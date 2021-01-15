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"Слуги народу" не збиратимуться заради обговорення санкцій проти Дубінського, - Арахамія

Питання про санкції США проти народного депутата Олександра Дубінського буде розглянуто на найближчому засіданні фракції СН. Скликати заради цього окреме засідання, як хоче сам Дубінський, не будуть.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання, яке стосується пана Дубінського, може бути розглянуто на найближчому засіданні фракції разом з іншими питаннями порядку денного. Але спеціально скликати з цього приводу позачергове засідання ми не будемо", - сказав Арахамія.

При цьому він зазначив, що поки невідомо, коли відбудеться засідання фракції.

Читайте також: Дубінський вимагає проведення позачергового засідання фракції СН через запроваджені проти нього санкції США. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

Дубінський 15 січня направив на ім'я Арахамія і Корнієнка звернення із закликом якомога швидше скликати засідання фракції. Він зазначив, що хоче надати фракції "важливу інформацію".

Автор: 

санкції (12261) США (23607) Арахамія Давид (1107) Слуга народу (2822) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+19
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4224
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15.01.2021 20:09 Відповісти
+18
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4941

.
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15.01.2021 20:12 Відповісти
+14
дубинский обидится на всех и уедет на историческую родину- в румынию-
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15.01.2021 20:08 Відповісти
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дубинский обидится на всех и уедет на историческую родину- в румынию-
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15.01.2021 20:08 Відповісти
Не поедет, там его правосудие очень быстро достанет.
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15.01.2021 20:27 Відповісти
так этому поцу и надо,какой ужас---закрыли бени хлебало
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15.01.2021 23:09 Відповісти
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4224
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15.01.2021 20:09 Відповісти
Прикольно, дубинский в роли ведьмака. терь я видел всьо))))
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15.01.2021 20:10 Відповісти
А оттуда сразу в США! Удачный ход
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15.01.2021 20:11 Відповісти
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3343
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15.01.2021 20:16 Відповісти
Мамка по жопе за санкции надавала?
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15.01.2021 20:10 Відповісти
Зеленая кодла намек не поняла... Придется Байдену более веский аргумент предъявить)
Джо, они здесь реально тупые, все как рыжее посмешище Трамп, - ты только посмотри на этого дебила Арахамию... С ними надо построже, - децимация. Каждую неделю непонимания + 10 зеленых дебилов в санкционный лист. С идиота Арахамии можно и начинать, - на букву "А"=)
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15.01.2021 20:11 Відповісти
Сергей Фурса БЛОГ на ЦН https://censor.net/ru/blogs/3241987/snova_deshevyyi_rossiyiskiyi_gaz
Одной рукой ты повышаешь наценку принадлежащих тебе облгазов (газсбытов), второй рукой выводишь на протесты своих бабушек-фанаток, который протестуют против повышения тарифов. И это все ОПЗЖ, пророссийские марионетки Путина. А потом вдруг появляется идея покупать газ в Средней Азии и у независимых российских поставщиков. Многоходовочка просто таки.
Даже если забыть о том, что независимые российские газовые поставщики это примерно тоже, что и независимые российские журналисты. Пусть представим тот мир, что есть такие. И даже есть газ в Средней Азии. И даже можно его покупать. Но вопрос в другом. Как этот газ может попасть в Украину. Вы его что, *********** будете завозить?
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15.01.2021 20:11 Відповісти
Сейчас очень будет интересно посмотреть на ход США по поводу северного потока-2, в разрезе покупки газа Украиной у анчурии? Скорее американцы снимут санкции с потока, раз пошла такая песня.
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15.01.2021 20:31 Відповісти
Наталья, чтобы Вам было известно - около 20% газа, который Россия экспортирует в Европу - туркменского происхождения... Россия, пользуясь ограниченностью в возможностях экспорта у Туркмении, закупает газ у туркменов, а потом продаёт его, как свой... Имеются слухи, что и из Казахстана качают, однако там "серая" схема, за которую внук Нурсултана расплатился жизнью...
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15.01.2021 20:48 Відповісти
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2257
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15.01.2021 20:11 Відповісти
Будут вводить зеркальные санкции? Или решительно осуждать проклятых "пиндосов"?
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15.01.2021 20:11 Відповісти
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1513
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15.01.2021 20:12 Відповісти
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4941

.
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15.01.2021 20:12 Відповісти
А что так харяхария? Ссыкотно,вдруг заметят,что ты то же его кореш.? так это и так все знают,что ты такая же подстилка бенина.
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15.01.2021 20:14 Відповісти
Он (Дубинский) отметил, что хочет предоставить фракции "важную информацию".
-------------
Знаем мы эту важную информацию: "гражданская война", "внешнее управление" и "генпрокурором надо делать Портнова".
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15.01.2021 20:17 Відповісти
арахамия - это венерическое заболевание, которое Моника Нелох подхватил от Дубинского?
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15.01.2021 20:17 Відповісти
я не я и хата не моя
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15.01.2021 20:18 Відповісти
Як це не будуть,а відреагувати і ввести санкції на госдеп США? Що ж ви за лицарі,якщо голою дупою їжака не вб"єте?
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15.01.2021 20:18 Відповісти
Поговаривают что следующие на раздачу санкций - Зе и Ермак .. так у меня вопрос - собираться тоже не будете, или сразу всей фракцией с ОП поедете в Ростов !?
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15.01.2021 20:20 Відповісти
ОЙ, какие мы гордые! А может быть, отчаянно глупые и любите играть с огнем? Ну-ну!
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15.01.2021 20:20 Відповісти
Тобто, сам факт введення санкцій проти особи, яка займає не останнє місце в зеленій шоблі ця агрохімія з'їла? І питання не буде ставитись як "виключення з фракції" чи "позбавлення депутатського мандату" або "виключення з партії"... Нє? Бєня заругає?
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15.01.2021 20:21 Відповісти
Что вы румын,румын. Жыд же КАЛированый
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15.01.2021 20:21 Відповісти
А чего?
Разве его не стоит "******* в тупой собачий рот"?
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15.01.2021 20:24 Відповісти
Потому что мама любит санкции.
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15.01.2021 20:26 Відповісти
Мама уже полюбила Байдена. Причем с детства...
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15.01.2021 20:32 Відповісти
Арахамчик наступний
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15.01.2021 20:30 Відповісти
eue////почекайте на повний список
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15.01.2021 20:41 Відповісти
Арахамия:
-"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского...

В переводе на "абщепанятный":
- Дубина, иди "нахрен", выкручивайся сам... Никто за тебя свою жопу подставлять не будет!...
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15.01.2021 20:42 Відповісти
И все эти жопы привыкли жить,лечиться, учиться, отдыхать там, а не здесь.
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15.01.2021 21:02 Відповісти
"Хорошая" фракция, "один за всех, но ..., каждый сам за себя".
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15.01.2021 20:58 Відповісти
Что они там употребляют
"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9272 "Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9272
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15.01.2021 21:00 Відповісти
Що таке санкції США?))) Фігня. Нема чого обговорювати санкції наших союзників проти представника партії презедента))
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15.01.2021 21:02 Відповісти
ці нікчеми бояться, що і проти них санкції введуть.
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15.01.2021 21:07 Відповісти
Ну обговорять, і що, доходи Держбюджету збільшаться, чи ціни впадуть? Державники називаються!
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15.01.2021 21:11 Відповісти
пожалейте продажного румына
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15.01.2021 21:11 Відповісти
Вые ан в тупой собачий рот
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15.01.2021 21:16 Відповісти
Замість того, щоб викинути московськогосмерда з фракції і з депутатів, вирішують чи обговорювати санкціїї.
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15.01.2021 21:34 Відповісти
Засц...яли зелені тварини, що і на них санкції чекають...

Злили свого пса смердячого Дубінеску в унітаз...
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15.01.2021 22:28 Відповісти
хай Сашко трохи почекає, там на порозі у Байдена чергує за посадою панночка Нуланд. Як гордо вона пише - її прямі предки з Бессарабії (Ясси теж входили у Бессарабію) Призвіще її діда - Нудельман, батько переіначив на Нуланд а чоловік Пані Вікторії - політолог по призвіщу Каган ( це транскрипція на американський манер - Каганович ). Так що не виключено, що це далека рідня Сашка Дубинського, адже матір нашого таракана Кагановича теж носила призвіще Дубинська і була родом з бесарабії.
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15.01.2021 22:32 Відповісти
Санкції США б'ють по проросійському оточенні блазня. Ще до введення санкцій від клоуна почали розбігатись, а після їх введення тупіт ніг буде гучнішати, тому нариватись на ще більші американські санкції через тупий собачий рот говорящої жопи коломойського Бубочка не буде.
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15.01.2021 23:10 Відповісти
Арахман,як і ЗЕ одне говорить,а друге робить.
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15.01.2021 23:47 Відповісти
А куда вы суки зеленые денетесь???? Ховайтесь *** клопы... Хлорофос идет!
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16.01.2021 00:08 Відповісти
Бубочку теж чекають санкції... Воно таке тупе, шо того не розуміє!
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16.01.2021 00:52 Відповісти
На Банковой понимают, что санкции против Дубинского ударят по Зеленскому, и пытаются придумать, как смягчить этот удар.
«главе СБУ Ивану Баканову, а также генпрокурору Ирине Венедиктовой поручено заняться кейсом о вмешательстве в американские выборы гражданами Украины. Проверят всех из списка (нардепа Александра Дубинского, бывшего прокурора, который вел дело Burisma, Константина Кулика, нардепа Деркача и т.д.). Офис президента хочет показать, что он готов полностью "сотрудничать-работать" с новой администрацией президента США».

https://www.dsnews.ua/politics/dvoemyslie-zelenskogo-kak-bankovaya-budet-izbavlyatsya-ot-dubinskogo-iz-za-pobedy-dzho-baydena-14012021-412163 Как Банковая будет избавляться от Дубинского из-за победы Джо Байдена

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-53506116 сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.
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16.01.2021 00:57 Відповісти
За оцінкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 «Детектор медіа» , коли Олександр Дубінський почав працювати керівником департаменту журналістських розслідувань на «1+1» у 2010 році, він став чітко та послідовно відстоювати інтереси власника каналу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського . Так, окремі випуски «Українських сенсацій» мають ознаки політичного замовлення. Зокрема, йдеться про випуск від 23 березня 2019 року «50 відтінків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенка» , де тодішнього Президента України звинуватили у створенні злочинного угрупування на території Молдови і причетності до вбивства свого брата Михайла.
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16.01.2021 07:44 Відповісти
 
 