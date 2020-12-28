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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран утверждает, что передал Украине техотчет по крушению самолета МАУ

Иран утверждает, что передал Украине техотчет по крушению самолета МАУ

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что передало окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Как сообщает издание IRNA , об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, техотчет передан в онлайн-формате.

"Организация гражданской авиации как орган, отвечающий за технические вопросы, в соответствии со своими обязанностями, представила отчет для Украины и других сторон", - сообщил Хатибзаде.

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Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Енин о расследовании катастрофы самолета МАУ: Мы слышали от иранской стороны, что отчет готов, но документов нет. АУДИО

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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авиакатастрофа (1723) Иран (1809) самолет (3606) МАУ (330)


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Топ комментарии
+5
Кто же так врет гражданам Украины? Или можно не задавать риторические вопросы?
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28.12.2020 15:01
+5
Іран стверджує, що передав Україні техзвіт про аварію літака МАУ - Цензор.НЕТ 1660
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28.12.2020 15:19
+4
в Оманi
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28.12.2020 15:00
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Правила форума Совет форумчан
отчьот отчьотом, а гроші де?
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28.12.2020 14:57 Ответить
в Оманi
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28.12.2020 15:00 Ответить
Кто же так врет гражданам Украины? Или можно не задавать риторические вопросы?
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28.12.2020 15:01 Ответить
Они Медведчуку что-ли передали? Но могли и Путлеру
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28.12.2020 15:01 Ответить
а от Порошенко їм би миттєво та могутньо наваляв по пикам і відібрав ті гроші на користь пенсіонерам та робітникам бюджетной сфери
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28.12.2020 15:05 Ответить
Іран стверджує, що передав Україні техзвіт про аварію літака МАУ - Цензор.НЕТ 1660
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28.12.2020 15:19 Ответить
ти п*дра й на смертному одрі згадуватимеш порошенка?
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28.12.2020 16:23 Ответить
ти дрючок з якого дерева упав? з зажоперського, зелебобського чи матьківщинського? Що там не так написано?
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28.12.2020 16:42 Ответить
цапське прізвище, цапська саркастична писанина... напиши "я довіряю Петру Олексійовичу Порошенку, його партії ЄС і буду голосувати тільки за них"... і я вибачусь
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28.12.2020 16:51 Ответить
ти мені не кажи що робить, а я тобі не буду казать куди йти
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28.12.2020 16:52 Ответить
пішов ти накуй, кацарил тупий
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28.12.2020 16:53 Ответить
з п*дрою я в точку попав
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28.12.2020 16:55 Ответить
потрібно вже модеру прибрати це лайно
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28.12.2020 16:56 Ответить
впірьод і с пєстнєй, цапе)))
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28.12.2020 16:58 Ответить
і коли модеру писатимеш, починай зі слів "я, гражданін расійскай *********, пратєстую..."
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28.12.2020 17:16 Ответить
тут пісєц яка уважуха до таких
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28.12.2020 17:19 Ответить
та сунь свою уважуху собі в дупу, там саме їй і місце
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28.12.2020 17:21 Ответить
у твоїй буде комфортніше
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28.12.2020 17:24 Ответить
їй*
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28.12.2020 17:25 Ответить
їйбо
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28.12.2020 17:25 Ответить
цапе, втрачаєш стабіліті))) пишеш просто неймовірну муйню
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28.12.2020 17:26 Ответить
дивись но, зараз і аквафреш вилізе
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28.12.2020 17:27 Ответить
додам но тебе до переліку кацарилів... впевнено додам
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28.12.2020 17:29 Ответить
і чому тебе так не порвало у відповідь на пост з картинкою від https://censor.net/ru/user/386571?
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28.12.2020 16:53 Ответить
це тільки в тебе щось там рветься від диванної відваги, гуляй собі з прапором та не чіпляйся до незнайомців
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28.12.2020 16:55 Ответить
хахахах
ну я принаймні під своїм прапором... триколори різні бувають, еге ж, цапе?
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28.12.2020 16:57 Ответить
під прапором дери свого бика
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28.12.2020 16:58 Ответить
хахаххахаха
от я тебе і деру)))
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28.12.2020 16:58 Ответить
та подохни вже пиявка і відчепись
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28.12.2020 17:00 Ответить
ой, а тут машпереклад дав збій таки цапунька
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28.12.2020 17:01 Ответить
до речі, що на твою думку означає слово "дерти"?
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28.12.2020 17:00 Ответить
Вертят ЗЕ на ... как хотят.
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28.12.2020 15:13 Ответить
передел - подразумевает, что кто-то принял
вот пускай расписку предьявят
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28.12.2020 15:15 Ответить
Хах)Насмішило МЗС персів,насмішило...Згадався дитячий мультик як папуга передавав привіт от-тттакий)))Ну і ця передача звіту мені нагадує "привіт від папуги")))
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28.12.2020 15:19 Ответить
....с таким успехом он может ЗАЯВИТЬ , что и компенсацию уже давно выплатил ((((( есть у кого учиться (((((
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28.12.2020 15:47 Ответить
А Украина шо . утверждает?
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28.12.2020 16:00 Ответить
а ти тут не шокай, іди краще погикай
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28.12.2020 17:04 Ответить
 
 