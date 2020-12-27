Пенсионный фонд начал выплату компенсаций предпринимателям за ужесточение карантина. Уже направлено свыше 2,8 млрд грн, - Шмыгаль

Пенсионный фонд на этой неделе начал выплаты 8000 грн материальной помощи от государства для ФЛП и наемных работников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Шмыгаля, по состоянию на 24 декабря было направлено 2,8 млрд грн для более 354 тысяч получателей.

"Регистрация заявок для получения единовременной материальной помощи для тех людей, чья хозяйственная деятельность будет прекращена вследствие усиленного карантина в январе, будет продолжаться до 31 декабря. Призываю предпринимателей и обычных работников подавать заявки, чтобы все смогли получить такие выплаты", - добавил премьер.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, с 14 декабря начинается прием заявок ФОПов на компенсации за ужесточение карантина. Для того, чтобы этой программой смогло воспользоваться максимальное количество украинцев, Кабмин поддержал решение продлить срок приема заявок до 31 декабря 2020 года.

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