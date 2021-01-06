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Дети покойной волонтера Тарасовой нуждаются в помощи

Дети покойной волонтера Тарасовой нуждаются в помощи

Детям скончавшейся от COVID-19 оперной певицы и волонтера Александры Тарасовой нужна финансовая помощь.

Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Ирина Солошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не буду публиковать никаких подробностей ее жизни последние годы, потому что не имею на это никакого морального права и разрешения от нее. Но случилось так, что сейчас дети Сашины нуждаются в поддержке. Поэтому если кто-то сможет. Помогите. Потому что им теперь самим надо учиться становиться на ноги", - написала Солошенко.

Она опубликовала номер банковской карточки сына Тарасовой.

"Карта сына Саши

Приват 5168 7554 2892 1809

Константин Тарасов Чаплик", - указала волонтер.

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Напомним, волонтер и патриот Украины Александра Тарасова умерла от COVID-19. Минветеранов выразило соболезнования по поводу смерти Тарасовой.

Дети покойной волонтера Тарасовой нуждаются в помощи 01

Автор: 

дети (6560) помощь (7863) смерть (9250) волонтеры (2640)


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Топ комментарии
+16
який жах--люди та їх сімьї які допомагали боротись з ворогом тепер на грані бідності-ганьба такії злочинній владі-
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06.01.2021 13:37 Ответить
+12
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06.01.2021 13:35 Ответить
+7
Царство Небесное тебе! Спасибо!
Забросил на карту. И всех призываю!
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06.01.2021 14:45 Ответить
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06.01.2021 13:35 Ответить
+
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06.01.2021 14:11 Ответить
який жах--люди та їх сімьї які допомагали боротись з ворогом тепер на грані бідності-ганьба такії злочинній владі-
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06.01.2021 13:37 Ответить
Діти кинуті напризволяще? Невже нема нікого з близьких, сироти? Яке горе....
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06.01.2021 13:55 Ответить
ты это четырежды уклонисту Зе скажи, он считает себя мужчиной, наверное.
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06.01.2021 15:57 Ответить
Цікаво, вона захищала країну, її упакованих бобрів з їх власністю, а коли загинула, тій державі чомусь немає діла до неї і її дітей, бо держава примає на бюджет дітей тих хто воює проти цієї держави. Якесь задзеркалля,
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06.01.2021 14:02 Ответить
Ви звичайно праві в цьому питанні, але замість свого бобра прийде агресивний обнулений бобер-окупант, тому у нас є вибір між поганим і катастрофічним.
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06.01.2021 14:34 Ответить
Але ж такі, як ця жіночка й нас захищають, а не тільки бобрів. Дякую , Пані! . Ц.Н.! Перекинула її діткам. Співчуття їм.
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06.01.2021 15:11 Ответить
Дуже сумно від такої історії - сама допомагала, а її дітям допомогти нікому. На жаль, в Україні так відбувається, що люди розраховують тільки на себе... державні мужі глухі і сліпі.
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06.01.2021 14:02 Ответить
Кабмин выделит 20 млрд на компенсации по "зеленому" тарифу - Шмыгаль
вместо помощи нашим военным, волонтерам и тяжелобольным детям.
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06.01.2021 14:05 Ответить
В новогоднем видосике Зелемойский использовал детей....,видать дюже серце болить у гаранта...
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06.01.2021 14:07 Ответить
+
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06.01.2021 14:37 Ответить
Царство Небесное тебе! Спасибо!
Забросил на карту. И всех призываю!
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06.01.2021 14:45 Ответить
Відправлено.
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06.01.2021 15:06 Ответить
Давайте допоможемо сьогодні все таки свят вечір . Перевів чого і вам бажаю
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06.01.2021 15:07 Ответить
От мені цікаво. Чи перекаже хоч копійку зелена тварюка донечці померлого, завдяки йому, Журавля?! Як там , добре йому відпочиваєцця в Карпатах, проєздом до чергового Оману?!
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06.01.2021 15:19 Ответить
Ні, це зелене опудало не перекаже ні в якому разі.
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06.01.2021 15:42 Ответить
Если каждый из нас поддержит детей, переведя на их карты почти не ощутимые для нас 10-50 грн, то наберется вполне приличная сумма. Для нас практически незаметно, мы ведь от такого мизера не обеднеем, а детишкам светлого человека помощь.
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06.01.2021 15:40 Ответить
Відправлено.
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06.01.2021 15:57 Ответить
4, 5 млн Зелень получил "роялти", которое получает регулярно. Жена его имеет какие- благотворительныефонды.Интереснно- они с народа деньги в фонд собирают, или часть роялти хотя-бы в свой фонд отдают? Детям ветеранов и волонтеров- нифига от них. Для них эти люди враги, как Антоненко, Кузменко, Дугарь.
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06.01.2021 16:04 Ответить
Скинуто Саші.
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06.01.2021 16:12 Ответить
Свят Вечір наближаєтся. Просто перекажіть хочаб 10 гривень дітям цієї героїчної жінки. Може це допоможе позбавитися цього зеленого пуйложопівського павутиння?! Шось я в містику впала.
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06.01.2021 16:14 Ответить
Звичайно допоможемо!
Але в такі моменти я ще більше зневажаю оцю зелену жалюгідну істоту "какая разніца..."
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06.01.2021 17:30 Ответить
Давайте просто поможем. Мы это делаем для себя.
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06.01.2021 23:07 Ответить
 
 