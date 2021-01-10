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Новости Коронавирус и карантин
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Большинство людей даже через полгода после COVID-19 страдают от осложнений, - исследование

Большинство людей даже через полгода после COVID-19 страдают от осложнений, - исследование

Даже через полгода после выписки из больницы три четверти пациентов, поборовших коронавирус COVID-19, страдают от хронических проблем со здоровьем. Среди симптомов — усталость, бессонница, депрессия, беспокойство или сниженная функция легких.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", такое установили ученые в ходе обширного исследования, к которому привлекли пациентов из больницы в китайском Ухане. Его результаты опубликовали в журнале Lancet.

Эта научная работа сейчас является самой масштабной, в которой врачи оценили состояние здоровья пациентов через полгода после того, как они перенесли коронавирус.

В исследовании приняли участие 1733 человека. Через полгода три четверти из них имели хотя бы один из симптомов, указанных выше.

"Это одна из первых публикаций, которая действительно подробно описывает долгосрочные последствия среди довольно большой группы людей", — рассказал The New York Times доктор Майкл Пелусо, врач-инфекционист Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ученый не участвовал в исследовании. Он отмечает, что оно задокументировало то, что раньше утверждали медики, работающие с больными COVID-19 — у значительного числа людей есть долгосрочные последствия для здоровья.

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В исследовании принимали участие пациенты, которых пришлось госпитализировать из-за болезни. Но в большинстве случаев они не были в критическом состоянии. 75% из них нуждались в дополнительном кислороде, но к аппаратам ИВЛ их не подключали.

Также в исследовании не участвовали люди, которые были слишком ослаблены, чтобы явиться лично или участвовать в интервью через шесть месяцев после болезни. Речь идет в частности о людях с деменцией, психозом или тех, кто перенес инсульт.

Все эти пациенты были госпитализированы в среднем на 14 дней с 7 января по 29 мая прошлого года. Их средний возраст составляет 57 лет. Им провели медосмотры, лабораторные тесты и проверку на выносливость и работу легких. Также опросили о состоянии здоровья. Около 350 участников прошли компьютерную томографию грудной клетки и ультразвуковое исследование.

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Наиболее распространенной проблемой через полгода было истощение или мышечная слабость, от которых страдали 63% пациентов. Около четверти опрошенных сообщили о проблемах со сном, а 23% заявили, что чувствовали беспокойство или депрессию.

Доктор Стивен Дикс, профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, который возглавляет исследование долгосрочных симптомов коронавируса, что продлится 2 года, отметил, что такие показатели выше, чем ожидали.

"И важно, что нет конкретного развития осложнений, есть несколько разных результатов: психическое здоровье, легочные проблемы и качество жизни", — отметил ученый.

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Исследователи не оценивали когнитивные или неврологические функции пациентов через шесть месяцев, что является одной из нескольких причин, по которым исследование не может считаться всеобъемлющей картиной долгосрочных симптомов коронавируса. В нем также не устанавливали, имели ли пациенты похожие проблемы со здоровьем до заражения коронавирусом.

Автор: 

исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
У большинства людей такие симптомы есть и без всякого Ковида ...
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10.01.2021 18:16 Ответить
+6
это те кто по-настоящему переболел...
а некоторые...даже на лыжах мотаться в карантинные каникулы... не задыхаются
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10.01.2021 18:27 Ответить
+5
Согласен. Метут пургу эти исследователи. Сам болел все коллеги переболели. Ни у ког нет никокой херни! Просто спокойно живем. Зачем страхи разносить?
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10.01.2021 18:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Таки да. Боль в ногах, бессонница и т.д. Вот же зараза.
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10.01.2021 18:14 Ответить
У большинства людей такие симптомы есть и без всякого Ковида ...
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10.01.2021 18:16 Ответить
Согласен. Метут пургу эти исследователи. Сам болел все коллеги переболели. Ни у ког нет никокой херни! Просто спокойно живем. Зачем страхи разносить?
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10.01.2021 18:20 Ответить
"Зачем страхи разносить?" - как это - зачем?
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10.01.2021 18:28 Ответить
не "зачем", а "почём"?...
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10.01.2021 18:31 Ответить
Вам повезло. У меня масса разных осложнений. До ковида проблем со здоровьем не было вообще.

Почитайте на фейсбуке группу "Нетипичный коронавирус". Люди ежедневно жалуются на постковидные проблем со здоровьем.
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10.01.2021 19:18 Ответить
"Нетипичний коронавірус" - ось з цього і треба починати.
Спершу треба визначитися скільки видів коронавірусу існує у світі?
Друге - проти якої версії коронавірусу вакцина створює імунітет, якщо створює?
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10.01.2021 19:28 Ответить
"Сам болел все коллеги переболели. Ни у ког нет никокой херни!" А у вас вообще есть высшее образование? Про логику вы слышали хоть что-то? Если вы не понимаете, что наблюдения одного человека или даже небольшой группы не позволяют дать цельной картинки состоящей из очень большого количества случаев, то у меня для вас очень плохая новость - вы дебил!
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10.01.2021 19:28 Ответить
Колега перехворів у важкій формі, всі симптоми коронавірусу, тести негативні.
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10.01.2021 19:30 Ответить
И о чем ваша фраза по вашему говорит? Вам не хватает мозгов даже предложение построить так, что б оно таки было предложением, а не словосочетанием?
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10.01.2021 19:37 Ответить
Ниасилил? А ти впевнений, що ти хворів ковідом? Тест позитивний? Маск зробив в один день 4 тести, 2 негативні, 2 позитивні. Так зрозуміло?
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10.01.2021 20:02 Ответить
Я ж говорю, что ты тупенький... Ну ничего, люди и с этим как-то живут. Ну откуда тупенькому знать, что ПЦР может ошибаться если оборудование настроено не верно, да откуда тупенькому в целом знать, что такое ПЦР... Откуда тупенькому знать, что поставить диагноз можно не только по ПЦР, но и по ряду симптомов... для этого ведь надо мозг включать, а у тупенького он не включается... иди с миром, микроцефал!
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10.01.2021 20:13 Ответить
А что у вас в Череповце другой штам! А Ванёк???
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10.01.2021 20:41 Ответить
Ти зовсім дурник? Який в дупу череповець?
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10.01.2021 20:56 Ответить
Твой родной Ваньша. Выгляни в окно. Урал)))))
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10.01.2021 21:20 Ответить
Вибач, але псячу мову не розумію.
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10.01.2021 21:58 Ответить
Ти якщо використовуєш аргумент ad hominem, хоча б почитай як це правильно робити, щоб тебе не вважали невігласом і дурнем
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10.01.2021 22:01 Ответить
кацапа,хорош с фейком носиться...уже было опровержение посла великобритании...
разрешается заход в особых случаях-при необходимости медпомощи,закупке лекарств и т.д.
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10.01.2021 18:36 Ответить
Ага! Все симптомы лени и халявничества (в надежде на подачку из бюджета)!
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10.01.2021 18:22 Ответить
Я уже год страдаю
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10.01.2021 18:25 Ответить
в геном какой-то встраивается - сказал какой-то очень умный доктор Балтимор, а процитировал Невзоров. хотя Невзоров известный предельно желчный тролль, никогда непонятно - насмехается ли он или говорит со 100% серьезности))
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10.01.2021 18:26 Ответить
это те кто по-настоящему переболел...
а некоторые...даже на лыжах мотаться в карантинные каникулы... не задыхаются
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10.01.2021 18:27 Ответить
Більшість людей навіть через пів року після COVID-19 страждають від ускладнень, - дослідження - Цензор.НЕТ 2260
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10.01.2021 18:31 Ответить
в нём метр 60?
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10.01.2021 18:36 Ответить
меньше
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10.01.2021 18:38 Ответить
метр 60 это если Зе на коньках, в клоунском колпаке и в прыжке.
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11.01.2021 00:17 Ответить
Шо то за шкет з ними?
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10.01.2021 18:41 Ответить
лилипут
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10.01.2021 18:49 Ответить
Фотка з дурдому?
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10.01.2021 22:16 Ответить
)) прикольно то, шо точно по всех симптомах, получается я переболел этой хернёй ещё за полгода до её официального открытия, и уже больше чем полтора года - никакого вкуса и запаха так и не чуйствую )) так, только грубо - кислое, горькое, острое и дым цыгарок ))
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10.01.2021 18:43 Ответить
Умы всего мира голову ломают откуда эта зараза(вирус19)взялась,а ты у них прямо под носом-прикольно
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10.01.2021 19:19 Ответить
ага. причём с июня 2019 я знаю ещё одного такого же "нулевого" поциента ))))
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10.01.2021 19:22 Ответить
с этим надо шото делать! без вкуса и запаха...совсем печально!
(шото долго они где-то заблукали...пора б уже вертаться к Вам)
а то так привыкните без них....а лекари что-то говорят? (это ну ооочень долго..если сурьезно!)
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10.01.2021 19:27 Ответить
Профессор Томас Хаммел, руководитель Клиники запаха и вкуса при Дрезденском университете, установил, что если в течение 12 недель (утром и вечером) нюхать вещества с резким запахом, в частности розовое масло, лимон или гвоздику, это несколько улучшает обоняние. Но только в том случае если вкусовые рецепторы не повреждены, и человек различает хотя бы сладкий и соленый вкус....Нужно просто тренироваться и обязательно представлять запах или вкус (чтоб мозг включился в игру)
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10.01.2021 19:59 Ответить
так! не сдавайся ! нюхай и пробуй - представляя что нюхаешь и пробуешь!
человеческий мозг странная штука... как и инстинкты и натренированные рефлексы... !!!!!
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10.01.2021 20:18 Ответить
пів дека коньяку(доброго) перед обідом и смак повернеться дуже швидко.
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10.01.2021 22:19 Ответить
Дык,бери его и поезжайте к "светилам"-вас надо исследовать,ну опыты там всякие,может вас ещё и наградят,потом,посм Зато человечество о вас будет помнить всегда
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10.01.2021 19:36 Ответить
))) теоретически такая возможность существует. тогда то было абсолютно и врачам не понятно, шо оно и откуда. просто делали кучу анализов и забиралась куча кровей на аллергены и прочую фигню. понятно, шо тогда о "коронных" тестах речь не шла, их просто небыло, как и самой короны. была у мну мысля, шо если бы часть крови с тех заборов могла храниться где-то в "банках" то проверить её щас на корону. от это было бы интересно глянуть на результаты тех анализов. просто ради интереса )) шоб они щас показали?
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10.01.2021 20:02 Ответить
Это триппер!!!!
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10.01.2021 20:43 Ответить
))))))))))) ковидный. такой мутации на сёдня ещё не открывали. щас будут ещё и против этой мутации вакцину придумывать )))))))
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10.01.2021 20:45 Ответить
При нехватке цинка в организме - пропадает вкус и запах !
Может просто попить этот микроэлемент ?
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10.01.2021 21:45 Ответить
йа этого чёт не знал. мона попробовать. я не думаю, шо тогда была какая то предмутация ковида. хотя - ну абсолютно все описываемые сегодняшними потерпевшими признаки и последствия. правда тут проблема ещё в том, шо нет свободного доступа до медикаментов, как в Украине - погуглился, пошёл, купил. на всё должен дать рецепт хаусартц. пасиба за интересную идею. буду подумать, а то и испробовать. )
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10.01.2021 22:00 Ответить
Цинк в Испании например продается в аптеках, в магазинах питания для спортсменов, в магазинах трав и БАДов - БЕЗ РЕЦЕПТА !
Так что я думаю и у вас его можно спокойно купить без рецепта.
В идеале сначала сдать анализ в клинике если есть возможность .
И ещё , вы должны знать, что параллельно цинку желательно принимать железо ( двухвалентное) + витамин С .
Так как они являются антагонистами , то лучше железо и вит. С принимать утром ( до еды) и только после 3-4 часов цинк ( и тоже не совмещать с едой).
Если будете принимать просто один цинк , то может быть нехватка железа - при длительном лечении .
Удачи.
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10.01.2021 22:44 Ответить
пасибо. я буду подумать над вопросом. понятно шо все услуги буржуйской медицины мне доступны. но так же и понятно, как тот же хаусартц будет реагировать если поциент начнёт сам предлагать ему свои идеи по поиску решения проблемы )) я как то уже за это время приспособился к безвкусице, но тем не менее проэксперементирую.
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10.01.2021 22:54 Ответить
Не за что !
Если позволяют средства , можно воспользоваться услугами частной клиники для сдачи анализов (это не дорого).
Приходишь и говоришь: "Хочу узнать содержание цинка (либо что интересует) в организме".
У нас например ничего не надо объяснять - зачем и почему . Хочу знать и всё.
Сдаёшь кровь из вены натощак. Забираешь результаты.
И только потом ты с этими анализами можешь идти к своему доктору , если есть какие-либо отклонения от референтных значений.
Спасения утопающих - дело рук самих утопающих... 😊
Пока сам не разберёшься в проблеме , думаю и врачи ничем не помогут. У них по моему вообще нет желания помогать людям. То ли из-за своей некомпетентности , то ли из-за лени - помощи и толковых и объяснений лично я у них не находила.
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10.01.2021 23:54 Ответить
Ты главное желчью от зависти не захлебнись ))
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10.01.2021 19:29 Ответить
??
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10.01.2021 19:46 Ответить
Ну кто тебе лекарь, что ты не можешь себе позволить отдых в буковели
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10.01.2021 19:47 Ответить
откуда Вы знаете что я могу себе позволить ?
этого даже я не знаю )))))
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10.01.2021 19:49 Ответить
А, шизофреник нищеброд )) Тогда ясно... лечись!
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10.01.2021 20:01 Ответить
фу-фу... проходите дальше...
с Вами скучно..
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10.01.2021 20:07 Ответить
Что такое, не поддержал твои фантазии? Ой горе мне горе...
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10.01.2021 20:16 Ответить
печалька , но я 8000 грн так и не получил до сих пор . Хотя и отказ не получал . Заявку оформлял 30 грудня .
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10.01.2021 20:08 Ответить
мож заблукали? и еще прилетят после свят? ну раз не отказали
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10.01.2021 20:20 Ответить
Есть такое. У родной тети (в сентябре переболела) по почкам до сих пор анализы хуже некуда. И если раньше высокое давление сбивалось какой-то несерьезной таблеточкой, то сейчас ползет верх и практически резистентно к серьезным препаратам. Только уколы сбивают.
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10.01.2021 18:32 Ответить
если хилый сразу в гроб , сохранить здоровье чтоб , занимайтесь люди наливанием
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10.01.2021 18:34 Ответить
А вон Бубочка переболел - и никаких тебе усталости, бессонницы, депрессии, беспокойства! Бодрячком по курортам летает и лыжах катается.
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10.01.2021 18:43 Ответить
рост у него уменьшился
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10.01.2021 18:47 Ответить
А щеки увеличились - закон сохранения массы
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10.01.2021 19:35 Ответить
Ввели лохдаун, пошли в ход "пугалки".
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10.01.2021 18:48 Ответить
нок даун
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10.01.2021 18:51 Ответить
тётя, у тебя мозг вОроны склевали? При чем тут лохдаун, если про осложнения пишут давно и далеко не в русскоязычных изданиях... а хотя о чем это я такие как ты не способны выучить английский язык...
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10.01.2021 19:30 Ответить
Ученый не участвовал в исследовании- занавес
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10.01.2021 18:51 Ответить
переболел 3 месяца назад - сниженная функция легких у меня имеет место
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10.01.2021 18:51 Ответить
Думаю , что переболел в середине сентября . Жена говорит , что стал сильнее храпеть ночью . ))
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10.01.2021 19:02 Ответить
Потрібен карантин десь до 2030 року.І щоб життя всюди стало.як в постапокаліптичних фільмах і книгах.Тоді ніякого вірусу не буде.
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10.01.2021 18:57 Ответить
Вобщем , - все страдают . Раньше было , - болел-не-болел , - но справка на три дня . Щас , - на две недели . ))
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10.01.2021 18:57 Ответить
Меня три недели мариновали, не выпускали в люди. А вот нюх пропал спустя месяц после выздоровления. Ничего не чувствовал недели две. Короче, хрен поймешь!
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10.01.2021 20:15 Ответить
Одеколоном не пользуйся . Подмышки нюхай каждый день .))
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10.01.2021 20:45 Ответить
Я использовал более интересный способ тренировать рецепторы - нюхать эфирные масла
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10.01.2021 21:04 Ответить
Лучше дыши свежим воздухом и пей воду , покуда она есть . ))
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10.01.2021 21:33 Ответить
Эту заразу не один день в лаборатории вынашивали.
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10.01.2021 19:01 Ответить
Да уж, поработали над ней на славу
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10.01.2021 20:16 Ответить
Знакомый весной переболел и никаких до сих пор осложнений нет. К тому же статистика обшей смертности в Эстонии и Украине показывает, что ковид не опаснее гриппа.
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10.01.2021 19:07 Ответить
Почитайте на фейсбуке группу "Нетипичный коронавирус". Если вашему знакомому повезло, не значит что у всех все хорошо. Я тоже переболела, появились осложнения. А коллега на работе и не заметила как болела. У всех по-разному. Кернес вон тоже от ковида вылечился, а умер от осложнений через месяц
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10.01.2021 19:21 Ответить
И при гриппе всегда были индивидуальные осложнения. Просто об этом так много не говорили.
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10.01.2021 19:28 Ответить
А вы специалист в области медицины или хотя бы поднимали статистику из авторитетных изданий? Или вы по знакомым судите? Ну так знакомые это единичные случаи, а заболевших уже более 89 млн случаев. Как думаете те кто обладают данными по всем случаям и вы чем то отличаются по знаниям последствий от заболевания или нет? Статистику ведь не просто так собирают и пока что коронавирус раз так в 10 опаснее гриппа
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10.01.2021 19:33 Ответить
Если ковид так опасен то, почему тогда в Швеции без карантинов и обязательных масок умирает столько же как и в прошлые годы? Тут статистика:
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/ Общая смертность в Швеции
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10.01.2021 20:16 Ответить
Ты по своей ссылочке сам то ходил или просто в методичке указано ее указывать как доказательство?
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10.01.2021 20:57 Ответить
Что не нравится? Или в вере в Святого Ковида сомневаться начал?
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10.01.2021 22:24 Ответить
Что не нравится? Чувак, ты тупой! Ты не способен даже пройти по своей же ссылке и увидеть. что смертность выше чем в прошлом году и это даже не все данные за год. Официальная и полная статистика всегда появляется через пару месяцев после окончания года. Но такие как ты просто не обладают достаточным интеллектом для понимания таких простых вещей
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11.01.2021 10:47 Ответить
А статистика Швеции за первое полугодие 2020 года показала число смертей, максимальное за 150 лет наблюдений.
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11.01.2021 00:19 Ответить
Люди всегда жалуются, и без вируса в каждого есть такие симптомы.
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10.01.2021 19:17 Ответить
У европейцев главное осложнение - засраные мозги что влияет на качество жизни.
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10.01.2021 19:18 Ответить
О да, у тебя кремлебота, мозги чисты... ведь ты ими просто не пользуешься ))
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10.01.2021 19:34 Ответить
Ванёк иди спать. У тебя уже ночь на дворе. Тундра))))9
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10.01.2021 20:51 Ответить
ты как вонючий бомж ругающий прохожего который штанину запачкал
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10.01.2021 21:01 Ответить
истощение и мышечная слабость и сниженая память- где то полгода были и только после возобновления ежедневных пробежек по 5-8 км. в течение двух месяцев вернулся на свой доковидный минимум плюс постаянное чтение -вообщем пришел в себя где то в декабре а переболел в начале марта

и еще после болячки апрель и май постоянно морозило и температура была 36.3 -36.5
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10.01.2021 20:58 Ответить
Просто подумайте кто производит нам хлеб, сыр и все остальные продукты - им сложно сговориться и сдабривать это всё чем надо, чтобы люди чувствовали слабость и раздражение ? А за "лечение" с них каждые полода будут стричь бабки за новую вакцину. Так ещё никто не зарабатывал деньги из воздуха. Да ещё гражданские свободы ..
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10.01.2021 21:45 Ответить
Среди симптомов - усталость, бессонница, депрессия, беспокойство или сниженная функция легких.

Серйозно ?
Ці особи справді вважають себе =вченими= ?

Эта научная работа сейчас является самой масштабной, в которой врачи оценили состояние здоровья пациентов через полгода после того, как они перенесли коронавирус.Источник: https://censor.net/ru/n3240926

І вибірка яка крута - 1773 пацієнти.

Це як з "відкриттям" німецьких вчоних про міокардит.
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10.01.2021 23:18 Ответить
*1733
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10.01.2021 23:18 Ответить
 
 