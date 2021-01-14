Россия установила контроль над Крымом до "референдума", - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Российская Федерация установила контроль над Крымом еще до так называемого "референдума" (16 марта 2014 года). Москва в течение нескольких дней резко увеличила военную группировку на полуострове и принимала участие в блокаде украинских воинских частей.

Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В документе говорится, что Россия настаивала на том, что эффективный контроль над полуостровом начала осуществлять только после 18 марта 2014 года, когда Крым "вошел в состав" РФ на основании "референдума" и последовавшего "договора".

Однако ЕСПЧ установил наличие достаточных доказательств, что Россия контролировала Крым как минимум с 27 февраля 2014 года.

Суд отмечает, что несмотря на то, что войска Черноморского флота РФ на полуострове не превысили установленный лимит в 25 000 человек, численность военных выросла почти в два раза с примерно 10 000 в конце января 2014 года до около 20 000 в середине марта.

По мнению ЕСПЧ, усиление военного присутствия России в Крыму было значительным.

Суд взял во внимание, что правительство России не оспаривало утверждение о превосходстве своей группировки в Крыму над украинской армией в техническом, тактическом и военном отношении. Также российская сторона никоим образом не оправдала такой резкий рост военного присутствия.

"Более того, увеличение произошло без согласия или сотрудничества с украинской властью, о чем свидетельствуют дипломатические коммюнике, возражающие против развертывания войск", - говорится в решении.

Кроме того, вопреки доводам российской стороны о якобы "пассивном наблюдении" Украина предоставила подробные сведения о том, как российские военные принимали участие в блокаде и разоружении военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Также ЕСПЧ обратил особое внимание на заявления президента России Владимира Путина. Первое - на совещании с руководителями силовых структур в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года, когда лон заявил, что принял решение "начать работу по возвращению Крыма Российской Федерации".

Второе - в интервью от 17 апреля 2014 года он прямо признал, что Россия "разоружила воинские части украинской армии и правоохранительные органы" и что российские военнослужащие поддержали "крымские силы самообороны".