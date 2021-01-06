Дети покойной волонтера Тарасовой нуждаются в помощи
Детям скончавшейся от COVID-19 оперной певицы и волонтера Александры Тарасовой нужна финансовая помощь.
Об этом пишет в Фейсбуке волонтер Ирина Солошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не буду публиковать никаких подробностей ее жизни последние годы, потому что не имею на это никакого морального права и разрешения от нее. Но случилось так, что сейчас дети Сашины нуждаются в поддержке. Поэтому если кто-то сможет. Помогите. Потому что им теперь самим надо учиться становиться на ноги", - написала Солошенко.
Она опубликовала номер банковской карточки сына Тарасовой.
"Карта сына Саши
Приват 5168 7554 2892 1809
Константин Тарасов Чаплик", - указала волонтер.
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Напомним, волонтер и патриот Украины Александра Тарасова умерла от COVID-19. Минветеранов выразило соболезнования по поводу смерти Тарасовой.
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вместо помощи нашим военным, волонтерам и тяжелобольным детям.
Забросил на карту. И всех призываю!
Але в такі моменти я ще більше зневажаю оцю зелену жалюгідну істоту "какая разніца..."