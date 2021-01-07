Події в Капітолії - справжній виклик для американської демократії, - Порошенко

Безлади на території Капітолію у Вашингтоні - "підтвердження жахливих наслідків політичної безвідповідальності, насильницької та егоїстичної риторики".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України, лідер політсили Петро Порошенко.

"Глибоко шокований подіями у Капітолії. Справжній виклик для американської демократії! Чітке підтвердження жахливих наслідків політичної безвідповідальності, насильницької і егоїстичної риторики", - зазначив Порошенко.

Вірю, що американський народ стане на захист демократії, свободи та правопорядку. Україна солідарна з Вами!" - підсумував п'ятий президент.

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Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.

Пізніше стало відомо, що режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.