Події в Капітолії - справжній виклик для американської демократії, - Порошенко
Безлади на території Капітолію у Вашингтоні - "підтвердження жахливих наслідків політичної безвідповідальності, насильницької та егоїстичної риторики".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України, лідер політсили Петро Порошенко.
"Глибоко шокований подіями у Капітолії. Справжній виклик для американської демократії! Чітке підтвердження жахливих наслідків політичної безвідповідальності, насильницької і егоїстичної риторики", - зазначив Порошенко.
Вірю, що американський народ стане на захист демократії, свободи та правопорядку. Україна солідарна з Вами!" - підсумував п'ятий президент.
Нагадаємо, увечері 6 січня прихильники поки чинного президента Дональда Трампа під час масової акції протесту увірвалися в будівлю Капітолію.
Пізніше стало відомо, що режим НС у Вашингтоні продовжено до інавгурації, а в результаті протестів загинули 4 людини.
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А где видосик от гаранта и твит от мандельши?
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать.
Я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится. в общем, Батя, я стараюсь.
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ГПУ вернула в бюджет 44 млрд грн, украденных Януковичем и его окружением.
Плюс кровавое преступление Януковича, отказавшегося МИРНО воплощать план евроинтеграции Украиньі.
Про це повідомляє CNN.
Після офіційного підтвердження перемоги обраного президента Джо Байдена у виборчому коледжі президент Трамп заявив, що рішення "являє собою кінець найбільшого першого терміну в історії президента".
"Незважаючи на те, що я абсолютно не згоден з результатами виборів, і факти мене виправдовують, проте 20 січня відбудеться впорядкований перехід", - зазначив Трамп у заяві.
"Я завжди говорив, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу, щоб забезпечити підрахунок лише законних голосів. Хоча це означає закінчення найбільшого першого терміну в історії президента, це лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", - сказав Трамп, повторюючи неправдиві твердження про вибори, які підбурювали натовп до штурму Капітолію."
Також CNN
#1 - Senate certifies Biden's electoral win. Baiden-306, Trump-232.
#2 - Trump: "There will be an orderly transition" on Jan 20th" - зассала белка, хвостом вперед бегать начала...
инстинкт самосохранения и не более, как у любой крысы или там белки.
раз высрал - чуть ли не Сралина видел. поехавший просто старпер, но блин, как же засерает почти все новости то......
ибо тока больное ссущество может "срав.нить" Х*йло с Гитлером, который как минимум так воевал что тебе и не снилось, дедок. дай номер Главврача, это уже безобразие - по утру весь сайт засрал. иди спать шоле?
==== Да-да Петюня, это именно оно....
Потому что главное всё-таки впереди). И оно неотвратимо приближается. Для России все будет только хуже. Для Америки - надеюсь, лучше. А Украина, хотелось бы верить, найдет у себя лидеров, умеющих пользоваться ситуацией.
Все, що трапилось в будівлі Капітолія - апогей спецоперації Москви через свого агента Трампа.
Спецслужби США мають в короткий час провести розслідування російської атаки. Під ковпак слідства треба брати не лише Трампа та його оточення, але й усі маргінальні організації, які, ймовірно, фінансуються з-за кордону.
Впевнений, американські ЦРУ та ФБР за атакою на Америку знайдуть слід Кремля.
Атака Москви - це акт гібридної військової операції. Це - війна!
Конгрес та Сенат США в найкоротші терміни мають, нарешті, прийняти адекватну відповідь.
Лише жорсткі санкції, включаючи ембарго на російські енергоносії і вимкнення РФ від SWIFT принесуть очікуванні результати.
РФ треба занести у перелік країн, що спонсорують міжнародний тероризм.
«Вітаю обраного Президента США Джо Байдена з утвердженням перемоги на рівні Конгресу!
Здається, ні в кого серед справжніх друзів США не було сумнівів саме у такому результаті. Завжди згадую його слова, ще на посаді віце-президента США, про те, що у разі необхідності він завжди відкритий для України.
Бажаю успіхів демократичній адміністрації Білого Дому на непростому шляху протидії численним викликам сьогодення, яких лише побільшало.
Слова своєї глибокої вдячності адресую і республіканській адміністрації США, у співпраці з якою ми продовжували нарощувати нашу стійкість. В Україні щиро цінують стратегічне партнерство і союзництво Сполучених Штатів Америки на засадах твердої двопартійної підтримки України. Виборчі змагання позаду, попереду зміцнення трансатлантичної єдності і солідарності!»
)) вітаю з підготовкою до інавгурації!! два дні до інавгурації, вітаю!! день до інавгурації, двічі вітаю!! от жаба скользкая....