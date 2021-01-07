События в Капитолии - настоящий вызов для американской демократии, - Порошенко
Беспорядки на территории Капитолия в Вашингтоне - "подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.
"Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики", - отметил Порошенко.
"Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с Вами!", - подытожил пятый президент.
Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.
Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.
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А где видосик от гаранта и твит от мандельши?
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать.
Я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится. в общем, Батя, я стараюсь.
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ГПУ вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением.
Плюс кровавое преступление Януковича, отказавшегося МИРНО воплощать план евроинтеграции Украиньі.
Про це повідомляє CNN.
Після офіційного підтвердження перемоги обраного президента Джо Байдена у виборчому коледжі президент Трамп заявив, що рішення "являє собою кінець найбільшого першого терміну в історії президента".
"Незважаючи на те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів, і факти мене виправдовують, проте 20 січня відбудеться впорядкований перехід", - зазначив Трамп у заяві.
"Я завжди говорив, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу, щоб забезпечити підрахунок лише законних голосів. Хоча це означає закінчення найбільшого першого терміну в історії президента, це лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", - сказав Трамп, повторюючи неправдиві твердження про вибори, які підбурювали натовп до штурму Капітолію."
Також CNN
#1 - Senate certifies Biden's electoral win. Baiden-306, Trump-232.
#2 - Trump: "There will be an orderly transition" on Jan 20th" - зассала белка, хвостом вперед бегать начала...
инстинкт самосохранения и не более, как у любой крысы или там белки.
раз высрал - чуть ли не Сралина видел. поехавший просто старпер, но блин, как же засерает почти все новости то......
ибо тока больное ссущество может "срав.нить" Х*йло с Гитлером, который как минимум так воевал что тебе и не снилось, дедок. дай номер Главврача, это уже безобразие - по утру весь сайт засрал. иди спать шоле?
==== Да-да Петюня, это именно оно....
Потому что главное всё-таки впереди). И оно неотвратимо приближается. Для России все будет только хуже. Для Америки - надеюсь, лучше. А Украина, хотелось бы верить, найдет у себя лидеров, умеющих пользоваться ситуацией.
Все, що трапилось в будівлі Капітолія - апогей спецоперації Москви через свого агента Трампа.
Спецслужби США мають в короткий час провести розслідування російської атаки. Під ковпак слідства треба брати не лише Трампа та його оточення, але й усі маргінальні організації, які, ймовірно, фінансуються з-за кордону.
Впевнений, американські ЦРУ та ФБР за атакою на Америку знайдуть слід Кремля.
Атака Москви - це акт гібридної військової операції. Це - війна!
Конгрес та Сенат США в найкоротші терміни мають, нарешті, прийняти адекватну відповідь.
Лише жорсткі санкції, включаючи ембарго на російські енергоносії і вимкнення РФ від SWIFT принесуть очікуванні результати.
РФ треба занести у перелік країн, що спонсорують міжнародний тероризм.
«Вітаю обраного Президента США Джо Байдена з утвердженням перемоги на рівні Конгресу!
Здається, ні в кого серед справжніх друзів США не було сумнівів саме у такому результаті. Завжди згадую його слова, ще на посаді віце-президента США, про те, що у разі необхідності він завжди відкритий для України.
Бажаю успіхів демократичній адміністрації Білого Дому на непростому шляху протидії численним викликам сьогодення, яких лише побільшало.
Слова своєї глибокої вдячності адресую і республіканській адміністрації США, у співпраці з якою ми продовжували нарощувати нашу стійкість. В Україні щиро цінують стратегічне партнерство і союзництво Сполучених Штатів Америки на засадах твердої двопартійної підтримки України. Виборчі змагання позаду, попереду зміцнення трансатлантичної єдності і солідарності!»
)) вітаю з підготовкою до інавгурації!! два дні до інавгурації, вітаю!! день до інавгурації, двічі вітаю!! от жаба скользкая....