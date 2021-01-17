У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією

Опубліковано низку документів і стенограм, пов'язаних із розслідуванням справи про ймовірну змову між членами команди Дональда Трампа і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Низку додаткових документів опублікував глава юридичного комітету Сенату Ліндсі Грем. Перше розслідування ФБР, у межах якого розглядалося, чи мала місце змова членів президентської кампанії Трампа у 2016 році з росіянами для впливу на вибори, отримало назву "Crossfire Hurricane".

Грем оприлюднив стенограми інтерв'ю з представниками ФБР і Міністерства юстиції, проведених сенатським комітетом у період із 3 березня до 29 жовтня 2020 року.

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"Я вважаю розслідування "Crossfire Hurricane" наймасштабнішим системним провалом із боку найвищого керівництва, але не відданих, працьовитих патріотів, які захищають нашу країну щодня у Федеральному бюро розслідувань і Міністерстві юстиції", - підкреслив Грем.

За його словами, судовий комітет опублікував "якнайбільше матеріалів", за винятком засекречених, зміст яких не підлягає розголошенню.

Грем назвав це розслідування "одним із найнекомпетентніших і корумпованих розслідувань у світі" за історію ФБР і Мін'юсту.

"Важко повірити, що в Америці могло трапитися щось на кшталт "Crossfire Hurricane". Суть у тому, що в майбутньому у нас має бути більше стримувань і противаг, коли справа доходить до політичних розслідувань", - підкреслив він.

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У жовтні минулого року тодішній генеральний прокурор Вільям Барр призначив прокурора США у окрузі Коннектикут Джона Дарема спеціальним радником для оцінки обґрунтованості розслідування можливого російського втручання у вибори США у 2016 році.

Розслідування зосереджено на поведінці агентів ФБР, які розслідували зв'язки Трампа з Росією.

Дарем уперше почав розслідування невдовзі після того, як спеціальний радник Роберт Мюллер завершив своє розслідування того, чи вступала кампанія Трампа в змову з Росією з метою вплинути на президентські вибори 2016 року.

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Як повідомлялося, торік комітет Сенату з питань розвідки опублікував звіт із п'яти частин, у якому детально описується втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

В останньому томі, опублікованому в серпні минулого року, комітет заявив, що деякі контакти кампанії Трампа з російськими агентами перед президентськими виборами 2016 року є "серйозною загрозою контррозвідці", але "не знайшли доказів" того, що Трамп або учасники його кампанії вступили в змову з Росією.

Комітет також виявив, що ФБР "невиправдано повірило" звинуваченням, що містяться в сумнозвісному досьє Стіла - неперевіреному звіті, складеному колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом, в якому детально описані відносини Трампа з Росією.