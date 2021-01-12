Дубинский из-за санкций перестанет получать деньги от YouTube, - юристка ЦПК Каленюк
Депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, против которого Соединенные Штаты вчера ввели санкции за вмешательство в выборы, получает деньги от принадлежащего американской корпорации сервиса YouTube, транзакции проходят через американские банки.
Об этом в интервью "УП" рассказала юристка и исполнительный директор "Центра предотвращения коррупции" Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы детально работали только по Александру Дубинскому. У него есть YouTube-канал, от которого получает доходы. YouTube - видеосервис, принадлежащий американской компании Google. То есть я более чем уверена, что, как минимум, YouTube прекратит выплачивать деньги Дубинскому за его содержание", - рассказала она.
Каленюк добавила, что из-за санкций могут быть заблокированы любые транзакции Дубинского в долларах США.
Читайте на Цензор.НЕТ: Дубинский о причинах санкций США: "Лживые доносы аферистов"
"95% таких транзакций проходит через юрисдикцию Соединенных Штатов, через американский банк, так называемый корреспондентский банк. Поэтому такие транзакции также могут быть заблокированы", - пояснила представительница ЦПК.
Также юрист убеждена, что есть высокая вероятность применения к фигурантам санкционного списка запрета въезда в США.
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.
Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.
Также на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": США жахнули по врагам. Как крепкий союз Кремля и Коломойского в окружении Зеленского попал под санкции. ВИДЕО
підарасівзоофілів з собачими ротами, в один мішок і потопити в Дніпрі. Якщо спливуть - спалити, як нечисту силу
*
юристка и исполнительный директор
*
Также юрист убеждена
*******
Ви вже там якось визначтеся, - вона "юрист", чи "юристка"?
А якщо "юристка", то чому вона тоді "директор", а не "директорка"?
Може, вже годі мозги парить толєрантізЬмом?
Каломойському дзвіночок!
Кремлівський холуй і ворог Україні Дубінський через санкції перестане
отримувати гроші від YouTube. Але його це не дуже засмучує так як він
вірний московський яничар додатково з лишком від )(уйла ще більше
отримає дуже багато кривавих кремлівських срібняків як для виконавчого Іуди.