Пенсійний фонд розпочав виплату компенсацій підприємцям за посилення карантину. Вже направлено понад 2,8 млрд грн, - Шмигаль

Пенсійний фонд на цьому тижні почав виплати 8 000 грн матеріальної допомоги від держави для ФОП і найманих працівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Шмигаля, станом на 24 грудня було направлено 2,8 млрд грн для понад 354 тисяч одержувачів.

"Реєстрація заявок для отримання одноразової матеріальної допомоги для тих людей, чия господарська діяльність буде припинена внаслідок посиленого карантину у січні, триватиме до 31 грудня. Закликаю підприємців та звичайних працівників подавати заявки, щоб усі змогли отримати такі виплати", - додав прем'єр.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, з 14 грудня розпочинається прийом заявок ФОПів на компенсації за посилення карантину. Для того, щоб цією програмою змогла скористатися максимальна кількість українців, Кабмін підтримав рішення продовжити термін прийому заявок до 31 грудня 2020 року.

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