Пожилая женщина, которую сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот, находится в реанимации в Санкт-Петербурге. Состояние тяжелое

Пострадавшая во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального женщина, которую ударил сотрудник ОМОНа, находится в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Об этом сообщили в учреждении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было", — сообщили в НИИ скорой помощи. Директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский посоветовал РБК обратиться за комментарием в комитет здравоохранения Санкт-Петербурга.

Момент, когда один из полицейских ударил женщину ногой в живот, попал на видео, его опубликовала "Фонтанка". На ролике видно, как женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. В этот момент один из сотрудников ударил женщину ногой, она упала на землю. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о 54-летней петербурженке Маргарите Юдиной. Женщина ударилась головой об асфальт, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка.

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Утром в воскресенье Baza сообщила, что Юдина находится в бессознательном состоянии в реанимации и за ночь ей стало хуже. При этом директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию "Подъем", что состояние здоровья женщины не вызывает опасений и она "чувствует себя великолепно".

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео, на котором видно, как сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот пожилую женщину в Санкт-Петербурге.