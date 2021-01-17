У США оприлюднили нові дані про розслідування зв'язків Трампа з Росією
Опубліковано низку документів і стенограм, пов'язаних із розслідуванням справи про ймовірну змову між членами команди Дональда Трампа і Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Fox News.
Низку додаткових документів опублікував глава юридичного комітету Сенату Ліндсі Грем. Перше розслідування ФБР, у межах якого розглядалося, чи мала місце змова членів президентської кампанії Трампа у 2016 році з росіянами для впливу на вибори, отримало назву "Crossfire Hurricane".
Грем оприлюднив стенограми інтерв'ю з представниками ФБР і Міністерства юстиції, проведених сенатським комітетом у період із 3 березня до 29 жовтня 2020 року.
"Я вважаю розслідування "Crossfire Hurricane" наймасштабнішим системним провалом із боку найвищого керівництва, але не відданих, працьовитих патріотів, які захищають нашу країну щодня у Федеральному бюро розслідувань і Міністерстві юстиції", - підкреслив Грем.
За його словами, судовий комітет опублікував "якнайбільше матеріалів", за винятком засекречених, зміст яких не підлягає розголошенню.
Грем назвав це розслідування "одним із найнекомпетентніших і корумпованих розслідувань у світі" за історію ФБР і Мін'юсту.
"Важко повірити, що в Америці могло трапитися щось на кшталт "Crossfire Hurricane". Суть у тому, що в майбутньому у нас має бути більше стримувань і противаг, коли справа доходить до політичних розслідувань", - підкреслив він.
У жовтні минулого року тодішній генеральний прокурор Вільям Барр призначив прокурора США у окрузі Коннектикут Джона Дарема спеціальним радником для оцінки обґрунтованості розслідування можливого російського втручання у вибори США у 2016 році.
Розслідування зосереджено на поведінці агентів ФБР, які розслідували зв'язки Трампа з Росією.
Дарем уперше почав розслідування невдовзі після того, як спеціальний радник Роберт Мюллер завершив своє розслідування того, чи вступала кампанія Трампа в змову з Росією з метою вплинути на президентські вибори 2016 року.
Як повідомлялося, торік комітет Сенату з питань розвідки опублікував звіт із п'яти частин, у якому детально описується втручання Росії в президентські вибори 2016 року.
В останньому томі, опублікованому в серпні минулого року, комітет заявив, що деякі контакти кампанії Трампа з російськими агентами перед президентськими виборами 2016 року є "серйозною загрозою контррозвідці", але "не знайшли доказів" того, що Трамп або учасники його кампанії вступили в змову з Росією.
Комітет також виявив, що ФБР "невиправдано повірило" звинуваченням, що містяться в сумнозвісному досьє Стіла - неперевіреному звіті, складеному колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом, в якому детально описані відносини Трампа з Росією.
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Социализм на этой планете существует ТОЛЬКО в Скандинавии
чтобы не было бедных, средний класс должен делиться с убогими и лентяями заработанным, мотивируясь запущенным ультрабогачами о якобы социальной справедливости, или еще хуже - чтобы бедные их не грабили в темном переулке,
в то время как ультрабогачи делиться своим баблом ни с кем не собираются, половина всего в Швеции принадлежит нескольким семьям
От млять, нету щастя... Жисть говно и солнце траханный фонарь...
И шо ви таки у пендосии делаите?
Жили б сибе у Биробиджане и занимались частным предпренимательством.
Ну еще б шили на дому и по вечерам ходили б на трам-пам-пам митинги.
Какая жисть!
Ви хатите сказать шо я таки брежу?
Ну тык вам нада жить у северной корее, там нема леваков и нигеров...
А уж богатых отродясь не водилось
Мне похер, чем они там прикрываются, но если у тебя соображался работает - то посмотри на уровень социальной защиты.
А что тогда по твоему социализм?
Трудодни и субботники? тебя обманули
Ну да, некоторые это еще называют "народным капитализмом".
Но сути это не изменит
Нужно было по лету помарадерить с толпой Флойдистов, в шоколаде была бы, а то таке...
П.С. Я бы поспорит, кто эффективнее лижет очко Путину.
С чего бы это?
"Guatemala cracks down on migrant caravan bound for United States
Guatemala City: Guatemalan authorities on Saturday escalated efforts to stop thousands of Hondurans, many of them families with children, travelling in a migrant caravan bound for the United States just as a new administration is about to enter the White House."
https://www.theage.com.au/world/central-america/guatemala-cracks-down-on-migrant-caravan-bound-for-united-states-20210117-p56uq8.html
Слава труду, первый тысячи гондурасских бандюканов и их самок с личинками наконец то смогут мародерствовать, грабить и убивать в США, а то им на родине, в Гондурасе, развернутся негде (всех ограбили).
Дай, Бог, не последне тысячи.
Это только начало.
Евреи - владельцы социальных сетей, без всякого решения суда заблокировали самого Трампа и уже десятки тысяч его сторонников.
Евреи-социалисты, организовали выборы письмами, и только письмами за Байдена отдано примерно 100 миллионов голосов, при этом при Трампе минимальная безработица за последние 50 лет, "красные шеи", так называют в Штатах белых работяг, за него горой, женщинам стало легче организовывать собственный бизнес, Трамп ограничивал эмиграцию не белых (основной электорат демократов-социалюг), так как если 30 лет назад, 90% эмигрантов ехало из Европы, то сейчас 90% это азиаты, африканцы и китайцы.
На Трампа льют тонны дерьма. Попытка импичмента, это попытка запретить Трампу публичные выступления в будущем (так по законодательству США).
Так что мы видим победу барыг над здравым смыслом. Ограбление народов мира, с уходом Трампа, только усилится. А скупленные евреями СМИ всего мира, будут продолжать оболванивать населения стран.