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Діти покійної волонтерки Тарасової потребують допомоги

Діти покійної волонтерки Тарасової потребують допомоги

Дітям померлої від COVID-19 оперної співачки і волонтерки Олександри Тарасової потрібна фінансова допомога.

Про це пише у фейсбуці волонтерка Ірина Солошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не буду публікувати ніяких подробиць її життя останні роки, бо не маю на це ніякого морального права й дозволу від неї. Але сталося так, що зараз діти Сашині потребують підтримки. Тому якщо хтось зможе. Допоможіть. Бо їм тепер самим треба вчитися ставати на ноги", - написала Солошенко.

Вона опублікувала номер банківської картки сина Тарасової.

"Картка сина Саші

Приват 5168 7554 2892 1809

Костянтин Тарасов Чаплик", - зазначила волонтерка.

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Нагадаємо, волонтерка і патріотка України Олександра Тарасова померла від COVID-19. Пізніше Мінветеранів висловило співчуття з приводу смерті Тарасової.

Діти покійної волонтерки Тарасової потребують допомоги 01

Автор: 

діти (5135) допомога (8430) смерть (6777) волонтери (1339)


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Топ коментарі
+16
який жах--люди та їх сімьї які допомагали боротись з ворогом тепер на грані бідності-ганьба такії злочинній владі-
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06.01.2021 13:37 Відповісти
+12
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06.01.2021 13:35 Відповісти
+7
Царство Небесное тебе! Спасибо!
Забросил на карту. И всех призываю!
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06.01.2021 14:45 Відповісти
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06.01.2021 13:35 Відповісти
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06.01.2021 14:11 Відповісти
який жах--люди та їх сімьї які допомагали боротись з ворогом тепер на грані бідності-ганьба такії злочинній владі-
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06.01.2021 13:37 Відповісти
Діти кинуті напризволяще? Невже нема нікого з близьких, сироти? Яке горе....
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06.01.2021 13:55 Відповісти
ты это четырежды уклонисту Зе скажи, он считает себя мужчиной, наверное.
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06.01.2021 15:57 Відповісти
Цікаво, вона захищала країну, її упакованих бобрів з їх власністю, а коли загинула, тій державі чомусь немає діла до неї і її дітей, бо держава примає на бюджет дітей тих хто воює проти цієї держави. Якесь задзеркалля,
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06.01.2021 14:02 Відповісти
Ви звичайно праві в цьому питанні, але замість свого бобра прийде агресивний обнулений бобер-окупант, тому у нас є вибір між поганим і катастрофічним.
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06.01.2021 14:34 Відповісти
Але ж такі, як ця жіночка й нас захищають, а не тільки бобрів. Дякую , Пані! . Ц.Н.! Перекинула її діткам. Співчуття їм.
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06.01.2021 15:11 Відповісти
Дуже сумно від такої історії - сама допомагала, а її дітям допомогти нікому. На жаль, в Україні так відбувається, що люди розраховують тільки на себе... державні мужі глухі і сліпі.
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06.01.2021 14:02 Відповісти
Кабмин выделит 20 млрд на компенсации по "зеленому" тарифу - Шмыгаль
вместо помощи нашим военным, волонтерам и тяжелобольным детям.
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06.01.2021 14:05 Відповісти
В новогоднем видосике Зелемойский использовал детей....,видать дюже серце болить у гаранта...
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06.01.2021 14:07 Відповісти
+
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06.01.2021 14:37 Відповісти
Царство Небесное тебе! Спасибо!
Забросил на карту. И всех призываю!
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06.01.2021 14:45 Відповісти
Відправлено.
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06.01.2021 15:06 Відповісти
Давайте допоможемо сьогодні все таки свят вечір . Перевів чого і вам бажаю
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06.01.2021 15:07 Відповісти
От мені цікаво. Чи перекаже хоч копійку зелена тварюка донечці померлого, завдяки йому, Журавля?! Як там , добре йому відпочиваєцця в Карпатах, проєздом до чергового Оману?!
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06.01.2021 15:19 Відповісти
Ні, це зелене опудало не перекаже ні в якому разі.
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06.01.2021 15:42 Відповісти
Если каждый из нас поддержит детей, переведя на их карты почти не ощутимые для нас 10-50 грн, то наберется вполне приличная сумма. Для нас практически незаметно, мы ведь от такого мизера не обеднеем, а детишкам светлого человека помощь.
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06.01.2021 15:40 Відповісти
Відправлено.
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06.01.2021 15:57 Відповісти
4, 5 млн Зелень получил "роялти", которое получает регулярно. Жена его имеет какие- благотворительныефонды.Интереснно- они с народа деньги в фонд собирают, или часть роялти хотя-бы в свой фонд отдают? Детям ветеранов и волонтеров- нифига от них. Для них эти люди враги, как Антоненко, Кузменко, Дугарь.
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06.01.2021 16:04 Відповісти
Скинуто Саші.
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06.01.2021 16:12 Відповісти
Свят Вечір наближаєтся. Просто перекажіть хочаб 10 гривень дітям цієї героїчної жінки. Може це допоможе позбавитися цього зеленого пуйложопівського павутиння?! Шось я в містику впала.
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06.01.2021 16:14 Відповісти
Звичайно допоможемо!
Але в такі моменти я ще більше зневажаю оцю зелену жалюгідну істоту "какая разніца..."
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06.01.2021 17:30 Відповісти
Давайте просто поможем. Мы это делаем для себя.
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06.01.2021 23:07 Відповісти
 
 