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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран заявил, что передал Украине финальный отчет о катастрофе самолета МАУ

Иран заявил, что передал Украине финальный отчет о катастрофе самолета МАУ

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала финальный технический отчет о январской катастрофе украинского пассажирского самолета под Тегераном, сообщило информационное агентство Tasnim.

"Группа по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана опубликовала в понедельник финальный технический отчет о крушении украинского лайнера. Отчет был передан в режиме видеоконференции официальным лицам других стран, граждане которых были вовлечены в смертельный инцидент", - говорится в материале Tasnim, опубликованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Участники видеоконференции также провели серию переговоров о техническом отчете.

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Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

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Топ комментарии
+2
ну какая катастрофа?самолет был сбит.умышденно или неумышленно-тут еще можно сомневаться.насильственное прекращение полета,а не катастрофа.
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22.12.2020 16:44
+2
Для этого Ирану понадобится высадить войска в Киеве , и начать стучать ногой в кабинет ЗЕленского, тогда может Таран с Хомчаком вылезут из под диванов, а у зели айкос из рта выпадет, он встрепенется, и начнет жаловаться в ОБСЕ.
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22.12.2020 19:53
+1
Иранцы посадили своих военных в СИЗО как наши, нет? Вот лошары...
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22.12.2020 16:42
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Иранцы посадили своих военных в СИЗО как наши, нет? Вот лошары...
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22.12.2020 16:42 Ответить
Насколько в курсе, командир расчёта был арестован. Хотя... может уже выпустили?
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22.12.2020 17:15 Ответить
ну какая катастрофа?самолет был сбит.умышденно или неумышленно-тут еще можно сомневаться.насильственное прекращение полета,а не катастрофа.
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22.12.2020 16:44 Ответить
Авария со смертельным исходом, это и есть катастрофа.
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22.12.2020 16:47 Ответить
вообщето нет...в случае насильственного прекращения полета это боевая потеря.
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22.12.2020 16:49 Ответить
Ого, это где такое написано?
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22.12.2020 16:51 Ответить
это даже может быть Казус белли для начала войны
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22.12.2020 17:02 Ответить
Для этого Ирану понадобится высадить войска в Киеве , и начать стучать ногой в кабинет ЗЕленского, тогда может Таран с Хомчаком вылезут из под диванов, а у зели айкос из рта выпадет, он встрепенется, и начнет жаловаться в ОБСЕ.
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22.12.2020 19:53 Ответить
И шо? нах нам отсчет? на видео все есть! что за отмазки детские? извинения и бабло гоните сцуки! хотя людей уже не вернуть...
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22.12.2020 16:45 Ответить
Отмазок не вижу, извинения были почти год назад, от выплаты бабла персы никогда не отказывались
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22.12.2020 17:19 Ответить
Це не так, в них якби такі виплати бюджетом не передбачені, тобто йдіть всі нах. Доцільно відкликати посла з того ірану якби для консультацій, та позакривати всі їх консульські та бізнесові представництва, як вони тут є. Нам той іран до сраки по великому рахунку
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22.12.2020 18:48 Ответить
Не обольщаемся. Персы не зря выбрали слабака.
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22.12.2020 17:45 Ответить
КОГДА ИРАН БУДЕТ ГОРЕТЬ ОТ ЯДЕРНЫХ УДАРОВ МЫ ДАДИМ ИМ ОТЧЕТ !!!
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22.12.2020 23:22 Ответить
 
 