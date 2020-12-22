УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9891 відвідувач онлайн
Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
2 305 15
авіакатастрофа (1082) Іран (1974) звіт (408) літак (2853)

Іран заявив, що передав Україні фінальний звіт про катастрофу літака МАУ

Іран заявив, що передав Україні фінальний звіт про катастрофу літака МАУ

Організація цивільної авіації Ірану опублікувала фінальний технічний звіт про січневу катастрофу українського пасажирського літака під Тегераном, повідомило інформаційне агентство Tasnim.

"Група з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану опублікувала в понеділок фінальний технічний звіт про катастрофу українського лайнера. Звіт було передано в режимі відеоконференції офіційним особам інших країн, громадяни яких були залучені в смертельний інцидент", - сказано в матеріалі Tasnim, опублікованому у вівторок , передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Учасники відеоконференції також провели серію переговорів щодо технічного звіту.

Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.

Читайте також: Канада оприлюднила звіт про загибель літака МАУ в Ірані

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
ну какая катастрофа?самолет был сбит.умышденно или неумышленно-тут еще можно сомневаться.насильственное прекращение полета,а не катастрофа.
показати весь коментар
22.12.2020 16:44
+2
Для этого Ирану понадобится высадить войска в Киеве , и начать стучать ногой в кабинет ЗЕленского, тогда может Таран с Хомчаком вылезут из под диванов, а у зели айкос из рта выпадет, он встрепенется, и начнет жаловаться в ОБСЕ.
показати весь коментар
22.12.2020 19:53
+1
Иранцы посадили своих военных в СИЗО как наши, нет? Вот лошары...
показати весь коментар
22.12.2020 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иранцы посадили своих военных в СИЗО как наши, нет? Вот лошары...
показати весь коментар
22.12.2020 16:42 Відповісти
Насколько в курсе, командир расчёта был арестован. Хотя... может уже выпустили?
показати весь коментар
22.12.2020 17:15 Відповісти
ну какая катастрофа?самолет был сбит.умышденно или неумышленно-тут еще можно сомневаться.насильственное прекращение полета,а не катастрофа.
показати весь коментар
22.12.2020 16:44 Відповісти
Авария со смертельным исходом, это и есть катастрофа.
показати весь коментар
22.12.2020 16:47 Відповісти
вообщето нет...в случае насильственного прекращения полета это боевая потеря.
показати весь коментар
22.12.2020 16:49 Відповісти
Ого, это где такое написано?
показати весь коментар
22.12.2020 16:51 Відповісти
это даже может быть Казус белли для начала войны
показати весь коментар
22.12.2020 17:02 Відповісти
Для этого Ирану понадобится высадить войска в Киеве , и начать стучать ногой в кабинет ЗЕленского, тогда может Таран с Хомчаком вылезут из под диванов, а у зели айкос из рта выпадет, он встрепенется, и начнет жаловаться в ОБСЕ.
показати весь коментар
22.12.2020 19:53 Відповісти
И шо? нах нам отсчет? на видео все есть! что за отмазки детские? извинения и бабло гоните сцуки! хотя людей уже не вернуть...
показати весь коментар
22.12.2020 16:45 Відповісти
Отмазок не вижу, извинения были почти год назад, от выплаты бабла персы никогда не отказывались
показати весь коментар
22.12.2020 17:19 Відповісти
Це не так, в них якби такі виплати бюджетом не передбачені, тобто йдіть всі нах. Доцільно відкликати посла з того ірану якби для консультацій, та позакривати всі їх консульські та бізнесові представництва, як вони тут є. Нам той іран до сраки по великому рахунку
показати весь коментар
22.12.2020 18:48 Відповісти
Не обольщаемся. Персы не зря выбрали слабака.
показати весь коментар
22.12.2020 17:45 Відповісти
КОГДА ИРАН БУДЕТ ГОРЕТЬ ОТ ЯДЕРНЫХ УДАРОВ МЫ ДАДИМ ИМ ОТЧЕТ !!!
показати весь коментар
22.12.2020 23:22 Відповісти
 
 