Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала поведение лыжника Александра Большунова, который сбил с ног соперника после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Я бы на эмоциях тоже палкой махнула. Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финн все правильно сделал. Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню", - рассказала Резцова.

Напомним, 24 января в финском Лахти прошла мужская эстафета в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. На финише идущий третьим российский лыжник Александр Большунов пытался ударить палкой своего соперника финна Йони Мяки, а после финиша - сбил его с ног. Позже стало известно, что за такое поведение Большунов получил дисквалификацию. Кроме того, был аннулирован результат сборной России.

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При этом в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявили, что не будут наказывать Александра Большунова за поведение на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти. "С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов", - заявила глава Федерации Елена Вяльбе.