Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Киев языковым законом разделяет единый народ России и Украины
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявляет, что принятие Киевом закона о государственном языке является якобы продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.
Об этом Патрушев заявил в комментарии "Аргументам и фактам", передает Цензор.НЕТ.
"Отмечу, что это очередной — 19-й — этап языковой дискриминации в Украине. Ранее упомянутым вами законом введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях. ... Происходящее же в Украине – это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - заявил Патрушев.
Он также заявил, что "в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский".
Патрушев повторил заявление Госдумы РФ о том, что "Киев в угоду Вашингтону сознательно игнорирует даже свою Конституцию", гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков.
Секретарь Совбеза РФ считает, что власти Украины, принимая закон о своем государственном языке, якобы противопоставляют себя "основному населению" Украины, а также "провоцируют дополнительное напряжение в обществе, способствуют развитию сепаратизма".
"Пытаясь удержаться у власти любыми путями, руководство Украины даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений. Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма", - добавил Патрушев.
По словам секретаря Совбеза РФ, "культивируемая властью Украины русофобия" уже привела к "серьёзной деградации двусторонних торгово-экономических отношений", но "украинский бизнес пытается сохранить налаженные десятилетиями… связи…, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране".
"Тем не менее наша страна остаётся в первой тройке торговых партнёров Украины, в том числе и в силу того, что предлагает низкие, конкурентоспособные цены по ключевым товарам. К тому же Украине не удалось заместить экспорт в Россию поставками своей продукции на Запад", - резюмировал Патрушев.
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И да, ГБшная мразь права, им даже и в голову не придёт ущемлять мову на Расии, т.к. нечего уже ущемлять - украинских школ, библиотек, газет - ноль на несколько миллионов этнических украинцев, там проживающих.
Ти більш , що ніколи цей чорт не був самостійною фігурой , та й медійною не був .
- тут у него "единый нарот",
а в Донецке и Луганске вообще два разных.
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc "Від'ї@іться від нас на#уй, москалі!"
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Хто ви? Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
https://youtu.be/TAnFIUw4GPc Хто ви? Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
https://ibigdan.livejournal.com/26121372.html Viber співпрацює з ФСБ (Росія) та КДБ (Білорусь), зберігає дані про користувачів у РФ.
https://ibigdan.livejournal.com/26121372.html При цьому, це найпопулярніший месенджер в Україні, що декларує 20 млн користувачів
..москвич Алєксандр Шатров, співвласник групи Synesis (Сінезис), що розробляє цей додаток.
Окрім Viber, вони писали портретний пошук для Яндекса і... систему розпізнавання облич KIPOD для відеоспостереження, що дозволяє КДБ ідентифікувати протестувальників по вуличним відеокамерам у Білорусі.
Це власна розробка компанії, й окрім Мінська, вона також працює в Москві..
З 18 грудня 2020 Synesis під санкціями ЄС, який визнав її відповідальною за наступ на свободу слова та політичні репресії в Білорусі. Сам Шатров критикує протести й підтримує Лукашенка. В офісі компанії заборонено говорити білоруською. Нагадю, це офіс розробника Viber.
Керівництво компанії, включно з Шатровим, отримало заморозку активів та заборону в'їзду до ЄС.
редкая гнида..."спасобствует развитию сепаратизма"- ага,больше чем ордло уже не будет...
а любителям языка и рассеи-чемадан,вакзал и на йух...
Тьфу!
Андрей Лызлов, "Скифийская история"-С-Пт. 1776.
Это в отношение ОДНОГО НАРОДА!
С образованем у дяди беда!
И вот они якобы прочитали в мозгу Олбрайт, что США хочет напасть на Рассею. Это в официальном инетрвью чуть ли не "Правде". А Прибор как известно не врет.)) Конечно, после таких интервью понятно чего они не могу Навального отравить... А шашкой надо было шашкой, как говорил Семен Буденый.
https://www.youtube.com/watch?v=l9YwY2u-kWc
https://www.unian.net/politics/891599-sovet-federatsii-rf-razreshil-putinu-nachat-voynu-s-ukrainoy.html
Память коротка или ты лукав как лис?