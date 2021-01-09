Через вибух газопроводу під Лубнами припинено газопостачання 16 населених пунктів
Унаслідок вибуху на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" поблизу Лубен припинено газопостачання 16 населених пунктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держслужбу України з надзвичайних ситуацій.
"Відключено ГРС "Вишневе", унаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів (близько 3 тис. 500 абонентів) Лубенського району", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Також зазначається, що станом на 21:45 на місці розгерметизації спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею. З метою виявлення в повітрі перевищення норми небезпечних речовин проводяться заміри повітря в розташованих поруч населених пунктах.
Загалом на місці події працює 71 людина та 15 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 45 людей особового складу та 10 одиниць техніки.
Нагадаємо, вдень 9 січня на магістральному газопроводі під Лубнами пролунав потужний вибух.
Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія. Поліція веде розслідування.
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"Свідомі" довольны, шо европейский газ в тридорога покупают. Та и "махинаторам" какой навар.
Ты шо, на Марсе живешь?
А може Лубен?
Професіонали, особливо Баканов!!!!