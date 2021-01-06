Діти покійної волонтерки Тарасової потребують допомоги
Дітям померлої від COVID-19 оперної співачки і волонтерки Олександри Тарасової потрібна фінансова допомога.
Про це пише у фейсбуці волонтерка Ірина Солошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не буду публікувати ніяких подробиць її життя останні роки, бо не маю на це ніякого морального права й дозволу від неї. Але сталося так, що зараз діти Сашині потребують підтримки. Тому якщо хтось зможе. Допоможіть. Бо їм тепер самим треба вчитися ставати на ноги", - написала Солошенко.
Вона опублікувала номер банківської картки сина Тарасової.
"Картка сина Саші
Приват 5168 7554 2892 1809
Костянтин Тарасов Чаплик", - зазначила волонтерка.
Нагадаємо, волонтерка і патріотка України Олександра Тарасова померла від COVID-19. Пізніше Мінветеранів висловило співчуття з приводу смерті Тарасової.
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вместо помощи нашим военным, волонтерам и тяжелобольным детям.
Забросил на карту. И всех призываю!
Але в такі моменти я ще більше зневажаю оцю зелену жалюгідну істоту "какая разніца..."