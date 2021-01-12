Дубинский из-за санкций перестанет получать деньги от YouTube, - юристка ЦПК Каленюк

Депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, против которого Соединенные Штаты вчера ввели санкции за вмешательство в выборы, получает деньги от принадлежащего американской корпорации сервиса YouTube, транзакции проходят через американские банки.

Об этом в интервью "УП" рассказала юристка и исполнительный директор "Центра предотвращения коррупции" Дарья Каленюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы детально работали только по Александру Дубинскому. У него есть YouTube-канал, от которого получает доходы. YouTube - видеосервис, принадлежащий американской компании Google. То есть я более чем уверена, что, как минимум, YouTube прекратит выплачивать деньги Дубинскому за его содержание", - рассказала она.

Каленюк добавила, что из-за санкций могут быть заблокированы любые транзакции Дубинского в долларах США.

"95% таких транзакций проходит через юрисдикцию Соединенных Штатов, через американский банк, так называемый корреспондентский банк. Поэтому такие транзакции также могут быть заблокированы", - пояснила представительница ЦПК.

Также юрист убеждена, что есть высокая вероятность применения к фигурантам санкционного списка запрета въезда в США.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

