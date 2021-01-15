"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия
Вопрос о санкциях США против народного депутата Александра Дубинского будет рассмотрен на ближайшем заседании фракции СН. Созывать ради этого отдельное заседание, как хочет сам Дубинский, не будут.
Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос, который касается господина Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созывать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем", - сказал Арахамия.
При этом он отметил, что пока неизвестно, когда состоится заседание фракции.
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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".
Дубинский 15 января направил на имя Арахамии и Корниенко обращение с призывом как можно скорее созвать заседание фракции. Он отметил, что хочет предоставить фракции "важную информацию".
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Джо, они здесь реально тупые, все как рыжее посмешище Трамп, - ты только посмотри на этого дебила Арахамию... С ними надо построже, - децимация. Каждую неделю непонимания + 10 зеленых дебилов в санкционный лист. С идиота Арахамии можно и начинать, - на букву "А"=)
Одной рукой ты повышаешь наценку принадлежащих тебе облгазов (газсбытов), второй рукой выводишь на протесты своих бабушек-фанаток, который протестуют против повышения тарифов. И это все ОПЗЖ, пророссийские марионетки Путина. А потом вдруг появляется идея покупать газ в Средней Азии и у независимых российских поставщиков. Многоходовочка просто таки.
Даже если забыть о том, что независимые российские газовые поставщики это примерно тоже, что и независимые российские журналисты. Пусть представим тот мир, что есть такие. И даже есть газ в Средней Азии. И даже можно его покупать. Но вопрос в другом. Как этот газ может попасть в Украину. Вы его что, *********** будете завозить?
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Знаем мы эту важную информацию: "гражданская война", "внешнее управление" и "генпрокурором надо делать Портнова".
Разве его не стоит "******* в тупой собачий рот"?
-"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского...
В переводе на "абщепанятный":
- Дубина, иди "нахрен", выкручивайся сам... Никто за тебя свою жопу подставлять не будет!...
Злили свого пса смердячого Дубінеску в унітаз...
«главе СБУ Ивану Баканову, а также генпрокурору Ирине Венедиктовой поручено заняться кейсом о вмешательстве в американские выборы гражданами Украины. Проверят всех из списка (нардепа Александра Дубинского, бывшего прокурора, который вел дело Burisma, Константина Кулика, нардепа Деркача и т.д.). Офис президента хочет показать, что он готов полностью "сотрудничать-работать" с новой администрацией президента США».
https://www.dsnews.ua/politics/dvoemyslie-zelenskogo-kak-bankovaya-budet-izbavlyatsya-ot-dubinskogo-iz-za-pobedy-dzho-baydena-14012021-412163 Как Банковая будет избавляться от Дубинского из-за победы Джо Байдена
"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-53506116 сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.