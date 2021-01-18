Бразилія схвалила застосування вакцин проти COVID-19 компаній AstraZeneca та Sinovac

Бразильське Національне агентство із санітарного нагляду Anvisa в неділю схвалило перші дві вакцини проти COVID-19 - препарат, розроблений AstraZeneca та Оксфордським університетом, і CoronaVac розробки китайської компанії SinoVac.

ЗМІ нагадують, що раніше китайська розробка показала 50% ефективності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Зі свого боку препарат AstraZeneca продемонстрував 62% ефективності при видачі двох доз і 90% у тих учасників випробувань, кому спочатку ввели пів дози, а потім ще повну.

Також, зазначають ЗМІ, раніше вакцина CoronaVac, яку виробляє Sinovac Biotech у співробітництві з Інститутом Бутантан у Сан-Паулу, потрапила під вогонь критики президента Бразилії Жаіра Болсонару. На його думку, йдеться про спосіб політичної боротьби Китаю і губернатора штату Сан-Паулу Жоау Доріа: його Болсонару вважає суперником на наступних президентських виборах.

Але в підсумку Міністерство охорони здоров'я Бразилії оголосило в січні, що підписало угоду з Інститутом Бутантан про постачання 100 млн доз вакцини CoronaVac. Також Бразилія розраховує найближчим часом отримати 2 млн доз AstraZeneca з Індії, де вакцину виробляє Інститут сироватки.

Також читайте: Бразилія відмовилася від використання російської вакцини проти коронавірусу: Препарат не відповідає мінімальним державним критеріям

За даними статистичного сайту Worldometers, в Бразилії виявлено понад 8,4 млн випадків COVID-19, загинули понад 209,5 тис. інфікованих. Одужали понад 7,3 млн хворих. Бразилія займає третє місце в світі за кількістю випадків захворювання і друге за смертністю заражених.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менш ніж 70%.