В США обнародовали новые данные о расследовании связей Трампа с Россией
Опубликован ряд документов и стенограмм, связанных с расследованием дела о вероятном сговоре между членами команды Дональда Трампа и Россией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Fox News.
Ряд дополнительных документов опубликовал глава юридического комитета Сената Линдси Грэм.
Первое расследование ФБР, в рамках которого рассматривалось, имел ли место сговор членов президентской кампании Трампа в 2016 году с россиянами для влияния на выборы, получило название "Crossfire Hurricane".
Грэм обнародовал стенограммы интервью с представителями ФБР и Министерства юстиции, проведенных сенатским комитетом в период с 3 марта по 29 октября 2020 года.
"Я считаю расследование "Crossfire Hurricane" самым масштабным системным провалом со стороны высшего руководства, но не преданных, трудолюбивых патриотов, защищающих нашу страну каждый день в Федеральном бюро расследований и Министерстве юстиции", - подчеркнул Грэм.
По его словам, судебный комитет опубликовал "как можно больше материалов", за исключением засекреченных, содержание которых не подлежит разглашению.
Грэм назвал это расследование "одним из наиболее некомпетентных и коррумпированных расследований в мире" за историю ФБР и Минюста.
"Трудно поверить, что в Америке могло случиться что-нибудь подобное на "Crossfire Hurricane". Суть в том, что в будущем у нас должно быть больше сдерживаний и противовесов, когда дело доходит до политических расследований", - подчеркнул он.
В октябре прошлого года тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр назначил прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема специальным советником для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.
Расследование сосредоточено на поведении агентов ФБР, расследовавших связи Трампа с Россией.
Дарем впервые начал расследование вскоре после того, как специальный советник Роберт Мюллер завершил свое расследование того, вступала ли кампания Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на президентские выборы 2016 года.
Как сообщалось, в прошлом году комитет Сената по вопросам разведки опубликовал отчет из пяти частей, в котором подробно описывается вмешательство России в президентские выборы 2016 года.
В последнем томе, опубликованном в августе прошлого года, комитет заявил, что некоторые контакты кампании Трампа с российскими агентами перед президентскими выборами 2016 года являются "серьезной угрозой контрразведке", но "не нашли доказательств" того, что Трамп или участники его кампании вступили в сговор с Россией.
Комитет также обнаружил, что ФБР "неоправданно поверило" обвинениям, содержащимся в пресловутом досье Стила - непроверенном отчете, составленном бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом, в котором подробно описаны отношения Трампа с Россией.
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Социализм на этой планете существует ТОЛЬКО в Скандинавии
чтобы не было бедных, средний класс должен делиться с убогими и лентяями заработанным, мотивируясь запущенным ультрабогачами о якобы социальной справедливости, или еще хуже - чтобы бедные их не грабили в темном переулке,
в то время как ультрабогачи делиться своим баблом ни с кем не собираются, половина всего в Швеции принадлежит нескольким семьям
От млять, нету щастя... Жисть говно и солнце траханный фонарь...
И шо ви таки у пендосии делаите?
Жили б сибе у Биробиджане и занимались частным предпренимательством.
Ну еще б шили на дому и по вечерам ходили б на трам-пам-пам митинги.
Какая жисть!
Ви хатите сказать шо я таки брежу?
Ну тык вам нада жить у северной корее, там нема леваков и нигеров...
А уж богатых отродясь не водилось
Мне похер, чем они там прикрываются, но если у тебя соображался работает - то посмотри на уровень социальной защиты.
А что тогда по твоему социализм?
Трудодни и субботники? тебя обманули
Ну да, некоторые это еще называют "народным капитализмом".
Но сути это не изменит
Нужно было по лету помарадерить с толпой Флойдистов, в шоколаде была бы, а то таке...
П.С. Я бы поспорит, кто эффективнее лижет очко Путину.
С чего бы это?
"Guatemala cracks down on migrant caravan bound for United States
Guatemala City: Guatemalan authorities on Saturday escalated efforts to stop thousands of Hondurans, many of them families with children, travelling in a migrant caravan bound for the United States just as a new administration is about to enter the White House."
https://www.theage.com.au/world/central-america/guatemala-cracks-down-on-migrant-caravan-bound-for-united-states-20210117-p56uq8.html
Слава труду, первый тысячи гондурасских бандюканов и их самок с личинками наконец то смогут мародерствовать, грабить и убивать в США, а то им на родине, в Гондурасе, развернутся негде (всех ограбили).
Дай, Бог, не последне тысячи.
Это только начало.
Евреи - владельцы социальных сетей, без всякого решения суда заблокировали самого Трампа и уже десятки тысяч его сторонников.
Евреи-социалисты, организовали выборы письмами, и только письмами за Байдена отдано примерно 100 миллионов голосов, при этом при Трампе минимальная безработица за последние 50 лет, "красные шеи", так называют в Штатах белых работяг, за него горой, женщинам стало легче организовывать собственный бизнес, Трамп ограничивал эмиграцию не белых (основной электорат демократов-социалюг), так как если 30 лет назад, 90% эмигрантов ехало из Европы, то сейчас 90% это азиаты, африканцы и китайцы.
На Трампа льют тонны дерьма. Попытка импичмента, это попытка запретить Трампу публичные выступления в будущем (так по законодательству США).
Так что мы видим победу барыг над здравым смыслом. Ограбление народов мира, с уходом Трампа, только усилится. А скупленные евреями СМИ всего мира, будут продолжать оболванивать населения стран.