"Слуги народу" не збиратимуться заради обговорення санкцій проти Дубінського, - Арахамія
Питання про санкції США проти народного депутата Олександра Дубінського буде розглянуто на найближчому засіданні фракції СН. Скликати заради цього окреме засідання, як хоче сам Дубінський, не будуть.
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання, яке стосується пана Дубінського, може бути розглянуто на найближчому засіданні фракції разом з іншими питаннями порядку денного. Але спеціально скликати з цього приводу позачергове засідання ми не будемо", - сказав Арахамія.
При цьому він зазначив, що поки невідомо, коли відбудеться засідання фракції.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
Дубінський 15 січня направив на ім'я Арахамія і Корнієнка звернення із закликом якомога швидше скликати засідання фракції. Він зазначив, що хоче надати фракції "важливу інформацію".
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Джо, они здесь реально тупые, все как рыжее посмешище Трамп, - ты только посмотри на этого дебила Арахамию... С ними надо построже, - децимация. Каждую неделю непонимания + 10 зеленых дебилов в санкционный лист. С идиота Арахамии можно и начинать, - на букву "А"=)
Одной рукой ты повышаешь наценку принадлежащих тебе облгазов (газсбытов), второй рукой выводишь на протесты своих бабушек-фанаток, который протестуют против повышения тарифов. И это все ОПЗЖ, пророссийские марионетки Путина. А потом вдруг появляется идея покупать газ в Средней Азии и у независимых российских поставщиков. Многоходовочка просто таки.
Даже если забыть о том, что независимые российские газовые поставщики это примерно тоже, что и независимые российские журналисты. Пусть представим тот мир, что есть такие. И даже есть газ в Средней Азии. И даже можно его покупать. Но вопрос в другом. Как этот газ может попасть в Украину. Вы его что, *********** будете завозить?
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Знаем мы эту важную информацию: "гражданская война", "внешнее управление" и "генпрокурором надо делать Портнова".
Разве его не стоит "******* в тупой собачий рот"?
-"Слуги народа" не будут собираться ради обсуждения санкций против Дубинского...
В переводе на "абщепанятный":
- Дубина, иди "нахрен", выкручивайся сам... Никто за тебя свою жопу подставлять не будет!...
Злили свого пса смердячого Дубінеску в унітаз...
«главе СБУ Ивану Баканову, а также генпрокурору Ирине Венедиктовой поручено заняться кейсом о вмешательстве в американские выборы гражданами Украины. Проверят всех из списка (нардепа Александра Дубинского, бывшего прокурора, который вел дело Burisma, Константина Кулика, нардепа Деркача и т.д.). Офис президента хочет показать, что он готов полностью "сотрудничать-работать" с новой администрацией президента США».
https://www.dsnews.ua/politics/dvoemyslie-zelenskogo-kak-bankovaya-budet-izbavlyatsya-ot-dubinskogo-iz-za-pobedy-dzho-baydena-14012021-412163 Как Банковая будет избавляться от Дубинского из-за победы Джо Байдена
"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-53506116 сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.