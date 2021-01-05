Міносвіти розпочало підключення шкіл до сервісу електронних журналів і щоденників
Після успішного тестування модуля електронних журналів і щоденників Міносвіти почало активне поширення сервісу серед шкіл, які ще не мають їх у користуванні, на безкоштовній основі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
Модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ (управління здійснює державна установа "Інститут освітньої аналітики") зі збору, зберігання та управління даними та створений у межах реалізації стратегії цифрової трансформації у сфері освіти.
Сервіс доволі простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який організовано доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо. Інформація буде вноситись вчителями, а за допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати доступ до неї.
Батьки в режимі онлайн у е-щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.
За перші дні роботи сервісу у відкритому режимі до нього підключилися понад 100 шкіл.
Наразі Інститут освітньої аналітики отримав звернення від закладів вищої освіти та професійно-технічної освіти щодо бажання також використовувати функціонал державних електронних щоденників та журналів.
Раніше повідомлялося, що в Україні почали тестувати шкільні електронні журнали та щоденники
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Олежек все равно подозревал кидалово с этой дистанционкой... и оно не заставило себя долго ждать...в одно нерадостное утро с экрана компьютера прозвучал грозный голос классной:
- Олег... а ну быстро пригласи родителей к монитору.. я жду!
Навіщо зараз розумний електорат - зе-бидло все, що потрібно владі для зростання рейтингу.
Пытались, ещё давно, виртуальное обучение внедрить... -- "не склеилося, обломалось".
Мы Доце своей новый айфончик подарили -- от имени Деда Мороза и Санта Клауса -- щас в доме тишина -- Дитё само самообразовывается... -- "ми непротив" -- но всё под контролем! ...*)
У моих есть выделенное время на телефоны, в течение которого они могут там смотреть видосики. А учатся они по книгам. Ну бумажным таким... иногда электронным (есть читалка с которой можно только читать).
Я просто наблюдательный и вижу чем другие детишки в свободное время занимаются. Плюс со своими общаюсь... и знаю даже кто во время урока в телефоре сидит.
А это Вы мне про чьих детей рассказывали?
Маразм это.