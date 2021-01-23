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Новости Языковой вопрос
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Креминь о рассмотрении КС языкового закона: Настроения большинства судей проукраинские

Креминь о рассмотрении КС языкового закона: Настроения большинства судей проукраинские

Ожидание от решения Конституционного суда Украины относительно закона об украинском языке как государственном должно быть позитивным.

Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что КСУ, с которым у нас есть сотрудничество, - непосредственно судьи КСУ обращались к нам, чтобы предоставили свою оценку, в том числе правовую, тому конституционному представлению народных депутатов еще 2019 года, - что оно будет иметь оптимистическое и логическое продолжение", - сказал он.

"Насколько я знаю, по результатам открытых заседаний КСУ 2020 года, по результатам закрытых заседаний, настроения среди большинства судей этого суда проукраинские, и они тяготеют к признанию конституционным языкового закона, так же как и соблюдению регламента при голосовании собственно за этот документ", - заявил языковой омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Молдове Конституционный Суд признал незаконным особый статус русского языка

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.

Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 3 ноября 2020 года рассмотрела представление о конституционности закона о государственном языке, решение не вынесено.

Также читайте: В законе о языке нет особых проблем, но есть вопросы нацменьшинств, - глава КС Тупицкий

Автор: 

КС (2248) язык (3779) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+26
Интересно, а вот в США говорят так : американские судьи проамериканские или не совсем, или французские судьи профранцузские или не очень?... Вроде подобный бред только у нас. Надо всю эту судейскую криминальную шушеру разгонять в 0 и создавать с чистого лица, а не затягивать время в бесконечной демагогии. Гангрену зелёнкой не замажешь
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23.01.2021 22:08
+24
.
74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню Віки Циганової "От Донецка до Кремля - это русская земля"


Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що путін це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
путіна я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.


P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .
.
.
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23.01.2021 22:27
+18
Більшість суддів проукраїнськи налаштовані ?
А в решта прокацапсько ?
Тобто це відверті вороги держави в КС ?
А де СБУ ? Там таке саме ?
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23.01.2021 22:12
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а меньшинство?
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23.01.2021 22:03 Ответить
Настроения большинства судей проукраинские, а меньшенства - украинские.
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23.01.2021 22:06 Ответить
настроения среди большинства судей этого суда проукраинские

====================================================
що зовсім не завадило їм визнати неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування
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23.01.2021 22:47 Ответить
федорович, не подмахивайте, у вас же 100% украинский
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23.01.2021 23:23 Ответить
А це не я...копіювати - вставити...
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23.01.2021 23:30 Ответить
Це звіздєц. Заголовок - треш. Ще б хотілось почути від експертів , що там з орієнтацією верховної ради, ну і потєрпєвшего.
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24.01.2021 05:56 Ответить
Обоссутся судьи принимать решение против украинского языка. Тут уже шкура может пострадать. Никакие они не проукраинские.
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23.01.2021 22:05 Ответить
Такі пости треба писати українською.
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23.01.2021 22:11 Ответить
А нас і расєйською влаштовує,якщо це проти *уйла!)
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23.01.2021 22:31 Ответить
Та невже?
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23.01.2021 22:41 Ответить
Та вже!)
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23.01.2021 22:50 Ответить
ЇХ теж.
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23.01.2021 23:31 Ответить
Не все так однозначно. Коли судді керуються не законом, а лише своїми внутрішніми переконаннями ( проукраїнськими, чи проросійськими), то рішення буде політичним, тобто коньюктурним.
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24.01.2021 06:01 Ответить
Интересно, а вот в США говорят так : американские судьи проамериканские или не совсем, или французские судьи профранцузские или не очень?... Вроде подобный бред только у нас. Надо всю эту судейскую криминальную шушеру разгонять в 0 и создавать с чистого лица, а не затягивать время в бесконечной демагогии. Гангрену зелёнкой не замажешь
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23.01.2021 22:08 Ответить
"до основанья,а затем"?

было уже и это под луной...
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23.01.2021 22:14 Ответить
Да было уже много чего в истории, одни мы толчёмся на одном месте. Вместе с нами стартовали страны Балтии и Польша, так где они и где мы?... В крысиной стае глупо искать хомячка, его там нет. Поэтому всё-таки наших псевдо-судей в 0
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23.01.2021 22:25 Ответить
ну не преувеличивай...есть еще куча стран с нгораздо худшими перспективами .
а мы хоть по паре шагов в десятилетие-но делаем...

https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Анастасия никогда раньше не участвовала в акциях протеста: «Мне 19 лет, путин был у власти всю мою жизнь, и я не вижу никакой надежды для страны...»

Креминь о рассмотрении КС языкового закона: Настроения большинства судей проукраинские - Цензор.НЕТ 9159
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23.01.2021 22:29 Ответить
Когда Анастасие повезет и она будет умирать в восемьдесят с лишним лет )(уйло тоже будет при власти.От смені )(уйлов результат не поменяется
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23.01.2021 22:52 Ответить
Поэтому всё-таки наших псевдо-судей в 0


Вот в какого патриота не ткни пальцем, так единственное, что он умеет и хочет - это "всех и всё в 0".

а тех, кто хочет строить, днём с огнем не сыщешь.

а создать идеальный КС за три дня или за год только в сказках возможно
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23.01.2021 22:36 Ответить
Идеального суда и не будет, ни за 3 дня, ни за 4, и даже не за год. К этому цивилизованные страны шли десятилетиями. Но не будет этой Тупицкой дичи, когда вся страна обсуждает его беспредельные решения, а он, абсолютно на пох, едет в Эмираты и отдыхает в домике за 300К в сутки, показывая, что ему насрать на всех. Он в системе и он будет сидеть и дальше, только делать это в кресле судьи, а не там, где мы все подумали. И это только маленький пример
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23.01.2021 22:42 Ответить
Тупицкая дичь странным образом проявляется только в том случае,если во главе государства дичь.

А нарід главой государства выбирает ... и хочет, чтобы при нем не было Тупицких
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23.01.2021 22:47 Ответить
Так Тупицкий в КС с 2013 года. Вы сейчас вообще о чём?.. Кто мешал в 2014-2019 разбираться? Совместное "решение вопросов" и налаженные связи? А некоторые судьи, так ещё со времён Ющенко "Глэчика" керують, ну тот который кум и Порох его "любый друзь". Помните такую хохму? А воз и ныне там, потужни Хреформаторы ещё с далёкого 2005 года
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23.01.2021 22:58 Ответить
Тупитского назначил Янукович пожизненно и в 2014-по 2019 он сидел как мышь и трясца за свой тухес! Но в 2019 мудрый нарид выбрал клоуна-наркомана который назначил верней утвердил назначение Тупитского главой КС ( назначил то его ***** и наши под*****вские олигархи)
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23.01.2021 23:23 Ответить
Так Тупицкий в КС с 2013 года

какая разница, с какого он года ?

при Порохе он себя так не вёл.


Кто мешал в 2014-2019 разбираться? Совместное "решение вопросов" и налаженные связи?

с чем разбираться ? Какими путями разбираться ? Из маузера без суда и следствия на всякий случай застрелить для профилактики ?
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23.01.2021 23:27 Ответить
Поспілкуватись з суддею. Їх не так багато.Хороший психолог зрозуміє, що це за людина, яких переконань, поглядів дотримується, а хороший правник, присутній на співбесіді, ще й зрозуміє наскільки данний суддя орієнтується в законах. Та й не для того Янукович призначав його в КС, щоб він " сидів тихо". Є спірні рішення, а можливо і не дуже законні, де він голосував " за".
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24.01.2021 06:13 Ответить
Ну добре, нехай президенту нічим зайнятися і він буде спілкуватися з суддями.

Хай навіть в результаті спілкування у президента виникне впевненість, шо перед ним скотина, хабарник і майже маньяк.

Далі шо має зробити президент ?
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24.01.2021 15:58 Ответить
Пан з нумером 133133 своїм постом робить звичайну маніпуляцію - нібито Тупицький в КС з"явився тільки при Зе, а не був там ще з 2013 року і благополучно пересидів імітатора-пристосуванця Порошенка, якого подібні холуї періоду розквіту Партії Регіонів (пам"ятає пан № 133133 хто був серед засновників тієї "партії"? Нє?) під час його президентства цілком влаштовували.

На совісті Порошенка ж не тільки цей Тупицький, а й ще білший нахаба Вовк з ОАСК, що теж сидить в суддях іще з часів Гопника, і до якого в Пороха теж не було жодних претензій.

Це жодним чином не виправдовує Зе - мав час, міг і повинен був вже вичистити лайно, яке залишив Порох, але й чіпляти на нього чисто пороховатне лайно не слід.
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23.01.2021 23:35 Ответить
а э в світі шось, в чому винний не Порошенко ?

От Портнова, наприклад, також Порошенко виховав ?
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23.01.2021 23:42 Ответить
Тупицький став суддею КС ДО Порошенка
Тупицького вибрав головою КС НЕ Порошенко
Звільнити суддю КС або голову КС у Порошенка не було повноважень.

Хто винний ?

Порошенко !!!

Ви, упороті сектанти Багіні, вже зовсім на логіку не зважаєте ?
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23.01.2021 23:57 Ответить
"Звільнити суддю КС або голову КС у Порошенка не було повноважень."

Знов маніпуляція - пан 133133 часом не в Ерефії вчився? На спецкурсі долбойобів об"******?

"Не маючий повноважень", бідний ПороХ, нічтоже сумняшеся суддю КС Шишкіна звільнив, не питаючи (і дійсно незаконно) повноважень, одразу після окремої думки того Шишкіна щодо внесення змін до Конституції під час фактичного воєнного стану, який, (я ненавижу воевать с Россией, як заявляв новоявлений презик П.) Порошенко в той гарячий час "чомусь" так і не запровадив...

Плями в ПоРошенка такі, що пан змарнується до скону їх відмиваючи, так що не тратьте куме сили - йдіть на дно.
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24.01.2021 01:19 Ответить
"Не маючий повноважень", бідний ПороХ, нічтоже сумняшеся суддю КС Шишкіна звільнив, не питаючи (і дійсно незаконно) повноважень.

Яким саме чином ?

Взяв в заручники дітей інших судей КС ?

Бо його звільнили саме судді КС.

Ти цього не знав ?
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24.01.2021 02:38 Ответить
Мені днями пронімецький ***** суд присудив черговий штраф за швидкість (...
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23.01.2021 22:46 Ответить
Вони хіба його як українця гамселять?
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23.01.2021 22:16 Ответить
эээ... местные упоротые писали что его гамселят москали... или по заказу кремля... не?
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24.01.2021 03:23 Ответить
Хлопець француз. Татко араб, мама українка. З якого переляку він українець?
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24.01.2021 06:19 Ответить
Більшість суддів проукраїнськи налаштовані ?
А в решта прокацапсько ?
Тобто це відверті вороги держави в КС ?
А де СБУ ? Там таке саме ?
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23.01.2021 22:12 Ответить
тяжкое наследие совка...тогда для любого жителя 1/6 великим счастьем было попасть в теплую,благодатную Украину...даи сейчас не выгонишь.они просто хотят,шоб это была россия.
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23.01.2021 22:16 Ответить
Все правильно. Автор иска Новинский. Экс-гражданин параши. Получил гражданство Украины в 2012 году и теперь нам рассказывает как нам жить и на каком языке общаться. лишить суку нашего гражданства
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23.01.2021 22:49 Ответить
То Кремінь нехай не каже гоп поки не переплигнув. Курчат по осені рахують.
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23.01.2021 22:17 Ответить
Продажні шкури можуть вчинити все що завгодно.
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23.01.2021 22:19 Ответить
дійсно, меле шо попало
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23.01.2021 22:25 Ответить
https://twitter.com/golub

ага , как бы не огорчили..

https://twitter.com/golub Mikhail Golub

https://twitter.com/golub @golub

·https://twitter.com/golub/status/1353041291525939203 2 ч

Портнов хочет учить детей ватной х**не через купленный им суд

Креминь о рассмотрении КС языкового закона: Настроения большинства судей проукраинские - Цензор.НЕТ 7718
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23.01.2021 22:19 Ответить
від пятірки клоунів ОАСК все можна очікувати-"шеф, давай що не будь учудим"- цей їх фірмовий знак. А тат і портний нагодився. Дмитро Тютюник попросив помогти виправити помилки попереднього режиму в підручнику. Вся юридична громадськість хоче хоч краєм ока побачити диплом про здобуття вищої освіти портним. А то у ВІКІ написано, що портний зразу ж після служби у війську у 1993 році поступив на юрфак універу в Луганську і здобував освіту заочно, і таж ВІКІ пише, що юрфак в луганському універі був заснований у 1997 році. ступені кандитата та дохтора юрнаук не рахуються. І портний незаконно при Віті Ростовському обіймав посаду завідуючого кафедрою конституційного права КНУ ім.Шевченка, при затвердженні представив ксерокопію диплома. Другий раз він не зміг потрапити туди, бо студенти заартачились і Губернський привселюдно скасував наказ. А тепер хоче почистити підручники історії, видно немає атестата про закінчення школи і він має намір піти у перший клас
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23.01.2021 23:21 Ответить
Опыт бывшего босса - тупицкого наверное учтут...
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23.01.2021 22:20 Ответить
тупицский, междудрочим, має в криму хатинку, придбав зненацька
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23.01.2021 22:32 Ответить
если у президента есть, то почему нельзя главе КС ?
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24.01.2021 16:46 Ответить
благоприятное для расмотрения закона время... после проблем, которыми наградили тупицкого..
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23.01.2021 22:24 Ответить
А решта суддів, шо не є проукраїнськими, нах на мороз!тупицький, возглавь двіженіє на рашку, падлюко януковське!
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23.01.2021 22:27 Ответить
.
74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню Віки Циганової "От Донецка до Кремля - это русская земля"


Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що путін це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
путіна я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.


P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .
.
.
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23.01.2021 22:27 Ответить
Супер!
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23.01.2021 22:46 Ответить
не гони!! эт и в правду шедевр!! такое не пропадает!!
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23.01.2021 22:47 Ответить
На всякий случай. Чтобы и мысли не было
Кремінь про розгляд КС мовного закону: Настрої більшості суддів проукраїнські - Цензор.НЕТ 5268
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23.01.2021 22:44 Ответить
Вибачте, що не по темі ...

"Сьогодні, 23-го січня, день пам'яті автора "Щедрика" - Миколи Леонтовича, українського композитора, хорового диригента, музично-громадського діяча, педагога, дослідника музичного фольклору.
Смерть від рук чекістів наздогнала його на Вінничині. Життя композитора трагічно обірвалося в ніч з 22 на 23 січня 1921 року. Повертаючись додому, Микола Дмитрович завернув у село Марківці, щоб провідати свого батька, який служив там священиком. У батьківському домі його на світанку застрелив невідомий, якого напередодні пустили до хати переночувати. Миколі Леонтовичу на ту мить було 44 роки."
https://site.ua/gala.kavun/33318-bilshe-ne-taemnitsya-100-rokiv-tomu-chekist-vbiv-avtora-schedrika-leontovicha/ Більше не таємниця: 100 років тому чекіст вбив автора "Щедрика" Леонтовича
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23.01.2021 22:45 Ответить
1921 - 1991. Роки російської окупації України.
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23.01.2021 22:49 Ответить
"Найдетальніші відомості про вбивство Леонтовича стали відомі завдяки двом рідкісним документам, які віднайшла завідувачка відділу Вінницького обласного краєзнавчого музею Лариса Семенко. Після багатьох років збирання матеріалів до музею для поповнення його фондів туди потрапив товстий щоденник відомого українського письменника Степана Васильченка. Пан Васильченко виклав детальну розповідь батька Леонтовича про вбивство композитора, записану тим таки Яструбецьким:
"У суботу 9 січня 1921 року Микола Леонтович був у Тульчині. На прохання сестри Вікторії він поклав на ноти "Заповіт" Шевченка. Під вечір, у той же день, він приїхав кіньми у Марківку до батька. Ще не встигли обмінятися новинами, як на подвір'я в'їхала підвода. "Була шоста година вечора по сонцю... До хати зайшов молодий, 22-23-х років, середнього зросту чоловік. Темний блондин, без вусів і бороди. Руки мав холені, з довгими пальцями. Гарно вбраний. Пальто з овечим коміром. На голові кепка. Розмова російська, солдатська. Попросився переночувати. Якби ж Леонтовичі знали, що дають нічліг вбивці... "
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23.01.2021 23:02 Ответить
Рішення КСУ залежать від настроїв суддів, а не від Конституції?
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23.01.2021 22:46 Ответить
Виходить, що так. Тут мабуть ще велике значення має з якої ноги вельмишановний пан суддя встане в тей день.
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24.01.2021 06:26 Ответить
Настроения проукраинские, покровители пророссийские, заносы проамериканские. Самый интернациональный коллектив.
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23.01.2021 22:46 Ответить
та нічого, їх зеленський всіх позвільняє, тільки треба трошки зачекати, коли йому одеський підрахуй нових судей навчить
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24.01.2021 00:47 Ответить
по результатам закрытых заседаний, настроения среди большинства судей этого суда проукраинские Источник: https://censor.net/ru/n3243651 пля!!и кто бы сомневался!!(что ,,настроения" и таковыми и будут!! после такой долгой череды всякого рода зашкваров!!)они ведь как никак мастера по переобуванию!!не зависимо от погодных условий и условий гравитации!!
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23.01.2021 22:52 Ответить
СКІЛЬКИ ЗЛА від =старшого брата.= а коли закриють помийно-плювацький зік, де медведчука піднімають вище бога.
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23.01.2021 22:52 Ответить
прекратите истерику.даже белорусы перешли на азербайджанский
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23.01.2021 23:06 Ответить
руское наречие придумано в 1855 году немецким этнографом.
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23.01.2021 23:07 Ответить
почитай граффити Сявтой Софии Киевской 12 века. Потом поговорим какое наречие кем было придумано.
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24.01.2021 03:25 Ответить
Спадковий філолог в сьомому поколінні?
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24.01.2021 06:29 Ответить
удачи вам бармалеи кремлевские.были быдлом им и сдохнете.
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23.01.2021 23:09 Ответить
А что, у нас закон зависит от настроения судей?
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23.01.2021 23:17 Ответить
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
...
.!!
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23.01.2021 23:19 Ответить
Питання, чи потрібна насильницька українізація дорівнює питанню, чи потрібні насильницькі методи боротьби зі злочинністю.
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23.01.2021 23:34 Ответить
Знову, *****, доля залежить не від Конституції і законів України, а від настроЄнія якихось суддів!
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23.01.2021 23:38 Ответить
Просто в двух словах о проукраинской власти ..

Кабмин отложил проведение переписи населения на 2023 год - читай на "никогда".

Результаты придется засекретить, либо признавать геноцид ... ... перепись населения, в 2001 г. пока остается единственной за все годы независимости Украины. Сколько населения в стране, чем и где оно живет, в государстве не знают более 20 лет, данные о населении даже необходимы например, чтобы знать, кого и сколько нужно привить от коронавируса в первую очередь... Перепись населения - признак цивилизованности государства...(занавес)
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23.01.2021 23:45 Ответить
Не нужна НИКАКАЯ перепись. Все данные есть в МВД. Во всех нормальных странах перепись проводят с единственной целью. Выяснить внутреннюю миграцию населения для определения уровня бюджетного финансирования по регионам. А не для того, чтобы узнать численность населения. С нашей системой прописки/регистрации все наши тушки пронумерованы и посчитаны.
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24.01.2021 00:30 Ответить
Вы сильно ошибаетесь... не хочу спорить, просто подымите инфу - для чего нужна перепись!? и все поймете.. там очень много пунктов которые вас удивят ...
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24.01.2021 00:42 Ответить
Не удивят. Я это написала к тому, что сколько населения в стране можно выяснить и без переписи. Всё равно, даже если человек находится вне страны на ПМЖ, если он не снялся с регистрации, члены семьи запишут его как временно отсутствующего. Те, кто обрубили концы, продав квартиру и выписавшись, уже вне базы паспортных столов. А вопросы - типа какой язык является для человека родным никакого отношения к числу не имеет.
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24.01.2021 01:08 Ответить
У меня дочь, зять и двое внуков выехали в Перу 8 лет назад. Но до сих пор носят для неё приглашения на голосование. Каждый раз надо кучу справок для газа, мусора и др. коммунальных, что они тут не живут. Безусловно, что у правительства преувеличенные ожидания количества населения в стране.
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24.01.2021 07:59 Ответить
это только один пункт почему нужна перепись... если в кратце - перепись - это как бы зондирование во всех направлениях общества на многие аспекты чтобы понять что нужно делать гос-тву в дальнейшем...это целая наука ...
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24.01.2021 12:39 Ответить
настроение судей должно бьіть прозанонньім
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23.01.2021 23:52 Ответить
Пройдисвіти в мантіях будуть вирішувати долю української мови? Це просто треш!
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24.01.2021 00:06 Ответить
Они Конституцию в упор прочитать не могут.........
Статья 10. Государственным языком в Украине является украинский язык.

Всё остальное от лукавого, включая судей КС.
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24.01.2021 00:14 Ответить
Никто и не спорит!
Вопрос, нужно ли штрафовать сапожника или маршрутчика за английский или любой другой ?
У меня работал консультантом индус, у него родной английский. Меня оштрафуют, если я снова возьму его на работу.
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24.01.2021 09:26 Ответить
Що не так з мовним законом?

Я не про позов зажопників - з його суттю не знайомий, але впевнений, що то лайно.

А от щодо деяких статей закону, зокрема про обов"язок обов"язкового вживання української мови "в других сферах общественной жизни" є питання.

Найкраще це висловив юрист міжнародник і дуже розумна людина Генадій Друзенко в статті "Крок до несвободи" в Дзеркалі тижня:
https://zn.ua/ukr/internal/krok-do-nesvobodi.html.

Краще нього я не скажу, але додам кілька зауважень.

Наприклад: з якого переляку крамниця (магазин російською) з торгівельного закладу раптом перетворилась на "сферу общественной жизни", а продавці на публічних діячів, які мають додатковий до виробничих - обов"язок завжди говорити з покупцем українською?

Або, чи знають законописці, що примус не був, не є і не може бути жодним стимулом, а тільки гальмом. Що буває виправданим, здається, тільки в стосунку до злочинця. А у пересічної людини примус може (і повинен) викликати спротив і нехіть - на це розраховував законодавець? Сумніваюсь.

Вопшем, раджу прочитати статтю Друзенка, вона варта того.
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24.01.2021 00:16 Ответить
А також звернутися за досвідом прибалтійських країн.
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24.01.2021 07:08 Ответить
Бліііін..
Ви ще з "судовою" системою не спілкувалися..
🤣🤣
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24.01.2021 00:20 Ответить
А який настрій у голови КС?
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24.01.2021 07:04 Ответить
А там шо, ще проросійські судді є?
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24.01.2021 07:13 Ответить
Проукраинские настроения, это когда большинство судей отвергают идиш,иврит и русский как государственные языки Украины
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24.01.2021 07:52 Ответить
Эта "проблема" существует просто потому что - 1) за тридцать лет "независимости" начиная с 1991 до 2021 ничего реального в этом плане не было сделано, не смотря на робкие попытки в определенные периоды Ющенко ну и где то Порошенко. 2) И еще потому что политические силы обоих противоположных флангов " Запад" и "восток" все эти тридцать лет использовали обе для своих политических целей, разделяя Украину на каждый свой электорат и выборщиков. ( всем это было выгодно) Но как то с этим всем пора уж завязывать. А переходного периода в 30 лет достаточно. Людей не заставляют говорить в побуте по украински, ни кто никого за язык не преследует. Но если не вводить применение украинского языка повсеместно, мы по прежнему будем оставаться в ловушке полит. "элит" и "братского" соседа. Украинский единственный государственный, обучение только на украинском ( садик, школа, выш), украинская церковь независима от МП полностью отдельная и это не обсуждается. А в быту, в семье, на улице с друзьями и т.д. пожалуйста. Что конечно не отменяет знание языка. А вообще прилично переходить на язык того человека который к тебе обращается, или а оборот.
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24.01.2021 09:13 Ответить
Что значит "Настроение судей"?
Будут судить не по-закону?
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24.01.2021 09:18 Ответить
А як що ці судді про зімбабвійські, або про сомалійські тоді що робити? Ну ми ж напевно не знаємо якої вони орієнтації? Чи все ж таки судді в Україні повинні бути не тільки проукраїнські, а й відправляти судочинство в першу чергу і беззаперечно за законами України і тільки на користь Україні, як що це не суперечить Конституції України та міжнародному праву.
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24.01.2021 10:11 Ответить
"...проукраинские"? Это он об "украинцах" какой национальности? Если до сего времени КС еще не рассмотрел вопрос о неконституционности законов о дерибане украинской земли, а занимается засеранием мозгов населения с очередной заманухой "про мову", то этот Тарасик явно лукавит. Если в самое ближайшее время вопрос о земле не будет рассмотрен КС, то такая свора моральных уродов в мантиях украинским гражданаи точно не нужна.
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24.01.2021 11:03 Ответить
«І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
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24.01.2021 11:06 Ответить
 
 