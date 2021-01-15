"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия

Вопрос о санкциях США против народного депутата Александра Дубинского будет рассмотрен на ближайшем заседании фракции СН. Созывать ради этого отдельное заседание, как хочет сам Дубинский, не будут.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос, который касается господина Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созывать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем", - сказал Арахамия.

При этом он отметил, что пока неизвестно, когда состоится заседание фракции.

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Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

Дубинский 15 января направил на имя Арахамии и Корниенко обращение с призывом как можно скорее созвать заседание фракции. Он отметил, что хочет предоставить фракции "важную информацию".

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