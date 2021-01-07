События в Капитолии - настоящий вызов для американской демократии, - Порошенко

Беспорядки на территории Капитолия в Вашингтоне - "подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко.

"Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики", - отметил Порошенко.

"Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с Вами!", - подытожил пятый президент.

Напомним, вечером 6 января сторонники пока действующего президента Дональда Трампа во время массовой акции протеста ворвались в здание Капитолия.

Позже стало известно, что режим ЧП в Вашингтоне продлен до инаугурации, а в результате протестов погибли 4 человека.

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