В них "спутнік" є.
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26.12.2020 19:25 Ответить
Как бы от этого спутника через пару лет русская страна не опустела или все в псих. больницу не уложились...
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26.12.2020 20:07 Ответить
Странный папа... Кто как ни он знает: лучшая "вакцина" это - молитва... Даром и безболезненно!
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26.12.2020 17:57 Ответить
У луки- работа, водка, сауна, и как не странно- трактор.
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26.12.2020 18:01 Ответить
А не подсчкажет ли мне кто, сколько средств на разработку вакцины от ковида и обеспечение стран третьего мира вакциной выделило государство "Ватикан"?
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26.12.2020 17:58 Ответить
Они выделили ********* молитв. Это своего рода криптовалюта со многовековой историей.
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26.12.2020 18:09 Ответить
отцы святые лбы за нас, сирых, разбивают об пол - а все остальное уже как то сами....)))
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26.12.2020 18:12 Ответить
Кому выделили? Частному предприятию выпускающую и продающую вакцину? Или частному предприятию ВОЗ? Порекомендовавшему эту вакцину покупать? Много ты выделяешь средств соседнему магазину? Не? Просто идешь и покупаешь....
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26.12.2020 18:45 Ответить
Да какая разница кому они выделили бы для спасения своей паствы в той же Африке? Или не помощь сирым, больным и убогим проповедуют "святые" служители культа? Или забота о ближнем и помощь ему пререгатива только соседа ближнего, а не церковников?
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26.12.2020 18:51 Ответить
Какая польза ему от нищей паствы Африки? Все ищут богатых спонсоров....Так что не в тему ваш пасквиль! Что за привычка кидаться грязью во всех и всегда? Это национальная особенность украинцев? кацапов? гомосоветикус?
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26.12.2020 20:09 Ответить
"какая разница"....что то это мне напоминает...
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26.12.2020 20:10 Ответить
Церковь даёт указания и оценки светским правительствам.
Церковь оценивает решения, которые принимают ученые и рационально мыслящие люди.
Это XXI век или мы всё еще живем в средневековье?
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26.12.2020 18:05 Ответить
еретикует потихоньку понтифик - так и до "Бога нет" договориться недолго...
хто шо слепил, тот то и имеет...
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26.12.2020 18:07 Ответить
Допустимо, отримають безкоштовно вакцину пірати сомалі/лидинири.
Що отримає світ в результате - нагліші та живучіші пірати, які тероризуватимуть інших.
Просто збільшиться кількість дебілів та моральних покидьків.
Папа - твоїми благими намірами вимощена дорога в пекло!
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26.12.2020 18:08 Ответить
Ниочем, сейчас даже своих граждан страны ЕС смогут начать массово вакцинировать только через полгода а пока небольшие партии вакцины будут доставаться только тем кто в зоне риска, это старики и врачи. А уж про отправку в другие страны мира и речи быть не может.
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26.12.2020 18:11 Ответить
Еще раскритикует пусть мутации вируса в разных странах
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26.12.2020 18:15 Ответить
а сам решил какой колоться? если про национализм заговорил?
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26.12.2020 18:40 Ответить
Папа Франциск должен как можно скорее покинуть свой пост, в последнее время он играет на руку глобалистов! Признание однополых браков, вакцинация и т.д. что дальше?
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26.12.2020 19:32 Ответить
покинь пожалуйста свое тело, так лучше будет
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26.12.2020 22:02 Ответить
С наступающим!
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26.12.2020 22:55 Ответить
Папа Франциск в своем рождественском послании в пятницу, 25 декабря, призвал страны всего мира поделиться вакцинами от COVID-19, ведь пандемия не имеет границ. Источник: https://censor.net/ru/n3239208

Цьому антихристу з єзуїтів не потрібні національні держави, йому потрібні об єднання типу СРСР і Таожного союзу, тому він і топить за Кремль, а Україна для нього це нєдоразумєніє.
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26.12.2020 19:54 Ответить
І навіть присутність у вакцинах матеріалу з абортованого плоду з чоловічим ДНК зовсім не заваджає йому закликати до геноциду людей і людських душ.
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26.12.2020 20:05 Ответить
"Чоловіче" ДНК... Тоді, мабуть, існує і "жіноче" ДНК?
Ваше відкриття варте Нобеля!
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27.12.2020 09:39 Ответить
Не перестаю дивуватися глупості!
Десь на рівні 10-го року знущань над мозґами людського дитинчати на уроках біології викладають усі відкритя варті і неварті Нобеля!
Для тих ,звичайно ,кому вдасться зрозуміти.
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28.12.2020 10:54 Ответить
То це вам у школі розповіли про "чоловіче" ДНК?
Теорія про "генетіку - продажную дєвку імьпєріалізма" (с) була, принаймні, простодушно-відвертіішою. )))
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28.12.2020 14:45 Ответить
Іпполіт матвєєвічь - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F читай !
Якийсь ідіотенрайх ,а може просто примати.
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28.12.2020 16:46 Ответить
А шо говорит бог про вакцинацию ? В святом писании должна быть подробная инструкция.
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26.12.2020 20:09 Ответить
говорить кожному різне (хто як розуміє): кожна людина створена... так, аби прожити своє життя у сповненому несподіванок і небезпек світі і дати здорове (духовно також) потомство, аби й те продовжувало життя у мирі і злагоді (у рівновазі) з природою. Своєю і навколишньою.
Віруси ( якщо не рукотворні) є частиною тієї природи. Є певним елементом вдосконалення будь-якого живого виду. І через нейтралізацію (смерть) окремих невдалих особин того виду також. Аби невдалі генетичні комбінації організму не дали такого ж невдалого потомства. Здоровий організм від вірусів не вмирає. Перехворівший один раз має імунітет до вірусу (до багатьох штамів оного) і вірус співіснує з ним аж до природньої кончини організму від старості.
Що зробило ******* людство? А знехтувало своїм тисячолітнім досвідом у взаємодії із різними інфекційними хворобами і стало намагатися врятувати від смерті усіх. Навіть тих, кому в силу своїх особливостей шансів на порятунок 50% і менше. По волі господній людина із слабким здоровьям, що обумовлене успадкованими невдалими генами все ж може прожити досить довге життя. І якщо Творець допоміг пережити ту кризу, я б порадив такій людині подумати про своє дуже важливе призначення для чогось величного. Для своєї спільноти, серед якої він живе. Чи може й для людства загалом. Бо збереження життя коли шансів мало - чудо. А чудеса просто так не бувають.
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26.12.2020 21:43 Ответить
Вистачить "невбий" і вже стає ясно що вакцинація це саме злочин !
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28.12.2020 16:47 Ответить
 
 