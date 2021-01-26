В оккупированном Крыму начнут судить задержанного на админгранице украинского десантника Добринского, - адвокат Велиляев

Подконтрольный России Джанкойский районный суд 1 февраля начнет рассмотрение по существу дела в отношении украинского военного Евгения Добринского, задержанного 30 мая 2020 года на административной границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Ислям Велиляев, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Добринскому продили арест на три месяца.

"Было уже заседание первое предварительное. Было второе, на которое не пришли сотрудники пограничной службы", - добавил Велиляев.

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При этом адвокат утверждает, что украинские государственные структуры не интересуются делом Добринского.

"Никто не интересуется. Мама, жена, тетя в Москве, а структуры все о нем забыли", - отметил адвокат.

Напомним, 30 мая 2020 года возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

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3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.