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Минобразования начало подключение школ к сервису электронных журналов и дневников

Минобразования начало подключение школ к сервису электронных журналов и дневников

После успешного тестирования модуля электронных журналов и дневников Минобразования начало активное распространение сервиса среди школ, которые еще не имеют их в пользовании, на бесплатной основе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Модуль E-Journal является частью модернизированной государственной системы AIKOM (управление осуществляет государственное учреждение "Институт образовательной аналитики") по сбору, хранению и управлению данными и создан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации в сфере образования.

Сервис довольно прост в использовании и имеет понятный интерфейс, через который организован доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное. Информация будет вноситься учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней.

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Родители в режиме онлайн в электронных дневниках будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики - получать задания, следить за расписанием и тому подобное.

За первые дни работы сервиса в открытом режиме к нему подключились более 100 школ.

Сейчас Институт образовательной аналитики получил обращение от учебных заведений высшего и профессионально-технического образования о желании использовать функционал государственных электронных дневников и журналов.

Ранее сообщалось, что в Украине начали тестировать школьные электронные журналы и дневники

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Автор: 

школа (3020) Минобразования (1739) диджитализация (222)


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Топ комментарии
+6
В Е-журнал будут заноситься Е-балы, другими словами - каждый учащийся получит по е-балу!
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05.01.2021 15:22
+6
Якщо дитина зламає журнал, то отримає 12 по інформатиці автоматом.
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05.01.2021 15:36
+4
малявки, и вы попали на свой кусочек жижитализации
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05.01.2021 15:23
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В Е-журнал будут заноситься Е-балы, другими словами - каждый учащийся получит по е-балу!
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05.01.2021 15:22 Ответить
малявки, и вы попали на свой кусочек жижитализации
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05.01.2021 15:23 Ответить
***
Олежек все равно подозревал кидалово с этой дистанционкой... и оно не заставило себя долго ждать...в одно нерадостное утро с экрана компьютера прозвучал грозный голос классной:
- Олег... а ну быстро пригласи родителей к монитору.. я жду!
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05.01.2021 15:39 Ответить
Это теперь чтобы стырить журнал и исправить оценку, нужно хакеров нанимать?)))
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05.01.2021 15:25 Ответить
Якщо дитина зламає журнал, то отримає 12 по інформатиці автоматом.
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05.01.2021 15:36 Ответить
50% школярів у містах вже вчаться у часних школах, "влада" вирішила що їй досить і цих "розумних" дітей-бариг, "інші" можуть не ходити у школу, вчитися заочно-дисанційно.

Навіщо зараз розумний електорат - зе-бидло все, що потрібно владі для зростання рейтингу.
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05.01.2021 15:27 Ответить
Щоб підписати щоденник дитині батькам треба мати токен Алмаз-1К з підписом і дійсний сертифікат. ))
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05.01.2021 15:35 Ответить
лучше детям (и родителям ессественно) и преподавателям... интернет по-домам оплатите (хотя бы на время дистанционки))))
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05.01.2021 15:35 Ответить
Скоро батьки, які вчаться разом з дітьми винайдуть самі вакцину від ковіду, щоб припинити цей терор.
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05.01.2021 15:38 Ответить
В Беларуси -- все школы позакрывали на не "существующий локдаун"... -- щас каникулы -- почти никто ничего не заметил.
Пытались, ещё давно, виртуальное обучение внедрить... -- "не склеилося, обломалось".
Мы Доце своей новый айфончик подарили -- от имени Деда Мороза и Санта Клауса -- щас в доме тишина -- Дитё само самообразовывается... -- "ми непротив" -- но всё под контролем! ...*)
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05.01.2021 15:40 Ответить
Видосики гядеть да в майнкрафт резаться - то как бы не совсем образование.
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05.01.2021 16:52 Ответить
-- не суди всех по себе -- и несудим будешь! *)
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05.01.2021 16:53 Ответить
)) Я как бы не по себе...
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05.01.2021 17:04 Ответить
-- и Дитё не твоё -- ...*)
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05.01.2021 17:06 Ответить
)))
У моих есть выделенное время на телефоны, в течение которого они могут там смотреть видосики. А учатся они по книгам. Ну бумажным таким... иногда электронным (есть читалка с которой можно только читать).
Я просто наблюдательный и вижу чем другие детишки в свободное время занимаются. Плюс со своими общаюсь... и знаю даже кто во время урока в телефоре сидит.
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05.01.2021 17:15 Ответить
Міносвіти розпочало підключення шкіл до сервісу електронних журналів і щоденників - Цензор.НЕТ 3308 https://censor.net/ru/user/475573: Видосики гядеть да в майнкрафт резаться - то как бы не совсем образование.
А это Вы мне про чьих детей рассказывали?
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05.01.2021 17:42 Ответить
Одноклассники моих сына и дочери. Не все. Но многие.
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06.01.2021 10:23 Ответить
тут надо ширше глядеть и глубже - явно не хватает сериса электронного рояля, учиться играть на нем без рук надо, в отличие от ряда дилетантов, с детства
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05.01.2021 15:56 Ответить
хорошее дело
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05.01.2021 16:11 Ответить
Это тестированые было как бы не совсем добровольным. Еще бы ему не быть "успешным".
Маразм это.
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05.01.2021 16:51 Ответить
 
 