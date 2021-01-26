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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму начнут судить задержанного на админгранице украинского десантника Добринского, - адвокат Велиляев

В оккупированном Крыму начнут судить задержанного на админгранице украинского десантника Добринского, - адвокат Велиляев

Подконтрольный России Джанкойский районный суд 1 февраля начнет рассмотрение по существу дела в отношении украинского военного Евгения Добринского, задержанного 30 мая 2020 года на административной границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Ислям Велиляев, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Добринскому продили арест на три месяца.

"Было уже заседание первое предварительное. Было второе, на которое не пришли сотрудники пограничной службы", - добавил Велиляев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита обжаловала арест задержанного на админгранице украинского десантника Добринского, - адвокат Велиляев

При этом адвокат утверждает, что украинские государственные структуры не интересуются делом Добринского.

"Никто не интересуется. Мама, жена, тетя в Москве, а структуры все о нем забыли", - отметил адвокат.

Напомним, 30 мая 2020 года возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

Читайте также: ФСБ три дня психологически обрабатывала задержанного десантника Добринского, а теперь врет об опьянении, - командование ДШВ

3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.

Автор: 

Крым (26360) суд (25072) Велиляев (15) Добринский Евгений (14)


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Топ комментарии
+10
Аби був нормальний головнокомандувач дав би наказ викрасти двох пацаКов на кордоні доя обміну. А блазень взагалі "не бачить" що відбувається на Війні.
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26.01.2021 17:36
+6
Омбундсмену наверное не до того, вызволяет очередных перевозчиков наркотиков где то на югах.
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26.01.2021 17:04
+4
Это давно стало нормой.
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26.01.2021 17:06
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Омбундсмену наверное не до того, вызволяет очередных перевозчиков наркотиков где то на югах.
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26.01.2021 17:04 Ответить
Это давно стало нормой.
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26.01.2021 17:06 Ответить
Мутная история.
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26.01.2021 17:16 Ответить
Да был видос в сети, где он пьяный(или обкуренный) сам к ним попёрся, махая крыльями. Поэтому Украина и не заступается. Зашкварная история потому что- меньше бухать надо, тем более, на службе. Вот и всё.
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26.01.2021 17:28 Ответить
где эта хня вся??- докладывай, если пукнул в воздух...
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27.01.2021 01:39 Ответить
Той випадок,коли краще промовчати.Ото як з Пановим,Шумковим і т.п. "викраденими"
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26.01.2021 17:30 Ответить
Аби був нормальний головнокомандувач дав би наказ викрасти двох пацаКов на кордоні доя обміну. А блазень взагалі "не бачить" що відбувається на Війні.
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26.01.2021 17:36 Ответить
був нормальний головнокомандувач дав би наказ викрасти двох пацаКов на кордоні доя обміну.
Вы полагаете что к нашему счастью не хватает только приказа Главнокомандующего на вторжение на соседнюю территорию для проведения диверсионной деятельности? Копия приказа завтра в Москве окажется.
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26.01.2021 17:56 Ответить
Тогда почитайте о рейде наших разведчиков в Крым в 2016 году, успешный рейд. К стати, в нем участвовал и назначенный летом голова ГУР. И чем ответили кацапы? Им просто было стыдно поэтому наплели ахинею в оправдание своего провала.
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27.01.2021 13:54 Ответить
Верховному импотенту похер на военнослужащих, у него интересы другие: продать кацапам как можно больше франшиз на юмористические шоу.
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26.01.2021 17:53 Ответить
Пропал Ефим, и хер с ним. Правда Гавнокомандующий Зеленский?🤔
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26.01.2021 17:55 Ответить
"Никто не интересуется. Мама, жена, тетя в Москве, а структуры все о нем забыли", - отметил адвокат.Источник: https://censor.net/ru/n3244187.... так к жене..маме... тете в Москву собрался... Ужас..как хотелось к родным на кацапию.... Что Вы все так за него переживаете? Чувак пошёл через границу домой... Поэтому и нашим и нахер не нужен. Получит от псячих срок за нарушение границы... отсидит и с благодарностью в москву и поедет... Неужели не ясно!?
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26.01.2021 18:06 Ответить
Или его там завербуют а зе наполеон вернет его потобмену))
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27.01.2021 13:55 Ответить
В окупованому Криму почнуть судити затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат Веліляєв - Цензор.НЕТ 2934
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26.01.2021 18:11 Ответить
где службове..???- что внатуре произошло..???- как-так потрерялся и захвачен погранец..??, что за хня и бред- варианты в студию....
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27.01.2021 01:37 Ответить
ГОЛОВКОМ газет не отримує, може і читати ще не навчився!!!
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27.01.2021 14:05 Ответить
 
 