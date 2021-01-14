РУС
Россия установила контроль над Крымом до "референдума", - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Российская Федерация установила контроль над Крымом еще до так называемого "референдума" (16 марта 2014 года). Москва в течение нескольких дней резко увеличила военную группировку на полуострове и принимала участие в блокаде украинских воинских частей.

Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В документе говорится, что Россия настаивала на том, что эффективный контроль над полуостровом начала осуществлять только после 18 марта 2014 года, когда Крым "вошел в состав" РФ на основании "референдума" и последовавшего "договора".

Однако ЕСПЧ установил наличие достаточных доказательств, что Россия контролировала Крым как минимум с 27 февраля 2014 года.

Суд отмечает, что несмотря на то, что войска Черноморского флота РФ на полуострове не превысили установленный лимит в 25 000 человек, численность военных выросла почти в два раза с примерно 10 000 в конце января 2014 года до около 20 000 в середине марта.

По мнению ЕСПЧ, усиление военного присутствия России в Крыму было значительным.

Суд взял во внимание, что правительство России не оспаривало утверждение о превосходстве своей группировки в Крыму над украинской армией в техническом, тактическом и военном отношении. Также российская сторона никоим образом не оправдала такой резкий рост военного присутствия.

"Более того, увеличение произошло без согласия или сотрудничества с украинской властью, о чем свидетельствуют дипломатические коммюнике, возражающие против развертывания войск", - говорится в решении.

Кроме того, вопреки доводам российской стороны о якобы "пассивном наблюдении" Украина предоставила подробные сведения о том, как российские военные принимали участие в блокаде и разоружении военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Также ЕСПЧ обратил особое внимание на заявления президента России Владимира Путина. Первое - на совещании с руководителями силовых структур в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года, когда лон заявил, что принял решение "начать работу по возвращению Крыма Российской Федерации".

Второе - в интервью от 17 апреля 2014 года он прямо признал, что Россия "разоружила воинские части украинской армии и правоохранительные органы" и что российские военнослужащие поддержали "крымские силы самообороны".

+26
Путин террорист!!! И все кто поддержал терориста или преступники- если это военные или жертвы если это гражланские! А террорист должен быть наказан и пойман!
14.01.2021 12:37 Ответить
+25
Заметил забавное сходство между этими двумя чертями и в пеинте на скорую руку намалевал:
Россия установила контроль над Крымом до "референдума", - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 4474
14.01.2021 12:36 Ответить
+17
Тот, который справа, вроде как- оттанцевался. Аминь.
14.01.2021 12:40 Ответить
Заметил забавное сходство между этими двумя чертями и в пеинте на скорую руку намалевал:
Россия установила контроль над Крымом до "референдума", - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 4474
14.01.2021 12:36 Ответить
Тот, который справа, вроде как- оттанцевался. Аминь.
14.01.2021 12:40 Ответить
но он навсегда останется в наших сердцах гифках
14.01.2021 12:41 Ответить
уже забетонирован?
14.01.2021 12:55 Ответить
Крымчанам, весной 14 года, российские пропагандисты евреи Киселевы и Соловьевы «промыли мозги», что в Крым с Западной Украины движутся железнодорожные пассажирские поезда с «биндеровцами», которые будут вырезать русскоговорящих крымчан.
Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с материка, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
14.01.2021 14:12 Ответить
Жаль не было поездов этих с бандеровцами которые должны были вырезать крысчан и занять их осэли
14.01.2021 19:06 Ответить
Пан Андрей Андрейко! Вы правы!!!
Все «крымнашевцы», которые одобряют убийство в 2014 году расейским православным солдатом Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В. и поддерживает аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии московии против суверенной Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у белого Престола.
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Донецкий аэропорт, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
Российских военных министра нападения Сергея Кунжутовича Шойгу и депутатов Совета Федерации РФ в раю точно не окажется. «И не войдет в него (Иерусалим - прим авт.) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27).
На Суде у белого Престола «крымнашевцы» будут стоять с левой стороны и Агнец Божий вынесет им Приговор: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25 глава 41 стих).
При аннексии украинского Крыма были нарушены сразу 4 Божьих Заповеди:
6 заповедь. Не убивай.
8 заповедь. Не кради.
9 заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10 заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ.
Россияне - готовьтесь!!!
14.01.2021 14:13 Ответить
"морячек", говорят, уже в компании Кобзона, Захара, Моторолы и Гиви, строителя ждут-не дождутся...
показать весь комментарий
14.01.2021 12:42 Ответить
Консольтинов
14.01.2021 12:46 Ответить
А, вот оно че, Михалыч, вот почему Кива дрочит вместо работы !
Вы, русские, под руководством педофила путина все такие: если сами не можете, то найдете ублюдка, которому "святое дело" в наследство оставите...
14.01.2021 14:23 Ответить
То то я смотрю вначале до Киева за 2 дня дошли, потом пробили сухопутный коридор в крым, теперь кива остался надрачивать.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:14 Ответить
Путин террорист!!! И все кто поддержал терориста или преступники- если это военные или жертвы если это гражланские! А террорист должен быть наказан и пойман!
14.01.2021 12:37 Ответить
він спадкоємець, справжній онук члєніна-гріба...

У інтерв'ю https://dlc.library.columbia.edu/catalog/cul:fn2z34tpgf художник Юрій Анненков згадує (приблизно між 20 і 40 хв), як він натрапив у записниках Леніна на цікаві нотатки, які переписав собі. Після смерті Леніна Анненкову дали доступ до дуже багатьох записів Леніна, щоб він під натхненням від цих записів створив малюнки, які мали ввійти у якесь меморіальне видання. Цитую спочатку почуте Анненковим особисто від Леніна, коли той позував йому для портрета:
"Лозунг "догнать и перегнать Америку" тоже не следует понимать буквально. Всякий оптимизм должен быть разумен и иметь свои границы. Догнать и перегнать Америку - это означает прежде всего как можно скорее и ВСЯЧЕСКИМИ МЕРАМИ подгноить, разложить, разрушить ее политическое и економическое РАВНОВНСИЕ, подточить его, и таким образом раздробить ее силу и волю к сопротивлению. Только после этого мы можем надеяться ПРАКТИЧЕСКИ догнать и перегнать Соединенные Штаты и их цивилизацию".
А тут переписане з нотаток Леніна вже після його смерті ( після 29 хв. інтерв'ю), рік нотаток 1921, неопубліковане:
"В результате моих непосредственных наблюдений в годы моей иммиграции я должен признаться, что так называемые культурные слои Европы и Америки НЕ СПОСОБНЫ разобраться в современном положении вещей и реальном соотношении сил.
Эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним исходя из этого положения. Революция никогда не развивается по прямой линии и непрерывному разрастанию, но образует цепь вспышек и отступлений, атак и успокоений, во время которых революционные силы крепнут, подготовляя их конечную победу...... небходимо прибегнуть к СПЕЦИАЛЬНЫМ МАНЕВРАМ способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами:
А) Провозгласить для успокоения ГЛУХОНЕМЫХ отделение (фиктивное) нашего правительства и правительственных учреждений от партии и политбюро и в особенности от Коминтерна, объявив эти последние, как независимые политические группировки. ГЛУХОНЕМЫЕ поверят.
Б) Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических сношений с капиталистическими странами на основе полного невмешательства в их внутренние дела. Глухономые СНОВА поверят. Они будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые агенты Коминтерна и органов партийного осведомления спешно просочатся под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей..... Капиталисты всего мира и их правительства в погоне за завоеванием совесткого рынка закроют глаза на указанную выше действительность и таким образом превратятся в грухонемых СЛЕПЦОВ. Они откроют кредиты.... восстановят военную мощь необходимую для наших атак против наших поставщиков... будут трудиться по подготовке собственного самоубийства."
І тому подібний жах. https://dlc.library.columbia.edu/catalog/cul:fn2z34tpgf
14.01.2021 20:17 Ответить
ще до чого?? тіпа невиновата яяяя??
14.01.2021 12:38 Ответить
Без эмоций: я никто, я просто Андрюха, который живет в Мариуполе и кормит несчастных дворовых котов. Тогда, в январе 2014-го я заглядывал в "Одноклассники", где болтал с одним своим однокашником, по Ростовской мореходке. Он, житель Севастополя, в середине января 2014-го, писал мне: "сегодня высадилось не менее 3000(трех тысяч) с трех БДК. Без брони."(с) Это знал простой Олежек,который живет возле порта и видит всё.

Внимание, вопрос: он- совершенно незаинтересованный человек. Он- никто. Но! Он об этом знал! А наши заинтересованные, что? Не знали, да? Это вы можете рассказать своим детишкам. Но не мне.
14.01.2021 12:39 Ответить
Кроме того, вопреки доводам российской стороны о якобы "пассивном наблюдении" Украина предоставила подробные сведения о том, как российские военные принимали участие в блокаде и разоружении военнослужащих Вооруженных сил УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/n3241758

Где, просто Андрюха, в статье написано про "наши заинтересованные не знали"?
14.01.2021 12:47 Ответить
Могу сказать: в этой статье- реально ничего об этом не сказано, вы правы. Однако! Тут сказано вот что: "численность военных выросла почти в два раза с примерно 10 000 в конце января 2014 года до около 20 000 в середине марта. Источник: https://censor.net/ru/n3241758
Так? Так. А мои данные- вовсе не с конца января, а его серединой датируются. Есть разница? Есть! Есть лукавство ИНФЫ? Есть! Наращивать группировку начали в середине января! Какие-то заявления протеста были? Нет. Потом были? Нет. Пока не произошла реальная тихая аннексия кто-то протестовал? Нет!
14.01.2021 12:54 Ответить
там можно было, если не изменяет память, увеличивать до 40 тысяч, а ездили они куда хотели по крыму без уведомлений нас, вроде Ющ пытался когда была война в Грузии заставить их уведомлять о выходах, так они болт сказали....
14.01.2021 13:02 Ответить
Лимит, максимальный, был 25 тысяч. Не более. Сколько они нашпиговали в реале, до марта... мне знать не дано.
14.01.2021 13:04 Ответить
в начале 2000 годов 4 раза мотался в Крым Симферополь был в Правительстве Крыма Верховном Суде Крыма решал вопрос конкурса на судью в Крыму Северные районы так вот еще до Ющенко и Оранжевой Революции ОНИ в Крыму открыто ПОВТОРЯЮ ОТКРЫТО кричали на улицах в офисах кабинетах столовых на вокзалах мол когда нас Россия заберет к себе обратно???? Янукович уже точно не помню стал премьером и уже тогда даже в Правительстве Крыма чиновники из Киева удивлялись и чому это вдруг в Крым стаями полетели все судьи переводом с Донецку Донецкой области?7 прокуратура все донецкая начала срочно приказами переводиться в Крым такие же переводы целыми подразделениями шли по линии СБУ и МВД а всех проукраинских стали выпроваживать на пенсии или переводом в Западные регионы...
14.01.2021 13:35 Ответить
Андрей Шевченко. Кроме законных 25 000 ихтамнетов в Севастополе , окурок доставил в трюмах военных кораблей из Сочи после Олимпиады в Крым ишо 15 000 селеных чилавэчков
14.01.2021 14:16 Ответить
Нет. 20 тыщ - максимум!
14.01.2021 15:29 Ответить
"Более того, увеличение произошло без согласия или сотрудничества с украинской властью, о чем свидетельствуют дипломатические коммюнике, возражающие против развертывания войск", - говорится в решении.Источник: https://censor.net/ru/n3241758

Я крымчанин, у меня тоже "Олежек" в Севастополе имеется, и не один.
Знали, делали, что могли, вплоть до приказа открывать огонь. Однако, саботажников и агентов русских было слишком много. Если таковые нашлись среди охранников Капитолия, то в логове рускавамира и подавно...
14.01.2021 13:07 Ответить
Хорошо, я принимаю вашу версию. О том, что делали всё, что могли. Даже приказ открывать огонь, говорите? Надо же. Не случилось такого, верно? Тогда как всё это расценить? Кысмет? То есть- судьба, как говорят на Востоке. А как иначе?
14.01.2021 13:11 Ответить
при чем здесь судьба?!
Это диверсия рускава мира, приведшая к частичной потере Украиной территории.
Свидетельство того, что русским поверить-себя обмануть.
На их стук в дверь нужно сначала стрелять, потом спрашивать "кто там".
И поверьте, просто Андрюха из Мариуполя, мы, украинцы, были слишком толерантны, но мы учимся, и детей своих учим.
Вот это моя версия.
14.01.2021 13:17 Ответить
Вы наверно удивитесь но до сих пор не открывают огонь в Крыму. И сейчас точно такого приказа нет возможно и небыло никогда.
14.01.2021 14:08 Ответить
знали конечно... я общался с человеком работавшем ( до сих пор работает) в Симферополе в ихнем верховном Совете или как там его... он писал мне... идет захват, насильно собирают и принуждают местных депутатов... я типа, ну давай инфу в сбу..он говорит "там все знают".....
14.01.2021 12:57 Ответить
Вот! Так оно есть. всё верно.
14.01.2021 12:58 Ответить
Дурачок ты,Андрейка!
14.01.2021 13:29 Ответить
Таки да, в ЕСПЧ, слава богу, сидят не тупицкие с вовками...
14.01.2021 12:39 Ответить
В ЕСПЧ еще те мудаки. Они это только сейчас увидели.
14.01.2021 12:50 Ответить
А ще медальки воякам, датовані 27 лютого.
14.01.2021 12:45 Ответить
навіть за 20 лютого !!!!
Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 5997

...
14.01.2021 15:52 Ответить
Бісмарк про подібну ситуацію написав просто і цинічно - є у вас сили забрати чужу територію - забирайте...Потім у вас знайдеться достатньо юристів,щоб законодавчо то обгрунтувати і зробити законним...Тому не потрібно нам дзявкати вслід потягу,а треба робитись сильними...Але ще перед тим треба посадити всю нашу післямайданну владу задрипанців,що дозволили здати Крим без бою...
14.01.2021 12:46 Ответить
Так посади Януковича в чому проблема.
14.01.2021 18:09 Ответить
А сейчас они подгребают под себя одесскую и херсонскую области, пока зелёное предательское чмо молча бездействует и хлопает ушами
14.01.2021 12:50 Ответить
Быльше 350 років мацковія усима можливими способами доказує, що вона самий кровожерний й ненависний ворог України і українців, велика частина українців ще й досі марить про якесь братство й дружбу з кацапами... - пора давно вилікуватись від цієї зарази!!!
14.01.2021 13:03 Ответить
слабоумие не лечится
15.01.2021 01:40 Ответить
Браво ЕСПЧ. Бездоганне формулювання...Тепер кацапам хоч переголсовуй хоч ні..все одно незаконнне.Браво.
14.01.2021 13:10 Ответить
Семь лет ушло на официальную констатацию факта у Капитана Очевидности, ну ок, время потрачено дофига, но хоть резюмировали, и что дальше ?
14.01.2021 14:02 Ответить
Каптан Очевидність я так розумію я???)))) Ні ну це не саме гірше .... Что дальше....??? А далі вибирай сам... Ну ми ж живем в казовому світі.... Так що Микола вибирай що б ти зробив далі?
14.01.2021 15:01 Ответить
Под "капитаном" я имел ввиду ЕСПЧ и его резолюцию, и вопрос "что дальше?" относится к тем, кто реально может влиять на самочуствие рашистов в мировом сообществе. Если бы я мог влиять на мировую политику, то начал бы с "железного занавеса" вокруг страны-террориста.
14.01.2021 15:41 Ответить
Навіщо? Щоб вони там здохли в заперті чи щоб ще більше оскаженіли і почали повномаштабну війну?
14.01.2021 15:52 Ответить
Я думаю все топ чиновники и бизнесмены от власти в Мордоре держат основные свои капиталы в "ненавистной" простым одичалым Гейропе и Пендостане, поэтому если им начнут по серьезному перекрывать кислород к "нажитому непосильным трудом" - с Путлером и его политическим вектором может произойти кардинальная неожиданность.
14.01.2021 16:59 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3418070.html Що тут скажеш? К@цапи...

Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 633
14.01.2021 13:16 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13457477.html За крота Илларионова могут взяться в США

Я цього крота вичислив ще в 2014 році, він підбадьорював Київ бомбити Крим та Донбас, бо Порох не так все робить. Нетакогоруцкого любили юзати йульки, гриценки, самонемічі, насіння, укропи etc
Воно прилізло до мене в ЖЖ, намагався спорити, а коли коментатори приперли до стінки, він почав вивергати рюзьке мат

Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 4946
14.01.2021 13:25 Ответить
Естественно. Если б не установили - пришлось бы референдум по честному проводить. А они так не умеют.
14.01.2021 13:29 Ответить
Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 6661

3) Почему у вас нет своих месяцев года?
4) Почему вы говорите Колобок, а не Круглобок, Юрий Долгорукий, а не Длиннорукий?
5) Покажите мне на карте исконно "русскую", автохтонную землю (земли финно-угров, мокши, мордвы и эрзя не предлагать)
6) Назовите хоть одного исконно русского своего правителя?
7) Почему у вас подштанники есть, и штанина есть, а штанов нет? Удивительная "избирательность"
8) Почему на украинском: Село - селянин - сільське господарство,
а у вас: Деревня - крестьянин - сельское хозяйство?
Запалення когнітиву на всю черепушку отримати можна...
И таких вопросов можно задавать сотни и тысячи, на которые не последует ответа от искусственного имперского охлоса, который ничего своего не имеет.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13456331.html

14.01.2021 13:34 Ответить
ну як чому? тому що ТАРТАРія - це монстр доктора Франкенштейна. Там слово вкрали, там землі трохи пришили собі, там назву позичили, звідкись якісь технології "цап-царапнули" і так і живуть....
14.01.2021 14:38 Ответить
Моксели (кацапы) - несомненно мрази и подонки и все свои террористические действия они стараются подкрепить международными нормативно-правовыми документами.
По-этому для нас очень важно на международной арене, во всех международно-правовых организациях и судах документально доказывать все нарушения мокселей. Это станет основой для усиления/ужесточения санкций против мокшан. Это то, чего очень не хотят карлик путин и его банда отморозков и их приспешники из слуг Народа и ОПЗЖ.
14.01.2021 13:56 Ответить
Внимание! Увага! Attention! На этой странице оставляет каловые выделения (11 руплей 80 копеек за каждый вброс) руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот пригожина из Питера юга под английским флагом. Задача любителя «Боярышника» «навесить лапшу», что «жидобиндеровцы» и «кровавая хунта» легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов и скачут на Майдане. Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное, птичье или рыбье: «Медведев», «Лосев», «Волков», -«Соколов», «Коршунов», «Дятлов» - «Окунев», «Щукин», «Ершов»
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
14.01.2021 14:21 Ответить
А если бы после, что это меняет?
14.01.2021 14:29 Ответить
Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 513
14.01.2021 14:35 Ответить
Карма?
14.01.2021 18:16 Ответить
Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7584
14.01.2021 14:36 Ответить
Это на правда. Путин установил контроль над крымчанами за Долго до того кап его там с цветами встречали. Вернём крым без крымчан!!! Их всех в Ростов!!!
14.01.2021 15:00 Ответить
Ну що кацапи приплили ? Ваш рехферендум до одної дупи у всьому свті

Ще треба заморозити всі капітали олігархів і політиків Московії в ЄС і США і буде повний ідеал
14.01.2021 16:44 Ответить
Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 604
14.01.2021 17:08 Ответить
дырявая страна,но не народ.
15.01.2021 07:56 Ответить
 
 