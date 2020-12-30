Іран виплатить по $150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ
На засіданні в середу члени Кабінету Міністрів Ірану домовилися виділити 150 тис. доларів кожній родині жертв авіакатастрофи МАУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на IRNA.
За словами віцепрезидента з правових питань, уряд виплатить виділені гроші сім'ям постраждалих, щойно вони будуть надані на підставі звітів і документів.
Міністерству доріг і міського розвитку Ірану доручено виплачувати компенсацію їхнім родинам у співпраці з іншими національними секторами.
Оскільки катастрофа сталася 8 січня, віцепрезидент з правових питань запропонував уряду виплатити виділені гроші до її першої річниці.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
Они так предлагают ... Это Восток, базар, торги - туда нужно работать Некому.
Инцидент произошёл примерно через год после того, как в Персидском заливе иракским самолётом «Мираж» был обстрелян и повреждён американский фрегат «USS Stark (FFG-31)». В результате попадания противокорабельной ракеты «Exocet» на корабле погибли 37 членов экипажа, а корабль получил серьёзные повреждения. После этого инцидента на американском военном флоте, действовавшем в Персидском заливе, были введены новые правила безопасности, разрешающие обстрел потенциально опасных воздушных целей.
Выплаты? Гугли...
Я знаю （не хочу писать знал） бортпроводницу, погибшую на этом борту, ее родителей, вижу их горе и слезы, и читаю, как зверьки "тянут резину", хотя и США, наверное, и кто-то еще, тем более, зверьки знают В ДЕТАЛЯХ, что и почему произошло.
Вот это их методы: ложь, дезинформация, манипулирование фактами.
http://www.aparchive.com/metadata/youtube/e56eb843c364335a5453f4d477137e6b
Языкам, канэшна, не обученный?