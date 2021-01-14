РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8867 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
39 115 322

Если бы Красногрудь и Журавель не нарушили запрет ходить в "серую зону", этого бы не произошло. Им никто не давал распоряжения, - главком ВСУ Хомчак о гибели морпехов

Если бы Красногрудь и Журавель не нарушили запрет ходить в "серую зону", этого бы не произошло. Им никто не давал распоряжения, - главком ВСУ Хомчак о гибели морпехов

После того, как стало известно, что разведчик Ярослав Журавель жив и оказывает себе медицинскую помощь, была сформирована группа для его эвакуации. Однако эта попытка завершилась неудачей.

Об этом в интервью Обозревателю заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

"Начну с того, что всего этого вообще могло не случиться. Был запрет на то, чтобы ходить в "серую зону". Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается. Этот запрет нарушили Красногрудь, Журавель и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту. Матросам по 20 лет и они со старшими товарищами полезли, куда запрещено", - отмечает Хомчак.

По словам главкома ВСУ, есть предположения, что они хотели провести разведку. 

"Четверо находились на наблюдательном посту. И вот они решили пойти. Инициаторами были Красногрудь и Журавель. Они были классными военными, прошли войну, все умели и знали. И вот они пошли предположительно в разведку, хотя им никто не давал никаких распоряжений. Они нарушили все приказы, которые были. Если вы хотели услышать, что произошло – тогда я прямо это говорю.

При этом он утверждает, что их командир не знал о том, что Красногрудь, Журавель и два молодых матроса отправились в серую зону.

"Командир батальона – их хороший друг, прошел с ними всю войну. Но он не знал. Первым шел командир разведвзвода Дмитрий Красногрудь, за ним – сержант Ярослав Журавель, а потом уже те два молодых матроса. После того, как подорвался Красногрудь, Журавель сказал матросам, что надо уходить, помочь уже ничем не смогут. Трое возвращаются на свою позицию, докладывают командиру батальона о произошедшем", - отметил Хомчак.

"Отправляют беспилотник, а потом с командиром принимают решение идти забирать тело Красногрудя. Дальше по установленному алгоритму заявляют о ситуации через СЦКК и ОБСЕ. Когда получают подтверждение от российско-оккупационых войск, тогда уже надевают белые каски, бронежилеты и идут. Среди них и офицеры СЦКК. Первым – Журавель, за ним офицер-сапер морской пехоты (на случай, если нужно разминировать тело, так как враг часто такое делает), потом остальные. Доходят до зоны видимости тела Красногрудя и в этот момент из кустов раздается очередь. Журавель падает. Группа вся возвращается", - продолжает он.

"Им задают вопросы – где Журавель? Они отвечают, что он – 200-й, а вернулись, чтобы всю группу не подставить под удар. Почему лейтенант, который был командиром второй группы (они шли еще вместе с Журавлем), принял решение оставить там воина? Я не знаю. В рамках уголовного производства сейчас идет расследование. Решение принимает тот, кто отвечает за ту территорию и ту операцию. Так в армии есть и так должно быть, вы же понимаете меня. И если кто-то из "диванных воинов" думает, что это президент решил "оставить" военнослужащего – это не так", - утверждает Хомчак.

Смотрите также: "Моего сына наградили орденом "За мужество" вместе со лжецом и предателем, который бросил его на поле боя", - отец погибшего под Зайцево морпеха Журавля. ВИДЕО

Далее, по словам главнокомандующего ВСУ, после того, как стало известно, что разведчик жив и оказывает себе медицинскую помощь, была сформирована новая группа для эвакуации Журавля. В эту группу вошли: лейтенант, который ходил еще с Журавлем, когда тот был ранен, и те же два матроса – все они пошли третий раз.

"Представьте себе нагрузку в тот день на 20-летних ребят. В первую очередь моральную. И все это под огнем противника – это же не по кабинету гулять. Эта группа разминулась на каких-то метров 50 с местом, где Журавель попал ранее в зону видимости, где мы его потеряли и где подорвался боевой медик Николай Илин ("Эстонец"). Где получил ранения лейтенант – командир группы. Два бойца, которые их прикрывали, успели отойти.Так что, разве можно сказать что Журавля не спасали? Давайте честно. Но в результате еще один военнослужащий погиб, второй был ранен. Журавель исчез из виду. Я вам гарантирую, если бы видели, где он точно находится, то пошла бы еще одна группа. Но зная, что балка минировалась и нами, и противником на протяжении нескольких лет – нельзя было отправлять людей на верную смерть", - уверяет Хомчак.

"Да, решение принимал командир батальона, который уже потерял Красногрудя, Журавля и Илина "Эстонца". И он должен был в никуда отправлять очередную группу? Его можно понять? Я также прекрасно понимаю отца Ярослава Журавля. К слову, он воевал со своим сыном, прошел войну. Отец имеет право предъявлять претензии кому угодно. Но я ставлю себя и на место того командира, который принимал решение. Отправил бы я кого-то, потеряв уже столько людей? Отправил бы на смерть? Тем более, когда там все простреливается. Потому откровенно говорю: если бы Красногрудь и Журавель не пошли, всего этого бы не произошло. Все началась с их нарушения. Это синдром военных. Такое бывает на войне... Я это знаю", - добавил он.

При этом Хомчак отметил, что Дмитрий Красногрудь и Ярослав Журавель достойно прошли всю войну, были действительно храбрыми и отважными – президент наградил их посмертно.

Читайте также: Дочь погибшего на Донбассе морпеха Ярослава Журавля приняла участие в Марше защитников Украины. ФОТО ДНЯ

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий, который впоследствии скончался, остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего Ярослава Журавля, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Смотрите также: Обстрел под Зайцево: Украинский воин, входящий в состав эвакуационной группы, оставался жив. ВИДЕО

Позже стало известно, что военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии.

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".

Автор: 

смерть (9299) военнослужащие (6307) ВСУ (6933) 35 отдельная бригада морской пехоты (68) Хомчак Руслан (250)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+126
Если бы они сидели на диване дома, а не служили Родине, то они бы не ходили в серую зону.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:42 Ответить
+115
А что ещё может сделать такая мразь,как хомчак? Обосрать погибших. Мертвым ведь все равно. Тьфу,гнида.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:47 Ответить
+114
лучше..лядь молчи!!!
лучше лядь МОЛЧИ !!!!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 09:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Хомчак просто решил обелить Бубунчика. Какая гадость. 30 сребренников хоть получил?
показать весь комментарий
14.01.2021 23:24 Ответить
Хомчак шлюха которая бросила подчиненных под Иловайском и как последний трусливый шакал убежал...Пока в Украине руководят подобные политические проститутки, у этой страны нет будущего...Можете занести мои слова в Банк.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
показать весь комментарий
15.01.2021 11:00 Ответить
А лезть в Иловайск и потом драпать оттуда, бросая солдат, этой гниде в 14-м году кто-то отдавал приказ?
показать весь комментарий
14.01.2021 23:35 Ответить
Ну вот и ответ на "кто убил Журавля"--сам виноват...
Чтоб вы в аду горели, зеленые гниды!
показать весь комментарий
15.01.2021 01:48 Ответить
За 2020 год фактически ликвидированы подразделения перспективных военных направлений - аэроразведывательная служба, централизованная служба беспилотных летательных аппаратов, специализированная служба системы визуального контроля, специализированная служба перехвата и дешифрования сообщений тактического уровня.
За 2020 год не введено в строй ни одного объекта социальной инфраструктуры для обеспечения нужд ВСУ.

Общий уровень зарплаты военнослужащих с учетом индекса инфляции снизился на 3,4%.
показать весь комментарий
15.01.2021 01:50 Ответить
Общий уровень заболеваемости препятствующий выполнению своих обязаннотей личным составом ВСУ за 2020 год составил 341% по сравнению с 2019 годом.
Наиболее серьезные сокращения личного состава отмечены в Военно-воздушных силах Украины - 23,9%, подразделениях связи и радиоэлектронной борьбы - 33,4%, а так же подразделений сил специальных операций (ССО) - 17,4%.Количество личного состава имеющего срок кадровой службы более 3 лет за год снизился на 39,4%.
За 2020 год наблюдается рост численности личного состава штабных подразделений (это связано с разделением функций генерального штаба и созданием новой должности верховного главнокомандующего) 12,2%, служб министерства обороны на 11,2 %, а так же вспомогательных служб обеспечения на 15,2 %.
показать весь комментарий
15.01.2021 01:52 Ответить
Скорее всего так оно и было. А Журавля-отца конфетные науськали иск подать.
показать весь комментарий
15.01.2021 03:57 Ответить
Хомчак рідкісна мерзопакосна ГНИДА,якої ще світ не бачив.Пояснюю цій гниді. - за самовільне відлучення з частини в мирний час (самоход) -"Губа".Під час війни "самоход" -це ДЕЗЕРТИРСТВО і розстріл. Хомчак,ти з Іловайська САМОВІЛЬНО втік, - це ДЕЗЕРТИРСТВО!!! Хомчак,ти знаєш для чого офіцеру дають пістолет??? Пояснюю.Щоб у твоєму випадку ЗАСТРІЛИТИСЬ і свою ганьбу змити СВОЄЮ кровью!!! Паскудна гнида!!!
показать весь комментарий
15.01.2021 06:12 Ответить
хомчак не просто паскуда и гнида... он враг Украины... а врагов в военное время расстреливают... но это что прикрылось должностью и не вылазит из Киева...
показать весь комментарий
15.01.2021 06:16 Ответить
"Вони не могли знайти мопіха Журавля"???!!! А беспілотники навіщо??? А раціїї навіщо??? Як так сталось,що сєпари з під самого носа змогли безперешкодно забрати тіла загиблих морпіхів??? Чому не подавили мінометним вогнем сєпарів,коли наша група перший раз йшла забирати ще живого морпіха Журавля??? Та тому,що з ними був офіцер з Генштабу і ЗАБОРОНЯВ стріляти по сєпарах.Ну,як же можна???!!! Це ж наші "братья"???!!! Щоб ви зелені гниди всі поздихали!!!
показать весь комментарий
15.01.2021 06:26 Ответить
ТЫ СОВЕРШЕННО ПРАВ ! Но тут немного не об этом...
показать весь комментарий
15.01.2021 22:55 Ответить
Идеальный начгенштаба что бы сдать страну и армию кацапам, тут даже медведчук по аплодирует стоя.
показать весь комментарий
15.01.2021 06:54 Ответить
Не вірю своїм очам.

20-літні матроси - герої. Мужні хлопці. Так розумію, що вони йшли добровільно.
Ще й Люди, до того ж.
На відміну від скотини Хомчака.
Гнида.

Світла пам'ять полеглим.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:04 Ответить
А ЧЕГО ГРАНИЦУ С РОССИЕЙ НЕ ЗАМИНИРОВАЛИ ПОЛНОСТЬЮ !!!???
показать весь комментарий
15.01.2021 08:08 Ответить
Только полный идиот поверит в то,что опытные военные без команды,сами пошли в серу зону! И отцу Журавля сослуживцы говорили,что им запретили идти вытаскивать бойца,который умирал ,истекея кровью брошенный "товарищами" !! Ненавижу ИХ ВСЕХ!!!!
показать весь комментарий
15.01.2021 08:47 Ответить
Что значит "без команды..." - оперативная обстановка изменилась и старший по группе принял решение и отдал устный приказ выдвинуться - это законно !
Вот бездействие или отсрочка действия - могло быть БОЛЕЕ плачевным...
показать весь комментарий
15.01.2021 22:54 Ответить
Вони (командування ЗСУ, ОП, підключать правоОХРЕнітєльниє органи...) будуть всіма способами пробувати "відмазати" Зеленського, оскільки батько загиблого саме на нього подано позов до суду. Будуть погрози, шантаж, підкупи, неправосудні рішення. Потрібно грамотно і наполегливо довести справу до ЄСПЛ - там цим скотам нічого не світить...
показать весь комментарий
15.01.2021 09:16 Ответить
ушли в самовольную разведку курва.. это ноу-хау ВСУ?
показать весь комментарий
15.01.2021 10:32 Ответить
Вообще то так мы и при порохе делали... Но тогда хоть - так явно нас не обвиняли в этом... Хоть и грозили отдавать под суд ...
показать весь комментарий
15.01.2021 22:52 Ответить
Мда... Даже комментировать Хомчака - не хочется...
Это как комментировать дебила ...
показать весь комментарий
15.01.2021 22:51 Ответить
Страница 4 из 4
 
 