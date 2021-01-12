УКР
Новини
15 847 57

Дубінський через санкції перестане отримувати гроші від YouTube, - юристка ЦПК Каленюк

Дубінський через санкції перестане отримувати гроші від YouTube, - юристка ЦПК Каленюк

Депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, проти якого Сполучені Штати вчора ввели санкції за втручання у вибори, отримує гроші від сервісу YouTube, що належить американській корпорації, транзакції якої проходять через американські банки.

Про це в інтерв'ю "УП" розповіла юристка і виконавчий директор "Центру запобігання корупції" Дарина Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми детально працювали тільки щодо Олександра Дубінського. У нього є YouTube-канал, від якого він отримує доходи. YouTube - відеосервіс, що належить американській компанії Google. Тобто я більш ніж впевнена, що, як мінімум, YouTube припинить виплачувати гроші Дубінському за його зміст", - розповіла вона.

Каленюк додала, що через санкції можуть бути заблоковані будь-які транзакції Дубінського в доларах США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не реагуватиме на санкції США проти "слуги народу" Дубінського, - радник глави ОП Подоляк

"95% таких транзакцій проходить через юрисдикцію Сполучених Штатів, через американський банк, так званий кореспондентський банк. Тому такі транзакції також можуть бути заблоковані", - пояснила представниця ЦПК.

Також юристка переконана, що є висока ймовірність застосування до фігурантів санкційного списку заборони в'їзду в США.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом".

Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.

Читайте також: Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції. ВIДЕО

Автор: 

YouTube (244) санкції (12747) США (24353) Центр протидії корупції (297) Дубінський Олександр (492) Каленюк Дар’я (26)
Топ коментарі
+41
Мабуть ні для кого не секрет, що вся фракція служок в Раді сидить на банальних хабарях в баксах. За "правильні" голосування і поводження в ВРУ вони отримують $4-15 тис щоміс. Це так звані "зарплатні",там є ще й преміальні. Роздає коля-котлєта. А от в б/н вони проходили через дубу.

12.01.2021 20:11 Відповісти
+32
12.01.2021 20:10 Відповісти
+19
А оно зарабатывая себе и маме на мамалыгу с мацой, и в ютубе ртом какашки метало?
12.01.2021 20:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Шо-то мне подсказывает ,что сильно он не обеднеет ...
12.01.2021 20:08 Відповісти
Мабуть ні для кого не секрет, що вся фракція служок в Раді сидить на банальних хабарях в баксах. За "правильні" голосування і поводження в ВРУ вони отримують $4-15 тис щоміс. Це так звані "зарплатні",там є ще й преміальні. Роздає коля-котлєта. А от в б/н вони проходили через дубу.

12.01.2021 20:11 Відповісти
пока. Пока беня ще може качати з України.
12.01.2021 20:17 Відповісти
пусть через Сбербанк России получает
12.01.2021 20:21 Відповісти
дави говорящую дупу, говноеда коломойского
12.01.2021 20:40 Відповісти
А оно зарабатывая себе и маме на мамалыгу с мацой, и в ютубе ртом какашки метало?
12.01.2021 20:09 Відповісти
Гггггггггггггггггггг

12.01.2021 20:10 Відповісти
не рий другому яму , називаєтся це
12.01.2021 20:42 Відповісти
Ти бач, як воно склалося. 😲 Карма теж клоунів вміє тролити! 😂
12.01.2021 20:47 Відповісти
12.01.2021 22:53 Відповісти
Это он сильно расстроится, цель канала у него пропаганда идей его хозяина, который платит намного больше, чем эти копейки
12.01.2021 20:11 Відповісти
Ютуб сейчас платит довольно мало. Не знаю, сколько там у тупого собачьего рта подписчиков, но вряд-ли он получает сколько-нибуь существенную сумму за канал.
12.01.2021 20:11 Відповісти
Він через нього відмиває. Скидують, кому положено за начебто рекламу. Там дуже хитра штука.
показати весь коментар
может просто в ютубе заблокируют
показати весь коментар
Было бы хорошо.
13.01.2021 00:23 Відповісти
Прийдется его мамке машину продавать)
12.01.2021 20:11 Відповісти
А кто этого мудака кроме катцапов и зебилов "ортодоксальных" ваще смотрит?
12.01.2021 20:12 Відповісти
Ниче. Он, как Коломойша подаст в суд на Украину, ну не на США же подавать), и ему украинский суд компенсирует ущерб.
12.01.2021 20:13 Відповісти
Оказывается этот дубинский в 2018 году писал, что по его источникам США готовят санкции против чиновников Порошенка. Ха-ха три раза!
12.01.2021 20:14 Відповісти
Карма із біч)
12.01.2021 20:14 Відповісти
- месье же не манж па сис жур...
12.01.2021 20:14 Відповісти
И эти мрази проедают 90 % бюджета Украины !
12.01.2021 20:16 Відповісти
То роби шось !
12.01.2021 20:19 Відповісти
12.01.2021 20:22 Відповісти
Нужно блокировать его акк!эту жопу коломийки
12.01.2021 20:22 Відповісти
Агент ФСБ РФ должен быть лишен мандата народного депутата Украины и отдан под суд
12.01.2021 20:22 Відповісти
Эта тварь дубовая ,собачий рот харчуется с кормушки и обворовывает бюджет на лимоны , а они копейки ютубовские считают.Автопарк он точно за ютубовские копейки приобрёл)
12.01.2021 20:24 Відповісти
Нормальну людину Дубинським не назвуть.

12.01.2021 20:28 Відповісти
12.01.2021 20:25 Відповісти
Беня подаст.
12.01.2021 20:48 Відповісти
12.01.2021 20:27 Відповісти
плять, я сначала подумал что это янукович, как же он в этой позе сильно на него похож
12.01.2021 21:34 Відповісти
А де ж реакція на скандал з цим покидьком самого ЗЕ і його команди ? Мовчать наче гімна в рот понабирали! Ви уявляєте який "вой на болотах" стояв би в разі попадання під санкції когось з команди Петра ?
12.01.2021 20:31 Відповісти
Тупой собачий рот дубиняки под внешним управлением. Вот как оно в жизни поворачивается! Я думаю "соросята" коломойшатам еще не один пистон вставят.
12.01.2021 20:32 Відповісти
Ответочка от сороса говорящей жопе😷
12.01.2021 20:39 Відповісти
Плевал он на трубу!
12.01.2021 20:41 Відповісти
Ну так. Ему Беня платит.
12.01.2021 20:49 Відповісти
Ещё бы его на ютубе заблокировали
12.01.2021 20:55 Відповісти
Так этот ******* еще и доляры косил за антиамериканскую пропаганду.
12.01.2021 20:56 Відповісти
12.01.2021 20:58 Відповісти
дві найбільші гниди в раді. Не вистачає ще портнова. Всих їх, підарасів зоофілів з собачими ротами, в один мішок і потопити в Дніпрі. Якщо спливуть - спалити, як нечисту силу
13.01.2021 00:32 Відповісти
12.01.2021 21:04 Відповісти
Страшная месть... Ох, он ржет сейчас, наверное.
12.01.2021 21:13 Відповісти
так чудило сидит на украинских потоках..ему ваши ютуб-каналы....
12.01.2021 21:19 Відповісти
Малого того, ютуб и ФБ, инста и т.д. вообще должны его заблокировать полностью!
12.01.2021 21:33 Відповісти
..собачий рот найдёт занятие - будет или свои балабоны лизать, ну, или какие дадут запоребриковые извращельцы..
12.01.2021 21:35 Відповісти
Ну всё ,теперь подохнет с голодухи.
12.01.2021 22:28 Відповісти
юристка ЦПК Каленюк
*
юристка и исполнительный директор
*
Также юрист убеждена
*******
Ви вже там якось визначтеся, - вона "юрист", чи "юристка"?
А якщо "юристка", то чому вона тоді "директор", а не "директорка"?
Може, вже годі мозги парить толєрантізЬмом?
12.01.2021 22:38 Відповісти
Жидокацапська шобла попала під санкції Штатів!
Каломойському дзвіночок!
12.01.2021 23:19 Відповісти
Добре - але мало. Ця істота з тупим ротом повинна стати для всіх - наче прокаженою. Щоб навіть соромились руку подавати і вітатись.
12.01.2021 23:25 Відповісти
Хай воно здохне разом з мєртвєчуком і коломойським
13.01.2021 03:45 Відповісти
Кремлівський холуй і ворог Україні Дубінський через санкції перестане
отримувати гроші від YouTube. Але його це не дуже засмучує так як він
вірний московський яничар додатково з лишком від )(уйла ще більше
отримає дуже багато кривавих кремлівських срібняків як для виконавчого Іуди.
13.01.2021 05:23 Відповісти
цей канал можна було б взагалі видалити.
13.01.2021 06:35 Відповісти
13.01.2021 11:06 Відповісти
Хай дубінський отримує гроші від "Однокласників" чи "Яндекса", він же цього добивався? І відвідувати може засрашку. У США він нікчема і ворог. Молодець!
13.01.2021 11:43 Відповісти
 
 