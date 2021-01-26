Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Киев языковым законом разделяет единый народ России и Украины

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявляет, что принятие Киевом закона о государственном языке является якобы продолжением русофобских действий местных политиков, управляемых из США.

Об этом Патрушев заявил в комментарии "Аргументам и фактам", передает Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что это очередной — 19-й — этап языковой дискриминации в Украине. Ранее упомянутым вами законом введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях. ... Происходящее же в Украине – это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, пришедших к власти после госпереворота 2014 года и управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они уже превратили некогда процветающие земли в отсталый сырьевой придаток Запада, а теперь разрушают культурно-цивилизационные основы государства", - заявил Патрушев.

Он также заявил, что "в России никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский".

Патрушев повторил заявление Госдумы РФ о том, что "Киев в угоду Вашингтону сознательно игнорирует даже свою Конституцию", гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков.

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Секретарь Совбеза РФ считает, что власти Украины, принимая закон о своем государственном языке, якобы противопоставляют себя "основному населению" Украины, а также "провоцируют дополнительное напряжение в обществе, способствуют развитию сепаратизма".

"Пытаясь удержаться у власти любыми путями, руководство Украины даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений. Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма", - добавил Патрушев.

По словам секретаря Совбеза РФ, "культивируемая властью Украины русофобия" уже привела к "серьёзной деградации двусторонних торгово-экономических отношений", но "украинский бизнес пытается сохранить налаженные десятилетиями… связи…, чтобы не допустить полного развала экономики в своей стране".

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"Тем не менее наша страна остаётся в первой тройке торговых партнёров Украины, в том числе и в силу того, что предлагает низкие, конкурентоспособные цены по ключевым товарам. К тому же Украине не удалось заместить экспорт в Россию поставками своей продукции на Запад", - резюмировал Патрушев.