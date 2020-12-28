Техническое расследование крушения самолета МАУ обсудили на видеоконференции, документы украинская сторона еще не получала, - Енин
Иран до сих пор не передал Украине проект технического отчета о причинах авиакатастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном.
Об этом в интервью ВВС News Украина сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
В техническом расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в небе над Тегераном были задействованы эксперты и из Украины, но сам отчет готовит иранские власти. Они должны были его завершить в течение одного года после сбивания самолета.
Украина сможет предоставить его проекту свои замечания и предложения. Но до сих пор никакой информации об этом нет.
"Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года. Мы слышим эти обещания уже два месяца", - подчеркнул Евгений Енин.
По словам дипломата, "произошло небольшое недоразумение", когда СМИ сообщили о якобы передаче такого отчета Украине и другим государствам-участникам расследования. На самом деле речь шла только о видеоконференции, в которой участвовали представители этих стран и где обсудили техническое расследование авиакатастрофы.
Окончательный отчет относительно всех обстоятельств трагедии является ключевым этапом установления справедливости в этом деле. Он должен дать ответ на вопрос о технической исправности самолета, правильности действий пилотов, взаимодействии иранских гражданских специалистов из тегеранского аэропорта и военных, которые отвечали за ПВО и тому подобное.
По словам заместителя министра, о каких-либо компенсациях можно будет говорить только после определения причин трагедии и привлечения виновных к ответственности.
Для Украины принципиально выяснить, существовали ли системные проблемы с безопасностью полетов в небе Ирана. А также, как можно предупредить подобные трагедии в будущем.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать недостаток доверия в отношениях наших государств. Мы предлагали Ирану создать совместную следственную группу. Настаивали на проведении совместных следственных действий с участием украинских и иранских следователей и прокуроров. Пока данные ими обещания остались на бумаге", - сообщил Евгений Енин.
Напомним, 28 декабря в СМИ появилась информация, что Министерство иностранных дел Ирана передало окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета МАУ в Тегеране.
