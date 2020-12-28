УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9706 відвідувачів онлайн
Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
1 269 39

Іран стверджує, що передав Україні техзвіт про аварію літака МАУ

Іран стверджує, що передав Україні техзвіт про аварію літака МАУ

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що передало остаточний технічний звіт за результатами розслідування причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Як повідомляє видання IRNA, про це повідомив офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, техзвіт переданий в онлайн-форматі.

"Організація цивільної авіації як орган, відповідальний за технічні питання, відповідно до своїх обов'язків, представила звіт для України та інших сторін", - повідомив Хатібзаде.

Читайте також: Причиною катастрофи літака МАУ можуть бути системні збої у гарантуванні безпеки польотів у небі Ірану, - Єнін

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Автор: 

авіакатастрофа (1110) Іран (2324) літак (3004) МАУ (826)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Кто же так врет гражданам Украины? Или можно не задавать риторические вопросы?
показати весь коментар
28.12.2020 15:01 Відповісти
+5
Іран стверджує, що передав Україні техзвіт про аварію літака МАУ - Цензор.НЕТ 1660
показати весь коментар
28.12.2020 15:19 Відповісти
+4
в Оманi
показати весь коментар
28.12.2020 15:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отчьот отчьотом, а гроші де?
показати весь коментар
28.12.2020 14:57 Відповісти
в Оманi
показати весь коментар
28.12.2020 15:00 Відповісти
Кто же так врет гражданам Украины? Или можно не задавать риторические вопросы?
показати весь коментар
28.12.2020 15:01 Відповісти
Они Медведчуку что-ли передали? Но могли и Путлеру
показати весь коментар
28.12.2020 15:01 Відповісти
а от Порошенко їм би миттєво та могутньо наваляв по пикам і відібрав ті гроші на користь пенсіонерам та робітникам бюджетной сфери
показати весь коментар
28.12.2020 15:05 Відповісти
Іран стверджує, що передав Україні техзвіт про аварію літака МАУ - Цензор.НЕТ 1660
показати весь коментар
28.12.2020 15:19 Відповісти
ти п*дра й на смертному одрі згадуватимеш порошенка?
показати весь коментар
28.12.2020 16:23 Відповісти
ти дрючок з якого дерева упав? з зажоперського, зелебобського чи матьківщинського? Що там не так написано?
показати весь коментар
28.12.2020 16:42 Відповісти
цапське прізвище, цапська саркастична писанина... напиши "я довіряю Петру Олексійовичу Порошенку, його партії ЄС і буду голосувати тільки за них"... і я вибачусь
показати весь коментар
28.12.2020 16:51 Відповісти
ти мені не кажи що робить, а я тобі не буду казать куди йти
показати весь коментар
28.12.2020 16:52 Відповісти
пішов ти накуй, кацарил тупий
показати весь коментар
28.12.2020 16:53 Відповісти
з п*дрою я в точку попав
показати весь коментар
28.12.2020 16:55 Відповісти
потрібно вже модеру прибрати це лайно
показати весь коментар
28.12.2020 16:56 Відповісти
впірьод і с пєстнєй, цапе)))
показати весь коментар
28.12.2020 16:58 Відповісти
і коли модеру писатимеш, починай зі слів "я, гражданін расійскай *********, пратєстую..."
показати весь коментар
28.12.2020 17:16 Відповісти
тут пісєц яка уважуха до таких
показати весь коментар
28.12.2020 17:19 Відповісти
та сунь свою уважуху собі в дупу, там саме їй і місце
показати весь коментар
28.12.2020 17:21 Відповісти
у твоїй буде комфортніше
показати весь коментар
28.12.2020 17:24 Відповісти
їй*
показати весь коментар
28.12.2020 17:25 Відповісти
їйбо
показати весь коментар
28.12.2020 17:25 Відповісти
цапе, втрачаєш стабіліті))) пишеш просто неймовірну муйню
показати весь коментар
28.12.2020 17:26 Відповісти
дивись но, зараз і аквафреш вилізе
показати весь коментар
28.12.2020 17:27 Відповісти
додам но тебе до переліку кацарилів... впевнено додам
показати весь коментар
28.12.2020 17:29 Відповісти
і чому тебе так не порвало у відповідь на пост з картинкою від https://censor.net/ru/user/386571?
показати весь коментар
28.12.2020 16:53 Відповісти
це тільки в тебе щось там рветься від диванної відваги, гуляй собі з прапором та не чіпляйся до незнайомців
показати весь коментар
28.12.2020 16:55 Відповісти
хахахах
ну я принаймні під своїм прапором... триколори різні бувають, еге ж, цапе?
показати весь коментар
28.12.2020 16:57 Відповісти
під прапором дери свого бика
показати весь коментар
28.12.2020 16:58 Відповісти
хахаххахаха
от я тебе і деру)))
показати весь коментар
28.12.2020 16:58 Відповісти
та подохни вже пиявка і відчепись
показати весь коментар
28.12.2020 17:00 Відповісти
ой, а тут машпереклад дав збій таки цапунька
показати весь коментар
28.12.2020 17:01 Відповісти
до речі, що на твою думку означає слово "дерти"?
показати весь коментар
28.12.2020 17:00 Відповісти
Вертят ЗЕ на ... как хотят.
показати весь коментар
28.12.2020 15:13 Відповісти
передел - подразумевает, что кто-то принял
вот пускай расписку предьявят
показати весь коментар
28.12.2020 15:15 Відповісти
Хах)Насмішило МЗС персів,насмішило...Згадався дитячий мультик як папуга передавав привіт от-тттакий)))Ну і ця передача звіту мені нагадує "привіт від папуги")))
показати весь коментар
28.12.2020 15:19 Відповісти
....с таким успехом он может ЗАЯВИТЬ , что и компенсацию уже давно выплатил ((((( есть у кого учиться (((((
показати весь коментар
28.12.2020 15:47 Відповісти
А Украина шо . утверждает?
показати весь коментар
28.12.2020 16:00 Відповісти
а ти тут не шокай, іди краще погикай
показати весь коментар
28.12.2020 17:04 Відповісти
 
 