В США обнародовали новые данные о расследовании связей Трампа с Россией

Опубликован ряд документов и стенограмм, связанных с расследованием дела о вероятном сговоре между членами команды Дональда Трампа и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Fox News.

Ряд дополнительных документов опубликовал глава юридического комитета Сената Линдси Грэм.

Первое расследование ФБР, в рамках которого рассматривалось, имел ли место сговор членов президентской кампании Трампа в 2016 году с россиянами для влияния на выборы, получило название "Crossfire Hurricane".

Грэм обнародовал стенограммы интервью с представителями ФБР и Министерства юстиции, проведенных сенатским комитетом в период с 3 марта по 29 октября 2020 года.

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"Я считаю расследование "Crossfire Hurricane" самым масштабным системным провалом со стороны высшего руководства, но не преданных, трудолюбивых патриотов, защищающих нашу страну каждый день в Федеральном бюро расследований и Министерстве юстиции", - подчеркнул Грэм.

По его словам, судебный комитет опубликовал "как можно больше материалов", за исключением засекреченных, содержание которых не подлежит разглашению.

Грэм назвал это расследование "одним из наиболее некомпетентных и коррумпированных расследований в мире" за историю ФБР и Минюста.

"Трудно поверить, что в Америке могло случиться что-нибудь подобное на "Crossfire Hurricane". Суть в том, что в будущем у нас должно быть больше сдерживаний и противовесов, когда дело доходит до политических расследований", - подчеркнул он.

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В октябре прошлого года тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр назначил прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема специальным советником для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

Расследование сосредоточено на поведении агентов ФБР, расследовавших связи Трампа с Россией.

Дарем впервые начал расследование вскоре после того, как специальный советник Роберт Мюллер завершил свое расследование того, вступала ли кампания Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на президентские выборы 2016 года.

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Как сообщалось, в прошлом году комитет Сената по вопросам разведки опубликовал отчет из пяти частей, в котором подробно описывается вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

В последнем томе, опубликованном в августе прошлого года, комитет заявил, что некоторые контакты кампании Трампа с российскими агентами перед президентскими выборами 2016 года являются "серьезной угрозой контрразведке", но "не нашли доказательств" того, что Трамп или участники его кампании вступили в сговор с Россией.

Комитет также обнаружил, что ФБР "неоправданно поверило" обвинениям, содержащимся в пресловутом досье Стила - непроверенном отчете, составленном бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом, в котором подробно описаны отношения Трампа с Россией.