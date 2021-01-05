Минобразования начало подключение школ к сервису электронных журналов и дневников

После успешного тестирования модуля электронных журналов и дневников Минобразования начало активное распространение сервиса среди школ, которые еще не имеют их в пользовании, на бесплатной основе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Модуль E-Journal является частью модернизированной государственной системы AIKOM (управление осуществляет государственное учреждение "Институт образовательной аналитики") по сбору, хранению и управлению данными и создан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации в сфере образования.

Сервис довольно прост в использовании и имеет понятный интерфейс, через который организован доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное. Информация будет вноситься учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней.

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Родители в режиме онлайн в электронных дневниках будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики - получать задания, следить за расписанием и тому подобное.

За первые дни работы сервиса в открытом режиме к нему подключились более 100 школ.

Сейчас Институт образовательной аналитики получил обращение от учебных заведений высшего и профессионально-технического образования о желании использовать функционал государственных электронных дневников и журналов.

Ранее сообщалось, что в Украине начали тестировать школьные электронные журналы и дневники

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