"Слуга народа" Гетманцев попросил фракцию не замалчивать вопрос Дубинского: "Водевиль плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска"

"Слуга народа" Даниил Гетманцев упрекнул фракцию СН в "гробовом молчании" по поводу санкций США против их коллеги Александра Дубинского.

Об этом в своем Телеграм-канале написал нардеп СН Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Водевиль, разыгранный вокруг Александра Дубинского, определёнными группами влияния, плавно переходит в мыльную оперу с элементами гротеска со своими ряженными провокаторами, интригами и дремучей драматургией.

Пьеса разворачивается на фоне гробового молчания фракции.

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Убеждён, что не смотря на личное отношение к любому политику, мы всегда должны оставаться людьми и как можно дольше - командой. Сильны мы единством, честностью и открытостью.

Считаю необходимым не замалчивать вопрос, а глубоко с ним разобраться и выработать общую позицию, став в итоге сильнее", - заявил "слуга народа" Гетманцев.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.