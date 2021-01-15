"Слуги народу" не збиратимуться заради обговорення санкцій проти Дубінського, - Арахамія

Питання про санкції США проти народного депутата Олександра Дубінського буде розглянуто на найближчому засіданні фракції СН. Скликати заради цього окреме засідання, як хоче сам Дубінський, не будуть.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання, яке стосується пана Дубінського, може бути розглянуто на найближчому засіданні фракції разом з іншими питаннями порядку денного. Але спеціально скликати з цього приводу позачергове засідання ми не будемо", - сказав Арахамія.

При цьому він зазначив, що поки невідомо, коли відбудеться засідання фракції.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

Дубінський 15 січня направив на ім'я Арахамія і Корнієнка звернення із закликом якомога швидше скликати засідання фракції. Він зазначив, що хоче надати фракції "важливу інформацію".