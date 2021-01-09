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Новини
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Через вибух газопроводу під Лубнами припинено газопостачання 16 населених пунктів

Через вибух газопроводу під Лубнами припинено газопостачання 16 населених пунктів

Унаслідок вибуху на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" поблизу Лубен припинено газопостачання 16 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держслужбу України з надзвичайних ситуацій.

"Відключено ГРС "Вишневе", унаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів (близько 3 тис. 500 абонентів) Лубенського району", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Також зазначається, що станом на 21:45 на місці розгерметизації спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею. З метою виявлення в повітрі перевищення норми небезпечних речовин проводяться заміри повітря в розташованих поруч населених пунктах.

Загалом на місці події працює  71 людина та 15 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 45 людей особового складу та 10 одиниць техніки.

Читайте також: Поліція встановлює причини вибуху на магістральному газопроводі під Лубнами. Периметр пожежі охороняють

Нагадаємо, вдень 9 січня на магістральному газопроводі під Лубнами пролунав потужний вибух.

Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія. Поліція веде розслідування.

Автор: 

газопровід (1550) Лубни (12) ДСНС (5163) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+12
кацапье устоило деверсию в надежде получить дешовые "козыри" на достройку свего второго вонючего потока...
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09.01.2021 23:43 Відповісти
+8
ну вот , под Лубнами уже воняет не газом , а кацапами
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09.01.2021 23:40 Відповісти
+6
Взорвалась транзитная труба через Украину в Европу, а в наших 16 населенных пунктах пропал газ - ЭТО КАК ?
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09.01.2021 23:44 Відповісти
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ну вот , под Лубнами уже воняет не газом , а кацапами
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09.01.2021 23:40 Відповісти
кацапье устоило деверсию в надежде получить дешовые "козыри" на достройку свего второго вонючего потока...
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09.01.2021 23:43 Відповісти
правильно! а этот , вонючий газопровод на металлолом порубить, нехрен агрессорский газ качать через святую Украину!
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10.01.2021 09:19 Відповісти
Взорвалась транзитная труба через Украину в Европу, а в наших 16 населенных пунктах пропал газ - ЭТО КАК ?
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09.01.2021 23:44 Відповісти
Просто сорвался реверс...
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10.01.2021 00:31 Відповісти
Это так, шо по бумажкам , мы получаем . газ как бы з Европы. А как получали з Росии, так и получаем.
"Свідомі" довольны, шо европейский газ в тридорога покупают. Та и "махинаторам" какой навар.
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10.01.2021 06:01 Відповісти
Та, я задоволений. З 2014 скоротив споживання газу з 4500 в рік до 1040 кубів. Сьогодні Україна видобуває набагато більше ніж потребує населення. Планую постійно проводити роботи з утеплення які приведуть до повної відмови від газу. Так що іди та мастурбуй на трубу.
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10.01.2021 07:21 Відповісти
"Украина видобува бильше ниж потребуе.." А ти отказываешся от газа.
Ты шо, на Марсе живешь?
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10.01.2021 07:37 Відповісти
Видобуток 19 млрд Населення реально споживає 12 млрд. Бізнесмени мають купувати дорого, як населення з 2014!, інакше ні про яку модернізацію та енергозбереження навіть мови бути не може. А це неконкурентність з ЄС. І тезу дужа проста і зрозуміла кожному "свідомому" - кацапи мають бути ізольовані у їх власних кордонах і не мати коштів на будь які агресивні плани. Цього достаньо щоб ви себе знищили самі.
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10.01.2021 08:18 Відповісти
"вблизи Лубнов"

А може Лубен?
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09.01.2021 23:45 Відповісти
русские сделали диверсию, бесятся из за северного потока 2. хотят типа убедить всех, что Украина не надежный транспортер газа.
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09.01.2021 23:50 Відповісти
А ничего, что за этот магистральный газ Европа платит России миллиарды валюты?
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10.01.2021 00:25 Відповісти
Дурачок Вова сейчас как посмотрит в глаза *****. Вот только на лыжах покатается.
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09.01.2021 23:51 Відповісти
Не он не дурачок,а слуга х..йла и прилежный исполнитель приказов хозяина.
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10.01.2021 00:07 Відповісти
Розвиток України за кремлівським сценарієм триває !! Зелена пліснява на відмінно втілює кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію!!!)))
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10.01.2021 00:38 Відповісти
пусть зебилье из буковеля заглянет х..у..й..лу в очередной раз в гудок.
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09.01.2021 23:58 Відповісти
Буковель отключен от газа!.. Бубочке нечем согреться!.. Бубочке нужно ваше тепло!..
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10.01.2021 00:02 Відповісти
Хай далі вештаються по трасі і вимагають газу за 9 копійок...)))
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10.01.2021 00:08 Відповісти
Вони вимагають не здирати по 600 грн за доставку газа по трубам, прокладеним їх-же коштом, і прибрати керівника Лубнигазу громадянина кацапії. І це тільки початок. Бо наша "еліта" буде жрати як не в себе, доки не повіє вітер з Холодного яру !
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10.01.2021 02:02 Відповісти
Чому саме 600 грн?))) доставка залежить від споживання)) і чому не вимагати відповідних зарплат і пенсій бо на пенсію 1700 грн аби вижити газ має коштувати 9 копійок а комуналка загалом не перевищувати 50 грн))) Вважаєш що ходження по трасах зробить такі зміни...?))))
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10.01.2021 19:23 Відповісти
Через вибух газопроводу під Лубнами припинено газопостачання 16 населених пунктів - Цензор.НЕТ 4534
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10.01.2021 00:19 Відповісти
"Піть буду! Гулять буду! Смєрть прідьот помірать буду!"
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10.01.2021 07:24 Відповісти
Но за "доставку газа" члены слуги с них все раво деньги слупят.
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10.01.2021 00:42 Відповісти
Баканов, терракт! Нет, не слышал.
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10.01.2021 02:42 Відповісти
У меня после этой новости странный настрой. Что то изменится и кардинально
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10.01.2021 02:54 Відповісти
Что не случись в мире а особенно в Украине ищите следы от лаптей!
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10.01.2021 06:56 Відповісти
Слава СБУ!!!!
Професіонали, особливо Баканов!!!!
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10.01.2021 07:19 Відповісти
 
 