Діти покійної волонтерки Тарасової потребують допомоги

Дітям померлої від COVID-19 оперної співачки і волонтерки Олександри Тарасової потрібна фінансова допомога.

Про це пише у фейсбуці волонтерка Ірина Солошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не буду публікувати ніяких подробиць її життя останні роки, бо не маю на це ніякого морального права й дозволу від неї. Але сталося так, що зараз діти Сашині потребують підтримки. Тому якщо хтось зможе. Допоможіть. Бо їм тепер самим треба вчитися ставати на ноги", - написала Солошенко.

Вона опублікувала номер банківської картки сина Тарасової.

"Картка сина Саші

Приват 5168 7554 2892 1809

Костянтин Тарасов Чаплик", - зазначила волонтерка.

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Нагадаємо, волонтерка і патріотка України Олександра Тарасова померла від COVID-19. Пізніше Мінветеранів висловило співчуття з приводу смерті Тарасової.