Креминь о рассмотрении КС языкового закона: Настроения большинства судей проукраинские

Ожидание от решения Конституционного суда Украины относительно закона об украинском языке как государственном должно быть позитивным.

Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что КСУ, с которым у нас есть сотрудничество, - непосредственно судьи КСУ обращались к нам, чтобы предоставили свою оценку, в том числе правовую, тому конституционному представлению народных депутатов еще 2019 года, - что оно будет иметь оптимистическое и логическое продолжение", - сказал он.

"Насколько я знаю, по результатам открытых заседаний КСУ 2020 года, по результатам закрытых заседаний, настроения среди большинства судей этого суда проукраинские, и они тяготеют к признанию конституционным языкового закона, так же как и соблюдению регламента при голосовании собственно за этот документ", - заявил языковой омбудсмен.

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Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 3 ноября 2020 года рассмотрела представление о конституционности закона о государственном языке, решение не вынесено.

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