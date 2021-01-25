Олимпийская чемпионка из РФ Резцова поддержала соотечественника, сбившего соперника после финиша: Я бы еще и палкой врезала, чтоб не пересекал мне лыжню
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала поведение лыжника Александра Большунова, который сбил с ног соперника после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Я бы на эмоциях тоже палкой махнула. Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финн все правильно сделал. Да и Большунова зря наказали. Ну махнул он на эмоциях, и что такого? А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтоб не пересекал мне лыжню", - рассказала Резцова.
Напомним, 24 января в финском Лахти прошла мужская эстафета в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. На финише идущий третьим российский лыжник Александр Большунов пытался ударить палкой своего соперника финна Йони Мяки, а после финиша - сбил его с ног. Позже стало известно, что за такое поведение Большунов получил дисквалификацию. Кроме того, был аннулирован результат сборной России.
При этом в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявили, что не будут наказывать Александра Большунова за поведение на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти. "С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов", - заявила глава Федерации Елена Вяльбе.
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"Меня ванька как сзади увидел - прямо в лыжах на дерево влез " (с)
ну и в шахматах ... буває
він ні в чому не винен, фінішувати він міг у будь-якому коридорі. Так що тактично фін все правильно зробив.Джерело: https://censor.net/ua/n3243996
нет, он уже на лыжи стал !
Можно сказать, академический случай.
Сразу пять особей разных полов, из одной социальной группы, излагают абсолютно одинаковое видение ситуации.
Так что тактически финн все правильно сделал
и
А то, что он сбил его в финишном створе… Так он мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала!
Т.е. она постула бы также, как финн, и все тактически правильно, но если портив нее, то она готова бить палкой. Браво! А - Адекватность!
@newkc14
Русские банды на оккупированной части Донбасса "ДНР" сообщили, что их бомбил неизвестный беспилотник, "похожий на турецкий Bayraktar TB-2". Русские посетовали, что дрон не был обнаружен, т.к. "находился на большой высоте"
🐒🐒🐒😂😂😂
@newkc14
Ряд телеграм-каналов, распространяющих прокремлевскую пропаганду, стали вдруг сообщать о "появлении турецких военных на Донбассе на линии соприкоснования". Видимо какие-то новые мысли роятся в головах кремлевских кураторов, пишущих тезисы для своих сливных бачков
@newkc14
ШАМ. Русские доставили на базу Хмеймим дрон "Охотник", которым они хвастают в своих СМИ. На самом деле это скопированный американский RQ-170 сбитый иранцами в 2011 г. Иран поделилися с Москвой полученной технологией. Но русские до сих пор не могут довести украденный дрон до ума
Издание https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-new-okhotnik-stealth-drone-closer-being-ready-combat-160431 The National Interest отреагировало на новость о том, что тяжелый ударный дрон "Охотник" https://rg.ru/2020/06/03/udarnyj-dron-ohotnik-***********-na-13-milliarda-rublej.html застрахуют почти на 1,3 миллиарда рублей в рамках подготовки к новому этапу испытаний. В статье под заголовком "Новый российский "Охотник"-невидимка близок к боеготовности" обозреватель Крис Осборн оценил возможности беспилотника.Автор подчеркивает, что он исходит из скудной информации, обнародованной ранее. Судя по изображениям, "Охотника" несет вооружение во внутренних отсеках, так как дрон не имеет внешних точек подвески. Сравнивая конфигурацию БПЛА с американским стелс-бомбардировщиком B-2, аналитик делает вывод, что "Охотник" уступает ему в скрытности, поскольку имеет более угловатую конструкцию. Российский дрон напоминает автору стелс-истребитель F-117 Nighthawk .Но, несмотря на "относительную скрытность", российский дрон обладает особенностью, которая должна вызвать обеспокоенность у конкурентов в США, пишет NI.Его летные маневры с истребителем пятого поколения Су-57 демонстрируют возможность совместной работы, когда пилот самолета управляет дроном. Эту технологию сейчас развивают и в Америке на самолетах F-22 и F-35. Она позволяет взаимодействовать летательным аппаратам напрямую, без посредничества наземных станций. Это улучшит возможности разведки и позволит Су-57 действовать на безопасном расстоянии от противника. Хорошо вооруженный "Охотник" сможет атаковать районы повышенного риска, защищенные средствами ПВО.
Ну и вишенка на тортике : мол сбил его потом - эх, надо было сказать, что не мог остановиться . . . То есть не "зря он это" и не "он неправ", а сбил - ну и молодец, но надо было спрыгнуть с ответственности по принципу "нас там нет", "а вы докажите" . . .
Господи, какие же они все моральные уроды !!! Вроде бы как надо индивидуально людей оценивать, но на кого не попадёшь там, каждый первый - ну полное дно. Какая-то территория абсолютного зла и всех худших человеческих качеств. Откуда у них это всё ?
1. поощрять и поддерживать распространение этики и принципов добросовестного руководства в спорте, а также воспитывать молодежь посредством спорта и направлять усилия на обеспечение господства в спорте духа честной игры и запрета насилия;
Тема этой статьи: "Одна идиотка, прокомментировала действия дебила".