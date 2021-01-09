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Из-за взрыва газопровода под Лубнами прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов

Из-за взрыва газопровода под Лубнами прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов

Вследствие взрыва на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" вблизи Лубен прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям

"Отключено ГРС "Вишневое" в результате чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов (около 3 тыс. 500 абонентов) Лубенского района", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что по состоянию на 21 час 45 мин. на месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей. С целью выявления в воздухе превышения опасных веществ проводятся замеры воздуха в рядом расположенных населенных пунктах.

Всего на месте происшествия привлечены 71 человек и 15 единиц техники, из них от ГосЧС 45 человек личного состава и 10 единиц техники ГосЧС.

Читайте также: Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе под Лубнами. Периметр пожара охраняется

Напомним, днем 9 января на магистральном газопроводе под Лубнами прогремел мощный взрыв.

Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия. Полиция ведет расследование.

газопровод (831) Лубны (15) ГСЧС (5022) Полтавская область (1186)


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Топ комментарии
+12
кацапье устоило деверсию в надежде получить дешовые "козыри" на достройку свего второго вонючего потока...
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09.01.2021 23:43 Ответить
+8
ну вот , под Лубнами уже воняет не газом , а кацапами
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09.01.2021 23:40 Ответить
+6
Взорвалась транзитная труба через Украину в Европу, а в наших 16 населенных пунктах пропал газ - ЭТО КАК ?
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09.01.2021 23:44 Ответить
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ну вот , под Лубнами уже воняет не газом , а кацапами
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09.01.2021 23:40 Ответить
кацапье устоило деверсию в надежде получить дешовые "козыри" на достройку свего второго вонючего потока...
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09.01.2021 23:43 Ответить
правильно! а этот , вонючий газопровод на металлолом порубить, нехрен агрессорский газ качать через святую Украину!
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10.01.2021 09:19 Ответить
Взорвалась транзитная труба через Украину в Европу, а в наших 16 населенных пунктах пропал газ - ЭТО КАК ?
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09.01.2021 23:44 Ответить
Просто сорвался реверс...
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10.01.2021 00:31 Ответить
Это так, шо по бумажкам , мы получаем . газ как бы з Европы. А как получали з Росии, так и получаем.
"Свідомі" довольны, шо европейский газ в тридорога покупают. Та и "махинаторам" какой навар.
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10.01.2021 06:01 Ответить
Та, я задоволений. З 2014 скоротив споживання газу з 4500 в рік до 1040 кубів. Сьогодні Україна видобуває набагато більше ніж потребує населення. Планую постійно проводити роботи з утеплення які приведуть до повної відмови від газу. Так що іди та мастурбуй на трубу.
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10.01.2021 07:21 Ответить
"Украина видобува бильше ниж потребуе.." А ти отказываешся от газа.
Ты шо, на Марсе живешь?
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10.01.2021 07:37 Ответить
Видобуток 19 млрд Населення реально споживає 12 млрд. Бізнесмени мають купувати дорого, як населення з 2014!, інакше ні про яку модернізацію та енергозбереження навіть мови бути не може. А це неконкурентність з ЄС. І тезу дужа проста і зрозуміла кожному "свідомому" - кацапи мають бути ізольовані у їх власних кордонах і не мати коштів на будь які агресивні плани. Цього достаньо щоб ви себе знищили самі.
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10.01.2021 08:18 Ответить
"вблизи Лубнов"

А може Лубен?
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09.01.2021 23:45 Ответить
русские сделали диверсию, бесятся из за северного потока 2. хотят типа убедить всех, что Украина не надежный транспортер газа.
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09.01.2021 23:50 Ответить
А ничего, что за этот магистральный газ Европа платит России миллиарды валюты?
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10.01.2021 00:25 Ответить
Дурачок Вова сейчас как посмотрит в глаза *****. Вот только на лыжах покатается.
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09.01.2021 23:51 Ответить
Не он не дурачок,а слуга х..йла и прилежный исполнитель приказов хозяина.
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10.01.2021 00:07 Ответить
Розвиток України за кремлівським сценарієм триває !! Зелена пліснява на відмінно втілює кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію!!!)))
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10.01.2021 00:38 Ответить
пусть зебилье из буковеля заглянет х..у..й..лу в очередной раз в гудок.
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09.01.2021 23:58 Ответить
Буковель отключен от газа!.. Бубочке нечем согреться!.. Бубочке нужно ваше тепло!..
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10.01.2021 00:02 Ответить
Хай далі вештаються по трасі і вимагають газу за 9 копійок...)))
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10.01.2021 00:08 Ответить
Вони вимагають не здирати по 600 грн за доставку газа по трубам, прокладеним їх-же коштом, і прибрати керівника Лубнигазу громадянина кацапії. І це тільки початок. Бо наша "еліта" буде жрати як не в себе, доки не повіє вітер з Холодного яру !
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10.01.2021 02:02 Ответить
Чому саме 600 грн?))) доставка залежить від споживання)) і чому не вимагати відповідних зарплат і пенсій бо на пенсію 1700 грн аби вижити газ має коштувати 9 копійок а комуналка загалом не перевищувати 50 грн))) Вважаєш що ходження по трасах зробить такі зміни...?))))
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10.01.2021 19:23 Ответить
Через вибух газопроводу під Лубнами припинено газопостачання 16 населених пунктів - Цензор.НЕТ 4534
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10.01.2021 00:19 Ответить
"Піть буду! Гулять буду! Смєрть прідьот помірать буду!"
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10.01.2021 07:24 Ответить
Но за "доставку газа" члены слуги с них все раво деньги слупят.
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10.01.2021 00:42 Ответить
Баканов, терракт! Нет, не слышал.
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10.01.2021 02:42 Ответить
У меня после этой новости странный настрой. Что то изменится и кардинально
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10.01.2021 02:54 Ответить
Что не случись в мире а особенно в Украине ищите следы от лаптей!
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10.01.2021 06:56 Ответить
Слава СБУ!!!!
Професіонали, особливо Баканов!!!!
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10.01.2021 07:19 Ответить
 
 