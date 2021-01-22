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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Слуга народа" Гетманцев попросил фракцию не замалчивать вопрос Дубинского: "Водевиль плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска"

"Слуга народа" Даниил Гетманцев упрекнул фракцию СН в "гробовом молчании" по поводу санкций США против их коллеги Александра Дубинского.

Об этом в своем Телеграм-канале написал нардеп СН Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Водевиль, разыгранный вокруг Александра Дубинского, определёнными группами влияния, плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска со своими ряженными провокаторами, интригами и дремучей драматургией.

Пьеса разворачивается на фоне гробового молчания фракции.

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Убеждён, что не смотря на личное отношение к любому политику, мы всегда должны оставаться людьми и как можно дольше - командой. Сильны мы единством, честностью и открытостью.

Считаю необходимым не замалчивать вопрос, а глубоко с ним разобраться и выработать общую позицию, став в итоге сильнее", - заявил "слуга народа" Гетманцев.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

Слуга народа Гетманцев попросил фракцию не замалчивать вопрос Дубинского: Водевиль плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска 01

Автор: 

санкции (11259) США (26454) Гетманцев Даниил (409) Слуга народа (2629) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+14
алкаш призывает парикмахеров, нянь, любовниц и любовников, фотографов и половину состава говноквартал 95 в Раде высказаться))...интересно будет услышать
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22.01.2021 12:48
+10
"Слуга народа" Гетманцев попросил фракцию не замалчивать вопрос Дубинского:"Водевиль плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска" - Цензор.НЕТ 9089

Читать Дубинского в последние дни сплошное удовольствие.
. Зассал он конкретно.
. Героический румын..
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22.01.2021 12:47
+9
сашеньку исключать из фракции нельзя , иначе Игорь Валерьевич отзовёт всех своих слуг и тогда капут фракции
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22.01.2021 12:48
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Гетьманцев ублюдок похлеще дубинского...Мразь либерторианская.
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22.01.2021 12:45 Ответить
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Вы иностранных слов боитесь , так Гугл в помощь , какой он либерторианец ?
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22.01.2021 12:52 Ответить
Ну чому ж?Була навіть партія лібертативної свободи,яка захищала геїв та їх право на браки.В цьому сенсі Гетьманцев(язичєскій нацист),який називав Закон про захист української мови МОВНИМ НАЦИЗМОМ,є 100-відсотковим підором,тим самим лібертарианцем.Лібертаріанці вони різні.
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22.01.2021 15:01 Ответить
Вы хоть поинтересуйтесь значением слов, которыми артикулируете
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22.01.2021 13:03 Ответить
ты ученое...в Трускавец сгоняй и сам подлечись .
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22.01.2021 13:27 Ответить
он шестерка дубинского
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22.01.2021 13:06 Ответить
гетманцев -ты пойдешь впереди зеленого стада давать показания за создание экономических прокладок и сдачу национальных интересов
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22.01.2021 14:22 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев попросил фракцию не замалчивать вопрос Дубинского:"Водевиль плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска" - Цензор.НЕТ 9089

Читать Дубинского в последние дни сплошное удовольствие.
. Зассал он конкретно.
. Героический румын..
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22.01.2021 12:47 Ответить
алкаш призывает парикмахеров, нянь, любовниц и любовников, фотографов и половину состава говноквартал 95 в Раде высказаться))...интересно будет услышать
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22.01.2021 12:48 Ответить
сашеньку исключать из фракции нельзя , иначе Игорь Валерьевич отзовёт всех своих слуг и тогда капут фракции
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22.01.2021 12:48 Ответить
Як не дивно, звільнення Дубинського призведе до розпуску парламенту.
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22.01.2021 12:51 Ответить
може бути і так
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22.01.2021 12:54 Ответить
Не поспішайте, санкції Собачого Рота автоматом перекинуться на "партію" Слуга народу - будете отримувати замість баксів в конвертах у кращому випадку гривні, у гіршому - тугрики.
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22.01.2021 12:49 Ответить
Відчуття, що опариші у вуличному нужнику намагаються звідти вилізти по спинах один одного!
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22.01.2021 12:50 Ответить
ой и какое ж оно все же тошнотворное...*****...
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22.01.2021 12:53 Ответить
Зебилы, а у вас такие же рты? Надо же как-то вас различать. Может по рту?
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22.01.2021 12:54 Ответить
Тобто гетманцев образився що проти нього і решти вати не ввели санкції? Вати у них багато,а санкцій всім не вистачило?
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22.01.2021 12:55 Ответить
А що ви хотіли від того хто був помічником у сівковича ?
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22.01.2021 12:57 Ответить
Та я хотів би щоб їм санкцій добавили або взагалі депортували всю вату. кху .-..ям.
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22.01.2021 13:05 Ответить
Їм тільки ліхтарні стовпи допоможуть ...
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22.01.2021 13:26 Ответить
Дуже б допомогла політична воля справжнього українського керівництва,але його нема ні в минулому і не видно в майбутньому.Все фікція а керує мордор. На жаль.
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22.01.2021 13:44 Ответить
..став в итоге сильнее (с)
Став перед Беней в позицию "раком" вы чувствуете себя сильнее, да Гетьманцев..
Вот уж где "мыльная опера с элементами гротеска", вот уж где водевиль !
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22.01.2021 12:58 Ответить
Не сцать , зебилы! У папашки Байдена припасено еще много санкций для вас - вкусных и полезных, главное неи порвите свой собачий рот
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22.01.2021 12:58 Ответить
Дубинский хоть в отличие от остальной зеленой братии может внятно свои мысли высказывать,зря только на хозяев жизни попер буром.
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22.01.2021 13:00 Ответить
"Мильна опера" в їх розумінні означає, що треба запасатися милом, вазеліном і чимось схожим, бо "драть будут нє по дєтскі".
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22.01.2021 13:07 Ответить
Припекает уже.
А клоун как в рот воды набрал.
По идее, на этой почве у них должен произойти раскол в партии и тогда, прощай зеленая монобильшисть.
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22.01.2021 13:13 Ответить
"Сильны мы единством, честностью и открытостью."

Штоаа???!
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22.01.2021 13:26 Ответить
Починайте його в тупий, собачий рот... громадяни підключаться...
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22.01.2021 13:38 Ответить
Во, правильно. Все государственные дела фракция имени Ары Хамия уже порешала, в государстве всё налажено - теперь можно и внутренними проблемами фракции заняться.
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22.01.2021 14:20 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев попросив фракцію не замовчувати питання Дубінського: "Водевіль плавно переходить у мильну оперу з елементами гротеску" - Цензор.НЕТ 7583
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22.01.2021 14:54 Ответить
Гетманцєв,це мабуть той "економіст",що "пасчітал" і заяввіл,чта ані могут запраста платіть учітєлям в школах по 4 000 євріков.За це його і призначили керівником фінансового комітету Ради.
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22.01.2021 15:11 Ответить
Животное которое разинуло пасть на фото, это и есть Дубинский?
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22.01.2021 16:44 Ответить
а що там "замовчувати".нормальна партія вже давно виключила б його зі свого списку,за "нанесення шкоди репутації партії" і забули б про цього корупціонера і коломойської підстилки.а разом і з ним і всіх "сочуствующих"...але це ж "слуга народу",їх і партією то назвати важко,кому там цікава ця "репутація"😆😆😆.
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23.01.2021 09:20 Ответить
 
 