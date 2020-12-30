Іран виплатить по $150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ

На засіданні в середу члени Кабінету Міністрів Ірану домовилися виділити 150 тис. доларів кожній родині жертв авіакатастрофи МАУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на IRNA.

За словами віцепрезидента з правових питань, уряд виплатить виділені гроші сім'ям постраждалих, щойно вони будуть надані на підставі звітів і документів.

Міністерству доріг і міського розвитку Ірану доручено виплачувати компенсацію їхнім родинам у співпраці з іншими національними секторами.

Оскільки катастрофа сталася 8 січня, віцепрезидент з правових питань запропонував уряду виплатити виділені гроші до її першої річниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна є жорстким учасником переговорів з Іраном щодо збитого літака МАУ: ми не дозволимо легко відкупитися, - Кулеба

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.