Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Російська Федерація встановила контроль над Кримом ще до так званого "референдуму" (16 березня 2014 року). Москва протягом кількох днів різко збільшила військове угрупування на півострові і брала участь у блокаді українських військових частин.

Відповідне рішення опубліковано на сайті ЄСПЛ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У документі йдеться, що Росія наполягала на тому, що ефективний контроль над півостровом почала здійснювати тільки після 18 березня 2014 року, коли Крим "увійшов до складу" РФ на підставі "референдуму" та "договору".

Однак ЄСПЛ встановив наявність достатніх доказів, що Росія контролювала Крим як мінімум з 27 лютого 2014 року.

Суд зазначає, що попри те, що війська Чорноморського флоту РФ на півострові не перевищили встановлений ліміт у 25 000 осіб, чисельність військових зросла майже вдвічі з приблизно 10 000 наприкінці січня 2014 року до майже 20 000 в середині березня.

На думку ЄСПЛ, посилення військової присутності Росії в Криму було значним.

Суд взяв до уваги, що уряд Росії не оскаржував твердження про перевагу свого угруповання в Криму над українською армією в технічному, тактичному і військовому плані. Також російська сторона жодним чином не виправдала таке різке зростання військової присутності.

"Більше того, збільшення відбулося без згоди або співпраці з українською владою, про що свідчать дипломатичні комюніке, що заперечували проти розгортання військ", - йдеться у рішенні.

Крім того, всупереч доводам російської сторони про нібито "пасивне спостереження" Україна надала докладні відомості про те, як російські військові брали участь у блокаді та роззброєнні військовослужбовців Збройних сил України.

Також ЄСПЛ звернув особливу увагу на заяви президента Росії Володимира Путіна. Перша - на нараді з керівниками силових структур у ніч з 22 на 23 лютого 2014 року, коли він заявив, що ухвалив рішення "розпочати роботу з повернення Криму Російській Федерації".

Друга - в інтерв'ю від 17 квітня 2014 року він прямо визнав, що Росія "роззброїла військові частини української армії та правоохоронні органи" і що російські військовослужбовці підтримали "кримські сили самооборони".

+26
Путин террорист!!! И все кто поддержал терориста или преступники- если это военные или жертвы если это гражланские! А террорист должен быть наказан и пойман!
показати весь коментар
14.01.2021 12:37 Відповісти
+25
Заметил забавное сходство между этими двумя чертями и в пеинте на скорую руку намалевал:
Россия установила контроль над Крымом до "референдума", - ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 4474
показати весь коментар
14.01.2021 12:36 Відповісти
+17
Тот, который справа, вроде как- оттанцевался. Аминь.
показати весь коментар
14.01.2021 12:40 Відповісти
Тот, который справа, вроде как- оттанцевался. Аминь.
показати весь коментар
14.01.2021 12:40 Відповісти
но он навсегда останется в наших сердцах гифках
показати весь коментар
14.01.2021 12:41 Відповісти
уже забетонирован?
показати весь коментар
14.01.2021 12:55 Відповісти
Крымчанам, весной 14 года, российские пропагандисты евреи Киселевы и Соловьевы «промыли мозги», что в Крым с Западной Украины движутся железнодорожные пассажирские поезда с «биндеровцами», которые будут вырезать русскоговорящих крымчан.
Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с материка, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
показати весь коментар
14.01.2021 14:12 Відповісти
Жаль не было поездов этих с бандеровцами которые должны были вырезать крысчан и занять их осэли
показати весь коментар
14.01.2021 19:06 Відповісти
Пан Андрей Андрейко! Вы правы!!!
Все «крымнашевцы», которые одобряют убийство в 2014 году расейским православным солдатом Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В. и поддерживает аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии московии против суверенной Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у белого Престола.
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Донецкий аэропорт, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
Российских военных министра нападения Сергея Кунжутовича Шойгу и депутатов Совета Федерации РФ в раю точно не окажется. «И не войдет в него (Иерусалим - прим авт.) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27).
На Суде у белого Престола «крымнашевцы» будут стоять с левой стороны и Агнец Божий вынесет им Приговор: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25 глава 41 стих).
При аннексии украинского Крыма были нарушены сразу 4 Божьих Заповеди:
6 заповедь. Не убивай.
8 заповедь. Не кради.
9 заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10 заповедь. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ.
Россияне - готовьтесь!!!
показати весь коментар
14.01.2021 14:13 Відповісти
"морячек", говорят, уже в компании Кобзона, Захара, Моторолы и Гиви, строителя ждут-не дождутся...
показати весь коментар
14.01.2021 12:42 Відповісти
Консольтинов
показати весь коментар
14.01.2021 12:46 Відповісти
А, вот оно че, Михалыч, вот почему Кива дрочит вместо работы !
Вы, русские, под руководством педофила путина все такие: если сами не можете, то найдете ублюдка, которому "святое дело" в наследство оставите...
показати весь коментар
14.01.2021 14:23 Відповісти
То то я смотрю вначале до Киева за 2 дня дошли, потом пробили сухопутный коридор в крым, теперь кива остался надрачивать.
показати весь коментар
14.01.2021 18:14 Відповісти
він спадкоємець, справжній онук члєніна-гріба...

У інтерв'ю https://dlc.library.columbia.edu/catalog/cul:fn2z34tpgf художник Юрій Анненков згадує (приблизно між 20 і 40 хв), як він натрапив у записниках Леніна на цікаві нотатки, які переписав собі. Після смерті Леніна Анненкову дали доступ до дуже багатьох записів Леніна, щоб він під натхненням від цих записів створив малюнки, які мали ввійти у якесь меморіальне видання. Цитую спочатку почуте Анненковим особисто від Леніна, коли той позував йому для портрета:
"Лозунг "догнать и перегнать Америку" тоже не следует понимать буквально. Всякий оптимизм должен быть разумен и иметь свои границы. Догнать и перегнать Америку - это означает прежде всего как можно скорее и ВСЯЧЕСКИМИ МЕРАМИ подгноить, разложить, разрушить ее политическое и економическое РАВНОВНСИЕ, подточить его, и таким образом раздробить ее силу и волю к сопротивлению. Только после этого мы можем надеяться ПРАКТИЧЕСКИ догнать и перегнать Соединенные Штаты и их цивилизацию".
А тут переписане з нотаток Леніна вже після його смерті ( після 29 хв. інтерв'ю), рік нотаток 1921, неопубліковане:
"В результате моих непосредственных наблюдений в годы моей иммиграции я должен признаться, что так называемые культурные слои Европы и Америки НЕ СПОСОБНЫ разобраться в современном положении вещей и реальном соотношении сил.
Эти слои следует считать за глухонемых и действовать по отношению к ним исходя из этого положения. Революция никогда не развивается по прямой линии и непрерывному разрастанию, но образует цепь вспышек и отступлений, атак и успокоений, во время которых революционные силы крепнут, подготовляя их конечную победу...... небходимо прибегнуть к СПЕЦИАЛЬНЫМ МАНЕВРАМ способным ускорить нашу победу над капиталистическими странами:
А) Провозгласить для успокоения ГЛУХОНЕМЫХ отделение (фиктивное) нашего правительства и правительственных учреждений от партии и политбюро и в особенности от Коминтерна, объявив эти последние, как независимые политические группировки. ГЛУХОНЕМЫЕ поверят.
Б) Выразить пожелание немедленного восстановления дипломатических сношений с капиталистическими странами на основе полного невмешательства в их внутренние дела. Глухономые СНОВА поверят. Они будут даже в восторге и широко распахнут свои двери, через которые агенты Коминтерна и органов партийного осведомления спешно просочатся под видом наших дипломатических, культурных и торговых представителей..... Капиталисты всего мира и их правительства в погоне за завоеванием совесткого рынка закроют глаза на указанную выше действительность и таким образом превратятся в грухонемых СЛЕПЦОВ. Они откроют кредиты.... восстановят военную мощь необходимую для наших атак против наших поставщиков... будут трудиться по подготовке собственного самоубийства."
І тому подібний жах. https://dlc.library.columbia.edu/catalog/cul:fn2z34tpgf
показати весь коментар
14.01.2021 20:17 Відповісти
ще до чого?? тіпа невиновата яяяя??
показати весь коментар
14.01.2021 12:38 Відповісти
Без эмоций: я никто, я просто Андрюха, который живет в Мариуполе и кормит несчастных дворовых котов. Тогда, в январе 2014-го я заглядывал в "Одноклассники", где болтал с одним своим однокашником, по Ростовской мореходке. Он, житель Севастополя, в середине января 2014-го, писал мне: "сегодня высадилось не менее 3000(трех тысяч) с трех БДК. Без брони."(с) Это знал простой Олежек,который живет возле порта и видит всё.

Внимание, вопрос: он- совершенно незаинтересованный человек. Он- никто. Но! Он об этом знал! А наши заинтересованные, что? Не знали, да? Это вы можете рассказать своим детишкам. Но не мне.
показати весь коментар
14.01.2021 12:39 Відповісти
Кроме того, вопреки доводам российской стороны о якобы "пассивном наблюдении" Украина предоставила подробные сведения о том, как российские военные принимали участие в блокаде и разоружении военнослужащих Вооруженных сил УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/n3241758

Где, просто Андрюха, в статье написано про "наши заинтересованные не знали"?
показати весь коментар
14.01.2021 12:47 Відповісти
Могу сказать: в этой статье- реально ничего об этом не сказано, вы правы. Однако! Тут сказано вот что: "численность военных выросла почти в два раза с примерно 10 000 в конце января 2014 года до около 20 000 в середине марта. Источник: https://censor.net/ru/n3241758
Так? Так. А мои данные- вовсе не с конца января, а его серединой датируются. Есть разница? Есть! Есть лукавство ИНФЫ? Есть! Наращивать группировку начали в середине января! Какие-то заявления протеста были? Нет. Потом были? Нет. Пока не произошла реальная тихая аннексия кто-то протестовал? Нет!
показати весь коментар
14.01.2021 12:54 Відповісти
там можно было, если не изменяет память, увеличивать до 40 тысяч, а ездили они куда хотели по крыму без уведомлений нас, вроде Ющ пытался когда была война в Грузии заставить их уведомлять о выходах, так они болт сказали....
показати весь коментар
14.01.2021 13:02 Відповісти
Лимит, максимальный, был 25 тысяч. Не более. Сколько они нашпиговали в реале, до марта... мне знать не дано.
показати весь коментар
14.01.2021 13:04 Відповісти
в начале 2000 годов 4 раза мотался в Крым Симферополь был в Правительстве Крыма Верховном Суде Крыма решал вопрос конкурса на судью в Крыму Северные районы так вот еще до Ющенко и Оранжевой Революции ОНИ в Крыму открыто ПОВТОРЯЮ ОТКРЫТО кричали на улицах в офисах кабинетах столовых на вокзалах мол когда нас Россия заберет к себе обратно???? Янукович уже точно не помню стал премьером и уже тогда даже в Правительстве Крыма чиновники из Киева удивлялись и чому это вдруг в Крым стаями полетели все судьи переводом с Донецку Донецкой области?7 прокуратура все донецкая начала срочно приказами переводиться в Крым такие же переводы целыми подразделениями шли по линии СБУ и МВД а всех проукраинских стали выпроваживать на пенсии или переводом в Западные регионы...
показати весь коментар
14.01.2021 13:35 Відповісти
Андрей Шевченко. Кроме законных 25 000 ихтамнетов в Севастополе , окурок доставил в трюмах военных кораблей из Сочи после Олимпиады в Крым ишо 15 000 селеных чилавэчков
показати весь коментар
14.01.2021 14:16 Відповісти
Нет. 20 тыщ - максимум!
показати весь коментар
14.01.2021 15:29 Відповісти
"Более того, увеличение произошло без согласия или сотрудничества с украинской властью, о чем свидетельствуют дипломатические коммюнике, возражающие против развертывания войск", - говорится в решении.Источник: https://censor.net/ru/n3241758

Я крымчанин, у меня тоже "Олежек" в Севастополе имеется, и не один.
Знали, делали, что могли, вплоть до приказа открывать огонь. Однако, саботажников и агентов русских было слишком много. Если таковые нашлись среди охранников Капитолия, то в логове рускавамира и подавно...
показати весь коментар
14.01.2021 13:07 Відповісти
Хорошо, я принимаю вашу версию. О том, что делали всё, что могли. Даже приказ открывать огонь, говорите? Надо же. Не случилось такого, верно? Тогда как всё это расценить? Кысмет? То есть- судьба, как говорят на Востоке. А как иначе?
показати весь коментар
14.01.2021 13:11 Відповісти
при чем здесь судьба?!
Это диверсия рускава мира, приведшая к частичной потере Украиной территории.
Свидетельство того, что русским поверить-себя обмануть.
На их стук в дверь нужно сначала стрелять, потом спрашивать "кто там".
И поверьте, просто Андрюха из Мариуполя, мы, украинцы, были слишком толерантны, но мы учимся, и детей своих учим.
Вот это моя версия.
показати весь коментар
14.01.2021 13:17 Відповісти
Вы наверно удивитесь но до сих пор не открывают огонь в Крыму. И сейчас точно такого приказа нет возможно и небыло никогда.
показати весь коментар
14.01.2021 14:08 Відповісти
знали конечно... я общался с человеком работавшем ( до сих пор работает) в Симферополе в ихнем верховном Совете или как там его... он писал мне... идет захват, насильно собирают и принуждают местных депутатов... я типа, ну давай инфу в сбу..он говорит "там все знают".....
показати весь коментар
14.01.2021 12:57 Відповісти
Вот! Так оно есть. всё верно.
показати весь коментар
14.01.2021 12:58 Відповісти
Дурачок ты,Андрейка!
показати весь коментар
14.01.2021 13:29 Відповісти
Таки да, в ЕСПЧ, слава богу, сидят не тупицкие с вовками...
показати весь коментар
14.01.2021 12:39 Відповісти
В ЕСПЧ еще те мудаки. Они это только сейчас увидели.
показати весь коментар
14.01.2021 12:50 Відповісти
А ще медальки воякам, датовані 27 лютого.
показати весь коментар
14.01.2021 12:45 Відповісти
навіть за 20 лютого !!!!
Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 5997

...
показати весь коментар
14.01.2021 15:52 Відповісти
Бісмарк про подібну ситуацію написав просто і цинічно - є у вас сили забрати чужу територію - забирайте...Потім у вас знайдеться достатньо юристів,щоб законодавчо то обгрунтувати і зробити законним...Тому не потрібно нам дзявкати вслід потягу,а треба робитись сильними...Але ще перед тим треба посадити всю нашу післямайданну владу задрипанців,що дозволили здати Крим без бою...
показати весь коментар
14.01.2021 12:46 Відповісти
Так посади Януковича в чому проблема.
показати весь коментар
14.01.2021 18:09 Відповісти
А сейчас они подгребают под себя одесскую и херсонскую области, пока зелёное предательское чмо молча бездействует и хлопает ушами
показати весь коментар
14.01.2021 12:50 Відповісти
Быльше 350 років мацковія усима можливими способами доказує, що вона самий кровожерний й ненависний ворог України і українців, велика частина українців ще й досі марить про якесь братство й дружбу з кацапами... - пора давно вилікуватись від цієї зарази!!!
показати весь коментар
14.01.2021 13:03 Відповісти
слабоумие не лечится
показати весь коментар
15.01.2021 01:40 Відповісти
Браво ЕСПЧ. Бездоганне формулювання...Тепер кацапам хоч переголсовуй хоч ні..все одно незаконнне.Браво.
показати весь коментар
14.01.2021 13:10 Відповісти
Семь лет ушло на официальную констатацию факта у Капитана Очевидности, ну ок, время потрачено дофига, но хоть резюмировали, и что дальше ?
показати весь коментар
14.01.2021 14:02 Відповісти
Каптан Очевидність я так розумію я???)))) Ні ну це не саме гірше .... Что дальше....??? А далі вибирай сам... Ну ми ж живем в казовому світі.... Так що Микола вибирай що б ти зробив далі?
показати весь коментар
14.01.2021 15:01 Відповісти
Под "капитаном" я имел ввиду ЕСПЧ и его резолюцию, и вопрос "что дальше?" относится к тем, кто реально может влиять на самочуствие рашистов в мировом сообществе. Если бы я мог влиять на мировую политику, то начал бы с "железного занавеса" вокруг страны-террориста.
показати весь коментар
14.01.2021 15:41 Відповісти
Навіщо? Щоб вони там здохли в заперті чи щоб ще більше оскаженіли і почали повномаштабну війну?
показати весь коментар
14.01.2021 15:52 Відповісти
Я думаю все топ чиновники и бизнесмены от власти в Мордоре держат основные свои капиталы в "ненавистной" простым одичалым Гейропе и Пендостане, поэтому если им начнут по серьезному перекрывать кислород к "нажитому непосильным трудом" - с Путлером и его политическим вектором может произойти кардинальная неожиданность.
показати весь коментар
14.01.2021 16:59 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3418070.html Що тут скажеш? К@цапи...

Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 633
показати весь коментар
14.01.2021 13:16 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13457477.html За крота Илларионова могут взяться в США

Я цього крота вичислив ще в 2014 році, він підбадьорював Київ бомбити Крим та Донбас, бо Порох не так все робить. Нетакогоруцкого любили юзати йульки, гриценки, самонемічі, насіння, укропи etc
Воно прилізло до мене в ЖЖ, намагався спорити, а коли коментатори приперли до стінки, він почав вивергати рюзьке мат

Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 4946
показати весь коментар
14.01.2021 13:25 Відповісти
Естественно. Если б не установили - пришлось бы референдум по честному проводить. А они так не умеют.
показати весь коментар
14.01.2021 13:29 Відповісти
Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 6661

3) Почему у вас нет своих месяцев года?
4) Почему вы говорите Колобок, а не Круглобок, Юрий Долгорукий, а не Длиннорукий?
5) Покажите мне на карте исконно "русскую", автохтонную землю (земли финно-угров, мокши, мордвы и эрзя не предлагать)
6) Назовите хоть одного исконно русского своего правителя?
7) Почему у вас подштанники есть, и штанина есть, а штанов нет? Удивительная "избирательность"
8) Почему на украинском: Село - селянин - сільське господарство,
а у вас: Деревня - крестьянин - сельское хозяйство?
Запалення когнітиву на всю черепушку отримати можна...
И таких вопросов можно задавать сотни и тысячи, на которые не последует ответа от искусственного имперского охлоса, который ничего своего не имеет.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13456331.html

показати весь коментар
14.01.2021 13:34 Відповісти
ну як чому? тому що ТАРТАРія - це монстр доктора Франкенштейна. Там слово вкрали, там землі трохи пришили собі, там назву позичили, звідкись якісь технології "цап-царапнули" і так і живуть....
показати весь коментар
14.01.2021 14:38 Відповісти
Моксели (кацапы) - несомненно мрази и подонки и все свои террористические действия они стараются подкрепить международными нормативно-правовыми документами.
По-этому для нас очень важно на международной арене, во всех международно-правовых организациях и судах документально доказывать все нарушения мокселей. Это станет основой для усиления/ужесточения санкций против мокшан. Это то, чего очень не хотят карлик путин и его банда отморозков и их приспешники из слуг Народа и ОПЗЖ.
показати весь коментар
14.01.2021 13:56 Відповісти
Внимание! Увага! Attention! На этой странице оставляет каловые выделения (11 руплей 80 копеек за каждый вброс) руськоясычный, лишнехромосомный «повар путина» и бот пригожина из Питера юга под английским флагом. Задача любителя «Боярышника» «навесить лапшу», что «жидобиндеровцы» и «кровавая хунта» легли под Запад, марионетки Омерики, кушают печеньки пиндосов и скачут на Майдане. Вычислить «поваров Путина» можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли пригожина приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное, птичье или рыбье: «Медведев», «Лосев», «Волков», -«Соколов», «Коршунов», «Дятлов» - «Окунев», «Щукин», «Ершов»
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
показати весь коментар
14.01.2021 14:21 Відповісти
А если бы после, что это меняет?
показати весь коментар
14.01.2021 14:29 Відповісти
Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 513
показати весь коментар
14.01.2021 14:35 Відповісти
Карма?
показати весь коментар
14.01.2021 18:16 Відповісти
Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7584
показати весь коментар
14.01.2021 14:36 Відповісти
Это на правда. Путин установил контроль над крымчанами за Долго до того кап его там с цветами встречали. Вернём крым без крымчан!!! Их всех в Ростов!!!
показати весь коментар
14.01.2021 15:00 Відповісти
Ну що кацапи приплили ? Ваш рехферендум до одної дупи у всьому свті

Ще треба заморозити всі капітали олігархів і політиків Московії в ЄС і США і буде повний ідеал
показати весь коментар
14.01.2021 16:44 Відповісти
Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 604
показати весь коментар
14.01.2021 17:08 Відповісти
дырявая страна,но не народ.
показати весь коментар
15.01.2021 07:56 Відповісти
 
 