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"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия

Вопрос о санкциях США против народного депутата Александра Дубинского будет рассмотрен на ближайшем заседании фракции СН. Созывать ради этого отдельное заседание, как хочет сам Дубинский, не будут.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос, который касается господина Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созывать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем", - сказал Арахамия.

При этом он отметил, что пока неизвестно, когда состоится заседание фракции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дубинский требует проведения внеочередного заседания фракции "СН" из-за введенных против него санкций США. ДОКУМЕНТ

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

Дубинский 15 января направил на имя Арахамии и Корниенко обращение с призывом как можно скорее созвать заседание фракции. Он отметил, что хочет предоставить фракции "важную информацию".

Также на Цензор.НЕТ: Ермак о санкциях США против Дубинского и еще 6 человек: Сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности

Автор: 

санкции (11560) США (27325) Арахамия Давид (991) Слуга народа (2638) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+19
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4224
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15.01.2021 20:09 Ответить
+18
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4941

.
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15.01.2021 20:12 Ответить
+14
дубинский обидится на всех и уедет на историческую родину- в румынию-
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15.01.2021 20:08 Ответить
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дубинский обидится на всех и уедет на историческую родину- в румынию-
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15.01.2021 20:08 Ответить
Не поедет, там его правосудие очень быстро достанет.
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15.01.2021 20:27 Ответить
так этому поцу и надо,какой ужас---закрыли бени хлебало
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15.01.2021 23:09 Ответить
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4224
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15.01.2021 20:09 Ответить
Прикольно, дубинский в роли ведьмака. терь я видел всьо))))
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15.01.2021 20:10 Ответить
А оттуда сразу в США! Удачный ход
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15.01.2021 20:11 Ответить
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3343
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15.01.2021 20:16 Ответить
Мамка по жопе за санкции надавала?
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15.01.2021 20:10 Ответить
Зеленая кодла намек не поняла... Придется Байдену более веский аргумент предъявить)
Джо, они здесь реально тупые, все как рыжее посмешище Трамп, - ты только посмотри на этого дебила Арахамию... С ними надо построже, - децимация. Каждую неделю непонимания + 10 зеленых дебилов в санкционный лист. С идиота Арахамии можно и начинать, - на букву "А"=)
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15.01.2021 20:11 Ответить
Сергей Фурса БЛОГ на ЦН https://censor.net/ru/blogs/3241987/snova_deshevyyi_rossiyiskiyi_gaz
Одной рукой ты повышаешь наценку принадлежащих тебе облгазов (газсбытов), второй рукой выводишь на протесты своих бабушек-фанаток, который протестуют против повышения тарифов. И это все ОПЗЖ, пророссийские марионетки Путина. А потом вдруг появляется идея покупать газ в Средней Азии и у независимых российских поставщиков. Многоходовочка просто таки.
Даже если забыть о том, что независимые российские газовые поставщики это примерно тоже, что и независимые российские журналисты. Пусть представим тот мир, что есть такие. И даже есть газ в Средней Азии. И даже можно его покупать. Но вопрос в другом. Как этот газ может попасть в Украину. Вы его что, *********** будете завозить?
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15.01.2021 20:11 Ответить
Сейчас очень будет интересно посмотреть на ход США по поводу северного потока-2, в разрезе покупки газа Украиной у анчурии? Скорее американцы снимут санкции с потока, раз пошла такая песня.
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15.01.2021 20:31 Ответить
Наталья, чтобы Вам было известно - около 20% газа, который Россия экспортирует в Европу - туркменского происхождения... Россия, пользуясь ограниченностью в возможностях экспорта у Туркмении, закупает газ у туркменов, а потом продаёт его, как свой... Имеются слухи, что и из Казахстана качают, однако там "серая" схема, за которую внук Нурсултана расплатился жизнью...
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15.01.2021 20:48 Ответить
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2257
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15.01.2021 20:11 Ответить
Будут вводить зеркальные санкции? Или решительно осуждать проклятых "пиндосов"?
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15.01.2021 20:11 Ответить
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1513
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15.01.2021 20:12 Ответить
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4941

.
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15.01.2021 20:12 Ответить
А что так харяхария? Ссыкотно,вдруг заметят,что ты то же его кореш.? так это и так все знают,что ты такая же подстилка бенина.
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15.01.2021 20:14 Ответить
Он (Дубинский) отметил, что хочет предоставить фракции "важную информацию".
-------------
Знаем мы эту важную информацию: "гражданская война", "внешнее управление" и "генпрокурором надо делать Портнова".
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15.01.2021 20:17 Ответить
арахамия - это венерическое заболевание, которое Моника Нелох подхватил от Дубинского?
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15.01.2021 20:17 Ответить
я не я и хата не моя
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15.01.2021 20:18 Ответить
Як це не будуть,а відреагувати і ввести санкції на госдеп США? Що ж ви за лицарі,якщо голою дупою їжака не вб"єте?
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15.01.2021 20:18 Ответить
Поговаривают что следующие на раздачу санкций - Зе и Ермак .. так у меня вопрос - собираться тоже не будете, или сразу всей фракцией с ОП поедете в Ростов !?
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15.01.2021 20:20 Ответить
ОЙ, какие мы гордые! А может быть, отчаянно глупые и любите играть с огнем? Ну-ну!
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15.01.2021 20:20 Ответить
Тобто, сам факт введення санкцій проти особи, яка займає не останнє місце в зеленій шоблі ця агрохімія з'їла? І питання не буде ставитись як "виключення з фракції" чи "позбавлення депутатського мандату" або "виключення з партії"... Нє? Бєня заругає?
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15.01.2021 20:21 Ответить
Что вы румын,румын. Жыд же КАЛированый
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15.01.2021 20:21 Ответить
А чего?
Разве его не стоит "******* в тупой собачий рот"?
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15.01.2021 20:24 Ответить
Потому что мама любит санкции.
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15.01.2021 20:26 Ответить
Мама уже полюбила Байдена. Причем с детства...
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15.01.2021 20:32 Ответить
Арахамчик наступний
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15.01.2021 20:30 Ответить
eue////почекайте на повний список
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15.01.2021 20:41 Ответить
Арахамия:
-"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского...

В переводе на "абщепанятный":
- Дубина, иди "нахрен", выкручивайся сам... Никто за тебя свою жопу подставлять не будет!...
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15.01.2021 20:42 Ответить
И все эти жопы привыкли жить,лечиться, учиться, отдыхать там, а не здесь.
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15.01.2021 21:02 Ответить
"Хорошая" фракция, "один за всех, но ..., каждый сам за себя".
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15.01.2021 20:58 Ответить
Что они там употребляют
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9272 "Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9272
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15.01.2021 21:00 Ответить
Що таке санкції США?))) Фігня. Нема чого обговорювати санкції наших союзників проти представника партії презедента))
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15.01.2021 21:02 Ответить
ці нікчеми бояться, що і проти них санкції введуть.
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15.01.2021 21:07 Ответить
Ну обговорять, і що, доходи Держбюджету збільшаться, чи ціни впадуть? Державники називаються!
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15.01.2021 21:11 Ответить
пожалейте продажного румына
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15.01.2021 21:11 Ответить
Вые ан в тупой собачий рот
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15.01.2021 21:16 Ответить
Замість того, щоб викинути московськогосмерда з фракції і з депутатів, вирішують чи обговорювати санкціїї.
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15.01.2021 21:34 Ответить
Засц...яли зелені тварини, що і на них санкції чекають...

Злили свого пса смердячого Дубінеску в унітаз...
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15.01.2021 22:28 Ответить
хай Сашко трохи почекає, там на порозі у Байдена чергує за посадою панночка Нуланд. Як гордо вона пише - її прямі предки з Бессарабії (Ясси теж входили у Бессарабію) Призвіще її діда - Нудельман, батько переіначив на Нуланд а чоловік Пані Вікторії - політолог по призвіщу Каган ( це транскрипція на американський манер - Каганович ). Так що не виключено, що це далека рідня Сашка Дубинського, адже матір нашого таракана Кагановича теж носила призвіще Дубинська і була родом з бесарабії.
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15.01.2021 22:32 Ответить
Санкції США б'ють по проросійському оточенні блазня. Ще до введення санкцій від клоуна почали розбігатись, а після їх введення тупіт ніг буде гучнішати, тому нариватись на ще більші американські санкції через тупий собачий рот говорящої жопи коломойського Бубочка не буде.
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15.01.2021 23:10 Ответить
Арахман,як і ЗЕ одне говорить,а друге робить.
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15.01.2021 23:47 Ответить
А куда вы суки зеленые денетесь???? Ховайтесь *** клопы... Хлорофос идет!
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16.01.2021 00:08 Ответить
Бубочку теж чекають санкції... Воно таке тупе, шо того не розуміє!
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16.01.2021 00:52 Ответить
На Банковой понимают, что санкции против Дубинского ударят по Зеленскому, и пытаются придумать, как смягчить этот удар.
«главе СБУ Ивану Баканову, а также генпрокурору Ирине Венедиктовой поручено заняться кейсом о вмешательстве в американские выборы гражданами Украины. Проверят всех из списка (нардепа Александра Дубинского, бывшего прокурора, который вел дело Burisma, Константина Кулика, нардепа Деркача и т.д.). Офис президента хочет показать, что он готов полностью "сотрудничать-работать" с новой администрацией президента США».

https://www.dsnews.ua/politics/dvoemyslie-zelenskogo-kak-bankovaya-budet-izbavlyatsya-ot-dubinskogo-iz-za-pobedy-dzho-baydena-14012021-412163 Как Банковая будет избавляться от Дубинского из-за победы Джо Байдена

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-53506116 сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.
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16.01.2021 00:57 Ответить
За оцінкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 «Детектор медіа» , коли Олександр Дубінський почав працювати керівником департаменту журналістських розслідувань на «1+1» у 2010 році, він став чітко та послідовно відстоювати інтереси власника каналу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського . Так, окремі випуски «Українських сенсацій» мають ознаки політичного замовлення. Зокрема, йдеться про випуск від 23 березня 2019 року «50 відтінків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенка» , де тодішнього Президента України звинуватили у створенні злочинного угрупування на території Молдови і причетності до вбивства свого брата Михайла.
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16.01.2021 07:44 Ответить
 
 