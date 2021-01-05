Минобразования начало подключение школ к сервису электронных журналов и дневников
После успешного тестирования модуля электронных журналов и дневников Минобразования начало активное распространение сервиса среди школ, которые еще не имеют их в пользовании, на бесплатной основе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Модуль E-Journal является частью модернизированной государственной системы AIKOM (управление осуществляет государственное учреждение "Институт образовательной аналитики") по сбору, хранению и управлению данными и создан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации в сфере образования.
Сервис довольно прост в использовании и имеет понятный интерфейс, через который организован доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное. Информация будет вноситься учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней.
Родители в режиме онлайн в электронных дневниках будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики - получать задания, следить за расписанием и тому подобное.
За первые дни работы сервиса в открытом режиме к нему подключились более 100 школ.
Сейчас Институт образовательной аналитики получил обращение от учебных заведений высшего и профессионально-технического образования о желании использовать функционал государственных электронных дневников и журналов.
Ранее сообщалось, что в Украине начали тестировать школьные электронные журналы и дневники
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Олежек все равно подозревал кидалово с этой дистанционкой... и оно не заставило себя долго ждать...в одно нерадостное утро с экрана компьютера прозвучал грозный голос классной:
- Олег... а ну быстро пригласи родителей к монитору.. я жду!
Навіщо зараз розумний електорат - зе-бидло все, що потрібно владі для зростання рейтингу.
Пытались, ещё давно, виртуальное обучение внедрить... -- "не склеилося, обломалось".
Мы Доце своей новый айфончик подарили -- от имени Деда Мороза и Санта Клауса -- щас в доме тишина -- Дитё само самообразовывается... -- "ми непротив" -- но всё под контролем! ...*)
У моих есть выделенное время на телефоны, в течение которого они могут там смотреть видосики. А учатся они по книгам. Ну бумажным таким... иногда электронным (есть читалка с которой можно только читать).
Я просто наблюдательный и вижу чем другие детишки в свободное время занимаются. Плюс со своими общаюсь... и знаю даже кто во время урока в телефоре сидит.
А это Вы мне про чьих детей рассказывали?
Маразм это.