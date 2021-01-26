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Новости Языковой вопрос Агрессия России против Украины
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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Киев языковым законом разделяет единый народ России и Украины

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Киев языковым законом разделяет единый народ России и Украины

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявляет, что принятие Киевом закона о государственном языке является якобы продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

Об этом Патрушев заявил в комментарии "Аргументам и фактам", передает Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что это очередной — 19-й — этап языковой дискриминации в Украине. Ранее упомянутым вами законом введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях. ... Происходящее же в Украине – это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - заявил Патрушев.

Он также заявил, что "в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский".

Патрушев повторил заявление Госдумы РФ о том, что "Киев в угоду Вашингтону сознательно игнорирует даже свою Конституцию", гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Украина постоянно занимаются поиском целей для хакерских атак на Крым, - секретарь Совбеза РФ Патрушев

Секретарь Совбеза РФ считает, что власти Украины, принимая закон о своем государственном языке, якобы противопоставляют себя "основному населению" Украины, а также "провоцируют дополнительное напряжение в обществе, способствуют развитию сепаратизма".

"Пытаясь удержаться у власти любыми путями, руководство Украины даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений. Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма", - добавил Патрушев.

По словам секретаря Совбеза РФ, "культивируемая властью Украины русофобия" уже привела к "серьёзной деградации двусторонних торгово-экономических отношений", но "украинский бизнес пытается сохранить налаженные десятилетиями… связи…, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране".

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"Тем не менее наша страна остаётся в первой тройке торговых партнёров Украины, в том числе и в силу того, что предлагает низкие, конкурентоспособные цены по ключевым товарам. К тому же Украине не удалось заместить экспорт в Россию поставками своей продукции на Запад", - резюмировал Патрушев.

Автор: 

Патрушев (77) россия (95308) украинский язык (1189) язык (3776) русский язык (570)


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Топ комментарии
+126
эти народы едины только в твоей ватной башке.
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26.01.2021 11:57
+79
Вот же козломордое, не притесняют они языки. хорошо. но почему тогда в расеи нет ни одной украинской школы?
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26.01.2021 11:58
+68
Секретарь Совбеза РФ Патрушев о языковом законе: "Сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины" - Цензор.НЕТ 2748
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26.01.2021 12:03
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Страница 4 из 4
Я, с тобой , единый народ ?Ты парень обкурился!
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26.01.2021 19:40 Ответить
Вот ведь Рассеюшка какая благословенная страна! Там каждая ГБшная мразь является экспертом по языкам и конституциям.
И да, ГБшная мразь права, им даже и в голову не придёт ущемлять мову на Расии, т.к. нечего уже ущемлять - украинских школ, библиотек, газет - ноль на несколько миллионов этнических украинцев, там проживающих.
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26.01.2021 19:43 Ответить
омерзительно, петруша.
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26.01.2021 19:47 Ответить
Це буде продовжуватися ,доки Україна не лупане кацапам по рогах.
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26.01.2021 19:50 Ответить
Москалики, а слабо тепер заради збереження єдности ідінава нарота ввести на Роісі єдину державну мову - мову Руси-України?
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26.01.2021 19:59 Ответить
Московіти ніколи не були єдиним народом з київськими русинами (від назви князівства)- нащадками яких є по право українці. Із часів ранньої епохи племена, які замешкали в болотах і лісах мордовських, нічого спільного з русинами-українцями не мали. Асимільовані нащадки ординських, мордовських, татарських племен ще за Василія 3-го організували похід на Смоленськ, Оршу, маючи на меті захопити значні території Білої Русі і України. В 1514 році війська волинського князя Костянтина Острозького розбили армію московітів і не пропустили через Дніпро. Через 400 років московіти напали на Галичину, дійшли до Карпат, де були розбиті і змушені були повернути назад. У 1939 році московіти знову напали на Галичину і захопили ці землі і народ у совітсько-більшовицьке ярмо. У 2014 році московіти захопили український Крим і напали на Україну, захопили значну частину Донецької та Луганської областей. З тих часів, коли пролунали перші залпи градів з території РФ і впали снаряди на українську землю, з тих пір пролягла прірва , яка розділила назавжди народи України та Росії. Жоден кацапський керівник не вправі давати оцінку мовній, культурній чи іншій політиці іншої держави, у них повно своїх проблем, бо це недодержава світовий терорист, яка нічого спільного з русинськими коренями, нащадками Київської Русі не має.
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26.01.2021 22:45 Ответить
Та вони ж нащадки андрофагів -- диких і жорстоких людоїдів. Гени злості і ненависті і досі не дають їм спокійно існувати у співдружності з іншими народами.
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27.01.2021 08:46 Ответить
Этот патрушев маразматик похлеще путина!
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26.01.2021 19:59 Ответить
они "партнёры"...во всех отношениях...
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26.01.2021 23:44 Ответить
истерикой украинофоба-НКВДшника патрушева удовлетворён
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26.01.2021 20:07 Ответить
Патрушев с дуба впав...А що, хиба вин не знаэ про росийсько -украинську вийну в який загинуло бильше 13000 украинцив? Тамбовский волк тебе таварищ...таких "братив" вишати на перший гилляци..
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26.01.2021 20:20 Ответить
патрушев ! я не поэт но скажу стихами, пошел ты на *** мелкими шагами !
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26.01.2021 20:22 Ответить
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26.01.2021 23:43 Ответить
О-хо-хооо! Брателлла Патрушеееввв!!! А ...как там тамбовский волк поживает?
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26.01.2021 20:45 Ответить
Адміни , риторичне питання , якого біса тут тиражувати черговий поток свідомості якогось "чорта з гори" ?!
Ти більш , що ніколи цей чорт не був самостійною фігурой , та й медійною не був .
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26.01.2021 20:45 Ответить
Осталось только шовинистические мозги разделить твои, дебил!
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26.01.2021 21:36 Ответить
Невже за ст1льки рок1в не можна було навчитись писати укра1нською мовою !?
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27.01.2021 01:14 Ответить
Какой наглый брехун. Возьмём Татарстан. Формально там два гос языка. Но права этих языков неизмеримо разные. С Москвы навязано, что в школах обучение на русском, а татарскому предоставляется 2 часа в неделю. И то если родители напишут заявление. И сверху тщательно проверяют, есть ли заявления каждого родителя на изучение татарского языка. Чтобы не было "самоуправства" администрации школы в виде "навязывания" изучения татарского языка (2 часа в неделю).
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26.01.2021 21:45 Ответить
Дятел совсем идиот:
- тут у него "единый нарот",
а в Донецке и Луганске вообще два разных.
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26.01.2021 21:47 Ответить
як бачите, усунення путіна від влади нічого не змінить. тільки демонтаж раски федераски на окремі улуси і їх розброєння можуть гарантувати мир в Україні і світі
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26.01.2021 21:51 Ответить
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Наша національна ідея -
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc "Від'ї@іться від нас на#уй, москалі!"


https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Хто ви? Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Хто ви? Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
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26.01.2021 21:56 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26121372.html Чому вам варто видалити Viber

https://ibigdan.livejournal.com/26121372.html Viber співпрацює з ФСБ (Росія) та КДБ (Білорусь), зберігає дані про користувачів у РФ.
https://ibigdan.livejournal.com/26121372.html При цьому, це найпопулярніший месенджер в Україні, що декларує 20 млн користувачів


..москвич Алєксандр Шатров, співвласник групи Synesis (Сінезис), що розробляє цей додаток.

Окрім Viber, вони писали портретний пошук для Яндекса і... систему розпізнавання облич KIPOD для відеоспостереження, що дозволяє КДБ ідентифікувати протестувальників по вуличним відеокамерам у Білорусі.
Це власна розробка компанії, й окрім Мінська, вона також працює в Москві..

З 18 грудня 2020 Synesis під санкціями ЄС, який визнав її відповідальною за наступ на свободу слова та політичні репресії в Білорусі. Сам Шатров критикує протести й підтримує Лукашенка. В офісі компанії заборонено говорити білоруською. Нагадю, це офіс розробника Viber.
Керівництво компанії, включно з Шатровим, отримало заморозку активів та заборону в'їзду до ЄС.
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26.01.2021 22:09 Ответить
نيك امه ...
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26.01.2021 22:18 Ответить
Секретар Радбезу РФ Патрушев: Київ мовним законом розділяє єдиний народ Росії та України - Цензор.НЕТ 108
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26.01.2021 23:01 Ответить
Ай, как больна казламордаму, аж очі витріщив з катастрофи... А -я яй!
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26.01.2021 23:03 Ответить
Маскалів тільки гарна пуля виправить.
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26.01.2021 23:27 Ответить
-"Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма", - добавил Патрушев."
редкая гнида..."спасобствует развитию сепаратизма"- ага,больше чем ордло уже не будет...
а любителям языка и рассеи-чемадан,вакзал и на йух...
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26.01.2021 23:40 Ответить
Мордор, який віками знищував все українське, грабував українське, привласнював українське ціною життів та долі поколінь українців може розраховувати від українців тільки єдиної оцінки - як запеклішого і непримиримого ворога України. Крапка, навіки віків.
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26.01.2021 23:49 Ответить
Сказала гніда, яка підривала багатоповерхівки у своєму ж Козлостані.
Тьфу!
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26.01.2021 23:55 Ответить
пАтрушеву на заметку:
Андрей Лызлов, "Скифийская история"-С-Пт. 1776.
Это в отношение ОДНОГО НАРОДА!
С образованем у дяди беда!
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27.01.2021 02:48 Ответить
Секретар Радбезу РФ Патрушев: Київ мовним законом розділяє єдиний народ Росії та України - Цензор.НЕТ 9871
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27.01.2021 05:31 Ответить
Патрушев шкода що ти "Цензор" не читаєш - тут повна характеристика "єдінства" при чому на різних мовах!
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27.01.2021 08:15 Ответить
Партушев без преувеличения психически болен. Он например недавно в интервью говорил, что они (чекисты) с помощью какого полушаманского прибора могут читать мысли)))))
И вот они якобы прочитали в мозгу Олбрайт, что США хочет напасть на Рассею. Это в официальном инетрвью чуть ли не "Правде". А Прибор как известно не врет.)) Конечно, после таких интервью понятно чего они не могу Навального отравить... А шашкой надо было шашкой, как говорил Семен Буденый.
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27.01.2021 08:39 Ответить
Г-ну пАтрушеву, для самобразования.
https://www.youtube.com/watch?v=l9YwY2u-kWc
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27.01.2021 08:47 Ответить
Ідеологія москвонацизму в дії. А чого ж він не скаже, що комуністична Московія в 1939 році, під час повторного перепису (після забороненого перепису 1937 року) віх українців Малинового, Зеленого, Жовтого, Чорних клинів, а також північної Слобожанщини записала "русскімі", закривши до 1937 року там всі українські навчальні заклади і періодичні видання.
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27.01.2021 09:09 Ответить
Патрушев, какой же вы братский народ, если собирались напасть на Украину, если ваш совет ********* дал разрешение путину на начало войны с Украиной:
https://www.unian.net/politics/891599-sovet-federatsii-rf-razreshil-putinu-nachat-voynu-s-ukrainoy.html

Память коротка или ты лукав как лис?
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27.01.2021 10:17 Ответить
А чего ж ты, падло, убиваешь этот единый народ, отбираешь у него земли? Верзешь черт знает что, без стыда и без совести!
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27.01.2021 13:18 Ответить
Ця гнила наволочь,- патрАшев, нічого, крім огиди, злості та лютої ненависті, не викликає! Брехливі, скаженні виродки ці кац ап оратичні нелюди, які заслуговують тільки повне знищення,- як ракова пухлина Землі!!! Слава Україні!!!
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27.01.2021 14:22 Ответить
РУССКИЙ ЯЗЫК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РОССИЙСКИМ !!! ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ ЭКСПАНСИЮ РОССИЕЙ ДРУГИХ НАРОДОВ И ТЕРРИТОРИЙ !!!
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27.01.2021 14:22 Ответить
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