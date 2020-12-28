Держоборонзамовлення Міноборони виконано на 99,5%, - Таран
Станом на 26 грудня 2020 року Міністерство оборони України виконало державне оборонне замовлення на 99,5%.
Про це заявив міністр оборони країни Андрій Таран, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Укладено державних контрактів на суму 21 897 870 000 гривень із загально виділених 22 004 740 000 гривень. Збільшено обсяги закупівлі нового і модернізованого озброєння, військової техніки та виробів спеціального призначення, поставленого до військ. Попри обмеження роботи підприємств оборонно-промислового комплексу, пов’язані з COVID-19, вдалося забезпечити постачання озброєння та військової техніки на рівні 2019 року, а за деяким напрямами (забезпечення боєприпасами, бронетанковою технікою, цифровими засобами зв’язку) навіть перевищити обсяги попереднього року", - заявив Таран.
За його словами, за Державним оборонним замовленням до військ, зокрема, поставлено 10,5 тис. одиниць техніки, 3,2 млн штук боєприпасів. Проавансовано виготовлення та постачання ОВТ у 2021 році на суму 6,5 млрд грн.
"Основний ресурс наступного року слід планувати на закупівлю нового озброєння, а не на ремонт застарілих зразків. Слід змінити хибну практику, коли Державне оборонне замовлення (ДОЗ) та формування закупівель використовується лише як спосіб забезпечення поточних потреб Збройних Сил України. Маємо створити умови і використовувати ДОЗ як інструмент стратегічного розвитку ЗС України", - наголосив Таран.
З цією метою будуть переглянуті підходи щодо розподілу та використання коштів на закупівлю нових (модернізованих) зразків озброєння, військової техніки.
"Також відповідним підрозділам Міністерства оборони поставлено завдання у найстисліші строки забезпечити імплементацію положень Закону України "Про оборонні закупівлі". У 2021 році маємо перейти до нових процедур закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Для цього розробляємо нову методику закупівлі за вартістю зразка, яка враховуватиме його життєвий цикл", - сказав міністр оборони.
Таран наголосив, що вперше в історії оборонного відомства створено нормативну базу та практично реалізовано прямі міжнародні угоди щодо закупівлі та постачання за імпортом озброєння і військової техніки, а також комплектуючих до них, що не виробляються в Україні.
Зокрема, з турецькими компаніями укладено контракти на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів та будівництво кораблів класу "корвет" з передачею відповідних технологій та подальшим нарощуванням будівництва суден в Україні.
Також проведено необхідну підготовчу роботу для укладання контракту на замовлення для потреб Збройних Сил України трьох літаків АН-178, який буде підписано вже найближчим часом.
https://site.ua/skitalec/32859-po-povodu-mobilizatsii-mujchin-i-jenschin-ot-zelenskogo/ По поводу мобилизации мужчин и женщин от Зеленского
Тут сейчас пол фейсбука ржут, как кони со слов Зеленского про мобилизацию. А пол фейсбука не понимают с чего ржет первая половина. И небольшая часть холуев доказывает с пеной у рта, что Зеленский очень патриотично и правильно все сказал.
Попробую объяснить не понимающей половине фейсбука, что ж смешного и глупого в сказанном.
Сказал Зеленский правильные вещи. Те, которые должен говорить и выполнять глава государства. Безотносительно личности.
Но между словом и делом, есть пропасть. Особенно у Зеленского. Во время мобилизации, дети многих чиновников, худо-бедно прикинули военную форму и послужили. Некоторые даже повоевали. Некоторые даже с риском для жизни. Поэтому, когда Порошенко что-то говорил о войне, то не было искривлений в сознании. А вот когда Зеленский, продубасивший на корпоративах и концертах, проснимавший на российские деньги сериалы в самые горячие времена на фронте, говорит это, тут, как бы, рвутся шаблоны.
Вот как сейчас я вижу мобилизованную Елену, подтаскивающую пулеметчику короб с набитыми лентами. Или маму Римму с папой Сашей, поблескивающим цепью на шее, плетущих маскировочные сети и вяжущих долгими вечерами шерстяные носки бойцам на фронт. У вас же тоже такая картина перед глазами, когда он сказал про мобилизацию всех?
Теперь по поводу ржущей части общества. Они ржут потому что знают, что такое война. И знают, что их в отличии от «громкоговорителей» мобилизовать не надо. У них, до сих пор, «тревожные» рюкзаки на балконах и в кладовках. Они сами пойдут. Хотя они не погибали на Донбассе, как брат Ермака, чтобы воскреснуть для торговли посадами. Они пойдут. Но, к сожалению, они пойдут не туда, куда их позовет Зеленский. Потому что воевать под руководством человека у которого в активе планирование и руководство всего одной операции - Иловайской, сомнительное удовольствие. Потому что не известно, хотелки какого олигарха в следующий раз начнет исполнять Хомчак и бросит ЗСУ в безнадежное мероприятие. А если еще учесть, что реформирование ЗСУ Хомчак начал с улучшения жилищного вопроса для себя любимого и привлечения на службу преданных ему людей, ни дня не воевавших, то становится еще веселее.
Понимаете, о Муженко можно много говорить, разного, но в тяжелые времена, при необходимости, он с автоматов в руках становился обычным пехотинцем не боясь умереть. И таких же людей он ценит. Которые не боятся воевать и могут поднять людей и организовать, как оборону, так и наступление в первых рядах. У Хомчака другой подход. Он перетащил в ГШ и к себе поближе всех преданных ему ГИМОшников ни дня не воевавших.
Понимаете, когда Муженко читает про обстрелы, он вспоминает пакет РСЗО, который лег в сотне метров от него на "Зените" под ДАП зимой 14-15 года.
Когда Хомчак читает, то он вспоминает далекие звуки разрывов за спиной, когда он сбежал и бросил колону, которую расстреливали российские танки. Зеленский, вообще думает, судя по всему, что это так же весело, как петарды и фейерверки, просто кому-то "не повезло" во время запуска. А Нынешний НГШ ничего не думает. Потому что он вообще на фронте не был ни дня. Просидел в инспекции в Киеве. Как и его замы, которых он подтянул с пенсии.
В случае агрессии России, очень много пойдет воевать, не дожидаясь приказа Зеленского. Так же, как пошли в 14-15 годах. Кто не мог пойти служить в ЗСУ, пошли в добробаты или ездили волонтерами. Кстати, тоже, в отличии от великих "военных экспертов" и писак, ездили в самые горячие и опасные времена. Когда нужны были больше всего, тогда и ездили, а не выбирали безопасные для себя времена перемирия.
Репутация и доверие, очень хрупкие вещи, тесно связанные между собой. Желудки, для которых пишет ролики Зеленский, не пойдут воевать, как ты их не мобилизуй. И Аваковские орлы не пойдут, которых закармливают подачками и плюшками. Потому что они на "это не подписывались". А те, которые пойдут, то среди них нет доверия к военно- политическому руководству страны. Военные могут и будут выполнять приказы. Потому что это система и субординация. Но если выполнять все четко по правилам, то это будет "итальянская забастовка". А "рвать жопу" никто не будет. Потому что репутация. И потому что доверия нет. Потому что Назарову срок светит. Присужденный гражданским судом. Потому что возбуждают уголовные дела против военных, которых будут судить подконтрольные ОП суды. Потому что в результате реформы Хомчака из армии технично вынуждают уходить офицеров с бесценным боевым опытом, создавая условия, при которых они или уходят на пенсию или теряют на своих посадах в зарплате и потом соответственно в пенсиях. Хотя гражданским чиновникам продлили возможность работать после срока выхода на пенсию на пять лет. Потому что "реформирование" проводится, как будто не для воюющей армии, а так, словно армия в состоянии глубокого мира. И руководить теми, кого Зеленский собирается мобилизовать, будут те, кто не имеет боевого опыта, но преданы Хомчаку. Который, в свою очередь, не имеет доверия среди военных, но имеет хреновую репутацию.
Именно поэтому все эти заявления Зеленского шутившего про отодвигаемые войсками РФ границы, а теперь заговорившем о всеобщей мобилизации, так нелепы и выглядят, как очередная шутка 95 квартала. А шутки шутят для того, чтобы можно было поржать.
Он ни стоит ни гроша, как и его слова !
Он способен на многое, даже на "пубичное порицание" - ради достижения СВОИХ целей ! ЕМУ ПОХЕР !
Коробок спичек - 1 шт !?
Не заказать ОЛЬХУ это сколько процентов?
Не заказать мины 120мм это сколько процентов?
Не заказать ВОГи это сколько?