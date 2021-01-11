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Асоціація гольфу США вирішила не проводити турнір на полі Трампа

Асоціація гольфу США вирішила не проводити турнір на полі Трампа

Асоціація професійних гравців гольфу США (PGA) вирішила не проводити один із чотирьох світових турнірів з гольфу в 2022 році на полі, яке належить Дональду Трампу.

Причиною такого рішення стали нещодавні заворушення під час штурму будівлі Капітолію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президента PGA of America Джима Річерсона у твітері.

"Рада директорів PGA of America проголосувала сьогодні ввечері за те, щоб скористатися правом розірвати угоду щодо проведення чемпіонату PGA 2022 року у Trump Bedminster (Національний гольф-клуб Трампа в Бедмінстері. - Ред.)", - йдеться в заяві.

За словами Річерсона, нині Асоціація шукає альтернативне місце для проведення турніру.

PGA of America ухвалила рішення, пославшись на масові заворушення в Конгресі в середу, коли прихильники Трампа увірвалися до будівлі Капітолію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурм Капітолію: влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм

У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.

Автор: 

протест (2409) США (23465) Трамп Дональд (6160)


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Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер сравнил нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий с Хрустальной ночью 1938 года в Германии.По его словам, Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов и организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. «Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», - заявил Шварценеггер.Асоціація гольфу США вирішила не проводити турнір на полі Трампа - Цензор.НЕТ 4338
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11.01.2021 12:39 Відповісти
+4
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3410554.html Новости с утречка

Доброго утречка. Заваривайте чай-кофе, берите бутерброды, будем с вами новости читать.

Вчера был первый день "адаптивного локдауна на каникулах". О нём так много писали, так переживали, что будет, как всегда... И, в общем, оказались правы.
Потому что локдаун получился неоднородным. Кто-то на него благополучно забил, кто-то выполняет правила, но в пределах разумного, а кто-то локдаунит по полной программе и со всей пролетарской инициативой.
Фото в ленте разные. Как и отзывы. Надеюсь, что мы и в этот раз чувства юмора не потеряем.

** Своеобразно выполняет требования локдауна наш Величайший лидОр. Он нынче в Буковеле, светит опухшей и отёкшей ....... среди народа, лупит селфачи, не носит маску и нарушает законы с правилами всеми доступными ему способами.
Ничего удивительного. Большинство выбрало себе подобного.

** В Америке продолжается местное шапито. Президент Трамп обиделся, скрутил дулю в кармане и заявил, что на инаугурацию к Байдену не придёт. Пусть этот Байден там сам инаугирируется, как хочет. И пох*й ему, Трампу, на традиции. Должен же кто-то первый на них насрать? Почему бы не Донни?
Я искренне надеюсь, что Новый Свет получил свою прививку от клованов и научился различать цирк и государственные институты.

** Крюкова, которая странаУА, так увлеклась личной жизнью пятого Президента Украины, что в этот раз нарезала дерьмо свежаком. Хотя почему только в этот раз?
А дело всё в том, что Пётр Порошенко с семьёй посмел отдохнуть в Эквадоре. Ай-яй-яй. И странуУА страшно беспокоит, что отдых там несколько дороже Египта...
Светлана, я осмелюсь вам напомнить, что Пётр Порошенко весьма не бедный предприниматель и был таким ещё до вашего появления среди приличных людей. Поэтому имеет возможность провести отпуск приятно.
А вот полшестого преЗедента стоило бы подёргать за мошонку на тему бесконечных отпусков и президентского сюита в Омане. Тем более, там уже всё остывшее, как Света любит.

** Министр Степанов в очередной раз обвинил украинцев в занижении статистики. Когда он это сделал - я хз, вот на глаза попалось и я маленько удивилась.
И ведь действительно, безответственные вы люди! Какого хрена вы перестали делать тесты по 50 баксов, выстраиваясь в километровые очереди? Лаборатории пустые. Так и разориться недолго. А что Степанову будут откатами носить, если лаборатории разорятся? Вы об этом подумали? Злые... Лишаете слугу народа бутерброда с икрой, а его внуков - светлого будущего.

** Кстати, о бутербродах. Поскольку МВФ денег не дал, то "новые лица" в политике решили действовать старыми и проверенными способами. Например поскрести у вас по сусекам. Снова подняли тему налогов на недвижимость, потеребили фискальные органы, привели их в боевую готовность.
У кого есть лишняя, по мнению Кабмина, недвижимость - тот готовится принимать платёжки во все дыхательные и пихательные. Обещают максимально проверить реестры и осчастливить народ не позднее 1 июля текущего года.
Штрафы за несвоевременно уплаченные налоги тоже внушают уважение - 10, 20% от суммы за месяц и два месяца просрочки платежа соответственно.
В комплекте с новыми тарифами - нам всем понравится.
Ну, в общем, хлеб от бутерброда, может, и останется... Но не факт.

** Ну, и пандочка напоследок.
В Антарктиде затянулась самая большая озоновая дыра. Учёные выяснили, что озоновый слой восстанавливается и через 40 лет он будет таким, как в 1980 году. Где-то заплакала от счастья Гретта Тунберг.
Е.Подгорная
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11.01.2021 12:42 Відповісти
+3
Ассоциация гольфа США решила не проводить турнир на поле Трампа - Цензор.НЕТ 798
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11.01.2021 12:33 Відповісти
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Да обосралось друг валодьи по полной, это тебе не бесправная расися, здесь люди свободы добивались веками
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11.01.2021 12:42 Відповісти
То не страшно . ху.ло заспокоїть і підтримає , не перший раз
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11.01.2021 12:26 Відповісти
И тут закозлили трампушку.
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11.01.2021 12:27 Відповісти
Насрати. Трамп найкращий президент за всю новітню історію! Деми вкрали вибори.
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11.01.2021 12:32 Відповісти
Так почему-то говорят все (или почти все) "русские" американцы... Почему?
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11.01.2021 12:39 Відповісти
Так говорят все его избиратели. Не надо передёргивать. Будь объективен.
З.Ы. Предвосхищая твои "умные" фразы скажу, что для меня Трамп - самый большой позор для США.
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11.01.2021 12:43 Відповісти
Вот и стараюсь им быть -- написал же почти все
Я отношусь к Т так же, как и ты. Но мы не американцы. И поэтому мне интересно: может Т для американцев сделал что-то такое, из-за чего они на него молятся?
ЗЫ. Ты точно по адресу пишешь? Это я утверждаю, что "Трамп найкращий президент за всю новітню історію" ?
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11.01.2021 14:49 Відповісти
А лапти у тебя не вкрали?
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11.01.2021 12:47 Відповісти
Ассоциация гольфа США решила не проводить турнир на поле Трампа - Цензор.НЕТ 798
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11.01.2021 12:33 Відповісти
класс... и тут попандос у рыжего.... на очереди развод с балканской телочкой)
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11.01.2021 12:34 Відповісти
и Маня пол царства отсудит
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11.01.2021 12:35 Відповісти
поле для гольфа тоже
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11.01.2021 12:36 Відповісти
Батенька, ну что же вы так жестоко) пусть падла ещё и алименты плотит 50%
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11.01.2021 12:44 Відповісти
На кацапии просто истерика от поражения Трампа. Козломордые надеются на 17 января, видимо замутили какую-то муйню.
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11.01.2021 12:35 Відповісти
а что 17 января ?
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11.01.2021 12:36 Відповісти
Угрожают прийти с оружием.
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11.01.2021 12:37 Відповісти
кто ? предводителя рогатого арестовали
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11.01.2021 12:39 Відповісти
Там таких, оболваненых рыжим, хватает.
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11.01.2021 16:04 Відповісти
поздно Сара пить боржоми , почки отвалились
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11.01.2021 12:41 Відповісти
Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер сравнил нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий с Хрустальной ночью 1938 года в Германии.По его словам, Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов и организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. «Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», - заявил Шварценеггер.Асоціація гольфу США вирішила не проводити турнір на полі Трампа - Цензор.НЕТ 4338
показати весь коментар
11.01.2021 12:39 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3410554.html Новости с утречка

Доброго утречка. Заваривайте чай-кофе, берите бутерброды, будем с вами новости читать.

Вчера был первый день "адаптивного локдауна на каникулах". О нём так много писали, так переживали, что будет, как всегда... И, в общем, оказались правы.
Потому что локдаун получился неоднородным. Кто-то на него благополучно забил, кто-то выполняет правила, но в пределах разумного, а кто-то локдаунит по полной программе и со всей пролетарской инициативой.
Фото в ленте разные. Как и отзывы. Надеюсь, что мы и в этот раз чувства юмора не потеряем.

** Своеобразно выполняет требования локдауна наш Величайший лидОр. Он нынче в Буковеле, светит опухшей и отёкшей ....... среди народа, лупит селфачи, не носит маску и нарушает законы с правилами всеми доступными ему способами.
Ничего удивительного. Большинство выбрало себе подобного.

** В Америке продолжается местное шапито. Президент Трамп обиделся, скрутил дулю в кармане и заявил, что на инаугурацию к Байдену не придёт. Пусть этот Байден там сам инаугирируется, как хочет. И пох*й ему, Трампу, на традиции. Должен же кто-то первый на них насрать? Почему бы не Донни?
Я искренне надеюсь, что Новый Свет получил свою прививку от клованов и научился различать цирк и государственные институты.

** Крюкова, которая странаУА, так увлеклась личной жизнью пятого Президента Украины, что в этот раз нарезала дерьмо свежаком. Хотя почему только в этот раз?
А дело всё в том, что Пётр Порошенко с семьёй посмел отдохнуть в Эквадоре. Ай-яй-яй. И странуУА страшно беспокоит, что отдых там несколько дороже Египта...
Светлана, я осмелюсь вам напомнить, что Пётр Порошенко весьма не бедный предприниматель и был таким ещё до вашего появления среди приличных людей. Поэтому имеет возможность провести отпуск приятно.
А вот полшестого преЗедента стоило бы подёргать за мошонку на тему бесконечных отпусков и президентского сюита в Омане. Тем более, там уже всё остывшее, как Света любит.

** Министр Степанов в очередной раз обвинил украинцев в занижении статистики. Когда он это сделал - я хз, вот на глаза попалось и я маленько удивилась.
И ведь действительно, безответственные вы люди! Какого хрена вы перестали делать тесты по 50 баксов, выстраиваясь в километровые очереди? Лаборатории пустые. Так и разориться недолго. А что Степанову будут откатами носить, если лаборатории разорятся? Вы об этом подумали? Злые... Лишаете слугу народа бутерброда с икрой, а его внуков - светлого будущего.

** Кстати, о бутербродах. Поскольку МВФ денег не дал, то "новые лица" в политике решили действовать старыми и проверенными способами. Например поскрести у вас по сусекам. Снова подняли тему налогов на недвижимость, потеребили фискальные органы, привели их в боевую готовность.
У кого есть лишняя, по мнению Кабмина, недвижимость - тот готовится принимать платёжки во все дыхательные и пихательные. Обещают максимально проверить реестры и осчастливить народ не позднее 1 июля текущего года.
Штрафы за несвоевременно уплаченные налоги тоже внушают уважение - 10, 20% от суммы за месяц и два месяца просрочки платежа соответственно.
В комплекте с новыми тарифами - нам всем понравится.
Ну, в общем, хлеб от бутерброда, может, и останется... Но не факт.

** Ну, и пандочка напоследок.
В Антарктиде затянулась самая большая озоновая дыра. Учёные выяснили, что озоновый слой восстанавливается и через 40 лет он будет таким, как в 1980 году. Где-то заплакала от счастья Гретта Тунберг.
Е.Подгорная
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11.01.2021 12:42 Відповісти
А когда выбирали рыжего, разве не видели, шо оно *******?
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11.01.2021 12:46 Відповісти
ага, ...і з трампової тарілки не їсти, трампових трусів не носити ...
За тиждень до припинення повноважень.
Сміливі хлопці.
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11.01.2021 12:44 Відповісти
Бггг)))Трампа скоро и порнолаб забанит...
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11.01.2021 12:52 Відповісти
Він не тільки підбурив, але ще й навмисно лишив капітолій без належної охорони.
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11.01.2021 12:59 Відповісти
На разных сайтах пишут, что охрана там была, и много. Но они были на стороне рыжего. Как у нас, в даунбассе.
Там сработал спецназ ФБР, они остановили этот шабаш.
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11.01.2021 16:01 Відповісти
Асоціація гольфу США вирішила не проводити турнір на полі Трампа - Цензор.НЕТ 7619
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11.01.2021 13:01 Відповісти
А рыжий, назло всем, засеет эти поля кукурузой и будет в ней партизанить.
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11.01.2021 13:09 Відповісти
Трампочмо теперь на всю оставшуюся жизнь токсично для любого нормального человека.
Только быдло писает кипятком от этой рыжей хари. Как у нас упоротые зебараны от бубачки.
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11.01.2021 13:29 Відповісти
Американцы в деле травли политических уродов очень преуспели. Иногда с перегибами, как вот с проблемой толерантности, но тем не менее... Это у нас если политик обгадится и обгадит всех, то с ними все равно будут целоваться в Раде.
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11.01.2021 13:30 Відповісти
Токсичность=нерукопожатность.
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11.01.2021 15:01 Відповісти
спочатку тебе не ******* українці, а потім тебе ненавидить США. Тому висновок - якщо хочеш мати успіх, май клепку не переходити українцям дорогу.
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11.01.2021 16:23 Відповісти
вот тебе и демократия, уже боятся и трясутся.
проведите турнир на поле спонсоров блм и антифы.
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11.01.2021 23:04 Відповісти
 
 