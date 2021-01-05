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Міносвіти розпочало підключення шкіл до сервісу електронних журналів і щоденників

Міносвіти розпочало підключення шкіл до сервісу електронних журналів і щоденників

Після успішного тестування модуля електронних журналів і щоденників Міносвіти почало активне поширення сервісу серед шкіл, які ще не мають їх у користуванні, на безкоштовній основі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ (управління здійснює державна установа "Інститут освітньої аналітики") зі збору, зберігання та управління даними та створений у межах реалізації стратегії цифрової трансформації у сфері освіти.

Сервіс доволі простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який організовано доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо. Інформація буде вноситись вчителями, а за допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати доступ до неї.

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Батьки в режимі онлайн у е-щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.

За перші дні роботи сервісу у відкритому режимі до нього підключилися понад 100 шкіл.

Наразі Інститут освітньої аналітики отримав звернення від закладів вищої освіти та професійно-технічної освіти щодо бажання також використовувати функціонал державних електронних щоденників та журналів.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали тестувати шкільні електронні журнали та щоденники

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Автор: 

школа (2224) Міносвіти (1420) диджиталізація (281)


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Топ коментарі
+6
В Е-журнал будут заноситься Е-балы, другими словами - каждый учащийся получит по е-балу!
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05.01.2021 15:22
+6
Якщо дитина зламає журнал, то отримає 12 по інформатиці автоматом.
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05.01.2021 15:36
+4
малявки, и вы попали на свой кусочек жижитализации
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05.01.2021 15:23
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В Е-журнал будут заноситься Е-балы, другими словами - каждый учащийся получит по е-балу!
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05.01.2021 15:22 Відповісти
малявки, и вы попали на свой кусочек жижитализации
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05.01.2021 15:23 Відповісти
***
Олежек все равно подозревал кидалово с этой дистанционкой... и оно не заставило себя долго ждать...в одно нерадостное утро с экрана компьютера прозвучал грозный голос классной:
- Олег... а ну быстро пригласи родителей к монитору.. я жду!
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05.01.2021 15:39 Відповісти
Это теперь чтобы стырить журнал и исправить оценку, нужно хакеров нанимать?)))
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05.01.2021 15:25 Відповісти
Якщо дитина зламає журнал, то отримає 12 по інформатиці автоматом.
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05.01.2021 15:36 Відповісти
50% школярів у містах вже вчаться у часних школах, "влада" вирішила що їй досить і цих "розумних" дітей-бариг, "інші" можуть не ходити у школу, вчитися заочно-дисанційно.

Навіщо зараз розумний електорат - зе-бидло все, що потрібно владі для зростання рейтингу.
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05.01.2021 15:27 Відповісти
Щоб підписати щоденник дитині батькам треба мати токен Алмаз-1К з підписом і дійсний сертифікат. ))
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05.01.2021 15:35 Відповісти
лучше детям (и родителям ессественно) и преподавателям... интернет по-домам оплатите (хотя бы на время дистанционки))))
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05.01.2021 15:35 Відповісти
Скоро батьки, які вчаться разом з дітьми винайдуть самі вакцину від ковіду, щоб припинити цей терор.
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05.01.2021 15:38 Відповісти
В Беларуси -- все школы позакрывали на не "существующий локдаун"... -- щас каникулы -- почти никто ничего не заметил.
Пытались, ещё давно, виртуальное обучение внедрить... -- "не склеилося, обломалось".
Мы Доце своей новый айфончик подарили -- от имени Деда Мороза и Санта Клауса -- щас в доме тишина -- Дитё само самообразовывается... -- "ми непротив" -- но всё под контролем! ...*)
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05.01.2021 15:40 Відповісти
Видосики гядеть да в майнкрафт резаться - то как бы не совсем образование.
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05.01.2021 16:52 Відповісти
-- не суди всех по себе -- и несудим будешь! *)
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05.01.2021 16:53 Відповісти
)) Я как бы не по себе...
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05.01.2021 17:04 Відповісти
-- и Дитё не твоё -- ...*)
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05.01.2021 17:06 Відповісти
)))
У моих есть выделенное время на телефоны, в течение которого они могут там смотреть видосики. А учатся они по книгам. Ну бумажным таким... иногда электронным (есть читалка с которой можно только читать).
Я просто наблюдательный и вижу чем другие детишки в свободное время занимаются. Плюс со своими общаюсь... и знаю даже кто во время урока в телефоре сидит.
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05.01.2021 17:15 Відповісти
Міносвіти розпочало підключення шкіл до сервісу електронних журналів і щоденників - Цензор.НЕТ 3308 https://censor.net/ru/user/475573: Видосики гядеть да в майнкрафт резаться - то как бы не совсем образование.
А это Вы мне про чьих детей рассказывали?
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05.01.2021 17:42 Відповісти
Одноклассники моих сына и дочери. Не все. Но многие.
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06.01.2021 10:23 Відповісти
тут надо ширше глядеть и глубже - явно не хватает сериса электронного рояля, учиться играть на нем без рук надо, в отличие от ряда дилетантов, с детства
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05.01.2021 15:56 Відповісти
хорошее дело
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05.01.2021 16:11 Відповісти
Это тестированые было как бы не совсем добровольным. Еще бы ему не быть "успешным".
Маразм это.
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05.01.2021 16:51 Відповісти
 
 