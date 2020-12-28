Гособоронзаказ Минобороны выполнен на 99,5%, - Таран
По состоянию на 26 декабря 2020 года Министерство обороны Украины выполнило государственный оборонный заказ на 99,5%.
Об этом заявил министр обороны страны Андрей Таран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Заключено государственных контрактов на сумму 21 897 870 000 грн из общих выделенных 22 004 740 000 грн. Увеличены объемы закупки нового и модернизированного вооружения, военной техники и изделий специального назначения, поставленных в войска. Несмотря на ограничения работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, связанных с Covid-19, удалось обеспечить поставки вооружения и военной техники на уровне 2019 года, а по некоторым направлениям (обеспечение боеприпасами, бронетанковой техникой, цифровыми средствами связи) даже превысить объемы предыдущего года", - заявил Таран.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: Украина увеличит государственный оборонный заказ на 2021 год для предприятий "Укроборонпрома". ФОТО
По его словам, по государственному оборонному заказу в войска поставлены 10,5 тыс. единиц техники, 3,2 млн штук боеприпасов. Проплачены авансом изготовление и поставка ВВТ в 2021 году на сумму 6,5 млрд грн.
"Основной ресурс в следующем году следует планировать на закупку нового вооружения, а не на ремонт устаревших образцов. Следует изменить порочную практику, когда Государственный оборонный заказ и формирование закупок используется лишь как способ обеспечения текущих потребностей Вооруженных сил Украины. Должны создать условия и использовать ГОЗ как инструмент стратегического развития ВС Украины", - отметил Таран.
Также на Цензор.НЕТ: Минобороны направило на рассмотрение Кабмина проект Стратегии военной безопасности Украины, - Таран
С этой целью будут пересмотрены подходы к распределению и использованию средств на закупку новых (модернизированных) образцов вооружения, военной техники.
"Также соответствующим подразделениям Министерства обороны поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить имплементацию положений закона Украины "Об оборонных закупках". В 2021 году должны перейти к новым процедурам закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения. Для этого разрабатываем новую методику закупки по стоимости образца, учитывать его жизненный цикл", - сказал министр обороны.
Таран отметил, что впервые в истории оборонного ведомства создана нормативная база и практически реализованы прямые международные соглашения по закупке и поставке по импорту вооружения и военной техники, а также комплектующих к ним, которые не производятся в Украине.
Читайте также: Таран вручил государственные награды волонтерам Азарову и Гусак. ФОТО
В частности, с турецкими компаниями заключены контракты на закупку беспилотных авиационных комплексов и строительство кораблей класса "корвет" с передачей соответствующих технологий и дальнейшим наращиванием строительства судов в Украине.
Также проведена необходимая подготовительная работа для заключения контракта на заказ для нужд ВСУ трех самолетов АН-178, который будет подписан в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://site.ua/skitalec/32859-po-povodu-mobilizatsii-mujchin-i-jenschin-ot-zelenskogo/ По поводу мобилизации мужчин и женщин от Зеленского
Тут сейчас пол фейсбука ржут, как кони со слов Зеленского про мобилизацию. А пол фейсбука не понимают с чего ржет первая половина. И небольшая часть холуев доказывает с пеной у рта, что Зеленский очень патриотично и правильно все сказал.
Попробую объяснить не понимающей половине фейсбука, что ж смешного и глупого в сказанном.
Сказал Зеленский правильные вещи. Те, которые должен говорить и выполнять глава государства. Безотносительно личности.
Но между словом и делом, есть пропасть. Особенно у Зеленского. Во время мобилизации, дети многих чиновников, худо-бедно прикинули военную форму и послужили. Некоторые даже повоевали. Некоторые даже с риском для жизни. Поэтому, когда Порошенко что-то говорил о войне, то не было искривлений в сознании. А вот когда Зеленский, продубасивший на корпоративах и концертах, проснимавший на российские деньги сериалы в самые горячие времена на фронте, говорит это, тут, как бы, рвутся шаблоны.
Вот как сейчас я вижу мобилизованную Елену, подтаскивающую пулеметчику короб с набитыми лентами. Или маму Римму с папой Сашей, поблескивающим цепью на шее, плетущих маскировочные сети и вяжущих долгими вечерами шерстяные носки бойцам на фронт. У вас же тоже такая картина перед глазами, когда он сказал про мобилизацию всех?
Теперь по поводу ржущей части общества. Они ржут потому что знают, что такое война. И знают, что их в отличии от «громкоговорителей» мобилизовать не надо. У них, до сих пор, «тревожные» рюкзаки на балконах и в кладовках. Они сами пойдут. Хотя они не погибали на Донбассе, как брат Ермака, чтобы воскреснуть для торговли посадами. Они пойдут. Но, к сожалению, они пойдут не туда, куда их позовет Зеленский. Потому что воевать под руководством человека у которого в активе планирование и руководство всего одной операции - Иловайской, сомнительное удовольствие. Потому что не известно, хотелки какого олигарха в следующий раз начнет исполнять Хомчак и бросит ЗСУ в безнадежное мероприятие. А если еще учесть, что реформирование ЗСУ Хомчак начал с улучшения жилищного вопроса для себя любимого и привлечения на службу преданных ему людей, ни дня не воевавших, то становится еще веселее.
Понимаете, о Муженко можно много говорить, разного, но в тяжелые времена, при необходимости, он с автоматов в руках становился обычным пехотинцем не боясь умереть. И таких же людей он ценит. Которые не боятся воевать и могут поднять людей и организовать, как оборону, так и наступление в первых рядах. У Хомчака другой подход. Он перетащил в ГШ и к себе поближе всех преданных ему ГИМОшников ни дня не воевавших.
Понимаете, когда Муженко читает про обстрелы, он вспоминает пакет РСЗО, который лег в сотне метров от него на "Зените" под ДАП зимой 14-15 года.
Когда Хомчак читает, то он вспоминает далекие звуки разрывов за спиной, когда он сбежал и бросил колону, которую расстреливали российские танки. Зеленский, вообще думает, судя по всему, что это так же весело, как петарды и фейерверки, просто кому-то "не повезло" во время запуска. А Нынешний НГШ ничего не думает. Потому что он вообще на фронте не был ни дня. Просидел в инспекции в Киеве. Как и его замы, которых он подтянул с пенсии.
В случае агрессии России, очень много пойдет воевать, не дожидаясь приказа Зеленского. Так же, как пошли в 14-15 годах. Кто не мог пойти служить в ЗСУ, пошли в добробаты или ездили волонтерами. Кстати, тоже, в отличии от великих "военных экспертов" и писак, ездили в самые горячие и опасные времена. Когда нужны были больше всего, тогда и ездили, а не выбирали безопасные для себя времена перемирия.
Репутация и доверие, очень хрупкие вещи, тесно связанные между собой. Желудки, для которых пишет ролики Зеленский, не пойдут воевать, как ты их не мобилизуй. И Аваковские орлы не пойдут, которых закармливают подачками и плюшками. Потому что они на "это не подписывались". А те, которые пойдут, то среди них нет доверия к военно- политическому руководству страны. Военные могут и будут выполнять приказы. Потому что это система и субординация. Но если выполнять все четко по правилам, то это будет "итальянская забастовка". А "рвать жопу" никто не будет. Потому что репутация. И потому что доверия нет. Потому что Назарову срок светит. Присужденный гражданским судом. Потому что возбуждают уголовные дела против военных, которых будут судить подконтрольные ОП суды. Потому что в результате реформы Хомчака из армии технично вынуждают уходить офицеров с бесценным боевым опытом, создавая условия, при которых они или уходят на пенсию или теряют на своих посадах в зарплате и потом соответственно в пенсиях. Хотя гражданским чиновникам продлили возможность работать после срока выхода на пенсию на пять лет. Потому что "реформирование" проводится, как будто не для воюющей армии, а так, словно армия в состоянии глубокого мира. И руководить теми, кого Зеленский собирается мобилизовать, будут те, кто не имеет боевого опыта, но преданы Хомчаку. Который, в свою очередь, не имеет доверия среди военных, но имеет хреновую репутацию.
Именно поэтому все эти заявления Зеленского шутившего про отодвигаемые войсками РФ границы, а теперь заговорившем о всеобщей мобилизации, так нелепы и выглядят, как очередная шутка 95 квартала. А шутки шутят для того, чтобы можно было поржать.
Он ни стоит ни гроша, как и его слова !
Он способен на многое, даже на "пубичное порицание" - ради достижения СВОИХ целей ! ЕМУ ПОХЕР !
Коробок спичек - 1 шт !?
Не заказать ОЛЬХУ это сколько процентов?
Не заказать мины 120мм это сколько процентов?
Не заказать ВОГи это сколько?