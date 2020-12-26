Папа Римський Франциск у різдвяному посланні розкритикував "націоналізм вакцин"
Папа Франциск у своєму різдвяному посланні в п'ятницю, 25 грудня, закликав країни всього світу поділитися вакцинами проти COVID-19, адже пандемія не має кордонів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє France 24.
Пандемія та її соціальні й економічні наслідки домінували у посланні, в якому Папа закликав до глобальної єдності та допомоги країнам, котрі страждають від конфліктів та гуманітарних криз.
"На поточний момент історії, що вирізняється екологічною кризою та серйозними економічними і соціальними дисбалансами, які лише погіршуються пандемією коронавірусу, для нас особливо важливо визнати одне одного братами та сестрами", - сказав Папа.
Підкреслюючи, що охорона здоров'я є міжнародною проблемою, понтифік розкритикував так званий "націоналізм вакцин", який, на думку представників ООН, погіршить пандемію, якщо бідні країни отримають вакцину в останню чергу.
"Нехай Син Божий відновить у політичних та урядових лідерів дух міжнародної співпраці, починаючи з галузі охорони здоров'я, щоб усім був забезпечений доступ до вакцин та лікування. Перед викликом, який не знає кордонів, ми не можемо зводити стіни. Ми всі в одному човні", - наголосив Франциск.
Як повідомлялося, Папа Римський Франциск під час різдвяного послання "Urbi et Orbi" згадав про війну на сході України.
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Церковь оценивает решения, которые принимают ученые и рационально мыслящие люди.
Это XXI век или мы всё еще живем в средневековье?
хто шо слепил, тот то и имеет...
Що отримає світ в результате - нагліші та живучіші пірати, які тероризуватимуть інших.
Просто збільшиться кількість дебілів та моральних покидьків.
Папа - твоїми благими намірами вимощена дорога в пекло!
Цьому антихристу з єзуїтів не потрібні національні держави, йому потрібні об єднання типу СРСР і Таожного союзу, тому він і топить за Кремль, а Україна для нього це нєдоразумєніє.
Ваше відкриття варте Нобеля!
Десь на рівні 10-го року знущань над мозґами людського дитинчати на уроках біології викладають усі відкритя варті і неварті Нобеля!
Для тих ,звичайно ,кому вдасться зрозуміти.
Теорія про "генетіку - продажную дєвку імьпєріалізма" (с) була, принаймні, простодушно-відвертіішою. )))
Якийсь ідіотенрайх ,а може просто примати.
Віруси ( якщо не рукотворні) є частиною тієї природи. Є певним елементом вдосконалення будь-якого живого виду. І через нейтралізацію (смерть) окремих невдалих особин того виду також. Аби невдалі генетичні комбінації організму не дали такого ж невдалого потомства. Здоровий організм від вірусів не вмирає. Перехворівший один раз має імунітет до вірусу (до багатьох штамів оного) і вірус співіснує з ним аж до природньої кончини організму від старості.
Що зробило ******* людство? А знехтувало своїм тисячолітнім досвідом у взаємодії із різними інфекційними хворобами і стало намагатися врятувати від смерті усіх. Навіть тих, кому в силу своїх особливостей шансів на порятунок 50% і менше. По волі господній людина із слабким здоровьям, що обумовлене успадкованими невдалими генами все ж може прожити досить довге життя. І якщо Творець допоміг пережити ту кризу, я б порадив такій людині подумати про своє дуже важливе призначення для чогось величного. Для своєї спільноти, серед якої він живе. Чи може й для людства загалом. Бо збереження життя коли шансів мало - чудо. А чудеса просто так не бувають.