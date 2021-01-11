Ассоциация гольфа США решила не проводить турнир на поле Трампа

Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA) решила не проводить один из четырех мировых турниров по гольфу в 2022 году на поле, которое принадлежит Дональду Трампу.

Причиной такого решения стали недавние беспорядки во время штурма здания Капитолия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента PGA of America Джима Ричерсона в твиттере.

"Совет директоров PGA of America проголосовал сегодня вечером за то, чтобы воспользоваться правом расторгнуть соглашение о проведении чемпионата PGA 2022 года в Trump Bedminster (Национальный гольф-клуб Трампа в Бедминстере. - Ред.)", - говорится в заявлении.

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По словам Ричерсона, в настоящее время Ассоциация ищет альтернативное место для проведения турнира.

PGA of America приняла решение, сославшись на массовые беспорядки в Конгрессе в среду, когда сторонники Трампа вторглись в здание Капитолия.

В среду, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.