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У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією

У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією

Опубліковано низку документів і стенограм, пов'язаних із розслідуванням справи про ймовірну змову між членами команди Дональда Трампа і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Fox News.

Низку додаткових документів опублікував глава юридичного комітету Сенату Ліндсі Грем. Перше розслідування ФБР, у межах якого розглядалося, чи мала місце змова членів президентської кампанії Трампа у 2016 році з росіянами для впливу на вибори, отримало назву "Crossfire Hurricane".

Грем оприлюднив стенограми інтерв'ю з представниками ФБР і Міністерства юстиції, проведених сенатським комітетом у період із 3 березня до 29 жовтня 2020 року.

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"Я вважаю розслідування "Crossfire Hurricane" наймасштабнішим системним провалом із боку найвищого керівництва, але не відданих, працьовитих патріотів, які захищають нашу країну щодня у Федеральному бюро розслідувань і Міністерстві юстиції", - підкреслив Грем.

За його словами, судовий комітет опублікував "якнайбільше матеріалів", за винятком засекречених, зміст яких не підлягає розголошенню.

Грем назвав це розслідування "одним із найнекомпетентніших і корумпованих розслідувань у світі" за історію ФБР і Мін'юсту.

"Важко повірити, що в Америці могло трапитися щось на кшталт "Crossfire Hurricane". Суть у тому, що в майбутньому у нас має бути більше стримувань і противаг, коли справа доходить до політичних розслідувань", - підкреслив він.

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У жовтні минулого року тодішній генеральний прокурор Вільям Барр призначив прокурора США у окрузі  Коннектикут Джона Дарема спеціальним радником для оцінки обґрунтованості розслідування можливого російського втручання у вибори США у 2016 році.

Розслідування зосереджено на поведінці агентів ФБР, які розслідували зв'язки Трампа з Росією.

Дарем уперше почав розслідування невдовзі після того, як спеціальний радник Роберт Мюллер завершив своє розслідування того, чи вступала кампанія Трампа в змову з Росією з метою вплинути на президентські вибори 2016 року.

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Як повідомлялося, торік комітет Сенату з питань розвідки опублікував звіт із п'яти частин, у якому детально описується втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

В останньому томі, опублікованому в серпні минулого року, комітет заявив, що деякі контакти кампанії Трампа з російськими агентами перед президентськими виборами 2016 року є "серйозною загрозою контррозвідці", але "не знайшли доказів" того, що Трамп або учасники його кампанії вступили в змову з Росією.

Комітет також виявив, що ФБР "невиправдано повірило" звинуваченням, що містяться в сумнозвісному досьє Стіла - неперевіреному звіті, складеному колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом, в якому детально описані відносини Трампа з Росією.

Автор: 

росія (66431) Трамп Дональд (6308) Ліндсі Грем (96)


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Топ коментарі
+47
А на все, что найдут и докажут будет ответом любимая российская мантра "какие ваши доказательства"?
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17.01.2021 02:18 Відповісти
+29
Донни, у нас снег выпал!
Морозец стоит, лыжня на Ростофф хорошая!
Давай Донни, пока не растаял.....
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17.01.2021 02:04 Відповісти
+25
Не дали Мюллеру разобраться до конца, теперь вот пожинайте. Всё боялись республиканцы, как бы чего не всплыло и не утопило их окончательно. Я не удивлюсь, если там ещё связи со времён Совка, когда Рыжий по Москве катался, под объективами телекамер записунов, всё слава ******* Хаммера не давала покоя...
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17.01.2021 02:00 Відповісти
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самое прикольное что ей в течении суток н карточку скинули десятки тысяч доларов.так что быть павликомморозовым не так уж и плохо.
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17.01.2021 08:11 Відповісти
Так вона прокоментувала відео де матері обличчя розбили. У 18 років бути такою паскудою - це треба сильно захоплюватись соціалізмом.
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17.01.2021 10:21 Відповісти
А мамке терроризмом?
Социализм на этой планете существует ТОЛЬКО в Скандинавии
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17.01.2021 11:36 Відповісти
шведский социализм это изобретение ультрабогачей,

чтобы не было бедных, средний класс должен делиться с убогими и лентяями заработанным, мотивируясь запущенным ультрабогачами о якобы социальной справедливости, или еще хуже - чтобы бедные их не грабили в темном переулке,

в то время как ультрабогачи делиться своим баблом ни с кем не собираются, половина всего в Швеции принадлежит нескольким семьям
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17.01.2021 11:47 Відповісти
Ташови гаварите?!
От млять, нету щастя... Жисть говно и солнце траханный фонарь...
И шо ви таки у пендосии делаите?
Жили б сибе у Биробиджане и занимались частным предпренимательством.
Ну еще б шили на дому и по вечерам ходили б на трам-пам-пам митинги.
Какая жисть!
Ви хатите сказать шо я таки брежу?
Ну тык вам нада жить у северной корее, там нема леваков и нигеров...
А уж богатых отродясь не водилось
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17.01.2021 11:59 Відповісти
Ты таки брешешь, да. Швеция и Норвегия (какие еще страны у тебя "скандинавские"?) - это ультракапиталистические страны. Прикрывающиеся псевдо-социализмом.
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17.01.2021 12:24 Відповісти
Ты просто глупый
Мне похер, чем они там прикрываются, но если у тебя соображался работает - то посмотри на уровень социальной защиты.
А что тогда по твоему социализм?
Трудодни и субботники? тебя обманули
Ну да, некоторые это еще называют "народным капитализмом".
Но сути это не изменит
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17.01.2021 12:31 Відповісти
Дурочка пошла конгрес штурмовать, идейная сильно...
Нужно было по лету помарадерить с толпой Флойдистов, в шоколаде была бы, а то таке...
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17.01.2021 08:17 Відповісти
Хороша дівчинка .. Жаль тільки що мама , дядя і цьоця в неї - ватноголове бидло , яке легко повелося на кацапських провокаторів .
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17.01.2021 08:22 Відповісти
Умора...🤣
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17.01.2021 11:23 Відповісти
В свое время группа правозащитников из России умоляли Обаму и Байдена не начинать масштабную акцию "Перезагрузка отношений с Россией", как с уголовной бандой коррупционеров и военных преступников. Но Байден был неумолим.

П.С. Я бы поспорит, кто эффективнее лижет очко Путину.
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17.01.2021 07:48 Відповісти
.. Цікава казочка .
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17.01.2021 08:01 Відповісти
После того, как по всему Капитолию гонялась быдло с пачкой пластмассовых наручников, желая повесить конгресменнов, и Байдена в том числе, которых наускивали российские агенты, и после этого вы думаете Джо будет спокоен? Это надо сверхтерпение иметь.
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17.01.2021 08:05 Відповісти
А россияне с нашего Майдана показывали бомжеватых фриков и зигометов.
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17.01.2021 08:18 Відповісти
Пока дело не касалось Америки и лично Байдена, то можно было и переговоры вести. Но когда дошло фактически до госпереворота в США? И попытке убийства? Помните, что Эрдоган сделал после неудавшегося переворота? Хотя до этого был другом Путина.
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17.01.2021 08:10 Відповісти
трамп *****
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17.01.2021 08:15 Відповісти
Тост должен быть кратким но емким ©
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17.01.2021 09:26 Відповісти
..Цікаво ..А нова адміністрація Байдена ..займеться *гешефтами * мальдівського бариги !?
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17.01.2021 08:28 Відповісти
Ну да, тогда придется обнародовать гешефты в Бурисме сынка-наркомана
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17.01.2021 09:24 Відповісти
Тебе главврач в психушке все покажет и расскажет, убогий ты наш!
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17.01.2021 11:33 Відповісти
Из своего опыта после галоперидола говоришь, дегенерат?
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17.01.2021 16:08 Відповісти
О! ты там уже был, такие глубокие знания процесса! Значит я не ошибся, ушибленный на всю голову ты наш)))))
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18.01.2021 01:06 Відповісти
В США обнародовали новые данные о расследовании связей Трампа с Россией - Цензор.НЕТ 6117
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17.01.2021 08:34 Відповісти
https://www.politico.com/news/2021/01/16/jan-17-rally-fbi-warning-459872 ФБР попередило про потенційне екстремістське насильство на мітингу 17 січня
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17.01.2021 08:49 Відповісти
У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією - Цензор.НЕТ 4799
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17.01.2021 08:58 Відповісти
Как у них все началось, ярко и блистательно , все кремлевские слова слушали мечтательно...
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17.01.2021 09:02 Відповісти
У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією - Цензор.НЕТ 821
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17.01.2021 09:04 Відповісти
У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією - Цензор.НЕТ 651
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17.01.2021 09:14 Відповісти
Fox News всегда было протрамповским изданием!
С чего бы это?
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17.01.2021 09:40 Відповісти
Після золотого дощу в моцкві в трампуши дах поїхав, він почав брехати наліво і направо як його патрон фуйло.
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17.01.2021 10:40 Відповісти
чувствую скоро 2 клоуна встретятся с третьим в Ростове....
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17.01.2021 09:57 Відповісти
ему еще тебя на бутылку насаживать
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17.01.2021 12:26 Відповісти
У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією - Цензор.НЕТ 2207
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17.01.2021 12:43 Відповісти
Первые тысячи пошли, в Гватемале остановили караван (!) из тысяч(!) гондурасцев, направляющихся в США, как раз когда новая администрация готова занять Белый Дом:

"Guatemala cracks down on migrant caravan bound for United States

Guatemala City: Guatemalan authorities on Saturday escalated efforts to stop thousands of Hondurans, many of them families with children, travelling in a migrant caravan bound for the United States just as a new administration is about to enter the White House."

https://www.theage.com.au/world/central-america/guatemala-cracks-down-on-migrant-caravan-bound-for-united-states-20210117-p56uq8.html

Слава труду, первый тысячи гондурасских бандюканов и их самок с личинками наконец то смогут мародерствовать, грабить и убивать в США, а то им на родине, в Гондурасе, развернутся негде (всех ограбили).
Дай, Бог, не последне тысячи.
Это только начало.
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17.01.2021 13:38 Відповісти
Америка "взує" загарбників по усім статтям! Бог у поміч!!!
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17.01.2021 14:10 Відповісти
На самом деле, мультимиллиардеры Штатов увидели исходящую от Трампа угрозу глобализации рынка и получении сверхдоходов.
Евреи - владельцы социальных сетей, без всякого решения суда заблокировали самого Трампа и уже десятки тысяч его сторонников.
Евреи-социалисты, организовали выборы письмами, и только письмами за Байдена отдано примерно 100 миллионов голосов, при этом при Трампе минимальная безработица за последние 50 лет, "красные шеи", так называют в Штатах белых работяг, за него горой, женщинам стало легче организовывать собственный бизнес, Трамп ограничивал эмиграцию не белых (основной электорат демократов-социалюг), так как если 30 лет назад, 90% эмигрантов ехало из Европы, то сейчас 90% это азиаты, африканцы и китайцы.

На Трампа льют тонны дерьма. Попытка импичмента, это попытка запретить Трампу публичные выступления в будущем (так по законодательству США).
Так что мы видим победу барыг над здравым смыслом. Ограбление народов мира, с уходом Трампа, только усилится. А скупленные евреями СМИ всего мира, будут продолжать оболванивать населения стран.
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17.01.2021 14:31 Відповісти
Особенно смешно о 100 млн голосов письмами. Очень похоже на кацапскую статистику времён совдепии.
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17.01.2021 15:09 Відповісти
Это ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные из самих США.
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17.01.2021 18:07 Відповісти
Какие официальные данные? Какие 100 миллионов по почте за Байдена? Ты там не проветрил что-ли? За Бадена отдано 81 миллион голосов с небольшим В СУММЕ
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17.01.2021 18:29 Відповісти
По почте проголосовало примерно 55 миллионов. ЗА ДВОИХ.
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17.01.2021 18:32 Відповісти
Вернее за всех.
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17.01.2021 18:33 Відповісти
Трампа дерьмом не обливают, он сам обосрался так, что выбраться не может.
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17.01.2021 15:10 Відповісти
Ну он и сам делал много неправильных поступков. Но он воплощал программу Республиканской партии, а теперь дерьмократы-социалюги, по темникам Сороса, будут грабить и США и весь мир. Вы в этом скоро сами убедитесь, на жаль.
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17.01.2021 18:09 Відповісти
Боже, как это пережить. Курви, все проще, дедушка Трамп всех з....бал в Армерике и кстати он набрал меньше тети Клинтон, если помнишь
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17.01.2021 18:25 Відповісти
Американці дадуть собі раду без нас дуже "мутрих", зі всіх криз США виходили трохи інакшими та сильнішими.
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17.01.2021 19:23 Відповісти
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