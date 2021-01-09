Из-за взрыва газопровода под Лубнами прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов

Вследствие взрыва на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" вблизи Лубен прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Отключено ГРС "Вишневое" в результате чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов (около 3 тыс. 500 абонентов) Лубенского района", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что по состоянию на 21 час 45 мин. на месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей. С целью выявления в воздухе превышения опасных веществ проводятся замеры воздуха в рядом расположенных населенных пунктах.

Всего на месте происшествия привлечены 71 человек и 15 единиц техники, из них от ГосЧС 45 человек личного состава и 10 единиц техники ГосЧС.

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Напомним, днем 9 января на магистральном газопроводе под Лубнами прогремел мощный взрыв.

Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия. Полиция ведет расследование.