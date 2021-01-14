Росія встановила контроль над Кримом до "референдуму", - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що Російська Федерація встановила контроль над Кримом ще до так званого "референдуму" (16 березня 2014 року). Москва протягом кількох днів різко збільшила військове угрупування на півострові і брала участь у блокаді українських військових частин.

Відповідне рішення опубліковано на сайті ЄСПЛ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У документі йдеться, що Росія наполягала на тому, що ефективний контроль над півостровом почала здійснювати тільки після 18 березня 2014 року, коли Крим "увійшов до складу" РФ на підставі "референдуму" та "договору".

Однак ЄСПЛ встановив наявність достатніх доказів, що Росія контролювала Крим як мінімум з 27 лютого 2014 року.

Суд зазначає, що попри те, що війська Чорноморського флоту РФ на півострові не перевищили встановлений ліміт у 25 000 осіб, чисельність військових зросла майже вдвічі з приблизно 10 000 наприкінці січня 2014 року до майже 20 000 в середині березня.

На думку ЄСПЛ, посилення військової присутності Росії в Криму було значним.

Суд взяв до уваги, що уряд Росії не оскаржував твердження про перевагу свого угруповання в Криму над українською армією в технічному, тактичному і військовому плані. Також російська сторона жодним чином не виправдала таке різке зростання військової присутності.

"Більше того, збільшення відбулося без згоди або співпраці з українською владою, про що свідчать дипломатичні комюніке, що заперечували проти розгортання військ", - йдеться у рішенні.

Крім того, всупереч доводам російської сторони про нібито "пасивне спостереження" Україна надала докладні відомості про те, як російські військові брали участь у блокаді та роззброєнні військовослужбовців Збройних сил України.

Також ЄСПЛ звернув особливу увагу на заяви президента Росії Володимира Путіна. Перша - на нараді з керівниками силових структур у ніч з 22 на 23 лютого 2014 року, коли він заявив, що ухвалив рішення "розпочати роботу з повернення Криму Російській Федерації".

Друга - в інтерв'ю від 17 квітня 2014 року він прямо визнав, що Росія "роззброїла військові частини української армії та правоохоронні органи" і що російські військовослужбовці підтримали "кримські сили самооборони".