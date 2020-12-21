Сьогодні-завтра технічний звіт про катастрофу літака МАУ буде опубліковано, - МЗС Ірану

Іран у найближчі два дні опублікує технічний звіт про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"). Звіт також буде передано українській стороні.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатибзаде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, він прокоментував заяви міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня про сумніви в офіційній версії Тегерана, який стверджує про "людську помилку".

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"Державний департамент працює над тим, щоб зробити ситуацію максимально прозорою. Я закликаю міністра закордонних справ Канади і уряд Канади проявити дипломатичність і знати свої межі, інакше вони отримають іншу відповідь", - зазначив Хатибзаде.

Він також звинуватив Канаду в тому, що вона "закидає камінням" Іран під час розслідування.

"Сьогодні-завтра технічний звіт буде опубліковано до річниці трагедії і буде направлено українській стороні та іншим причетним до неї особам", - додав Хатибзаде, спростувавши те, що Тегеран затягує розслідування.

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Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.