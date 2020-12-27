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Новини Коронавірус і карантин
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Пенсійний фонд розпочав виплату компенсацій підприємцям за посилення карантину. Вже направлено понад 2,8 млрд грн, - Шмигаль

Пенсійний фонд розпочав виплату компенсацій підприємцям за посилення карантину. Вже направлено понад 2,8 млрд грн, - Шмигаль

Пенсійний фонд на цьому тижні почав виплати 8 000 грн матеріальної допомоги від держави для ФОП і найманих працівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Шмигаля, станом на 24 грудня було направлено 2,8 млрд грн для понад 354 тисяч одержувачів.

"Реєстрація заявок для отримання одноразової матеріальної допомоги для тих людей, чия господарська діяльність буде припинена внаслідок посиленого карантину у січні, триватиме до 31 грудня. Закликаю підприємців та звичайних працівників подавати заявки, щоб усі змогли отримати такі виплати", - додав прем'єр.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, з 14 грудня розпочинається прийом заявок ФОПів на компенсації за посилення карантину. Для того, щоб цією програмою змогла скористатися максимальна кількість українців, Кабмін підтримав рішення продовжити термін прийому заявок до 31 грудня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ять ТЕЦ, три обленерго та Одеський припортовий завод: Шмигаль назвав підприємства для приватизації в 2021 році

бізнес (1992) карантин (18172) Шмигаль Денис (4609) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
В ПФ діра. З якого фонду виплати?
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27.12.2020 13:29
+10
а при чем Пенсионный фонд к МАФам и ФОПам ?
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27.12.2020 13:44
+9
Пенсионный фонд начал выплату компенсаций предпринимателям за ужесточение карантина. Уже направлено свыше 2,8 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1762
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27.12.2020 13:45
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І почались затримки виплати пенсій пенсам !!! Нацькують українців одне на одного !!)))
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27.12.2020 13:22 Відповісти
а при чем Пенсионный фонд к МАФам и ФОПам ?
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27.12.2020 13:44 Відповісти
Це питання до зеленої плісняви !!))
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27.12.2020 14:03 Відповісти
при том, что каждый ФОП, каждый месяц платит налог, называется ЕСВ в пенсионный фонд, в этом году это было 1100 грн в месяц.. а это такой считай им кешбек с их же заплаченных денег
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27.12.2020 14:52 Відповісти
зебил каждый фоп платит налоги. в тч пенсионный
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27.12.2020 16:50 Відповісти
Пенсионный фонд начал выплату компенсаций предпринимателям за ужесточение карантина. Уже направлено свыше 2,8 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5270
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27.12.2020 13:26 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8.html Зеленский к Новому году продемонстрировал, как он ненавидит украинцев - политолог 27 декабря, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8.html#comments Комментарии: 6 https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8.html Пенсионный фонд начал выплату компенсаций предпринимателям за ужесточение карантина. Уже направлено свыше 2,8 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6038 В отличие от времён Порошенко, Зеленский даже с нами не церемонится. И сразу начал драть с нас три шкуры…
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8.html#more-121347 Читать далее
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27.12.2020 13:27 Відповісти
В ПФ діра. З якого фонду виплати?
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27.12.2020 13:29 Відповісти
с дырки от баранки

преЗик у нас волшебник из страны Оз, а зебилы носят волшебные ЗЕльоные очки
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27.12.2020 13:46 Відповісти
Друкують. Мамі решту, в магазині, та пенсію дали новенькими банкнотами.
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27.12.2020 13:51 Відповісти
Теж звернув увагу, що багато нових/свіжих гривневих банкнот з'явилося.
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27.12.2020 14:43 Відповісти
Ага. В магазині розрахувались хрусткими одногривневими та двадцятигривневими.
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27.12.2020 15:04 Відповісти
ПФ споконвіку на підсосі у держбюджета !! А це має бути цільовий транш з держбюджета в ПФ !!!))
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27.12.2020 14:09 Відповісти
С фонда Порошенко, настоящего гетьмана Украины
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27.12.2020 14:44 Відповісти
Вот этот Порошенко и тебе насрал в штанишки !!)))
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27.12.2020 14:50 Відповісти
Вот то-то и оно. Чувствую какой- то подвох. Здесь пенсионерам даже на 50 грн не подымают пенсию, а тут за неделю и каждому по 8000 грн. Не к добру это. И ведь выплатили всем. Даже пенсионерам- фопам, хотя им и не положено. Что- то не то.
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27.12.2020 17:32 Відповісти
Думаю фопов на штрафы как- то разводят. Или на кассовые аппараты. Или на 2 группу переведут с 1 группы. В общем не знаю. Я не бухгалтер.
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27.12.2020 17:37 Відповісти
Пенсионный фонд начал выплату компенсаций предпринимателям за ужесточение карантина. Уже направлено свыше 2,8 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2825
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27.12.2020 13:30 Відповісти
31 грудня - вітання преЗЕдента
1 січня - миття екранів телевізорів від олівье та ін.....
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27.12.2020 13:48 Відповісти
Пенсионерам, проработавшим всю жизнь платят копейки, а людям которые налогов платить не желают выплачивают по 8 тыс,,
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27.12.2020 13:31 Відповісти
Саме на розбрат і розрахована ця хрєнь!! Мета,нацькувати українців одне на одного!! Розділяй і володарюй ,це давне гасло володарів !!)))
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27.12.2020 13:34 Відповісти
хм.. я так понял что пенсионерам в январе можно пенсий уже не ждать !?
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27.12.2020 13:33 Відповісти
Вижившим...))
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27.12.2020 13:37 Відповісти
І поллється зелене лайно по сепарсько-колрадському укрТБ,про те, як кляті ФОПи грабуют українських пенсів !!)))
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27.12.2020 13:38 Відповісти
А шо ж такоє? Ковід- фонд вже фсЬо?
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27.12.2020 13:36 Відповісти
Вакцина в асфальті, свіженькому!
Не переплутайте-понюхайте!!))
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27.12.2020 13:41 Відповісти
Они даже медикам из ковид- фонда не выплачивают. А тут по 8 тыс за неделю и без бумажек, массово. Какой-то подвох.
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27.12.2020 17:35 Відповісти
Пенсионный фонд начал выплату компенсаций предпринимателям за ужесточение карантина. Уже направлено свыше 2,8 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1762
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27.12.2020 13:45 Відповісти
от властей ТРЕБУЮ строительство новых ЗАВОДОВ и ФАБРИК , чтоб в каждом районом центре было их от 5 до 10 !!!! чтоб РАБОЧЕМУ человеку можно было заработать ДОСТОЙНУЮ зарплату !!!
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27.12.2020 13:46 Відповісти
Пенсионный фонд начал выплату компенсаций предпринимателям за ужесточение карантина. Уже направлено свыше 2,8 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1912
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27.12.2020 13:49 Відповісти
Чому ж з пенсійного??
Чому не ж фонду лярдного ПРошенка, який він собі зробив собі перед виборами останніми та жінці(відмолися потім,може проср@ла?)?
ЗЕ=ПЕ
🤑
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27.12.2020 13:48 Відповісти
Ясна річ в усіх негараздах винні як завжди попередники !!!)))
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27.12.2020 14:06 Відповісти
У блазнів вже другий склад Кабміну, тож і попередники в них вони самі...
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27.12.2020 14:07 Відповісти
Бакс вважає що в ковід пандеміі теж Порох винен і має виплачувати компенсацію ФОПам !!)))
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27.12.2020 14:12 Відповісти
Супрунша теж, Гонтарьова та інші попошники..))
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27.12.2020 14:19 Відповісти
Параноїдальна маячня !!!))
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27.12.2020 14:21 Відповісти
Параноику постоянно казалось, что за ним следят шизофреники…
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27.12.2020 14:25 Відповісти
І навпаки ,та сама хрєнь !!)))
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27.12.2020 14:32 Відповісти
Вам би до психіатра.
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27.12.2020 14:33 Відповісти
Це патологія, медицина тут безсила !!)))
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27.12.2020 14:37 Відповісти
Вам дт Старого Зольдата- психіатр з вашої когорти на пенсії...))
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27.12.2020 15:05 Відповісти
В ПОПу редники...))
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27.12.2020 14:17 Відповісти
Лучше бы дали возможность работать. А деньги медикам на доплаты. Заболеваемость меньше 10 тысяч, и падает.
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27.12.2020 14:06 Відповісти
А чому виплати з пенсійного фонду? А де ковідний фонд?
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27.12.2020 14:07 Відповісти
Трудно сказать кто их получает эти деньги,например я как предприниматель их не смог получить и первый и конечно же и этот раз,дело в том что я пенсионер а нам эти выплаты не положены. Говорят что мы ЕСВ за себя и так можем не платить а наёмным для того что бы это получить нужно пройти круги ада,открыть банковский счёт,потом закрыть так как он будет потом всю жизнь платить за его обслуживание,а сделать это опять непросто. Одним словом овчинка не стоит выделки только морока . Не встречал и своих коллег которые бы тоже пошли и спокойно получили. К тому же фискалы открыто предупредили что в случае получения этих денег у вас гарантированно будет автоматически снят мораторий на проверки и они просто за*бут вас своими проверками и вышибут все мозги вместе с этими грошами да ещё и в двойном размере. Возможно получают их какие то однодевки у которых и так болтается нолевой баланс,короче всякая чернота которая и так налоги не платит типа каких то сапожников,стоматологов на дому ну и разной мелкоты . Ну ещё возможно и арендаторы. И это всё. Настоящие предприниматели ,владельцы магазинов например эти деньги не стали получать.Себе дороже. Так что думаю что то они так конечно раздадут всякой безналоговой мелкоте а остальное просто раздерибанят и концы в воду. Я от этой власти вообще ничего хорошего не жду ,мне главное что бы они мне жить и работать не мешали и за это я им плачу ооочень неплохие налоги +обеспечиваю ещё трёх наёмных работой с полным соцпакетом,но меня всё равно пытаются задавить как впрочем и всех остальных. Налоги повышают каждый квартал практически а благосостояние людей просто не выдерживает никакой критики,полная нищета,живут от копейки до копейки и уже забыли что такое даже новая мясорубка,она им и старая уже лишняя.
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27.12.2020 14:08 Відповісти
До чого те що кажуть. Читай закон. Не платиш ЄСВ, не отримуєш допомогу. Платив ЄСВ (3 та більше місяців за 2020 рік)- отримуй допомогу. Рахунок, у тебе що не має карти зовсім? Ні в якому місці закону не вказано якого типу має бути рахунок. Більшість мають рахунки в Державному банкі "Приватбанк", туди і отримуй. Багато чтого ті "фу-скали" кажуть. І навіщо кудась іти. Заявка робится за декілька хвилин з "Дія". А ти не порушуй та не пропонуй на лапу. Так що твій пост наскрізь брехливий. Налоги віраховуються з прожиточного мінімума. Підвищили прожиточний мінімум - підвищились налоги. До того-ж ставку для ФОПів встановлюють на місцевих рівнях. А там як царювали ті паничі ще при Ющенко, чи при Порошенко, так і панують. Одні й ті ж самі. що й раніше. Ви хотіли щоб ті "комуняки та комсомольці" ща з совка щось поміняли? то гоніть їх ссаними трапками.
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27.12.2020 14:40 Відповісти
Уже доступна вакцина вместо того чтоб бросить все деньги на закупку вакцины и массовую вакцинацию населения у нас вводят непонятно запоздалый карантин, который уже никак не повлияет уже на общую ситуацию но сожрет уйму бабла налогоплательщиков, бездарная власть...
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27.12.2020 14:16 Відповісти
Именно на этот карантин будут списаны все экономические провалы в 2021 г...
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27.12.2020 14:31 Відповісти
В Україні тепер два лиха -Порошенко і Ковід !!)))
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27.12.2020 14:39 Відповісти
Пенсійний фонд розпочав виплату компенсацій підприємцям за посилення карантину. Вже направлено понад 2,8 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6387
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27.12.2020 14:57 Відповісти
Зрозуміло що всі шоколадні такі шоколадні. Ні читати що написано, ні рахувати не вміють.
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27.12.2020 14:41 Відповісти
Положи собі жопу
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27.12.2020 14:46 Відповісти
В рамках поддержки малого бизнеса кабмин начал бесплатную раздачу табличек «Аренда» и «Продаётся».
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27.12.2020 14:58 Відповісти
В кількості 71 табличка. Прямо для кожного магазині "рошенька".
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27.12.2020 16:52 Відповісти
Дивні люди. Голосували за прикольних, а жити хочуть, як при розумних.
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27.12.2020 17:47 Відповісти
Пенсійний фонд розпочав виплату компенсацій підприємцям за посилення карантину. Вже направлено понад 2,8 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5784
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27.12.2020 15:15 Відповісти
Коротше, заплатили за все пенсіонери. Не жидам же платити.
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27.12.2020 14:46 Відповісти
станок увімкнули?
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27.12.2020 15:00 Відповісти
У владі хоч хтось розуміє, що ПФ і ФОП - не одне й те ж. Чи вони вже реально про*рали всі гроші з ковідного фонду - і тепер намагаються взяти гроші хоч звідкись.
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27.12.2020 15:04 Відповісти
Пенсійний фонд розпочав виплату компенсацій підприємцям за посилення карантину. Вже направлено понад 2,8 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8456
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27.12.2020 15:10 Відповісти
То есть народные деньги клоун платит самой работоспособной части населения? Не детям, не пенсионерам, даже не безработным, а торгашам-спекулянтам. Более идиотской траты денег трудно придумать.
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27.12.2020 15:30 Відповісти
Не переживайте. Скорее всего это какой-то развод. И скоро с них снимут больше, чем давали . Дія всепомнит.
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27.12.2020 17:50 Відповісти
Снимут, не сомневаюсь! Для того у них тЮзик есть! С нас уже сняли...
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27.12.2020 18:33 Відповісти
как "ликвидатор-чернобылец" мне полагается "дополнительная" пенсия, а так как моя основная пенсия не дотягивает даже до "минималтной", то родное государство решило, что оно "доплатит" необходимые до "минималки" деньги из...моей, чернобыльской" пенсии!!!! походу если взять меня "заслужившего" льготу(сердце, астма и тп) и "обычного" пенсионера на "минималке" - Я ДОПЛАЧИВАЮ ПЕНСИОНЕРУ ИЗ СВОЕЙ(!) ПЕНСИИ ВМЕСТО ГОСУДАРСТВА! "радует" что моя "дополнительная пенсия" гроши - 170 гривен от "родного" государства, которые и то НЕ ПЛАТИТ!!!!
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27.12.2020 15:37 Відповісти
А чего Пенсионный Фонд? У него самое больше денег? С депутатов КОЗЛОВ снять деньги.
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27.12.2020 16:05 Відповісти
Э на трогайте нищих депутатов, они с голоду пухнут! Так, что в кресла не вмещаются...
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27.12.2020 18:37 Відповісти
какая пидступная зрада.
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27.12.2020 21:08 Відповісти
 
 