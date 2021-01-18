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Новости Коронавирус и карантин
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Бразилия одобрила применение вакцин от COVID-19 компаний AstraZeneca и Sinovac

Бразилия одобрила применение вакцин от COVID-19 компаний AstraZeneca и Sinovac

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa в воскресенье одобрило первые две вакцины против COVID-19 - препарат, разработанный AstraZeneca и Оксфордским университетом, и CoronaVac разработки китайской компании SinoVac.

СМИ напоминают, что ранее китайская разработка показала 50% эффективности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. В свою очередь препарат AstraZeneca продемонстрировал 62% эффективности при выдаче двух доз и 90% у тех участников испытаний, кому вначале ввели полдозы, а потом еще полную.

Также, указывают СМИ, ранее вакцина CoronaVac, которую производит Sinovac Biotech в сотрудничестве с Институтом Бутантан в Сан-Паулу, попала под огонь критики президента Бразилии Жаира Болсонару. По его мнению, речь идет о средстве политической борьбы Китая и губернатора штата Сан-Паулу Жоау Дориа: его Болсонару считает соперником на следующих президентских выборах.

Но в итоге Минздрав Бразилии объявил в январе, что подписал соглашение с Институтом Бутантан о поставках 100 млн доз вакцины CoronaVac. Также Бразилия рассчитывает в ближайшее время получить 2 млн доз AstraZeneca из Индии, где вакцину производит Институт сыворотки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бразилия отказалась от использования российской вакцины от коронавируса: Препарат не соответствует минимальным госкритериям

По данным статистического сайта Worldometers, в Бразилии выявлено свыше 8,4 млн случаев COVID-19, скончались более 209,5 тыс. инфицированных. Выздоровели свыше 7,3 млн заболевших. Бразилия занимает третье место в мире по количеству случаев заболевания и второе по смертности зараженных.

Напомним, изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

Автор: 

Бразилия (313) вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Сто грамм махнув для настроенья, Олег настроился на ceкc,

Потом махнул еще поллитра ... Настройки сбились, он уснул...(с)
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18.01.2021 01:59 Ответить
+4
Европейская и США годится, кетайская и расийская - яд, пейте сами, суки.
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18.01.2021 01:20 Ответить
+2
На виборах міського голови Борисполя переміг кандидат від "Європейської солідарності" Володимир Борисенко.
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18.01.2021 01:27 Ответить
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Европейская и США годится, кетайская и расийская - яд, пейте сами, суки.
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18.01.2021 01:20 Ответить
Ти текст читав?
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18.01.2021 08:26 Ответить
я выпил сегодня ... тож одобряю... и что дальше ?
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18.01.2021 01:23 Ответить
Но раз бразилия одобрила можно прививаться.
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18.01.2021 01:25 Ответить
На виборах міського голови Борисполя переміг кандидат від "Європейської солідарності" Володимир Борисенко.
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18.01.2021 01:27 Ответить
невже зростуть надої до 25% жирності?
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18.01.2021 01:34 Ответить
хлопче, висякай носа, а потім роззявляй свою пащеку. І натри глодом свої місця щоб не свербіли.
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18.01.2021 01:44 Ответить
да, не осталось нормальных украинских комментаторов, из настоящей жизни.( Сумно
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18.01.2021 01:54 Ответить
не доповідай мені свої статеві бажання
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18.01.2021 02:03 Ответить
ти все ніяк не заспокоїшся. Біомусоре, ти не вбачаєш у своєму смітті багато недоліків? Просто фейспалм. Звісно, провокатор. Шож вас такое интересуе. Суржик?
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18.01.2021 02:15 Ответить
ясна, не с кем поговорить. Бывает. Мне даже тебе нечего сказать. У тебя половые проблемы, ты к женщине обратись, они лечат. Ты хороший человек, но лечиться надо
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18.01.2021 02:30 Ответить
Бразилия одобрила применение вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Sinovac - Цензор.НЕТ 7317

Последствия прививки кетайской вакциной
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18.01.2021 01:38 Ответить
Где коммент пропал блин???
Карочь, это после кетайской вокцины
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18.01.2021 01:39 Ответить
Шо ого? Путэна с сиськами видел? Ото после спутнека
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18.01.2021 01:40 Ответить
Пришла хорошая идея не заниматься чепухой, и я рецепт вакцины подбираю - я сахар, дрожжи закупил.. но чепуха нашла мою идею - плохой ...(с)
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18.01.2021 01:43 Ответить
Сто грамм махнув для настроенья, Олег настроился на ceкc,

Потом махнул еще поллитра ... Настройки сбились, он уснул...(с)
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18.01.2021 01:59 Ответить
Никогда вы не найдете В наших северных лесах Длиннохвостых ягуаров Броненосных черепах Но в солнечной Бразилии Бразилии моей Такое изобилие Невиданных зверей .
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18.01.2021 08:29 Ответить
 
 