Технічне розслідування катастрофи літака МАУ обговорили на відеоконференції, документи українська сторона ще не отримувала, - Єнін

Іран досі не передав Україні проєкт технічного звіту щодо причин авіакатастрофи літака МАУ в небі над Тегераном.

Про це в інтерв'ю ВВС News Україна повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

У технічному розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в небі над Тегераном були задіяні експерти й з України, але сам звіт готує іранська влада. Вона мала його завершити впродовж одного року після збиття літака.

Україна зможе надати до його проєкту свої зауваження та пропозиції. Але досі ніякої інформації про це немає.

"Українській сторони не надходив проєкт технічного звіту, підготовлений Іраном. Він обіцяє зробити це до кінця цього року. Ми чуємо ці обіцянки вже два місяці", - наголосив Євгеній Єнін.

За словами дипломата, "сталося невелике непорозуміння", коли ЗМІ повідомили про нібито передачу такого звіту Україні та іншим державам-учасницям розслідування. Насправді йшлося лише про відеоконференцію, в якій брали участь представники цих країн і де обговорили технічне розслідування авіакатастрофи.

Остаточний звіт щодо всіх обставин трагедії є ключовим етапом встановлення справедливості в цій справі. Він має дати відповідь на питання щодо технічної справності літака, правильності дій пілотів, взаємодії іранських цивільних спеціалістів з тегеранського аеропорту та військових, що відповідали за ППО тощо.

За словами заступника міністра, про будь-які компенсації можна буде говорити лише після визначення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Для України принципово з'ясувати, чи існували системні проблеми з безпекою польотів в небі Ірану. А також як можна попередити подібні трагедії в майбутньому.

"На жаль, ми змушені констатувати брак довіри у відносинах наших держав. Ми пропонували Ірану створити спільну слідчу групу. Наполягали на проведенні спільних слідчих дій за участі українських та іранських слідчих та прокурорів. Поки що дані ними обіцянки лишилися на папері", - повідомив Євгеній Єнін.

