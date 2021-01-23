Кремінь про розгляд КС мовного закону: Настрої більшості суддів проукраїнські
Очікування від рішення Конституційного суду України щодо закону про українську мову як державну має бути позитивним.
Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Я сподіваюся, що КСУ, з яким у нас є співпраця, – безпосередньо судді КСУ зверталися до нас, щоб надали свою оцінку, зокрема правову, тому конституційному поданню народних депутатів іще 2019 року, – що вона матиме оптимістичне і логічне продовження", – сказав він.
"Наскільки я знаю, за результатами відкритих засідань КСУ 2020 року, за результатами закритих засідань, настрої серед більшості суддів цього суду є проукраїнськими, і вони тяжіють до визнання конституційним мовного закону, так само, як і дотримання регламенту під час голосування власне за цей документ", – заявив мовний омбудсмен.
Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону про українську мову, який передбачає обов'язкове використання державної мови в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах суспільного життя. За відповідний законопроєкт у другому читанні і в цілому проголосували 278 народних депутатів.
Закон набув чинності 16 липня 2019 року.
21 червня 2019 року в КС надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України. Уповноваженими авторів подання є депутат Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і голова фракції "Опозиційний блок" у Раді Вадим Новинський.
Велика палата Конституційного Суду України на засіданні 3 листопада 2020 року розглянула подання щодо конституційності закону про державну мову, рішення не винесено.
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що зовсім не завадило їм визнати неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування
было уже и это под луной...
а мы хоть по паре шагов в десятилетие-но делаем...
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https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Анастасия никогда раньше не участвовала в акциях протеста: «Мне 19 лет, путин был у власти всю мою жизнь, и я не вижу никакой надежды для страны...»
Вот в какого патриота не ткни пальцем, так единственное, что он умеет и хочет - это "всех и всё в 0".
а тех, кто хочет строить, днём с огнем не сыщешь.
а создать идеальный КС за три дня или за год только в сказках возможно
А нарід главой государства выбирает ... и хочет, чтобы при нем не было Тупицких
какая разница, с какого он года ?
при Порохе он себя так не вёл.
Кто мешал в 2014-2019 разбираться? Совместное "решение вопросов" и налаженные связи?
с чем разбираться ? Какими путями разбираться ? Из маузера без суда и следствия на всякий случай застрелить для профилактики ?
Хай навіть в результаті спілкування у президента виникне впевненість, шо перед ним скотина, хабарник і майже маньяк.
Далі шо має зробити президент ?
На совісті Порошенка ж не тільки цей Тупицький, а й ще білший нахаба Вовк з ОАСК, що теж сидить в суддях іще з часів Гопника, і до якого в Пороха теж не було жодних претензій.
Це жодним чином не виправдовує Зе - мав час, міг і повинен був вже вичистити лайно, яке залишив Порох, але й чіпляти на нього чисто пороховатне лайно не слід.
От Портнова, наприклад, також Порошенко виховав ?
Тупицького вибрав головою КС НЕ Порошенко
Звільнити суддю КС або голову КС у Порошенка не було повноважень.
Хто винний ?
Порошенко !!!
Ви, упороті сектанти Багіні, вже зовсім на логіку не зважаєте ?
Знов маніпуляція - пан 133133 часом не в Ерефії вчився? На спецкурсі долбойобів об"******?
"Не маючий повноважень", бідний ПороХ, нічтоже сумняшеся суддю КС Шишкіна звільнив, не питаючи (і дійсно незаконно) повноважень, одразу після окремої думки того Шишкіна щодо внесення змін до Конституції під час фактичного воєнного стану, який, (я ненавижу воевать с Россией, як заявляв новоявлений презик П.) Порошенко в той гарячий час "чомусь" так і не запровадив...
Плями в ПоРошенка такі, що пан змарнується до скону їх відмиваючи, так що не тратьте куме сили - йдіть на дно.
Яким саме чином ?
Взяв в заручники дітей інших судей КС ?
Бо його звільнили саме судді КС.
Ти цього не знав ?
А в решта прокацапсько ?
Тобто це відверті вороги держави в КС ?
А де СБУ ? Там таке саме ?
ага , как бы не огорчили..
https://twitter.com/golub Mikhail Golub
https://twitter.com/golub @golub
·https://twitter.com/golub/status/1353041291525939203 2 ч
Портнов хочет учить детей ватной х**не через купленный им суд
74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню Віки Циганової "От Донецка до Кремля - это русская земля"
Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що путін це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
путіна я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.
P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! .
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"Сьогодні, 23-го січня, день пам'яті автора "Щедрика" - Миколи Леонтовича, українського композитора, хорового диригента, музично-громадського діяча, педагога, дослідника музичного фольклору.
Смерть від рук чекістів наздогнала його на Вінничині. Життя композитора трагічно обірвалося в ніч з 22 на 23 січня 1921 року. Повертаючись додому, Микола Дмитрович завернув у село Марківці, щоб провідати свого батька, який служив там священиком. У батьківському домі його на світанку застрелив невідомий, якого напередодні пустили до хати переночувати. Миколі Леонтовичу на ту мить було 44 роки."
https://site.ua/gala.kavun/33318-bilshe-ne-taemnitsya-100-rokiv-tomu-chekist-vbiv-avtora-schedrika-leontovicha/ Більше не таємниця: 100 років тому чекіст вбив автора "Щедрика" Леонтовича
"У суботу 9 січня 1921 року Микола Леонтович був у Тульчині. На прохання сестри Вікторії він поклав на ноти "Заповіт" Шевченка. Під вечір, у той же день, він приїхав кіньми у Марківку до батька. Ще не встигли обмінятися новинами, як на подвір'я в'їхала підвода. "Була шоста година вечора по сонцю... До хати зайшов молодий, 22-23-х років, середнього зросту чоловік. Темний блондин, без вусів і бороди. Руки мав холені, з довгими пальцями. Гарно вбраний. Пальто з овечим коміром. На голові кепка. Розмова російська, солдатська. Попросився переночувати. Якби ж Леонтовичі знали, що дають нічліг вбивці... "
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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Кабмин отложил проведение переписи населения на 2023 год - читай на "никогда".
Результаты придется засекретить, либо признавать геноцид ... ... перепись населения, в 2001 г. пока остается единственной за все годы независимости Украины. Сколько населения в стране, чем и где оно живет, в государстве не знают более 20 лет, данные о населении даже необходимы например, чтобы знать, кого и сколько нужно привить от коронавируса в первую очередь... Перепись населения - признак цивилизованности государства...(занавес)
Статья 10. Государственным языком в Украине является украинский язык.
Всё остальное от лукавого, включая судей КС.
Вопрос, нужно ли штрафовать сапожника или маршрутчика за английский или любой другой ?
У меня работал консультантом индус, у него родной английский. Меня оштрафуют, если я снова возьму его на работу.
Я не про позов зажопників - з його суттю не знайомий, але впевнений, що то лайно.
А от щодо деяких статей закону, зокрема про обов"язок обов"язкового вживання української мови "в других сферах общественной жизни" є питання.
Найкраще це висловив юрист міжнародник і дуже розумна людина Генадій Друзенко в статті "Крок до несвободи" в Дзеркалі тижня:
https://zn.ua/ukr/internal/krok-do-nesvobodi.html.
Краще нього я не скажу, але додам кілька зауважень.
Наприклад: з якого переляку крамниця (магазин російською) з торгівельного закладу раптом перетворилась на "сферу общественной жизни", а продавці на публічних діячів, які мають додатковий до виробничих - обов"язок завжди говорити з покупцем українською?
Або, чи знають законописці, що примус не був, не є і не може бути жодним стимулом, а тільки гальмом. Що буває виправданим, здається, тільки в стосунку до злочинця. А у пересічної людини примус може (і повинен) викликати спротив і нехіть - на це розраховував законодавець? Сумніваюсь.
Вопшем, раджу прочитати статтю Друзенка, вона варта того.
Ви ще з "судовою" системою не спілкувалися..
🤣🤣
Будут судить не по-закону?
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».