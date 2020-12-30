Иран выплатит по $150 тыс. семьям погибших в крушении самолета МАУ

На заседании в среду члены Кабинета Министров Ирана договорились выделить 150 тыс. долларов каждой семье жертв авиакатастрофы МАУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "IRNA".

По словам вице-президента по правовым вопросам, правительство выплатит выделенные деньги семьям пострадавших, как только они будут предоставлены на основании отчетов и документов.

Министерству дорог и городского развития Ирана поручено выплачивать компенсацию их семьям в сотрудничестве с другими национальными секторами.

Поскольку катастрофа 8 января, вице-президент по правовым вопросам предложил правительству выплатить выделенные деньги до ее первой годовщины.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

