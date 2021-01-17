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В США обнародовали новые данные о расследовании связей Трампа с Россией

В США обнародовали новые данные о расследовании связей Трампа с Россией

Опубликован ряд документов и стенограмм, связанных с расследованием дела о вероятном сговоре между членами команды Дональда Трампа и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Fox News.

Ряд дополнительных документов опубликовал глава юридического комитета Сената Линдси Грэм.

Первое расследование ФБР, в рамках которого рассматривалось, имел ли место сговор членов президентской кампании Трампа в 2016 году с россиянами для влияния на выборы, получило название "Crossfire Hurricane".

Грэм обнародовал стенограммы интервью с представителями ФБР и Министерства юстиции, проведенных сенатским комитетом в период с 3 марта по 29 октября 2020 года.

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"Я считаю расследование "Crossfire Hurricane" самым масштабным системным провалом со стороны высшего руководства, но не преданных, трудолюбивых патриотов, защищающих нашу страну каждый день в Федеральном бюро расследований и Министерстве юстиции", - подчеркнул Грэм.

По его словам, судебный комитет опубликовал "как можно больше материалов", за исключением засекреченных, содержание которых не подлежит разглашению.

Грэм назвал это расследование "одним из наиболее некомпетентных и коррумпированных расследований в мире" за историю ФБР и Минюста.

"Трудно поверить, что в Америке могло случиться что-нибудь подобное на "Crossfire Hurricane". Суть в том, что в будущем у нас должно быть больше сдерживаний и противовесов, когда дело доходит до политических расследований", - подчеркнул он.

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В октябре прошлого года тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр назначил прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема специальным советником для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

Расследование сосредоточено на поведении агентов ФБР, расследовавших связи Трампа с Россией.

Дарем впервые начал расследование вскоре после того, как специальный советник Роберт Мюллер завершил свое расследование того, вступала ли кампания Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на президентские выборы 2016 года.

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Как сообщалось, в прошлом году комитет Сената по вопросам разведки опубликовал отчет из пяти частей, в котором подробно описывается вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

В последнем томе, опубликованном в августе прошлого года, комитет заявил, что некоторые контакты кампании Трампа с российскими агентами перед президентскими выборами 2016 года являются "серьезной угрозой контрразведке", но "не нашли доказательств" того, что Трамп или участники его кампании вступили в сговор с Россией.

Комитет также обнаружил, что ФБР "неоправданно поверило" обвинениям, содержащимся в пресловутом досье Стила - непроверенном отчете, составленном бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом, в котором подробно описаны отношения Трампа с Россией.

Автор: 

россия (96420) Трамп Дональд (5842) Линдси Грэм (87)


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Топ комментарии
+47
А на все, что найдут и докажут будет ответом любимая российская мантра "какие ваши доказательства"?
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17.01.2021 02:18 Ответить
+29
Донни, у нас снег выпал!
Морозец стоит, лыжня на Ростофф хорошая!
Давай Донни, пока не растаял.....
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17.01.2021 02:04 Ответить
+25
Не дали Мюллеру разобраться до конца, теперь вот пожинайте. Всё боялись республиканцы, как бы чего не всплыло и не утопило их окончательно. Я не удивлюсь, если там ещё связи со времён Совка, когда Рыжий по Москве катался, под объективами телекамер записунов, всё слава ******* Хаммера не давала покоя...
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17.01.2021 02:00 Ответить
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самое прикольное что ей в течении суток н карточку скинули десятки тысяч доларов.так что быть павликомморозовым не так уж и плохо.
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17.01.2021 08:11 Ответить
Так вона прокоментувала відео де матері обличчя розбили. У 18 років бути такою паскудою - це треба сильно захоплюватись соціалізмом.
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17.01.2021 10:21 Ответить
А мамке терроризмом?
Социализм на этой планете существует ТОЛЬКО в Скандинавии
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17.01.2021 11:36 Ответить
шведский социализм это изобретение ультрабогачей,

чтобы не было бедных, средний класс должен делиться с убогими и лентяями заработанным, мотивируясь запущенным ультрабогачами о якобы социальной справедливости, или еще хуже - чтобы бедные их не грабили в темном переулке,

в то время как ультрабогачи делиться своим баблом ни с кем не собираются, половина всего в Швеции принадлежит нескольким семьям
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17.01.2021 11:47 Ответить
Ташови гаварите?!
От млять, нету щастя... Жисть говно и солнце траханный фонарь...
И шо ви таки у пендосии делаите?
Жили б сибе у Биробиджане и занимались частным предпренимательством.
Ну еще б шили на дому и по вечерам ходили б на трам-пам-пам митинги.
Какая жисть!
Ви хатите сказать шо я таки брежу?
Ну тык вам нада жить у северной корее, там нема леваков и нигеров...
А уж богатых отродясь не водилось
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17.01.2021 11:59 Ответить
Ты таки брешешь, да. Швеция и Норвегия (какие еще страны у тебя "скандинавские"?) - это ультракапиталистические страны. Прикрывающиеся псевдо-социализмом.
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17.01.2021 12:24 Ответить
Ты просто глупый
Мне похер, чем они там прикрываются, но если у тебя соображался работает - то посмотри на уровень социальной защиты.
А что тогда по твоему социализм?
Трудодни и субботники? тебя обманули
Ну да, некоторые это еще называют "народным капитализмом".
Но сути это не изменит
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17.01.2021 12:31 Ответить
Дурочка пошла конгрес штурмовать, идейная сильно...
Нужно было по лету помарадерить с толпой Флойдистов, в шоколаде была бы, а то таке...
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17.01.2021 08:17 Ответить
Хороша дівчинка .. Жаль тільки що мама , дядя і цьоця в неї - ватноголове бидло , яке легко повелося на кацапських провокаторів .
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17.01.2021 08:22 Ответить
Умора...🤣
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17.01.2021 11:23 Ответить
В свое время группа правозащитников из России умоляли Обаму и Байдена не начинать масштабную акцию "Перезагрузка отношений с Россией", как с уголовной бандой коррупционеров и военных преступников. Но Байден был неумолим.

П.С. Я бы поспорит, кто эффективнее лижет очко Путину.
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17.01.2021 07:48 Ответить
.. Цікава казочка .
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17.01.2021 08:01 Ответить
После того, как по всему Капитолию гонялась быдло с пачкой пластмассовых наручников, желая повесить конгресменнов, и Байдена в том числе, которых наускивали российские агенты, и после этого вы думаете Джо будет спокоен? Это надо сверхтерпение иметь.
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17.01.2021 08:05 Ответить
А россияне с нашего Майдана показывали бомжеватых фриков и зигометов.
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17.01.2021 08:18 Ответить
Пока дело не касалось Америки и лично Байдена, то можно было и переговоры вести. Но когда дошло фактически до госпереворота в США? И попытке убийства? Помните, что Эрдоган сделал после неудавшегося переворота? Хотя до этого был другом Путина.
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17.01.2021 08:10 Ответить
трамп *****
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17.01.2021 08:15 Ответить
Тост должен быть кратким но емким ©
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17.01.2021 09:26 Ответить
..Цікаво ..А нова адміністрація Байдена ..займеться *гешефтами * мальдівського бариги !?
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17.01.2021 08:28 Ответить
Ну да, тогда придется обнародовать гешефты в Бурисме сынка-наркомана
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17.01.2021 09:24 Ответить
Тебе главврач в психушке все покажет и расскажет, убогий ты наш!
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17.01.2021 11:33 Ответить
Из своего опыта после галоперидола говоришь, дегенерат?
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17.01.2021 16:08 Ответить
О! ты там уже был, такие глубокие знания процесса! Значит я не ошибся, ушибленный на всю голову ты наш)))))
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18.01.2021 01:06 Ответить
В США обнародовали новые данные о расследовании связей Трампа с Россией - Цензор.НЕТ 6117
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17.01.2021 08:34 Ответить
https://www.politico.com/news/2021/01/16/jan-17-rally-fbi-warning-459872 ФБР попередило про потенційне екстремістське насильство на мітингу 17 січня
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17.01.2021 08:49 Ответить
У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією - Цензор.НЕТ 4799
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17.01.2021 08:58 Ответить
Как у них все началось, ярко и блистательно , все кремлевские слова слушали мечтательно...
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17.01.2021 09:02 Ответить
У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією - Цензор.НЕТ 821
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17.01.2021 09:04 Ответить
У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією - Цензор.НЕТ 651
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17.01.2021 09:14 Ответить
Fox News всегда было протрамповским изданием!
С чего бы это?
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17.01.2021 09:40 Ответить
Після золотого дощу в моцкві в трампуши дах поїхав, він почав брехати наліво і направо як його патрон фуйло.
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17.01.2021 10:40 Ответить
чувствую скоро 2 клоуна встретятся с третьим в Ростове....
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17.01.2021 09:57 Ответить
ему еще тебя на бутылку насаживать
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17.01.2021 12:26 Ответить
У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією - Цензор.НЕТ 2207
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17.01.2021 12:43 Ответить
Первые тысячи пошли, в Гватемале остановили караван (!) из тысяч(!) гондурасцев, направляющихся в США, как раз когда новая администрация готова занять Белый Дом:

"Guatemala cracks down on migrant caravan bound for United States

Guatemala City: Guatemalan authorities on Saturday escalated efforts to stop thousands of Hondurans, many of them families with children, travelling in a migrant caravan bound for the United States just as a new administration is about to enter the White House."

https://www.theage.com.au/world/central-america/guatemala-cracks-down-on-migrant-caravan-bound-for-united-states-20210117-p56uq8.html

Слава труду, первый тысячи гондурасских бандюканов и их самок с личинками наконец то смогут мародерствовать, грабить и убивать в США, а то им на родине, в Гондурасе, развернутся негде (всех ограбили).
Дай, Бог, не последне тысячи.
Это только начало.
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17.01.2021 13:38 Ответить
Америка "взує" загарбників по усім статтям! Бог у поміч!!!
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17.01.2021 14:10 Ответить
На самом деле, мультимиллиардеры Штатов увидели исходящую от Трампа угрозу глобализации рынка и получении сверхдоходов.
Евреи - владельцы социальных сетей, без всякого решения суда заблокировали самого Трампа и уже десятки тысяч его сторонников.
Евреи-социалисты, организовали выборы письмами, и только письмами за Байдена отдано примерно 100 миллионов голосов, при этом при Трампе минимальная безработица за последние 50 лет, "красные шеи", так называют в Штатах белых работяг, за него горой, женщинам стало легче организовывать собственный бизнес, Трамп ограничивал эмиграцию не белых (основной электорат демократов-социалюг), так как если 30 лет назад, 90% эмигрантов ехало из Европы, то сейчас 90% это азиаты, африканцы и китайцы.

На Трампа льют тонны дерьма. Попытка импичмента, это попытка запретить Трампу публичные выступления в будущем (так по законодательству США).
Так что мы видим победу барыг над здравым смыслом. Ограбление народов мира, с уходом Трампа, только усилится. А скупленные евреями СМИ всего мира, будут продолжать оболванивать населения стран.
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17.01.2021 14:31 Ответить
Особенно смешно о 100 млн голосов письмами. Очень похоже на кацапскую статистику времён совдепии.
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17.01.2021 15:09 Ответить
Это ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные из самих США.
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17.01.2021 18:07 Ответить
Какие официальные данные? Какие 100 миллионов по почте за Байдена? Ты там не проветрил что-ли? За Бадена отдано 81 миллион голосов с небольшим В СУММЕ
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17.01.2021 18:29 Ответить
По почте проголосовало примерно 55 миллионов. ЗА ДВОИХ.
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17.01.2021 18:32 Ответить
Вернее за всех.
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17.01.2021 18:33 Ответить
Трампа дерьмом не обливают, он сам обосрался так, что выбраться не может.
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17.01.2021 15:10 Ответить
Ну он и сам делал много неправильных поступков. Но он воплощал программу Республиканской партии, а теперь дерьмократы-социалюги, по темникам Сороса, будут грабить и США и весь мир. Вы в этом скоро сами убедитесь, на жаль.
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17.01.2021 18:09 Ответить
Боже, как это пережить. Курви, все проще, дедушка Трамп всех з....бал в Армерике и кстати он набрал меньше тети Клинтон, если помнишь
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17.01.2021 18:25 Ответить
Американці дадуть собі раду без нас дуже "мутрих", зі всіх криз США виходили трохи інакшими та сильнішими.
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17.01.2021 19:23 Ответить
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