Дубінський через санкції перестане отримувати гроші від YouTube, - юристка ЦПК Каленюк
Депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський, проти якого Сполучені Штати вчора ввели санкції за втручання у вибори, отримує гроші від сервісу YouTube, що належить американській корпорації, транзакції якої проходять через американські банки.
Про це в інтерв'ю "УП" розповіла юристка і виконавчий директор "Центру запобігання корупції" Дарина Каленюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми детально працювали тільки щодо Олександра Дубінського. У нього є YouTube-канал, від якого він отримує доходи. YouTube - відеосервіс, що належить американській компанії Google. Тобто я більш ніж впевнена, що, як мінімум, YouTube припинить виплачувати гроші Дубінському за його зміст", - розповіла вона.
Каленюк додала, що через санкції можуть бути заблоковані будь-які транзакції Дубінського в доларах США.
"95% таких транзакцій проходить через юрисдикцію Сполучених Штатів, через американський банк, так званий кореспондентський банк. Тому такі транзакції також можуть бути заблоковані", - пояснила представниця ЦПК.
Також юристка переконана, що є висока ймовірність застосування до фігурантів санкційного списку заборони в'їзду в США.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом".
Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.
