Іран виплатить по $150 тис. сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ

На засіданні в середу члени Кабінету Міністрів Ірану домовилися виділити 150 тис. доларів кожній родині жертв авіакатастрофи МАУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на IRNA.

За словами віцепрезидента з правових питань, уряд виплатить виділені гроші сім'ям постраждалих, щойно вони будуть надані на підставі звітів і документів.

Міністерству доріг і міського розвитку Ірану доручено виплачувати компенсацію їхнім родинам у співпраці з іншими національними секторами.

Оскільки катастрофа сталася 8 січня, віцепрезидент з правових питань запропонував уряду виплатити виділені гроші до її першої річниці.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

+1
Как резко сумма компенсации упала с миллиона до 150тыщ. А остальные 100миллионов получит Беня за свой самолет? Вот *умеют* же наши договариваться.
показати весь коментар
30.12.2020 13:33 Відповісти
+1
если б не бьіло там граждан канадьі то и того бьі не получили
показати весь коментар
30.12.2020 13:54 Відповісти
+1
Зверьки, это иранцы? Прикольно. Изучи их историю, хоть поверхностно.
показати весь коментар
30.12.2020 14:24 Відповісти
Как резко сумма компенсации упала с миллиона до 150тыщ. А остальные 100миллионов получит Беня за свой самолет? Вот *умеют* же наши договариваться.
показати весь коментар
30.12.2020 13:33 Відповісти
если б не бьіло там граждан канадьі то и того бьі не получили
показати весь коментар
30.12.2020 13:54 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1344232897805475842?s=20 Иран предлагает 850 $ компенсации на человека (150 000 $ на 176 погибших) за сбитый самолет МАУ.

Они так предлагают ... Это Восток, базар, торги - туда нужно работать Некому.
показати весь коментар
30.12.2020 14:38 Відповісти
Грустно. Зверьки остаются зверьками, даже если они называются государством...Ничего человеческого в этих племенах нет и не было. Европа и весь цивилизованный мир еще сто раз пожалеют, что открыли им границы и дают внж.
показати весь коментар
30.12.2020 13:41 Відповісти
Зверьки, это иранцы? Прикольно. Изучи их историю, хоть поверхностно.
показати весь коментар
30.12.2020 14:24 Відповісти
Если поступают как зверьки,то в опу ту историю.
показати весь коментар
30.12.2020 14:44 Відповісти
Где, в каком месте они поступают как зверьки? Признали вину и платят. Вот американцы в 1988 году сбили иранский самолет, над территорией Ирана, 298 трупов. Сбивший самолет командир эсминца, награжден орденом "Пурпурного льва" Выплаты? Гугли)))
показати весь коментар
30.12.2020 14:53 Відповісти
Где？ В своей стране. Ну и там, куда их пускают. Им то ничего, у них это норма жизни, а вот нормальные люди стараются бежать оттуда.
показати весь коментар
30.12.2020 15:29 Відповісти
Ты прав, они плодятся, как кролики. Но количество не становится качеством.
показати весь коментар
30.12.2020 15:52 Відповісти
Кацап, ты со своей "правдой" тут нахрен никому не нужен. Мало того, что название награды неправильно указал, так еще и скрыл истинные причины произошедшего. Типично для упоротой ваты. Вали отсюда пока не забанили, правдоруб...
показати весь коментар
30.12.2020 15:40 Відповісти
А истинные причины таковы:



Инцидент произошёл примерно через год после того, как в Персидском заливе иракским самолётом «Мираж» был обстрелян и повреждён американский фрегат «USS Stark (FFG-31)». В результате попадания противокорабельной ракеты «Exocet» на корабле погибли 37 членов экипажа, а корабль получил серьёзные повреждения. После этого инцидента на американском военном флоте, действовавшем в Персидском заливе, были введены новые правила безопасности, разрешающие обстрел потенциально опасных воздушных целей.

Выплаты? Гугли...
показати весь коментар
30.12.2020 15:42 Відповісти
Тьфу на тебя и твои лживые измышления.
Я знаю （не хочу писать знал） бортпроводницу, погибшую на этом борту, ее родителей, вижу их горе и слезы, и читаю, как зверьки "тянут резину", хотя и США, наверное, и кто-то еще, тем более, зверьки знают В ДЕТАЛЯХ, что и почему произошло.
показати весь коментар
30.12.2020 15:50 Відповісти
Кацапа, все с тобой ясно. Этот ник спалился, меняй на другой.
показати весь коментар
30.12.2020 16:18 Відповісти
Все - нет его больше ))

Вот это их методы: ложь, дезинформация, манипулирование фактами.
показати весь коментар
30.12.2020 16:26 Відповісти
Ну да, вы, утырки, только "За вазврасчение Крыма" признаете. Читай выше, любитель побухать. И компенсацию они ВЫПЛАТИЛИ. Вот официальное заявление Госдепа США:

http://www.aparchive.com/metadata/youtube/e56eb843c364335a5453f4d477137e6b

Языкам, канэшна, не обученный?
показати весь коментар
30.12.2020 15:53 Відповісти
Все - с тобой, мерзость плюгавая, мне больше говорить не о чем. Ложь и дезинформация - вот ваши излюбленные методы ведения дискуссии. Пшол отсюда, подстилка кремлевская...
показати весь коментар
30.12.2020 15:58 Відповісти
Не п..ди, никого там не наградили, правда и не наказали, списали на самооборону в неясной боевой обстановке, деньги наследникам и родственникам пострадавших выплатили
показати весь коментар
30.12.2020 16:48 Відповісти
Вся их история - история крови, боли, смертей во имя призрачного счастья. "Это еще молодая религия, пройдут сотни лет, и они начнут жить, как люди."
показати весь коментар
30.12.2020 15:31 Відповісти
помните как бабка в штатах выставила табачной компании иск на несколько миллиардов? производитель сигарет 70 ЛЕТ назад не предупредил бабку что можно заболеть анкологией. суд удовлетворил иск. а сдесь речь о 168 погибих и виновный самолично решает кому и сколько платить или не платить. ГУМАННО!!! то же и с МН 17. никто не может доказать бандиту что он бандит. вот так и живем. каждый дрочит как хочет, когда под жопой ядерная боеголовка. СПАСИБО Кравчуку..........
показати весь коментар
30.12.2020 14:42 Відповісти
А ЖИТЕЛИ ИРАНА СОГЛАСНЫ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ !?)
показати весь коментар
30.12.2020 16:40 Відповісти
По соглашению, заключённому всеми странами, чьи граждане погибли в этом самолёте, Украина представляет их интересы в переговорах с Ираном о сумме компенсаций. Иран начинал с $80 тыс.на человека, сейчас фактически удвоил. Это касается и погибших граждан Ирана. Сумма компенсации за самолёт определяется отдельными переговорами Украины и Ирана, поэтому мы требуем подробный технический отчёт как начальный документ для разговора о сумме.
показати весь коментар
30.12.2020 19:27 Відповісти
Хорошо.
показати весь коментар
30.12.2020 19:56 Відповісти
 
 