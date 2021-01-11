Асоціація гольфу США вирішила не проводити турнір на полі Трампа

Асоціація професійних гравців гольфу США (PGA) вирішила не проводити один із чотирьох світових турнірів з гольфу в 2022 році на полі, яке належить Дональду Трампу.

Причиною такого рішення стали нещодавні заворушення під час штурму будівлі Капітолію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президента PGA of America Джима Річерсона у твітері.

"Рада директорів PGA of America проголосувала сьогодні ввечері за те, щоб скористатися правом розірвати угоду щодо проведення чемпіонату PGA 2022 року у Trump Bedminster (Національний гольф-клуб Трампа в Бедмінстері. - Ред.)", - йдеться в заяві.

За словами Річерсона, нині Асоціація шукає альтернативне місце для проведення турніру.

PGA of America ухвалила рішення, пославшись на масові заворушення в Конгресі в середу, коли прихильники Трампа увірвалися до будівлі Капітолію.

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У середу у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину.

Конгресмени-демократи вважають, що в цьому винен особисто Трамп: на їхню думку, він підбурював прихильників до таких дій. При цьому у своєму виступі перед демонстрантами в середу Трамп безпосередньо не закликав штурмувати будівлю конгресу.