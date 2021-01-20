Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова, - Шабунин

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова занималась разработкой документа для "спасения" замглавы ОП Олега Татарова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Татаров вышел с "опровержением" нашей информации по подготовке в ОП законопроекта о фактическом демонтаже НАБУ/САП/ВАКС. Поскольку Зеленский заявил, что у Татарова забрали направление НАБУ/САП, мы в ЦПК склонны считать, что этот постик Татарова - не является официальной позицией ОП", - отметил Шабунин.

ЦПК опубликовали сравнительную табличку подготовленного законопроекта.

"Полученные нами документы свидетельствуют, что разработкой документа занималась в том числе Венедиктова. Так вот, генпрокурор поручила своим заместителям (и нескольким подразделениям) внести в проект свои предложения. При этом сделала она это ... официальным документооборотом ОГП.

Ответы, очевидно, получила тоже официально - тоже через документооборот ОГП. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. ... Как вы видите, Татаров и Венедиктова в носу имели и президента, и очевидный конфликт интересов", - подчеркнул Шабунин.

Напомним, ранее Шабунин сообщил, что ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова.

Позже Татаров сообщил, что власти не работают над законопроектами об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

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