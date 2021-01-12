РУС
Дубинский из-за санкций перестанет получать деньги от YouTube, - юристка ЦПК Каленюк

Дубинский из-за санкций перестанет получать деньги от YouTube, - юристка ЦПК Каленюк

Депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, против которого Соединенные Штаты вчера ввели санкции за вмешательство в выборы, получает деньги от принадлежащего американской корпорации сервиса YouTube, транзакции проходят через американские банки.

Об этом в интервью "УП" рассказала юристка и исполнительный директор "Центра предотвращения коррупции" Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы детально работали только по Александру Дубинскому. У него есть YouTube-канал, от которого получает доходы. YouTube - видеосервис, принадлежащий американской компании Google. То есть я более чем уверена, что, как минимум, YouTube прекратит выплачивать деньги Дубинскому за его содержание", - рассказала она.

Каленюк добавила, что из-за санкций могут быть заблокированы любые транзакции Дубинского в долларах США.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дубинский о причинах санкций США: "Лживые доносы аферистов"

"95% таких транзакций проходит через юрисдикцию Соединенных Штатов, через американский банк, так называемый корреспондентский банк. Поэтому такие транзакции также могут быть заблокированы", - пояснила представительница ЦПК.

Также юрист убеждена, что есть высокая вероятность применения к фигурантам санкционного списка запрета въезда в США.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

Также на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": США жахнули по врагам. Как крепкий союз Кремля и Коломойского в окружении Зеленского попал под санкции. ВИДЕО

Автор: 

YouTube (113) санкции (11871) США (27938) Центр противодействия коррупции (279) Дубинский Александр (430) Каленюк Дарья (23)
+41
Мабуть ні для кого не секрет, що вся фракція служок в Раді сидить на банальних хабарях в баксах. За "правильні" голосування і поводження в ВРУ вони отримують $4-15 тис щоміс. Це так звані "зарплатні",там є ще й преміальні. Роздає коля-котлєта. А от в б/н вони проходили через дубу.

+32
Гггггггггггггггггггг

+19
А оно зарабатывая себе и маме на мамалыгу с мацой, и в ютубе ртом какашки метало?
Шо-то мне подсказывает ,что сильно он не обеднеет ...
12.01.2021 20:08 Ответить
Мабуть ні для кого не секрет, що вся фракція служок в Раді сидить на банальних хабарях в баксах. За "правильні" голосування і поводження в ВРУ вони отримують $4-15 тис щоміс. Це так звані "зарплатні",там є ще й преміальні. Роздає коля-котлєта. А от в б/н вони проходили через дубу.

пока. Пока беня ще може качати з України.
пусть через Сбербанк России получает
дави говорящую дупу, говноеда коломойского
А оно зарабатывая себе и маме на мамалыгу с мацой, и в ютубе ртом какашки метало?
Гггггггггггггггггггг

не рий другому яму , називаєтся це
Ти бач, як воно склалося. 😲 Карма теж клоунів вміє тролити! 😂
Это он сильно расстроится, цель канала у него пропаганда идей его хозяина, который платит намного больше, чем эти копейки
Ютуб сейчас платит довольно мало. Не знаю, сколько там у тупого собачьего рта подписчиков, но вряд-ли он получает сколько-нибуь существенную сумму за канал.
Він через нього відмиває. Скидують, кому положено за начебто рекламу. Там дуже хитра штука.
может просто в ютубе заблокируют
Было бы хорошо.
Прийдется его мамке машину продавать)
А кто этого мудака кроме катцапов и зебилов "ортодоксальных" ваще смотрит?
Ниче. Он, как Коломойша подаст в суд на Украину, ну не на США же подавать), и ему украинский суд компенсирует ущерб.
Оказывается этот дубинский в 2018 году писал, что по его источникам США готовят санкции против чиновников Порошенка. Ха-ха три раза!
Карма із біч)
- месье же не манж па сис жур...
Дубинский из-за санкций перестанет получать деньги от YouTube, - юристка ЦПК Каленюк - Цензор.НЕТ 8858

...
И эти мрази проедают 90 % бюджета Украины !
То роби шось !
Нужно блокировать его акк!эту жопу коломийки
Агент ФСБ РФ должен быть лишен мандата народного депутата Украины и отдан под суд
Эта тварь дубовая ,собачий рот харчуется с кормушки и обворовывает бюджет на лимоны , а они копейки ютубовские считают.Автопарк он точно за ютубовские копейки приобрёл)
Нормальну людину Дубинським не назвуть.

Беня подаст.
плять, я сначала подумал что это янукович, как же он в этой позе сильно на него похож
А де ж реакція на скандал з цим покидьком самого ЗЕ і його команди ? Мовчать наче гімна в рот понабирали! Ви уявляєте який "вой на болотах" стояв би в разі попадання під санкції когось з команди Петра ?
Тупой собачий рот дубиняки под внешним управлением. Вот как оно в жизни поворачивается! Я думаю "соросята" коломойшатам еще не один пистон вставят.
Ответочка от сороса говорящей жопе😷
Плевал он на трубу!
Ну так. Ему Беня платит.
Ещё бы его на ютубе заблокировали
Так этот ******* еще и доляры косил за антиамериканскую пропаганду.
дві найбільші гниди в раді. Не вистачає ще портнова. Всих їх, підарасів зоофілів з собачими ротами, в один мішок і потопити в Дніпрі. Якщо спливуть - спалити, як нечисту силу
Страшная месть... Ох, он ржет сейчас, наверное.
так чудило сидит на украинских потоках..ему ваши ютуб-каналы....
Малого того, ютуб и ФБ, инста и т.д. вообще должны его заблокировать полностью!
..собачий рот найдёт занятие - будет или свои балабоны лизать, ну, или какие дадут запоребриковые извращельцы..
Ну всё ,теперь подохнет с голодухи.
юристка ЦПК Каленюк
*
юристка и исполнительный директор
*
Также юрист убеждена
*******
Ви вже там якось визначтеся, - вона "юрист", чи "юристка"?
А якщо "юристка", то чому вона тоді "директор", а не "директорка"?
Може, вже годі мозги парить толєрантізЬмом?
Жидокацапська шобла попала під санкції Штатів!
Каломойському дзвіночок!
Добре - але мало. Ця істота з тупим ротом повинна стати для всіх - наче прокаженою. Щоб навіть соромились руку подавати і вітатись.
Хай воно здохне разом з мєртвєчуком і коломойським
Кремлівський холуй і ворог Україні Дубінський через санкції перестане
отримувати гроші від YouTube. Але його це не дуже засмучує так як він
вірний московський яничар додатково з лишком від )(уйла ще більше
отримає дуже багато кривавих кремлівських срібняків як для виконавчого Іуди.
цей канал можна було б взагалі видалити.
Хай дубінський отримує гроші від "Однокласників" чи "Яндекса", він же цього добивався? І відвідувати може засрашку. У США він нікчема і ворог. Молодець!
