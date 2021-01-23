Кремінь про розгляд КС мовного закону: Настрої більшості суддів проукраїнські

Очікування від рішення Конституційного суду України щодо закону про українську мову як державну має бути позитивним.

Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що КСУ, з яким у нас є співпраця, – безпосередньо судді КСУ зверталися до нас, щоб надали свою оцінку, зокрема правову, тому конституційному поданню народних депутатів іще 2019 року, – що вона матиме оптимістичне і логічне продовження", – сказав він.

"Наскільки я знаю, за результатами відкритих засідань КСУ 2020 року, за результатами закритих засідань, настрої серед більшості суддів цього суду є проукраїнськими, і вони тяжіють до визнання конституційним мовного закону, так само, як і дотримання регламенту під час голосування власне за цей документ", – заявив мовний омбудсмен.

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Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону про українську мову, який передбачає обов'язкове використання державної мови в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах суспільного життя. За відповідний законопроєкт у другому читанні і в цілому проголосували 278 народних депутатів.

Закон набув чинності 16 липня 2019 року.

21 червня 2019 року в КС надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України. Уповноваженими авторів подання є депутат Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і голова фракції "Опозиційний блок" у Раді Вадим Новинський.

Велика палата Конституційного Суду України на засіданні 3 листопада 2020 року розглянула подання щодо конституційності закону про державну мову, рішення не винесено.

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