Гособоронзаказ Минобороны выполнен на 99,5%, - Таран

По состоянию на 26 декабря 2020 года Министерство обороны Украины выполнило государственный оборонный заказ на 99,5%.

Об этом заявил министр обороны страны Андрей Таран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Заключено государственных контрактов на сумму 21 897 870 000 грн из общих выделенных 22 004 740 000 грн. Увеличены объемы закупки нового и модернизированного вооружения, военной техники и изделий специального назначения, поставленных в войска. Несмотря на ограничения работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, связанных с Covid-19, удалось обеспечить поставки вооружения и военной техники на уровне 2019 года, а по некоторым направлениям (обеспечение боеприпасами, бронетанковой техникой, цифровыми средствами связи) даже превысить объемы предыдущего года", - заявил Таран.

По его словам, по государственному оборонному заказу в войска поставлены 10,5 тыс. единиц техники, 3,2 млн штук боеприпасов. Проплачены авансом изготовление и поставка ВВТ в 2021 году на сумму 6,5 млрд грн.

"Основной ресурс в следующем году следует планировать на закупку нового вооружения, а не на ремонт устаревших образцов. Следует изменить порочную практику, когда Государственный оборонный заказ и формирование закупок используется лишь как способ обеспечения текущих потребностей Вооруженных сил Украины. Должны создать условия и использовать ГОЗ как инструмент стратегического развития ВС Украины", - отметил Таран.

С этой целью будут пересмотрены подходы к распределению и использованию средств на закупку новых (модернизированных) образцов вооружения, военной техники.

"Также соответствующим подразделениям Министерства обороны поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить имплементацию положений закона Украины "Об оборонных закупках". В 2021 году должны перейти к новым процедурам закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения. Для этого разрабатываем новую методику закупки по стоимости образца, учитывать его жизненный цикл", - сказал министр обороны.

Таран отметил, что впервые в истории оборонного ведомства создана нормативная база и практически реализованы прямые международные соглашения по закупке и поставке по импорту вооружения и военной техники, а также комплектующих к ним, которые не производятся в Украине.

В частности, с турецкими компаниями заключены контракты на закупку беспилотных авиационных комплексов и строительство кораблей класса "корвет" с передачей соответствующих технологий и дальнейшим наращиванием строительства судов в Украине.

Также проведена необходимая подготовительная работа для заключения контракта на заказ для нужд ВСУ трех самолетов АН-178, который будет подписан в ближайшее время.