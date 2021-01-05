Міносвіти розпочало підключення шкіл до сервісу електронних журналів і щоденників

Після успішного тестування модуля електронних журналів і щоденників Міносвіти почало активне поширення сервісу серед шкіл, які ще не мають їх у користуванні, на безкоштовній основі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ (управління здійснює державна установа "Інститут освітньої аналітики") зі збору, зберігання та управління даними та створений у межах реалізації стратегії цифрової трансформації у сфері освіти.

Сервіс доволі простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який організовано доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо. Інформація буде вноситись вчителями, а за допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати доступ до неї.

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Батьки в режимі онлайн у е-щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.

За перші дні роботи сервісу у відкритому режимі до нього підключилися понад 100 шкіл.

Наразі Інститут освітньої аналітики отримав звернення від закладів вищої освіти та професійно-технічної освіти щодо бажання також використовувати функціонал державних електронних щоденників та журналів.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали тестувати шкільні електронні журнали та щоденники

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