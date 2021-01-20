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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова, - Шабунин

Разработкой документа для

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова занималась разработкой документа для "спасения" замглавы ОП Олега Татарова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Татаров вышел с "опровержением" нашей информации по подготовке в ОП законопроекта о фактическом демонтаже НАБУ/САП/ВАКС. Поскольку Зеленский заявил, что у Татарова забрали направление НАБУ/САП, мы в ЦПК склонны считать, что этот постик Татарова - не является официальной позицией ОП", - отметил Шабунин.

ЦПК опубликовали сравнительную табличку подготовленного законопроекта.

"Полученные нами документы свидетельствуют, что разработкой документа занималась в том числе Венедиктова. Так вот, генпрокурор поручила своим заместителям (и нескольким подразделениям) внести в проект свои предложения. При этом сделала она это ... официальным документооборотом ОГП.
Ответы, очевидно, получила тоже официально - тоже через документооборот ОГП. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. ... Как вы видите, Татаров и Венедиктова в носу имели и президента, и очевидный конфликт интересов", - подчеркнул Шабунин.

Напомним, ранее Шабунин сообщил, что ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова.

Позже Татаров сообщил, что власти не работают над законопроектами об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждая заблокированная ОАСК реформа - личная ответственность Зеленского, - Шабунин

Автор: 

Шабунин (535) Центр противодействия коррупции (247) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+26
Ох видать у татарова компромата на правящую верхушку зебилов очень много, шо они его так берегут, бо сдаст всех с потрохами
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20.01.2021 10:41
+19
Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1247
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20.01.2021 10:52
+17
Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3001
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20.01.2021 10:49
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Ох видать у татарова компромата на правящую верхушку зебилов очень много, шо они его так берегут, бо сдаст всех с потрохами
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20.01.2021 10:41 Ответить
Компромата? Разве не компроматом является любая тупейшая передача квартал95? Нормальный человек более 2 минут не выдержит этот грязный поток быдлоюмора. И что? Быдлу то этого не понять, смотрят, и главное, голосуют...
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20.01.2021 11:11 Ответить
Скорее-бы США .полезными санкциями вжарили по хитросделанному гнусавому недомерку 🤢🤡
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20.01.2021 12:37 Ответить
Татаров часть банды яныка. Это круговая порука по понятиям...
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20.01.2021 13:05 Ответить
Ну так писали же, что татаров вроде как решил шантажировать зельцмана с дерьмаком доказательствами их предательства и слива вагнеровской операции.
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20.01.2021 15:49 Ответить
73/43%зебіли, хіба біля тоді ще діючого Президента Порошенка стільки рвало по протидії боротьби з корупцією?
І майте на увазі: в будь-якій владі, в будь-якій країні є противники знищення корупції як явища. Просто така природа чиновництва, в будь-якій системі...
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20.01.2021 10:48 Ответить
Саме тому корупцію перемогти неможливо; можливо лише зменшити її рівень до хоча би прийнятного.
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20.01.2021 10:52 Ответить
Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3001
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20.01.2021 10:49 Ответить
круг замкнувся діло йде до Майдану.
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20.01.2021 10:51 Ответить
смешно. тоже юморить собрался в Квартал?
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20.01.2021 10:53 Ответить
Прямо таки бегить.... уже 2 года бигить..., но никак недобигить!
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20.01.2021 11:35 Ответить
микитась, татаров. сытник. шабуник...вся хрень толи антикорр толи коррупционная...
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20.01.2021 10:52 Ответить
Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1247
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20.01.2021 10:52 Ответить
Если Татаров и Венедиктова видели президента в носу, то что же свербит у зеленского в жопе?
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20.01.2021 10:54 Ответить
як і у кожної маріонетки - рука господаря.Проктологом беня працює в даному випадку.
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20.01.2021 18:56 Ответить
внд - неук. або в схемі. навіть просту підозру тпцк вручила незаконно/навмисно. Це аксіома. Нагоа ця шмара в гпу?
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20.01.2021 11:00 Ответить
И при этом напевала странные слова:

"Татарам-даром-дам, татарам-даром-дам..."
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20.01.2021 11:01 Ответить
Ткт и без Шабунина все ясно как божий день.
Она и сейчас, открыв против него дело будет спасать его. И докажет, что он невиновен.
Разве это непонятно?
Как говорят - черного еобеля не отмоешь добела. Но она отмоет...
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20.01.2021 11:58 Ответить
Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова-Венедиктова- спикер Портнова ,оглашающая и делающая его дела в Украине
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20.01.2021 12:25 Ответить
Да уже пора гнать эту Венедиктову и что то с Портновым тоже нужно делать, эти люди сильно токсичны для Украины.
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20.01.2021 12:33 Ответить
Портнов близький "корєш" бені.
Татарова був адвокатом Портнова, та представляв його інтереси поки портнов був у нібито "відрядженні", а точніше допоки портнов никався у кацапів і коли 73% зебобіків не вибрали гнусавого лицеміра і брехуна.
Повернути беню, посиплеться вся їх шакаляча банда.
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20.01.2021 18:47 Ответить
не будет в этом государстве порядка пока будет действовать система -своим все,аостальным закон!
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20.01.2021 15:01 Ответить
Да, для всей этой банды, татарин оказывается "золотой" человек, берегут его как зеницу ока, несмотря на то, что ему уже давно пора быть на нарах.
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20.01.2021 23:21 Ответить
Зе-идиоты скоро обосруться!
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20.01.2021 23:53 Ответить
пацани дали слово своей исторической родине - хохлы будут в стойле и мы их будем кормить и доить. И что, не клеится. Рейх сердится. Как говорил Т.Г. Шевченко " несли, несли з чужих країв на Україну і принесли великих слів велику силу і більш нічого". Єрмак вже дивиться з послом Америки передачу як Трамп покидає Білий дім, байдену поздоровлення вже надіслали - ждем тебе в гості. Однак сто відсотків дядя Коля (Патрушев) вже ніхто, хто ж буде клопотатись за Єрмака, Рінат Кузьмін перестав вякати, Андрій Богдан лупцює козла в зоопарку, тупицький потупив свій погляд, татьков з Відня заохочує, татарчонок видумує закони, як свою сідницю спасти. цікавить одне питання - хто буде оголошувати їх опуси - королеви апокалипсису.(сорока з Сорок, Ленка Рінатова, чи цвях інформації Влащенко) і як казав один великий чуваш із еха москви- будем наблюдать
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21.01.2021 00:25 Ответить
В этом никто не сомневается,кроме 73% муфлонов.
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21.01.2021 07:02 Ответить
Шабунін:
- Розробкою документа для "порятунку Татарова" займалася зокрема Венедіктова.
Зе (з гордістю):
- Вона 100% мій генпрокурор.
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21.01.2021 08:25 Ответить
 
 