Большинство людей даже через полгода после COVID-19 страдают от осложнений, - исследование

Даже через полгода после выписки из больницы три четверти пациентов, поборовших коронавирус COVID-19, страдают от хронических проблем со здоровьем. Среди симптомов — усталость, бессонница, депрессия, беспокойство или сниженная функция легких.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", такое установили ученые в ходе обширного исследования, к которому привлекли пациентов из больницы в китайском Ухане. Его результаты опубликовали в журнале Lancet.

Эта научная работа сейчас является самой масштабной, в которой врачи оценили состояние здоровья пациентов через полгода после того, как они перенесли коронавирус.

В исследовании приняли участие 1733 человека. Через полгода три четверти из них имели хотя бы один из симптомов, указанных выше.

"Это одна из первых публикаций, которая действительно подробно описывает долгосрочные последствия среди довольно большой группы людей", — рассказал The New York Times доктор Майкл Пелусо, врач-инфекционист Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ученый не участвовал в исследовании. Он отмечает, что оно задокументировало то, что раньше утверждали медики, работающие с больными COVID-19 — у значительного числа людей есть долгосрочные последствия для здоровья.

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В исследовании принимали участие пациенты, которых пришлось госпитализировать из-за болезни. Но в большинстве случаев они не были в критическом состоянии. 75% из них нуждались в дополнительном кислороде, но к аппаратам ИВЛ их не подключали.

Также в исследовании не участвовали люди, которые были слишком ослаблены, чтобы явиться лично или участвовать в интервью через шесть месяцев после болезни. Речь идет в частности о людях с деменцией, психозом или тех, кто перенес инсульт.

Все эти пациенты были госпитализированы в среднем на 14 дней с 7 января по 29 мая прошлого года. Их средний возраст составляет 57 лет. Им провели медосмотры, лабораторные тесты и проверку на выносливость и работу легких. Также опросили о состоянии здоровья. Около 350 участников прошли компьютерную томографию грудной клетки и ультразвуковое исследование.

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Наиболее распространенной проблемой через полгода было истощение или мышечная слабость, от которых страдали 63% пациентов. Около четверти опрошенных сообщили о проблемах со сном, а 23% заявили, что чувствовали беспокойство или депрессию.

Доктор Стивен Дикс, профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, который возглавляет исследование долгосрочных симптомов коронавируса, что продлится 2 года, отметил, что такие показатели выше, чем ожидали.

"И важно, что нет конкретного развития осложнений, есть несколько разных результатов: психическое здоровье, легочные проблемы и качество жизни", — отметил ученый.

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Исследователи не оценивали когнитивные или неврологические функции пациентов через шесть месяцев, что является одной из нескольких причин, по которым исследование не может считаться всеобъемлющей картиной долгосрочных симптомов коронавируса. В нем также не устанавливали, имели ли пациенты похожие проблемы со здоровьем до заражения коронавирусом.