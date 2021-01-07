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События в Капитолии - настоящий вызов для американской демократии, - Порошенко

События в Капитолии - настоящий вызов для американской демократии, - Порошенко

Беспорядки на территории Капитолия в Вашингтоне - "подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.

"Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики", - отметил Порошенко.

"Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с Вами!", - подытожил пятый президент.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.

Также читайте: "Ровно два года назад мы получили Томос. Рождество – праздник надежды, окутанный семейным теплом", - Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по юлианскому календарю

Автор: 

Конгресс США (1242) Порошенко Петр (19617) протест (5862) США (27106)


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Топ комментарии
+30
Порох провел честные и демократические выборы в Украине. Хотя есть дурачки, которые при этом называют его узурпатором.
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07.01.2021 10:51 Ответить
+25
тётя Роза
@Anakoyher
·
4 ч
Жизнь показала, что ***** может быть не только плешивым, но и рыжим. И не только в России, но и в Америке.
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07.01.2021 10:32 Ответить
+22
https://twitter.com/q0ztrb
https://twitter.com/q0ztrb
https://twitter.com/q0ztrb Попугай Зеленуда @q0ztrb

https://twitter.com/q0ztrb

Вот видите, сколько может натворить один ******* с поддержкой руснявой пропаганды, а у нас «че это Порох ******* клоуну проиграл?».
Да потому что рашка воюет мировую войну, а западные демократии сопли жуют...
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07.01.2021 10:40 Ответить
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Кому лучше, Зеле и Медведчуку?
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07.01.2021 11:04 Ответить
Демократы призвали Пенса содействовать отстранению Трампа
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07.01.2021 10:50 Ответить
Ну Петя отреагировал.
А где видосик от гаранта и твит от мандельши?
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07.01.2021 10:50 Ответить
доречно .
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07.01.2021 10:55 Ответить
тебе, зебіла, в т.ч., запитують. Не з'їзжай
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07.01.2021 15:06 Ответить
Так и есть!
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07.01.2021 10:50 Ответить
Тільки-но на УкрПравді прочитала новину, що Конгрес США затвердив перемогу ДЖО БАЙДЕНА у президентських змаганнях. НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ ЛЕГІТИМНОМУ ПРЕЗИДЕНТУ США!!!
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07.01.2021 10:51 Ответить
Але ж Трамп заявив про фальшування,він себе вважає президентом,почались мирні протести,американський омон по звірячому розправляється з мирними протестантами,ну все як в Білорусії та на Україні
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07.01.2021 15:52 Ответить
Байден официально стал 46 президентом США,сообщил Ассошиєйтєд Пресс...Поплачьте Мавзолейные...
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07.01.2021 10:51 Ответить
Порох провел честные и демократические выборы в Украине. Хотя есть дурачки, которые при этом называют его узурпатором.
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07.01.2021 10:51 Ответить
Не только Порошенко,а государственные институты,которые строились и усовершенствовались на протяжении нашей независимости, дали возможность провести демократические выборы.А при слугах у власти,как и при опзж,не исключены события сродни сегодняшним событиям в Америки.И если Зеленский уйдёт от демократичных принципах,то он превратится в мелкого гитлера-сралина. и учитывая его личные качества и моральные характеристики его окружения завершение его карьеры наступит гораздо быстрее.У сподвижников сралина-гитлера была идейная составляющая,а сподвижников Зеленского наблюдаются исключительно животные мотивы.
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07.01.2021 12:26 Ответить
аааа, нуда, ото если б не аваков то были б самые честные, а так только по тыщще раздал, причем, даже, не своих
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08.01.2021 08:18 Ответить
Забанили, Бакс 13?
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07.01.2021 11:35 Ответить
В Ліпєцкє?
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07.01.2021 10:56 Ответить
Не. Возле фабрики Карла маркса
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07.01.2021 10:57 Ответить
О, шанувальник совка.
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07.01.2021 11:00 Ответить
А шо, там несколько лет висел огромный слоган "Кондитерская фабрика Рошен имени Карла Маркса"
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07.01.2021 11:20 Ответить
Прикинь, это Киев, фабрика "рошен"
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07.01.2021 11:15 Ответить
О яке... А дотації з держбюджету, як Квартал-95, Рошен теж отримував?
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07.01.2021 11:34 Ответить
Трамп изо всех сил посылает сигналы:
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать.
Я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится. в общем, Батя, я стараюсь.
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07.01.2021 10:51 Ответить
Congress certifies Biden's win
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07.01.2021 10:53 Ответить
https://babel.ua/news/57321-kongres-zatverdiv-peremogu-demokrata-dzho-baydena-na-viborah-prezidenta-ssha Вибори США - Перемогу Джо Байдена затвердив Конгрес

...Події в Капітолії - справжній виклик для американської демократії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7789...
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07.01.2021 10:54 Ответить
Події в Капітолії - справжній виклик для американської демократії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 570 любоффь закончилась завяли помидоры Мавзолея
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07.01.2021 10:54 Ответить
в свое время потрох не сделал для Украины светлого будущего... так хотя бы не мешал!!!
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07.01.2021 10:54 Ответить
тебе клоун уже сделал тарифы
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07.01.2021 10:55 Ответить
не сдадимся, пойдем всем миром против беспредела!!!
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07.01.2021 11:00 Ответить
Но ты забыл как тебе поднимал тарифы барыга с 2014 года . Приговаривая -газ не может быть дешевым , он у нас из Европы из скважин пробуренных прямо на Елисейских полях! Тепло не может быть дешевым -уголек для ТЭС мы возим составами прямо из Роттердама ++ .И как вы блеяли от счастья когда он толкал очередную пафосную речуху в красивой национальной рубашке и на абсолютно грамотной мове с винницким приятным диалектом . Вот что самое главное , а не какие то там фабрики в рашке , офшоры в Панаме , тарифы в Украине , ситуация с коррупцией или скачки доллара за углом
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07.01.2021 11:33 Ответить
Сер Гей
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07.01.2021 10:57 Ответить
ты, придурок, конченый, думал сховатьса за поп-авой??? я тебе дам шоу, козел, если захочеш....
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07.01.2021 11:03 Ответить
Саме порохівське вовченя й започаткувало тарифну війну проти українців!
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07.01.2021 11:18 Ответить
Порох шокований подіями в Капітоліі,а ми шоковані тарифами в Україні...Здавалося б,зовсім різні шоки,але як згадати порошенківське лебезіння перед Байденом про "ми підняли тарифи навіть більше ніж ви просили" то бачиш,як то все пов"язане...
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07.01.2021 10:55 Ответить
Воно б личило промовчати пахану, який має орден, мабуть, за обкрадання слабих та роботящих....Коли він зі свинарями і К почне повертати крадене? Пора болтовню закінчувать....
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07.01.2021 10:56 Ответить
А что он украл? Можешь перечислить?
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07.01.2021 10:59 Ответить
Но ты ведь не сможешь перечислить также что у тебя украл дважды не сиделый праФФесор Витек Легитимный ? !
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07.01.2021 11:37 Ответить
Есть живущие в Украине, которьіе не помнят єтого?

ГПУ вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением.



Плюс кровавое преступление Януковича, отказавшегося МИРНО воплощать план евроинтеграции Украиньі.
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07.01.2021 12:45 Ответить
Шість років ;русскава міра; у ватників.
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07.01.2021 11:38 Ответить
Как минимум мозг он у тебе украл,а можете,его и от рождения не было!?
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07.01.2021 11:04 Ответить
ну и кому Трамп сделал хуже ? - себе и путину
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07.01.2021 10:57 Ответить
Конгрес США проголосував за затвердження результатів президентських виборів в Пенcильванії. Таким чином, перемога кандидата від Демократичної партії Джо Байдена офіційно підтверджена. Тепер, відповідно до законів Штатів, його противник чинний президент Дональд Трамп не може оскаржити результати голосування.

Про це повідомляє CNN.
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07.01.2021 10:58 Ответить
"Трамп обіцяє "впорядковану" передачу влади Байдену
Після офіційного підтвердження перемоги обраного президента Джо Байдена у виборчому коледжі президент Трамп заявив, що рішення "являє собою кінець найбільшого першого терміну в історії президента".
"Незважаючи на те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів, і факти мене виправдовують, проте 20 січня відбудеться впорядкований перехід", - зазначив Трамп у заяві.
"Я завжди говорив, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу, щоб забезпечити підрахунок лише законних голосів. Хоча це означає закінчення найбільшого першого терміну в історії президента, це лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", - сказав Трамп, повторюючи неправдиві твердження про вибори, які підбурювали натовп до штурму Капітолію."

Також CNN
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07.01.2021 11:01 Ответить
Breaking news:
#1 - Senate certifies Biden's electoral win. Baiden-306, Trump-232.
#2 - Trump: "There will be an orderly transition" on Jan 20th" - зассала белка, хвостом вперед бегать начала...
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07.01.2021 10:59 Ответить
Может понял наконец насколько он тупой, или подсказал кто
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07.01.2021 11:01 Ответить
Підказали. Що може потрапити на "гріль". От він тепер і рудий з обох кінців хребта...
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07.01.2021 11:04 Ответить
ничего он не понял - шкуру собственную жалко, которую он очень очень очень любит...
инстинкт самосохранения и не более, как у любой крысы или там белки.
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07.01.2021 11:04 Ответить
всё триздец рыжему лично мне на него пофиг но полит силу он свою дискредитировал жостко
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07.01.2021 11:06 Ответить
Рыжего идиота просто использовали. Демократы получили все. Теперь будем наблюдать за дальнейшей судьбой Дональда, она незавидна. Его теперь будут юзать как страшилку до конца. Ему за 5 лет дали взболтать стакан чая , а теперь используют новое расположение чаинок свалив все на папередника. Всегда поражало как действует политика США, или им так везет, не знаю
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07.01.2021 10:59 Ответить
Джо Байден был в Украине кажись 7 раз...,теперь совсем не приедет...теперь у него новый дружбан фюрер Мавзолея Путлер Адольф Владимирович...
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07.01.2021 10:59 Ответить
То Китай, то рашка... вы уже как то определитесь
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07.01.2021 11:02 Ответить
та это дед больной тут кричит.
раз высрал - чуть ли не Сралина видел. поехавший просто старпер, но блин, как же засерает почти все новости то......
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07.01.2021 11:47 Ответить
прими лекарство.
ибо тока больное ссущество может "срав.нить" Х*йло с Гитлером, который как минимум так воевал что тебе и не снилось, дедок. дай номер Главврача, это уже безобразие - по утру весь сайт засрал. иди спать шоле?
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07.01.2021 11:08 Ответить
Де він бачив демократію? Її ніде нема! Це задумка тих, хто має гроші та владу - тобто, за нашими поняттями - олігархів! Воні різні. Є ті хто думає про державу, таких 4 - 6 на державу, останні - 94 -96 - шахраї, хабарники, які мріють лише про свої кішені. А "демократія" для лохів!!! Натовп - це не демократія, це бунт!
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07.01.2021 10:59 Ответить
Какой дурак позволит принимать решения о судьбе страны фактически приматам? Таких всегда было и будет большинство. В итоге всегда хаос, который заканчивается бойней и гибелью этих самых приматов. Для того чтобы этого не было и придумали такую дурилку как демократия
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07.01.2021 11:07 Ответить
вове мылить сраку за 100 % своего прокурора и попытку вмешательства в выборы в США сторонники вавия чнелоха оманского в бат к люсе арестович
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07.01.2021 11:00 Ответить
Петя таки первый начал лезть в разборки львов..
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07.01.2021 11:02 Ответить
Коваль коня кує, а жаба i свою ногу дає. - народне прислiв`я.
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07.01.2021 12:41 Ответить
..А Югіку не потрібно !?
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07.01.2021 11:02 Ответить
митрику до тячіва чи до редутників ти куди -чи як колись до ЧУГА червоного
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07.01.2021 11:08 Ответить
"Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики", - отметил Порошенко.Источник: https://censor.net/ru/n3240621

==== Да-да Петюня, это именно оно....
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07.01.2021 11:04 Ответить
Порошенко и Байден похоронят Мавзолей и ГУЛАГ Сралина без почестей и оркестра Александрова...
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07.01.2021 11:05 Ответить
непременно похоронят. петюнька их камеры в винницком сизо хоронить русню будет , мыролюбно.
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07.01.2021 11:09 Ответить
Події в Капітолії - справжній виклик для американської демократії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6744
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07.01.2021 11:08 Ответить
Мир поделился надвое, каждый человек делает выбор. И видно всем кто какой выбор делает, маски сброшены. Если бидона признаю законным - Украине конец.
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07.01.2021 11:08 Ответить
Бюджет США Трампеску пополнит в налоговой полиции США 21 января на сумму 980 миллионов долларов...Нет,значит тюрьма...
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07.01.2021 11:11 Ответить
ОНО умничает от имени всей страны... Почему Порошенко ДО СИХ ПОР не В ТЮРЬМЕ?! с полной конфискацией и национализацией всего награбленного, прихваченного и отжатого за долгие годы госслужбы с 1998.
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07.01.2021 11:11 Ответить
На специальном сервере ФБР США есть страница для Трампа...все его похождения от рождения... Не плачьте РАБссиянцы...,там и о вас есть такое что Мир вздрогнет...
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07.01.2021 11:13 Ответить
Той випадок, коли Петру краще було б промовчати. Особливо на рахунок лицемірного "глибоко шокований" і автобіографічного "Чітке підтвердження жахливих наслідків політичної безвідповідальності, насильницької і егоїстичної риторики"
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07.01.2021 11:15 Ответить
Краще вам ватанам , кацапорилим помочати і не брюзжати від злоби , що трамп ту ту 😃
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07.01.2021 12:24 Ответить
...) "брюзжать" якраз кацапорилі. Так що, ватан, ти спалився.
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07.01.2021 12:52 Ответить
Зассал трухлявый
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07.01.2021 11:15 Ответить
Хочу Порошенко в президенты Украины!!!! Верю я Вам!!!! И Уважаю!!!
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07.01.2021 11:17 Ответить
почему не на идиш пишеш?
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07.01.2021 11:40 Ответить
Порошенко в отличие от Плешивого педофила РАБссии ставит всегда точный диагноз..Новоотсоссии от Харькова до Одессы не будет.... стадо идиотов Мавзолейных...стройте Белорусь и Армению..
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07.01.2021 11:17 Ответить
Петя езжай на Мальдивы .Отдохни от трудов праведных. Ато рвешь душу за Америку . Можешь там и оставаться .Бабла натыренного хватит на всю жизнь . Там же лучше чем в камере . Хороший совет воспользуйся им пока не поздно .Ато друг Дональд не воспользовался им -в ревонюциалеры пошел, теперь будут у него проблемы
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07.01.2021 11:47 Ответить
не натырил а нареформировал мыролюбно.
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07.01.2021 11:55 Ответить
А Веникдиктова полтора года не может найти что же он натырил.
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07.01.2021 12:13 Ответить
Ей глазки Президентами американскими прикрыли .Она стала плохо видеть
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07.01.2021 12:22 Ответить
Так отож. Відкриває справи проти ПП на замовлення ригів, а гребе в доларах.
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07.01.2021 12:49 Ответить
Не президент робить країну а його оточення.Тепер кацапії прийдеться шукати впливових політиків в оточенні Брайдена.А так як у кожної людини є свій скелет в шафі а тим більше у політиків то шукати їм прийдеться не довго тільки потребуються нові капіталовкладення та пошук цих ,,скелетів,,
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07.01.2021 12:20 Ответить
Розберуться не дурні і зроблять висновки.
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07.01.2021 12:35 Ответить
как интересно читать как парочка маразматиков пенсионного возраста из глубоких сел обсуждают гео политику))) цензор тебя уже из за таких професоров читать противно!!!!
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07.01.2021 12:39 Ответить
А де коментатори розумніші?
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07.01.2021 12:50 Ответить
Події в Капітолії - справжній виклик для американської демократії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7247
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07.01.2021 12:48 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/rossija-raduetsja-kogda-gde-to-ploho.html Уже привычно, что Россия радуется, когда где-то плохо. Ситуация в США с одной стороны, является неким праздником для россиян. Но с другой стороны - это как выпить на дорожку.
Потому что главное всё-таки впереди). И оно неотвратимо приближается. Для России все будет только хуже. Для Америки - надеюсь, лучше. А Украина, хотелось бы верить, найдет у себя лидеров, умеющих пользоваться ситуацией.
Все, що трапилось в будівлі Капітолія - апогей спецоперації Москви через свого агента Трампа.
Спецслужби США мають в короткий час провести розслідування російської атаки. Під ковпак слідства треба брати не лише Трампа та його оточення, але й усі маргінальні організації, які, ймовірно, фінансуються з-за кордону.
Впевнений, американські ЦРУ та ФБР за атакою на Америку знайдуть слід Кремля.
Атака Москви - це акт гібридної військової операції. Це - війна!
Конгрес та Сенат США в найкоротші терміни мають, нарешті, прийняти адекватну відповідь.
Лише жорсткі санкції, включаючи ембарго на російські енергоносії і вимкнення РФ від SWIFT принесуть очікуванні результати.
РФ треба занести у перелік країн, що спонсорують міжнародний тероризм.
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07.01.2021 13:29 Ответить
Судячи з того,як і хто фінансував та планував спецоперації на Україні 2014,та спробу держперевороту в Білорусії,то якщо захочуть компетентні службі США, то розберуться,кому вигідно,бо Трампу то це захоплення конгресу зовсім було не потрібно,всі ж знають...
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07.01.2021 16:02 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/vitaju-obranogo-prezidenta-ssha-dzho-bajdena.html П'ятий Президент України привітав обраного Президента США Джо Байдена з затвердженням його перемоги Конгресом США

«Вітаю обраного Президента США Джо Байдена з утвердженням перемоги на рівні Конгресу!

Здається, ні в кого серед справжніх друзів США не було сумнівів саме у такому результаті. Завжди згадую його слова, ще на посаді віце-президента США, про те, що у разі необхідності він завжди відкритий для України.
Бажаю успіхів демократичній адміністрації Білого Дому на непростому шляху протидії численним викликам сьогодення, яких лише побільшало.
Слова своєї глибокої вдячності адресую і республіканській адміністрації США, у співпраці з якою ми продовжували нарощувати нашу стійкість. В Україні щиро цінують стратегічне партнерство і союзництво Сполучених Штатів Америки на засадах твердої двопартійної підтримки України. Виборчі змагання позаду, попереду зміцнення трансатлантичної єдності і солідарності!»
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07.01.2021 13:34 Ответить
Припекает наверное,пусть теперь Шмаркля повертится на сковородке,главное,єто поджаривать медленно,чтобі не сразу.
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07.01.2021 13:51 Ответить
що цікаво, цього привітання від Пороха адміни Цензора не дають. Видать, очікують, щоб Зе-чмо з подібним розродилося...
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07.01.2021 16:43 Ответить
ітаю обраного Президента США Джо Байдена з утвердженням перемоги на рівні Конгресу!"

)) вітаю з підготовкою до інавгурації!! два дні до інавгурації, вітаю!! день до інавгурації, двічі вітаю!! от жаба скользкая....
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08.01.2021 08:15 Ответить
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