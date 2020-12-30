РУС
Новости Крушение самолета МАУ в Иране
Иран выплатит по $150 тыс. семьям погибших в крушении самолета МАУ

На заседании в среду члены Кабинета Министров Ирана договорились выделить 150 тыс. долларов каждой семье жертв авиакатастрофы МАУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "IRNA".

По словам вице-президента по правовым вопросам, правительство выплатит выделенные деньги семьям пострадавших, как только они будут предоставлены на основании отчетов и документов.

Министерству дорог и городского развития Ирана поручено выплачивать компенсацию их семьям в сотрудничестве с другими национальными секторами.

Поскольку катастрофа 8 января, вице-президент по правовым вопросам предложил правительству выплатить выделенные деньги до ее первой годовщины.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Топ комментарии
+1
Как резко сумма компенсации упала с миллиона до 150тыщ. А остальные 100миллионов получит Беня за свой самолет? Вот *умеют* же наши договариваться.
30.12.2020 13:33 Ответить
+1
если б не бьіло там граждан канадьі то и того бьі не получили
30.12.2020 13:54 Ответить
+1
Зверьки, это иранцы? Прикольно. Изучи их историю, хоть поверхностно.
30.12.2020 14:24 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1344232897805475842?s=20 Иран предлагает 850 $ компенсации на человека (150 000 $ на 176 погибших) за сбитый самолет МАУ.

Они так предлагают ... Это Восток, базар, торги - туда нужно работать Некому.
30.12.2020 14:38 Ответить
Грустно. Зверьки остаются зверьками, даже если они называются государством...Ничего человеческого в этих племенах нет и не было. Европа и весь цивилизованный мир еще сто раз пожалеют, что открыли им границы и дают внж.
30.12.2020 13:41 Ответить
Если поступают как зверьки,то в опу ту историю.
30.12.2020 14:44 Ответить
Где, в каком месте они поступают как зверьки? Признали вину и платят. Вот американцы в 1988 году сбили иранский самолет, над территорией Ирана, 298 трупов. Сбивший самолет командир эсминца, награжден орденом "Пурпурного льва" Выплаты? Гугли)))
30.12.2020 14:53 Ответить
Где？ В своей стране. Ну и там, куда их пускают. Им то ничего, у них это норма жизни, а вот нормальные люди стараются бежать оттуда.
30.12.2020 15:29 Ответить
Ты прав, они плодятся, как кролики. Но количество не становится качеством.
30.12.2020 15:52 Ответить
Кацап, ты со своей "правдой" тут нахрен никому не нужен. Мало того, что название награды неправильно указал, так еще и скрыл истинные причины произошедшего. Типично для упоротой ваты. Вали отсюда пока не забанили, правдоруб...
30.12.2020 15:40 Ответить
А истинные причины таковы:



Инцидент произошёл примерно через год после того, как в Персидском заливе иракским самолётом «Мираж» был обстрелян и повреждён американский фрегат «USS Stark (FFG-31)». В результате попадания противокорабельной ракеты «Exocet» на корабле погибли 37 членов экипажа, а корабль получил серьёзные повреждения. После этого инцидента на американском военном флоте, действовавшем в Персидском заливе, были введены новые правила безопасности, разрешающие обстрел потенциально опасных воздушных целей.

Выплаты? Гугли...
30.12.2020 15:42 Ответить
Тьфу на тебя и твои лживые измышления.
Я знаю （не хочу писать знал） бортпроводницу, погибшую на этом борту, ее родителей, вижу их горе и слезы, и читаю, как зверьки "тянут резину", хотя и США, наверное, и кто-то еще, тем более, зверьки знают В ДЕТАЛЯХ, что и почему произошло.
30.12.2020 15:50 Ответить
Кацапа, все с тобой ясно. Этот ник спалился, меняй на другой.
30.12.2020 16:18 Ответить
Все - нет его больше ))

Вот это их методы: ложь, дезинформация, манипулирование фактами.
30.12.2020 16:26 Ответить
Ну да, вы, утырки, только "За вазврасчение Крыма" признаете. Читай выше, любитель побухать. И компенсацию они ВЫПЛАТИЛИ. Вот официальное заявление Госдепа США:

http://www.aparchive.com/metadata/youtube/e56eb843c364335a5453f4d477137e6b

Языкам, канэшна, не обученный?
30.12.2020 15:53 Ответить
Все - с тобой, мерзость плюгавая, мне больше говорить не о чем. Ложь и дезинформация - вот ваши излюбленные методы ведения дискуссии. Пшол отсюда, подстилка кремлевская...
30.12.2020 15:58 Ответить
Не п..ди, никого там не наградили, правда и не наказали, списали на самооборону в неясной боевой обстановке, деньги наследникам и родственникам пострадавших выплатили
30.12.2020 16:48 Ответить
Вся их история - история крови, боли, смертей во имя призрачного счастья. "Это еще молодая религия, пройдут сотни лет, и они начнут жить, как люди."
30.12.2020 15:31 Ответить
помните как бабка в штатах выставила табачной компании иск на несколько миллиардов? производитель сигарет 70 ЛЕТ назад не предупредил бабку что можно заболеть анкологией. суд удовлетворил иск. а сдесь речь о 168 погибих и виновный самолично решает кому и сколько платить или не платить. ГУМАННО!!! то же и с МН 17. никто не может доказать бандиту что он бандит. вот так и живем. каждый дрочит как хочет, когда под жопой ядерная боеголовка. СПАСИБО Кравчуку..........
30.12.2020 14:42 Ответить
А ЖИТЕЛИ ИРАНА СОГЛАСНЫ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ !?)
30.12.2020 16:40 Ответить
По соглашению, заключённому всеми странами, чьи граждане погибли в этом самолёте, Украина представляет их интересы в переговорах с Ираном о сумме компенсаций. Иран начинал с $80 тыс.на человека, сейчас фактически удвоил. Это касается и погибших граждан Ирана. Сумма компенсации за самолёт определяется отдельными переговорами Украины и Ирана, поэтому мы требуем подробный технический отчёт как начальный документ для разговора о сумме.
30.12.2020 19:27 Ответить
Хорошо.
30.12.2020 19:56 Ответить
 
 