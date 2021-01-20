Розробкою документа для "порятунку Татарова" займалася зокрема Венедіктова, - Шабунін

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова займалася розробкою документа для "порятунку" заступника голови ОП Олега Татарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Татаров вийшов зі "спростуванням" нашої інформації, щодо підготовки в ОП законопроєкту про фактичний демонтаж НАБУ/САП/ВАКС. Оскільки Зеленський заявив, що в Татарова забрали напрям НАБУ/САП, ми в ЦПК схильні вважати, що цей постік Татарова - не є офіційною позицією ОП", - зазначив Шабунін.

ЦПК опублікував порівняльну табличку підготовленого законопроєкту.

"Отримані нами документи свідчать, що розробкою документа займалася зокрема Венедіктова. Так от, генпрокурор доручила своїм заступникам (і декільком підрозділам) внести в проєкт свої пропозиції. При цьому зробила вона це ... офіційним документообігом ОГП.

Відповіді, очевидно, отримала теж офіційно - теж через документообіг ОГП. Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу... Як ви бачите, Татаров і Венедіктова в носі мали і президента, і очевидний конфлікт інтересів", - наголосив Шабунін.

Нагадаємо, раніше Шабунін повідомив, що ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова.

Пізніше Татаров повідомив, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів.

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