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Новини Коронавірус і карантин
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Бразилія схвалила застосування вакцин проти COVID-19 компаній AstraZeneca та Sinovac

Бразилія схвалила застосування вакцин проти COVID-19 компаній AstraZeneca та Sinovac

Бразильське Національне агентство із санітарного нагляду Anvisa в неділю схвалило перші дві вакцини проти COVID-19 - препарат, розроблений AstraZeneca та Оксфордським університетом, і CoronaVac розробки китайської компанії SinoVac.

ЗМІ нагадують, що раніше китайська розробка показала 50% ефективності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Зі свого боку препарат AstraZeneca продемонстрував 62% ефективності при видачі двох доз і 90% у тих учасників випробувань, кому спочатку ввели пів дози, а потім ще повну.

Також, зазначають ЗМІ, раніше вакцина CoronaVac, яку виробляє Sinovac Biotech у співробітництві з Інститутом Бутантан у Сан-Паулу, потрапила під вогонь критики президента Бразилії Жаіра Болсонару. На його думку, йдеться про спосіб політичної боротьби Китаю і губернатора штату Сан-Паулу Жоау Доріа: його Болсонару вважає суперником на наступних президентських виборах.

Але в підсумку Міністерство охорони здоров'я Бразилії оголосило в січні, що підписало угоду з Інститутом Бутантан про постачання 100 млн доз вакцини CoronaVac. Також Бразилія розраховує найближчим часом отримати 2 млн доз AstraZeneca з Індії, де вакцину виробляє Інститут сироватки.

Також читайте: Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям

За даними статистичного сайту Worldometers, в Бразилії виявлено понад 8,4 млн випадків COVID-19, загинули понад 209,5 тис. інфікованих. Одужали понад 7,3 млн хворих. Бразилія займає третє місце в світі за кількістю випадків захворювання і друге за смертністю заражених.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менш ніж 70%.

Автор: 

Бразилія (287) вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Сто грамм махнув для настроенья, Олег настроился на ceкc,

Потом махнул еще поллитра ... Настройки сбились, он уснул...(с)
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18.01.2021 01:59 Відповісти
+4
Европейская и США годится, кетайская и расийская - яд, пейте сами, суки.
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18.01.2021 01:20 Відповісти
+2
На виборах міського голови Борисполя переміг кандидат від "Європейської солідарності" Володимир Борисенко.
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18.01.2021 01:27 Відповісти
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Европейская и США годится, кетайская и расийская - яд, пейте сами, суки.
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18.01.2021 01:20 Відповісти
Ти текст читав?
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18.01.2021 08:26 Відповісти
я выпил сегодня ... тож одобряю... и что дальше ?
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18.01.2021 01:23 Відповісти
Но раз бразилия одобрила можно прививаться.
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18.01.2021 01:25 Відповісти
На виборах міського голови Борисполя переміг кандидат від "Європейської солідарності" Володимир Борисенко.
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18.01.2021 01:27 Відповісти
невже зростуть надої до 25% жирності?
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18.01.2021 01:34 Відповісти
хлопче, висякай носа, а потім роззявляй свою пащеку. І натри глодом свої місця щоб не свербіли.
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18.01.2021 01:44 Відповісти
да, не осталось нормальных украинских комментаторов, из настоящей жизни.( Сумно
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18.01.2021 01:54 Відповісти
не доповідай мені свої статеві бажання
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18.01.2021 02:03 Відповісти
ти все ніяк не заспокоїшся. Біомусоре, ти не вбачаєш у своєму смітті багато недоліків? Просто фейспалм. Звісно, провокатор. Шож вас такое интересуе. Суржик?
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18.01.2021 02:15 Відповісти
ясна, не с кем поговорить. Бывает. Мне даже тебе нечего сказать. У тебя половые проблемы, ты к женщине обратись, они лечат. Ты хороший человек, но лечиться надо
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18.01.2021 02:30 Відповісти
Бразилия одобрила применение вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Sinovac - Цензор.НЕТ 7317

Последствия прививки кетайской вакциной
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18.01.2021 01:38 Відповісти
Где коммент пропал блин???
Карочь, это после кетайской вокцины
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18.01.2021 01:39 Відповісти
Шо ого? Путэна с сиськами видел? Ото после спутнека
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18.01.2021 01:40 Відповісти
Пришла хорошая идея не заниматься чепухой, и я рецепт вакцины подбираю - я сахар, дрожжи закупил.. но чепуха нашла мою идею - плохой ...(с)
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18.01.2021 01:43 Відповісти
Сто грамм махнув для настроенья, Олег настроился на ceкc,

Потом махнул еще поллитра ... Настройки сбились, он уснул...(с)
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18.01.2021 01:59 Відповісти
Никогда вы не найдете В наших северных лесах Длиннохвостых ягуаров Броненосных черепах Но в солнечной Бразилии Бразилии моей Такое изобилие Невиданных зверей .
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18.01.2021 08:29 Відповісти
 
 