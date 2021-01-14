Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Російська Федерація встановила контроль над Кримом ще до так званого "референдуму" (16 березня 2014 року). Москва протягом кількох днів різко збільшила військове угрупування на півострові і брала участь у блокаді українських військових частин.
Відповідне рішення опубліковано на сайті ЄСПЛ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У документі йдеться, що Росія наполягала на тому, що ефективний контроль над півостровом почала здійснювати тільки після 18 березня 2014 року, коли Крим "увійшов до складу" РФ на підставі "референдуму" та "договору".
Однак ЄСПЛ встановив наявність достатніх доказів, що Росія контролювала Крим як мінімум з 27 лютого 2014 року.
Суд зазначає, що попри те, що війська Чорноморського флоту РФ на півострові не перевищили встановлений ліміт у 25 000 осіб, чисельність військових зросла майже вдвічі з приблизно 10 000 наприкінці січня 2014 року до майже 20 000 в середині березня.
На думку ЄСПЛ, посилення військової присутності Росії в Криму було значним.
Суд взяв до уваги, що уряд Росії не оскаржував твердження про перевагу свого угруповання в Криму над українською армією в технічному, тактичному і військовому плані. Також російська сторона жодним чином не виправдала таке різке зростання військової присутності.
"Більше того, збільшення відбулося без згоди або співпраці з українською владою, про що свідчать дипломатичні комюніке, що заперечували проти розгортання військ", - йдеться у рішенні.
Крім того, всупереч доводам російської сторони про нібито "пасивне спостереження" Україна надала докладні відомості про те, як російські військові брали участь у блокаді та роззброєнні військовослужбовців Збройних сил України.
Також ЄСПЛ звернув особливу увагу на заяви президента Росії Володимира Путіна. Перша - на нараді з керівниками силових структур у ніч з 22 на 23 лютого 2014 року, коли він заявив, що ухвалив рішення "розпочати роботу з повернення Криму Російській Федерації".
Друга - в інтерв'ю від 17 квітня 2014 року він прямо визнав, що Росія "роззброїла військові частини української армії та правоохоронні органи" і що російські військовослужбовці підтримали "кримські сили самооборони".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сердцахгифках
Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с материка, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
Все «крымнашевцы», которые одобряют убийство в 2014 году расейским православным солдатом Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В. и поддерживает аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии московии против суверенной Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у белого Престола.
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Донецкий аэропорт, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
Российских военных министра нападения Сергея Кунжутовича Шойгу и депутатов Совета Федерации РФ в раю точно не окажется. «И не войдет в него (Иерусалим - прим авт.) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27).
На Суде у белого Престола «крымнашевцы» будут стоять с левой стороны и Агнец Божий вынесет им Приговор: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25 глава 41 стих).
При аннексии украинского Крыма были нарушены сразу 4 Божьих Заповеди:
6 заповедь. Не убивай.
8 заповедь. Не кради.
9 заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10 заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ.
Россияне - готовьтесь!!!
Вы, русские, под руководством педофила путина все такие: если сами не можете, то найдете ублюдка, которому "святое дело" в наследство оставите...
У інтерв'ю https://dlc.library.columbia.edu/catalog/cul:fn2z34tpgf художник Юрій Анненков згадує (приблизно між 20 і 40 хв), як він натрапив у записниках Леніна на цікаві нотатки, які переписав собі. Після смерті Леніна Анненкову дали доступ до дуже багатьох записів Леніна, щоб він під натхненням від цих записів створив малюнки, які мали ввійти у якесь меморіальне видання. Цитую спочатку почуте Анненковим особисто від Леніна, коли той позував йому для портрета:
"Лозунг "догнать и перегнать Америку" тоже не следует понимать буквально. Всякий оптимизм должен быть разумен и иметь свои границы. Догнать и перегнать Америку - это означает прежде всего как можно скорее и ВСЯЧЕСКИМИ МЕРАМИ подгноить, разложить, разрушить ее политическое и економическое РАВНОВНСИЕ, подточить его, и таким образом раздробить ее силу и волю к сопротивлению. Только после этого мы можем надеяться ПРАКТИЧЕСКИ догнать и перегнать Соединенные Штаты и их цивилизацию".
А тут переписане з нотаток Леніна вже після його смерті ( після 29 хв. інтерв'ю), рік нотаток 1921, неопубліковане:
"В результате моих непосредственных наблюдений в годы моей иммиграции я должен признаться, что так называемые культурные слои Европы и Америки НЕ СПОСОБНЫ разобраться в современном положении вещей и реальном соотношении сил.
Эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним исходя из этого положения. Революция никогда не развивается по прямой линии и непрерывному разрастанию, но образует цепь вспышек и отступлений, атак и успокоений, во время которых революционные силы крепнут, подготовляя их конечную победу...... небходимо прибегнуть к СПЕЦИАЛЬНЫМ МАНЕВРАМ способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами:
А) Провозгласить для успокоения ГЛУХОНЕМЫХ отделение (фиктивное) нашего правительства и правительственных учреждений от партии и политбюро и в особенности от Коминтерна, объявив эти последние, как независимые политические группировки. ГЛУХОНЕМЫЕ поверят.
Б) Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических сношений с капиталистическими странами на основе полного невмешательства в их внутренние дела. Глухономые СНОВА поверят. Они будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые агенты Коминтерна и органов партийного осведомления спешно просочатся под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей..... Капиталисты всего мира и их правительства в погоне за завоеванием совесткого рынка закроют глаза на указанную выше действительность и таким образом превратятся в грухонемых СЛЕПЦОВ. Они откроют кредиты.... восстановят военную мощь необходимую для наших атак против наших поставщиков... будут трудиться по подготовке собственного самоубийства."
І тому подібний жах. https://dlc.library.columbia.edu/catalog/cul:fn2z34tpgf
Внимание, вопрос: он- совершенно незаинтересованный человек. Он- никто. Но! Он об этом знал! А наши заинтересованные, что? Не знали, да? Это вы можете рассказать своим детишкам. Но не мне.
Где, просто Андрюха, в статье написано про "наши заинтересованные не знали"?
Так? Так. А мои данные- вовсе не с конца января, а его серединой датируются. Есть разница? Есть! Есть лукавство ИНФЫ? Есть! Наращивать группировку начали в середине января! Какие-то заявления протеста были? Нет. Потом были? Нет. Пока не произошла реальная тихая аннексия кто-то протестовал? Нет!
Я крымчанин, у меня тоже "Олежек" в Севастополе имеется, и не один.
Знали, делали, что могли, вплоть до приказа открывать огонь. Однако, саботажников и агентов русских было слишком много. Если таковые нашлись среди охранников Капитолия, то в логове рускавамира и подавно...
Это диверсия рускава мира, приведшая к частичной потере Украиной территории.
Свидетельство того, что русским поверить-себя обмануть.
На их стук в дверь нужно сначала стрелять, потом спрашивать "кто там".
И поверьте, просто Андрюха из Мариуполя, мы, украинцы, были слишком толерантны, но мы учимся, и детей своих учим.
Вот это моя версия.
...
Я цього крота вичислив ще в 2014 році, він підбадьорював Київ бомбити Крим та Донбас, бо Порох не так все робить. Нетакогоруцкого любили юзати йульки, гриценки, самонемічі, насіння, укропи etc
Воно прилізло до мене в ЖЖ, намагався спорити, а коли коментатори приперли до стінки, він почав вивергати рюзьке мат
3) Почему у вас нет своих месяцев года?
4) Почему вы говорите Колобок, а не Круглобок, Юрий Долгорукий, а не Длиннорукий?
5) Покажите мне на карте исконно "русскую", автохтонную землю (земли финно-угров, мокши, мордвы и эрзя не предлагать)
6) Назовите хоть одного исконно русского своего правителя?
7) Почему у вас подштанники есть, и штанина есть, а штанов нет? Удивительная "избирательность"
8) Почему на украинском: Село - селянин - сільське господарство,
а у вас: Деревня - крестьянин - сельское хозяйство?
Запалення когнітиву на всю черепушку отримати можна...
И таких вопросов можно задавать сотни и тысячи, на которые не последует ответа от искусственного имперского охлоса, который ничего своего не имеет.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13456331.html
По-этому для нас очень важно на международной арене, во всех международно-правовых организациях и судах документально доказывать все нарушения мокселей. Это станет основой для усиления/ужесточения санкций против мокшан. Это то, чего очень не хотят карлик путин и его банда отморозков и их приспешники из слуг Народа и ОПЗЖ.
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Ще треба заморозити всі капітали олігархів і політиків Московії в ЄС і США і буде повний ідеал