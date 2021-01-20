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Розробкою документа для "порятунку Татарова" займалася зокрема Венедіктова, - Шабунін

Розробкою документа для

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова займалася розробкою документа для "порятунку" заступника голови ОП Олега Татарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Татаров вийшов зі "спростуванням" нашої інформації, щодо підготовки в ОП законопроєкту про фактичний демонтаж НАБУ/САП/ВАКС. Оскільки Зеленський заявив, що в Татарова забрали напрям НАБУ/САП, ми в ЦПК схильні вважати, що цей постік Татарова - не є офіційною позицією ОП", - зазначив Шабунін.

ЦПК опублікував порівняльну табличку підготовленого законопроєкту.

"Отримані нами документи свідчать, що розробкою документа займалася зокрема Венедіктова. Так от, генпрокурор доручила своїм заступникам (і декільком підрозділам) внести в проєкт свої пропозиції. При цьому зробила вона це ... офіційним документообігом ОГП.

Відповіді, очевидно, отримала теж офіційно - теж через документообіг ОГП. Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу... Як ви бачите, Татаров і Венедіктова в носі мали і президента, і очевидний конфлікт інтересів", - наголосив Шабунін.

Нагадаємо, раніше Шабунін повідомив, що ОП готує терміновий законопроєкт для порятунку Татарова.

Пізніше Татаров повідомив, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожна заблокована ОАСК реформа - особиста відповідальність Зеленського, - Шабунін

Автор: 

Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+26
Ох видать у татарова компромата на правящую верхушку зебилов очень много, шо они его так берегут, бо сдаст всех с потрохами
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20.01.2021 10:41
+19
Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1247
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20.01.2021 10:52
+17
Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3001
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20.01.2021 10:49
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Ох видать у татарова компромата на правящую верхушку зебилов очень много, шо они его так берегут, бо сдаст всех с потрохами
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20.01.2021 10:41 Відповісти
Компромата? Разве не компроматом является любая тупейшая передача квартал95? Нормальный человек более 2 минут не выдержит этот грязный поток быдлоюмора. И что? Быдлу то этого не понять, смотрят, и главное, голосуют...
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20.01.2021 11:11 Відповісти
Скорее-бы США .полезными санкциями вжарили по хитросделанному гнусавому недомерку 🤢🤡
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20.01.2021 12:37 Відповісти
Татаров часть банды яныка. Это круговая порука по понятиям...
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20.01.2021 13:05 Відповісти
Ну так писали же, что татаров вроде как решил шантажировать зельцмана с дерьмаком доказательствами их предательства и слива вагнеровской операции.
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20.01.2021 15:49 Відповісти
73/43%зебіли, хіба біля тоді ще діючого Президента Порошенка стільки рвало по протидії боротьби з корупцією?
І майте на увазі: в будь-якій владі, в будь-якій країні є противники знищення корупції як явища. Просто така природа чиновництва, в будь-якій системі...
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20.01.2021 10:48 Відповісти
Саме тому корупцію перемогти неможливо; можливо лише зменшити її рівень до хоча би прийнятного.
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20.01.2021 10:52 Відповісти
Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3001
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20.01.2021 10:49 Відповісти
круг замкнувся діло йде до Майдану.
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20.01.2021 10:51 Відповісти
смешно. тоже юморить собрался в Квартал?
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20.01.2021 10:53 Відповісти
Прямо таки бегить.... уже 2 года бигить..., но никак недобигить!
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20.01.2021 11:35 Відповісти
микитась, татаров. сытник. шабуник...вся хрень толи антикорр толи коррупционная...
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20.01.2021 10:52 Відповісти
Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова, - Шабунин - Цензор.НЕТ 1247
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20.01.2021 10:52 Відповісти
Если Татаров и Венедиктова видели президента в носу, то что же свербит у зеленского в жопе?
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20.01.2021 10:54 Відповісти
як і у кожної маріонетки - рука господаря.Проктологом беня працює в даному випадку.
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20.01.2021 18:56 Відповісти
внд - неук. або в схемі. навіть просту підозру тпцк вручила незаконно/навмисно. Це аксіома. Нагоа ця шмара в гпу?
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20.01.2021 11:00 Відповісти
И при этом напевала странные слова:

"Татарам-даром-дам, татарам-даром-дам..."
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20.01.2021 11:01 Відповісти
Ткт и без Шабунина все ясно как божий день.
Она и сейчас, открыв против него дело будет спасать его. И докажет, что он невиновен.
Разве это непонятно?
Как говорят - черного еобеля не отмоешь добела. Но она отмоет...
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20.01.2021 11:58 Відповісти
Разработкой документа для "спасения Татарова" занималась в том числе Венедиктова-Венедиктова- спикер Портнова ,оглашающая и делающая его дела в Украине
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20.01.2021 12:25 Відповісти
Да уже пора гнать эту Венедиктову и что то с Портновым тоже нужно делать, эти люди сильно токсичны для Украины.
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20.01.2021 12:33 Відповісти
Портнов близький "корєш" бені.
Татарова був адвокатом Портнова, та представляв його інтереси поки портнов був у нібито "відрядженні", а точніше допоки портнов никався у кацапів і коли 73% зебобіків не вибрали гнусавого лицеміра і брехуна.
Повернути беню, посиплеться вся їх шакаляча банда.
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20.01.2021 18:47 Відповісти
не будет в этом государстве порядка пока будет действовать система -своим все,аостальным закон!
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20.01.2021 15:01 Відповісти
Да, для всей этой банды, татарин оказывается "золотой" человек, берегут его как зеницу ока, несмотря на то, что ему уже давно пора быть на нарах.
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20.01.2021 23:21 Відповісти
Зе-идиоты скоро обосруться!
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20.01.2021 23:53 Відповісти
пацани дали слово своей исторической родине - хохлы будут в стойле и мы их будем кормить и доить. И что, не клеится. Рейх сердится. Как говорил Т.Г. Шевченко " несли, несли з чужих країв на Україну і принесли великих слів велику силу і більш нічого". Єрмак вже дивиться з послом Америки передачу як Трамп покидає Білий дім, байдену поздоровлення вже надіслали - ждем тебе в гості. Однак сто відсотків дядя Коля (Патрушев) вже ніхто, хто ж буде клопотатись за Єрмака, Рінат Кузьмін перестав вякати, Андрій Богдан лупцює козла в зоопарку, тупицький потупив свій погляд, татьков з Відня заохочує, татарчонок видумує закони, як свою сідницю спасти. цікавить одне питання - хто буде оголошувати їх опуси - королеви апокалипсису.(сорока з Сорок, Ленка Рінатова, чи цвях інформації Влащенко) і як казав один великий чуваш із еха москви- будем наблюдать
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21.01.2021 00:25 Відповісти
В этом никто не сомневается,кроме 73% муфлонов.
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21.01.2021 07:02 Відповісти
Шабунін:
- Розробкою документа для "порятунку Татарова" займалася зокрема Венедіктова.
Зе (з гордістю):
- Вона 100% мій генпрокурор.
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21.01.2021 08:25 Відповісти
 
 