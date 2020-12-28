Іран стверджує, що передав Україні техзвіт про аварію літака МАУ

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що передало остаточний технічний звіт за результатами розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Як повідомляє видання IRNA, про це повідомив офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, техзвіт переданий в онлайн-форматі.

"Організація цивільної авіації як орган, відповідальний за технічні питання, відповідно до своїх обов'язків, представила звіт для України та інших сторін", - повідомив Хатібзаде.

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.