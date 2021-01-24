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Пожилая женщина, которую сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот, находится в реанимации в Санкт-Петербурге. Состояние тяжелое

Пожилая женщина, которую сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот, находится в реанимации в Санкт-Петербурге. Состояние тяжелое

Пострадавшая во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального женщина, которую ударил сотрудник ОМОНа, находится в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Об этом сообщили в учреждении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было", — сообщили в НИИ скорой помощи. Директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский посоветовал РБК обратиться за комментарием в комитет здравоохранения Санкт-Петербурга.

Момент, когда один из полицейских ударил женщину ногой в живот, попал на видео, его опубликовала "Фонтанка". На ролике видно, как женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. В этот момент один из сотрудников ударил женщину ногой, она упала на землю. По данным Telegram-канала Baza, речь идет о 54-летней петербурженке Маргарите Юдиной. Женщина ударилась головой об асфальт, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка.

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Утром в воскресенье Baza сообщила, что Юдина находится в бессознательном состоянии в реанимации и за ночь ей стало хуже. При этом директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию "Подъем", что состояние здоровья женщины не вызывает опасений и она "чувствует себя великолепно".

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео, на котором видно, как сотрудник ОМОНа ударил ногой в живот пожилую женщину в Санкт-Петербурге.

Автор: 

протест (5857) Санкт-Петербург (486) ОМОН (112) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+51
...как очухается - чтобы немедленно извинилась перед мусором
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24.01.2021 13:58
+50
Про скрепы головного мозга.
​​Любая ватно-совкодрочерская шутка про "30 миллионов, расстрелянных лично Сталиным" очень смешная, потому что при Сталине же никого не расстреливали. Точнее, расстреливали, но только за дело. И мало. Ну как мало - 800 000 только по официальной справке НКВД, но ведь за дело же! И не 30 миллионов, а 800 000, это же сильно меньше! Поэтому шутка все равно смешная. Очень. Очень смешная.
Еще касательно 800 000, можно узнать от совколюбов что-нибудь вроде "Зато при демократах по миллиону в год вымирает!", как бы забыв, что 800 000 - это только расстрелянные, без умерших в лагерях, без умерших от голодоморов, без умерших от вспышек эпидемий, без умерших от нелегальных абортов, без умерших от пьянства, без убитых на войне, без убитых на улицах от разгула преступности, без умерших в больницах от недостатка лекарств и персонала, без погибших в тылу от чудовищного военного голода, без погибших на стройках, без погибших от депортаций и этнических чисток (так называемых "национальных операций"), без погибших в Сибири, без погибших в Казахстане, без погибших на Кавказе, без умерших на Дальнем Востоке в принудительных красноармейских колхозах и в окрестностях Магадана в поселках безумного корпоративного Дальстроя.
800 000 - это только расстрелянные, только по официальной справке. Реально их было больше. Реально людей убивали на допросах - и это не шло в 800 000. Реально людей убивали в лагерях - и это не шло в 800 000. Реально людей привязывали голыми к бревнам на лесоповалах и оставляли на ночь на мошкару - и это не шло в 800 000. У многих от пыток отказывало сердце - это не шло в 800 000. Многих замерзали насмерть на стройках посреди тундры или степи - и это тоже не шло в 800 000. 800 000 - это только те, кого только расстреляли, только по приговору суда. Советского суда. И над которыми так смешно и весело издеваться, потому что понятно же, что не могут убить почти миллион человек просто так, и этому должны быть какие-то разумные объяснения, а никаких разумных объяснений нет.
Но идиотам объяснения не нужны. Рациональное, осмысленное восприятие мира не нужно. Идиотам весело. Идиоты хотят повторить.
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24.01.2021 14:23
+47
Ногу хоть не повредил ?
А то бабулю посадят ещё
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24.01.2021 14:02
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Літня жінка, яку співробітник ОМОНу вдарив ногою в живіт, перебуває в реанімації в Санкт-Петербурзі. Стан важкий - Цензор.НЕТ 8108
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24.01.2021 23:44 Ответить
54 года - пожилая???
Существует официальное определение пожилого возраста: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он наступает в 60 и продолжается до 74 лет.
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25.01.2021 05:35 Ответить
А після 74?
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25.01.2021 12:53 Ответить
Старість.
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26.01.2021 03:49 Ответить
Визначення ВОЗ, це безперечно, офіційне визначення. Та може трохи не по темі. У росіян - "пожилой" до 74 років. Пожив до 74, та й досить 😭, якось так, вже не пожилой, а старий. А в нас до 74 років - літній, той що набрався літ, набрався мудрості, визрів, тобто зрілого віку! Хоча, все відносно. Академічний тлумачний словник Української мови визначає: "Молодість, це період життя від отроцтва до зрілого віку; чиї-небудь молоді роки; протилежне старість". То виходить, доти, доки не дозрів, ще молодий... 😀 /Це мої жарти з претензією на долю істини/.
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26.01.2021 07:43 Ответить
Панеслась писта по кочкам...
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21.02.2021 21:59 Ответить
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