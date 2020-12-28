Держоборонзамовлення Міноборони виконано на 99,5%, - Таран

Станом на 26 грудня 2020 року Міністерство оборони України виконало державне оборонне замовлення на 99,5%.

Про це заявив міністр оборони країни Андрій Таран, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Укладено державних контрактів на суму 21 897 870 000 гривень із загально виділених 22 004 740 000 гривень. Збільшено обсяги закупівлі нового і модернізованого озброєння, військової техніки та виробів спеціального призначення, поставленого до військ. Попри обмеження роботи підприємств оборонно-промислового комплексу, пов’язані з COVID-19, вдалося забезпечити постачання озброєння та військової техніки на рівні 2019 року, а за деяким напрямами (забезпечення боєприпасами, бронетанковою технікою, цифровими засобами зв’язку) навіть перевищити обсяги попереднього року", - заявив Таран.

За його словами, за Державним оборонним замовленням до військ, зокрема, поставлено 10,5 тис. одиниць техніки, 3,2 млн штук боєприпасів. Проавансовано виготовлення та постачання ОВТ у 2021 році на суму 6,5 млрд грн.

"Основний ресурс наступного року слід планувати на закупівлю нового озброєння, а не на ремонт застарілих зразків. Слід змінити хибну практику, коли Державне оборонне замовлення (ДОЗ) та формування закупівель використовується лише як спосіб забезпечення поточних потреб Збройних Сил України. Маємо створити умови і використовувати ДОЗ як інструмент стратегічного розвитку ЗС України", - наголосив Таран.

З цією метою будуть переглянуті підходи щодо розподілу та використання коштів на закупівлю нових (модернізованих) зразків озброєння, військової техніки.

"Також відповідним підрозділам Міністерства оборони поставлено завдання у найстисліші строки забезпечити імплементацію положень Закону України "Про оборонні закупівлі". У 2021 році маємо перейти до нових процедур закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Для цього розробляємо нову методику закупівлі за вартістю зразка, яка враховуватиме його життєвий цикл", - сказав міністр оборони.

Таран наголосив, що вперше в історії оборонного відомства створено нормативну базу та практично реалізовано прямі міжнародні угоди щодо закупівлі та постачання за імпортом озброєння і військової техніки, а також комплектуючих до них, що не виробляються в Україні.

Зокрема, з турецькими компаніями укладено контракти на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів та будівництво кораблів класу "корвет" з передачею відповідних технологій та подальшим нарощуванням будівництва суден в Україні.

Також проведено необхідну підготовчу роботу для укладання контракту на замовлення для потреб Збройних Сил України трьох літаків АН-178, який буде підписано вже найближчим часом.