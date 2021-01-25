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Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню

Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала поведение лыжника Александра Большунова, который сбил с ног соперника после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Я бы на эмоциях тоже палкой махнула. Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финн все правильно сделал. Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню", - рассказала Резцова.

Напомним, 24 января в финском Лахти прошла мужская эстафета в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. На финише идущий третьим российский лыжник Александр Большунов пытался ударить палкой своего соперника финна Йони Мяки, а после финиша - сбил его с ног. Позже стало известно, что за такое поведение Большунов получил дисквалификацию. Кроме того, был аннулирован результат сборной России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отец российского лыжника Большунова, дисквалифицированного за попытку сбить соперника на Кубке мира: Нужно подходить по-русски и давать в морду

При этом в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявили, что не будут наказывать Александра Большунова за поведение на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти. "С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов", - заявила глава Федерации Елена Вяльбе.

Автор: 

россия (95441) спорт (2426)


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Топ комментарии
+70
Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 6861
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25.01.2021 22:30
+67
Кацапская логика :"финишировать он мог в любом коридоре ", но "я бы ему еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню... " А потом кацапы не понимают, почему к ним относятся, как к прокаженным...
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25.01.2021 22:33
+51
Типичное поведение кацапов. Кстати , и на Цензоре их видно по такому поведению , как бы они не маскировались под украинскими флажками
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25.01.2021 22:32
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Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 6861
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25.01.2021 22:30 Ответить
Это порода такая. Сотни лет селекции
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25.01.2021 23:34 Ответить
Рашисткое быдло во всей красе
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25.01.2021 22:31 Ответить
"Алёнушки" наступают. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1364102427275176&set=p.1364102427275176&type=3&av=100010262946037&eav=*******************************************************************&__cft__[0]=AZVxFkFUvqbNdGq8Tc-H2d5NJJ8ZTopOLrlBHX9gIvXWkmWPAy1QfqGdGwXTQwcX_BaTMav_cqoj-nWtfZafQRO0cRnd-Knl0TAwm0vAFk4TzelDP4IQhGhbgUt4ZPjetb0&__tn__=R]-R Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 6895
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25.01.2021 23:15 Ответить
Типичное поведение кацапов. Кстати , и на Цензоре их видно по такому поведению , как бы они не маскировались под украинскими флажками
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25.01.2021 22:32 Ответить
Просто надо нашим биатлонистам відавать боевіе патроні
"Меня ванька как сзади увидел - прямо в лыжах на дерево влез " (с)
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25.01.2021 23:33 Ответить
Боевые патроны - класс 😀😀😀
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25.01.2021 23:37 Ответить
ти вже домаскувалась під словацьким )))))
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25.01.2021 23:59 Ответить
А тебя видимо ТААК ЖАБА ДАВИТ , зелёная 😀😀😀
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26.01.2021 00:46 Ответить
Кацапская логика :"финишировать он мог в любом коридоре ", но "я бы ему еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню... " А потом кацапы не понимают, почему к ним относятся, как к прокаженным...
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25.01.2021 22:33 Ответить
Проще этого обосцанного крейзи ивана просто не допускать на лыжню.
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25.01.2021 22:40 Ответить
Современную углепластиковую палку хребтина и не почувствует.
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25.01.2021 22:44 Ответить
а бутылку вы кацапы как чувствуете...?\особенно ты Во-Во...\
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25.01.2021 22:53 Ответить
Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 815

ну и в шахматах ... буває
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25.01.2021 22:53 Ответить
Это когда диды с германскими нацистами в совместном параде маршировали?
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25.01.2021 22:38 Ответить
Мельдониевая чемпионка скорее всего...просто не поймали скотину.?
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25.01.2021 22:33 Ответить
сама ж сказала что он выбрал тактически коридор, а коцолапый не поехал параллельным коридором, и теперь видите-ли все ему должны уступать, хотя с тех дорожек уже запрещено сворачивать.
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25.01.2021 22:34 Ответить
Краще знаєш від Рєзцової ? :

він ні в чому не винен, фінішувати він міг у будь-якому коридорі. Так що тактично фін все правильно зробив.Джерело: https://censor.net/ua/n3243996
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26.01.2021 09:09 Ответить
Поэтому вас только в зоопарке и можно держать. Мозги все через допинг утекли, если они конечно были.
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25.01.2021 22:34 Ответить
рашизм шагает по планете ?
нет, он уже на лыжи стал !
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25.01.2021 22:36 Ответить
Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 1570
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25.01.2021 22:36 Ответить
...дружище, не пости больше, пожалуйста, изображение этого ватана
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25.01.2021 22:41 Ответить
сбил с ног, а другой коцорылый толкнул другого спортсмена
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25.01.2021 22:36 Ответить
...финны еще в 40-х годах прошлого века показали, что они не только на лыжах лучше бегают
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25.01.2021 22:40 Ответить
Эту швабру надо на биатлон поставить. Устроит спектакль на гонке - может её охрана таки застрелит в ответ...
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25.01.2021 22:40 Ответить
Резцова вроде в биатлоне и начинала насколько помню. Но со стрельбой у неё совсем плохо было, скоростью брала.
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25.01.2021 22:43 Ответить
допингом пригоршнями брала)
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25.01.2021 23:04 Ответить
Во всей красе кацапское нутро
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25.01.2021 22:41 Ответить
Тут уже никто не скажет, "есть русские неадекватные, но большинство нормальные"!
Можно сказать, академический случай.
Сразу пять особей разных полов, из одной социальной группы, излагают абсолютно одинаковое видение ситуации.
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25.01.2021 22:43 Ответить
...скорее всего, так же, как есть украинцы и есть хохлы, как есть евреи и есть жиды, есть русские - и есть расеяне... Это уже больше вопрос статистики, кого из них в своих странах больше...
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25.01.2021 22:49 Ответить
Нет никаких русских. "Русский" это самоопределяющаяся группа людей, таких же как хиппи, панки, готы, эмо, геи и т.д.
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26.01.2021 10:27 Ответить
Если бы этого инцидента не было, его стоило бы придумать: "чужие наших бьют". И, вот уже не владелец "золотого ершика" главный враг, а "проклятые буржуи". Такое "вставание с колен" можно развернуть, что никто и не вспомнит ни о дворцах, ни о хижинах.
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26.01.2021 06:52 Ответить
"российский импер-фашизм россияне впитивают с молоком матери".....
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26.01.2021 09:10 Ответить
дисквалифицировать суку тоже и всю женскую неизвестно по чему команду росии
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25.01.2021 22:45 Ответить
Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 4563
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25.01.2021 22:45 Ответить
Я и говорю, по ту сторону поребрика адекватность просто атрофировалась. Просто две мысли в одной голове в одно и тоже время:
Так что тактически финн все правильно сделал
и

А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала!

Т.е. она постула бы также, как финн, и все тактически правильно, но если портив нее, то она готова бить палкой. Браво! А - Адекватность!
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25.01.2021 22:46 Ответить
...думаю, скандинавы еще скажут свое веское слово
Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 6678
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25.01.2021 22:56 Ответить
Считаю, что дисквалификация слишком строгое наказание. В конце концов столкновение произошло после финиша, пусть бы в полицию и жаловался фин. А вообще кулачки после гонок не редкость. В Формуле-1, например.
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25.01.2021 22:46 Ответить
, пусть бы в полицию и жаловался... руцкий свин
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25.01.2021 22:50 Ответить
я не розумію по руцькі, особливо "краснить", тай "финн" буде з двома "н", якщо по руцькі
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25.01.2021 23:15 Ответить
Лаптеногое, "па панятиям" живут тока на зоне. Фиршьтейн, подшконочный?
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25.01.2021 23:35 Ответить
Ну-ну, и сколько же там драк произошло за всю историю Ф-1?
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25.01.2021 22:55 Ответить
Таварисч похоже формулу-1 с боксом спутал ))
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25.01.2021 22:58 Ответить
Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 4460
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25.01.2021 22:49 Ответить
я бы пожелал "спортсменке", что б и она...почаще оглядывалась.
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25.01.2021 22:51 Ответить
Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню - Цензор.НЕТ 3991
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25.01.2021 22:52 Ответить
Чуть напомнило из прошлого. Как говорили иногда в одном большом городе южном у нас---*..голый куй на босу ногу*.. . Чуть похоже здесь.
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25.01.2021 23:13 Ответить
Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 3755
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26.01.2021 08:01 Ответить
Типичная русская Наташа
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25.01.2021 23:26 Ответить
Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 4810
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25.01.2021 23:26 Ответить
я б їй вдув
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26.01.2021 09:23 Ответить
Є спортсмени - лижники , а є спортсмени - фуфлижники . Останні мешкають виключно на паРаші . .
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25.01.2021 22:53 Ответить
Зебобіки , а діяти по - закону , щодо ДУБінського , слабо ?
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25.01.2021 22:53 Ответить
Это ещё хорошо что он его не зарубил топором, спортсменов РФ можно выпускать на международные соревнования только в намордниках.
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25.01.2021 22:57 Ответить
в наручниках
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25.01.2021 23:47 Ответить
"Я бы на эмоциях тоже палкой махнула. Хотя он ни в чем не виноват, Источник: https://censor.net/ru/n3243996 -- Московиты , лживое и лицемерие быдло
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25.01.2021 23:02 Ответить
А тебе быдло , какие дело до людей ? 🙈🙈🙈😂😂😂
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25.01.2021 23:07 Ответить
Дикие люди, что с них взять. Деградируют.
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25.01.2021 23:03 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Русские банды на оккупированной части Донбасса "ДНР" сообщили, что их бомбил неизвестный беспилотник, "похожий на турецкий Bayraktar TB-2". Русские посетовали, что дрон не был обнаружен, т.к. "находился на большой высоте"
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25.01.2021 23:04 Ответить
у страху очі великі )
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26.01.2021 09:12 Ответить
- Никакого дворца у него нет! Он - голодранец!

🐒🐒🐒😂😂😂
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25.01.2021 23:06 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Ряд телеграм-каналов, распространяющих прокремлевскую пропаганду, стали вдруг сообщать о "появлении турецких военных на Донбассе на линии соприкоснования". Видимо какие-то новые мысли роятся в головах кремлевских кураторов, пишущих тезисы для своих сливных бачков
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25.01.2021 23:08 Ответить
Чем выше будет забор на границе, и глубже ров с обоих сторон того забора, и колючая проволока с нержавейки +380 В---а визовый режим самый вызовый из всех визовых---тем спокойней хоть чуть у нас настанет!
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25.01.2021 23:09 Ответить
заодно Берлін могла би взяти, на лижах і з палкою
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25.01.2021 23:14 Ответить
т.е. финн как бы все сделал правильно...и лыжню он мог выбирать какую захочет...но!...но вот то что он рашеского опередил - это он поторопился (с)))) надо его за это палкой врезать...
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25.01.2021 23:18 Ответить
Мавзолейных шакалов очень Гитлер любил.Особенно Молотова,он 22 июня 1941 года был начальником СССР,а Договор о братстве от 1939 года то всего лишь бумага...
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25.01.2021 23:22 Ответить
судьба под белым флагом
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25.01.2021 23:37 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
ШАМ. Русские доставили на базу Хмеймим дрон "Охотник", которым они хвастают в своих СМИ. На самом деле это скопированный американский RQ-170 сбитый иранцами в 2011 г. Иран поделилися с Москвой полученной технологией. Но русские до сих пор не могут довести украденный дрон до ума
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25.01.2021 23:50 Ответить
Не варто недооцінювати..

Издание https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-new-okhotnik-stealth-drone-closer-being-ready-combat-160431 The National Interest отреагировало на новость о том, что тяжелый ударный дрон "Охотник" https://rg.ru/2020/06/03/udarnyj-dron-ohotnik-***********-na-13-milliarda-rublej.html застрахуют почти на 1,3 миллиарда рублей в рамках подготовки к новому этапу испытаний. В статье под заголовком "Новый российский "Охотник"-невидимка близок к боеготовности" обозреватель Крис Осборн оценил возможности беспилотника.Олімпійська чемпіонка з РФ Резцова підтримала співвітчизника, який збив суперника після фінішу: Я б ще й палицею врізала, щоб не перетинав мені лижню - Цензор.НЕТ 1495Автор подчеркивает, что он исходит из скудной информации, обнародованной ранее. Судя по изображениям, "Охотника" несет вооружение во внутренних отсеках, так как дрон не имеет внешних точек подвески. Сравнивая конфигурацию БПЛА с американским стелс-бомбардировщиком B-2, аналитик делает вывод, что "Охотник" уступает ему в скрытности, поскольку имеет более угловатую конструкцию. Российский дрон напоминает автору стелс-истребитель F-117 Nighthawk .Но, несмотря на "относительную скрытность", российский дрон обладает особенностью, которая должна вызвать обеспокоенность у конкурентов в США, пишет NI.Его летные маневры с истребителем пятого поколения Су-57 демонстрируют возможность совместной работы, когда пилот самолета управляет дроном. Эту технологию сейчас развивают и в Америке на самолетах F-22 и F-35. Она позволяет взаимодействовать летательным аппаратам напрямую, без посредничества наземных станций. Это улучшит возможности разведки и позволит Су-57 действовать на безопасном расстоянии от противника. Хорошо вооруженный "Охотник" сможет атаковать районы повышенного риска, защищенные средствами ПВО.
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26.01.2021 09:16 Ответить
однозначно "охотнік" буде застосовано проти українських засобів ППО.
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26.01.2021 09:17 Ответить
тобто "...тактично фін все правильно зробив...", але при цьому "...дала б йому палицею по спині..."??? хм...
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26.01.2021 00:14 Ответить
Логика у русской - на грани фантастики : значит финн ни в чём не виноват и по правилам имел право финишировать в любом коридоре, тактически правильно оттёр русского и выиграл у него, НО она бы ему палкой врезала !

Ну и вишенка на тортике : мол сбил его потом - эх, надо было сказать, что не мог остановиться . . . То есть не "зря он это" и не "он неправ", а сбил - ну и молодец, но надо было спрыгнуть с ответственности по принципу "нас там нет", "а вы докажите" . . .

Господи, какие же они все моральные уроды !!! Вроде бы как надо индивидуально людей оценивать, но на кого не попадёшь там, каждый первый - ну полное дно. Какая-то территория абсолютного зла и всех худших человеческих качеств. Откуда у них это всё ?
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26.01.2021 00:15 Ответить
ИВАН БУНИН: «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло»
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26.01.2021 02:18 Ответить
дети кровавой гебни, что еще от них ожидать
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26.01.2021 02:19 Ответить
настоящему российскому спортсмену всегда мельдоний мешает
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26.01.2021 00:39 Ответить
А по пихде лыжей не получала? А то могем и проехать... шоб ****(русс.- лицо) не помять...
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26.01.2021 01:08 Ответить
Всего лишь толкнул? Фигня.... мог ведь и сожрать! Фину повезло ещё
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26.01.2021 01:36 Ответить
Зато не скучно. Есть олимпийские принципы. Ждем продолжение сериала. Вату обидели. Мок а не лишить ли медали, того кто разжигает неприязнь...Роль МОК заключается в том, чтобы:

1. поощрять и поддерживать распространение этики и принципов добросовестного руководства в спорте, а также воспитывать молодежь посредством спорта и направлять усилия на обеспечение господства в спорте духа честной игры и запрета насилия;
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26.01.2021 04:35 Ответить
Легенда российских лыж и биатлона Анфиса Резцова привычно спровоцировала скандал, рассказав в интервью sports.ru о медицинской поддержке российских лыжниц в 1990-х. Некоторые высказывания 55-летнего ветерана спорта можно трактовать как признание в использовании допинга. Что-то похожее Резцова уже говорила в 2009 году журналу «Лыжный спорт», но это было еще до всех допинговых скандалов вокруг российского спорта. Нынешнее заявление явно будет иметь больший резонанс, особенно с учетом того, что на этот раз трехкратная олимпийская чемпионка бросила тень и на других людей. Правда, Резцова уже отказалась от своих слов, но многочисленные детали делают ее первоначальный рассказ слишком правдоподобным.
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26.01.2021 05:00 Ответить
А хтось казав, що московити також люди.
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26.01.2021 07:56 Ответить
" міфи народів світу"...
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26.01.2021 09:18 Ответить
Какого хрена 50% наших новостных лент забито всякой фигней из Мордора?
Тема этой статьи: "Одна идиотка, прокомментировала действия дебила".
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26.01.2021 09:57 Ответить
"В россии,объективно,есть только 5-10 % нормальных людей. Остальными можно пожертвовать,при необходимости, во благо этого меньшинства. Никогда,за исключением августа 1991-го,и октября 1993-го, я не видела повода гордится своей страной. Только краснела и стыдилась за нее". В.И Новодворская, правозащитница.
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26.01.2021 11:45 Ответить
 
 