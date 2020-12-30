Иран выплатит по $150 тыс. семьям погибших в крушении самолета МАУ
На заседании в среду члены Кабинета Министров Ирана договорились выделить 150 тыс. долларов каждой семье жертв авиакатастрофы МАУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "IRNA".
По словам вице-президента по правовым вопросам, правительство выплатит выделенные деньги семьям пострадавших, как только они будут предоставлены на основании отчетов и документов.
Министерству дорог и городского развития Ирана поручено выплачивать компенсацию их семьям в сотрудничестве с другими национальными секторами.
Поскольку катастрофа 8 января, вице-президент по правовым вопросам предложил правительству выплатить выделенные деньги до ее первой годовщины.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
Они так предлагают ... Это Восток, базар, торги - туда нужно работать Некому.
Инцидент произошёл примерно через год после того, как в Персидском заливе иракским самолётом «Мираж» был обстрелян и повреждён американский фрегат «USS Stark (FFG-31)». В результате попадания противокорабельной ракеты «Exocet» на корабле погибли 37 членов экипажа, а корабль получил серьёзные повреждения. После этого инцидента на американском военном флоте, действовавшем в Персидском заливе, были введены новые правила безопасности, разрешающие обстрел потенциально опасных воздушных целей.
Выплаты? Гугли...
Я знаю （не хочу писать знал） бортпроводницу, погибшую на этом борту, ее родителей, вижу их горе и слезы, и читаю, как зверьки "тянут резину", хотя и США, наверное, и кто-то еще, тем более, зверьки знают В ДЕТАЛЯХ, что и почему произошло.
Вот это их методы: ложь, дезинформация, манипулирование фактами.
http://www.aparchive.com/metadata/youtube/e56eb843c364335a5453f4d477137e6b
Языкам, канэшна, не обученный?