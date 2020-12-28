Иран утверждает, что передал Украине техотчет по крушению самолета МАУ
Министерство иностранных дел Ирана заявило, что передало окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета МАУ в Тегеране.
Как сообщает издание IRNA , об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, техотчет передан в онлайн-формате.
"Организация гражданской авиации как орган, отвечающий за технические вопросы, в соответствии со своими обязанностями, представила отчет для Украины и других сторон", - сообщил Хатибзаде.
Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.
Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
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ну я принаймні під своїм прапором... триколори різні бувають, еге ж, цапе?
от я тебе і деру)))
вот пускай расписку предьявят