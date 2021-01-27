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САП возобновила расследование дела "Роттердам+", прокурор Пономаренко заменен, - ЦПК

САП возобновила расследование дела

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук возобновил расследование дело о формуле "Роттердам+".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"На основании ст. 313 УПК заменили в нем прокурора Виталия Пономаренко, который закрыл дело, на другого", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, Пономаренко остался старшим группы прокуроров, что может изменить только полноправный руководитель САП, генеральный прокурор или исполняющий его обязанности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не стал отстранять от дела "Роттердам+" прокурора САП Пономаренко, дважды его закрывавшего

Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура в лице прокурора Виталия Пономаренко закрыла еще 27 августа 2020 года из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".

САП возобновила расследование дела Роттердам+, прокурор Пономаренко заменен, - ЦПК 01

НАБУ (4218) расследование (3036) САП (2059) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+14
Судя по отсутствию угля на ТЭЦ, проклятый барыга Порох успел таки в конце 2020 г. заменить формулу "Роттердам+" на "Уголь-".
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27.01.2021 14:01
+12
А ты зебил когда тебе газ украинский считают по бирже амстердам да еще плюс доставка с головой дружишь?? Терпила или зебилосрань...
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27.01.2021 14:13
+11
...банутым нет покоя
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27.01.2021 14:00
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Страница 2 из 2
А кто говорит о безвыходных ситуациях? Как Вы считаете рентабельность? А сотни предприятий которые обслуживают угольную промышленность, Вы учитывали? А налоги, которые заплатили работники шахт и работники обслуживающих их предприятий учли? Закрывайте. Вперед и с песней. Если сравнивать с ценой на мировом рынке, то можно просто сразу закрывать все наши шахты. Никак не может добыча угля с километровой глубины конкурировать с открытыми разработками. Только здесь Вы покупаете уголь за фантики, а на бирже за доллары. Кроме того, минимум половина от стоимости нашего угля возвращается в виде налогов и платежей в бюджет. Кроме того, опять же все те же рабочие места. И если Вы полагаете, что закрыть шахту - это получить прибыль, то я Вас сильно огорчу. Это огромные затраты на закрытие, организацию постоянного водоотлива и рекультивацию земель плюс зарплата бывшим работникам на месяцы вперед. К тому же кое-где шахты являются градообразующими предприятиями. Закрыть шахту без строительства какой-то альтернативы равно убить город.
Вы явно не в теме. Кому шахта может продать уголь, если себестоимость его добычи выше, чем на бирже?
Безвыходных ситуаций не бывает, если конечно специально до этого не доводить. Сейчас уже действительно большую часть шахт нужно закрывать. Просто чтобы не распыляться. Потому как все предприятия вытянуть денег не хватит. Нужны миллиарды на каждую шахту. А их нет. А постоянная работа в ноль или в минус только способствует ухудшению ситуации. Проблема назрела уже давно. На данный момент мягкого выхода из ситуации действительно нет. Кидать подачки работающим кое-как шахтам бессмысленно. Через год ситуация только ухудшится.
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27.01.2021 16:27 Ответить
да..я теперь понимаю....почему создана россия
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27.01.2021 18:19 Ответить
Вряд ли. ПаРаша, а не Россия. Ее не создавали. Ее не задавили скорей всего только потому, что Западу нужны дешевые ресурсы для собственного развития. Европейцы же не поедут на Дальний Восток качать нефть? Рашка для Запада - это как негры в Африке добывают алмазы или золото за 1$, только белые и чуть дороже. Это как у индейцев выменивали стеклышки на золото. И это хорошо и правильно ровно до того момента, как бензоколонка начинает строить из себя роль мирового игрока. В общем, проблема в том, что ситуацию, когда бензоколонка выходит из под контроля, сложно контролировать. Нормальные игроки на рынке просто не зависят от ресурсов таких бензоколонок. А мы повелись, уничтожив свою собственную промышленность.
Вот Вы следите за ситуацией в Беларуси? Я даже не знаю, что они будут делать. Порошенко на самом деле сделал невообразимое. У нас торговля с паРашей составляла более 60% внешнего товарооборота. Мы реально перестроили рынки. Выстояли. А вот у Беларуси зависимость от паРаши процентов на 80. Это реальный тупик. Без крутого падения выход из сложившейся ситуации там невозможен. А там большая часть населения совки. Как только холодильник победит, будут кричать, что в совке было лучше. По итогу - тупик.
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27.01.2021 18:41 Ответить
Тупик Беларуси нужно изучить..Ибо Беларусь выпускает товары.. там есть заводы...которые работают на россию. это значит ..что росия в Беларусь вкладывает деньги...ТАК БЫЛО С УКРАИНОЙ..!!!!!!!только Белорусь захочет самостоятельности..БЕЛОРУСЬ БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА...........НЕЛЬЗЯ БЕЛОРУСИ .БЫТЬ ВНЕ РОССИИ.!!!!!БЕЛОРУСОВ ждет гибель. если ни будут бастовать
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27.01.2021 20:56 Ответить
Нельзя было так связывать себя с одним рынком. А вот теперь что делать - действительно х.з.
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27.01.2021 21:36 Ответить
А писал я коммент человеку выше о том, что лучше покупать уголь у своих шахт по цене как на бирже с доставкой, чем покупать чужой уголь за ту же цену на той же бирже.
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27.01.2021 16:31 Ответить
Якщо вам в законі написали що, от для вас можна то, навіть закордонні неангажовані експерти нічого не доведуть.
Бо, спочатку треба розібратися, який інтерес мали ті, хто за посадою зробив хотєлки законом і довести зв'язок.
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27.01.2021 14:58 Ответить
Давно мы не читали:
Молния! Порошенко в панике вывозит чемоданы золота в Бросисполь
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27.01.2021 15:11 Ответить
Ротердам+---це можливість влитися всистему Европи..ЧИ ПОРОШЕНКО ЗАБРАВ ВСІ ГРОШІ РОТЕРДАМ+ СОБІ???можливо ви знаете???
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27.01.2021 15:18 Ответить
Ви хоч самі в це вірите?
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27.01.2021 15:34 Ответить
где ответ на вопрос
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27.01.2021 15:59 Ответить
Яке питання, така і відповідь. А якщо він не всі гроші забрав то, тоді він чесний? Звичайно що й Ахметову дісталося і вам з того перепало.
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27.01.2021 16:44 Ответить
Я так зрозумів, що цю справу мають розслідувати до наступних виборів? Бо чим крити зеленим, видно що брехуни, то хоч деяких будуть тримати в екстазі, що ось-ось.
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27.01.2021 15:25 Ответить
Не буде там соь-ось. Тому що, це перш за все питання тих, хто узаконив формулу, а не виконував.
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27.01.2021 15:36 Ответить
жопа шимпанЗе всё ближе и ближе ...

https://www.youtube.com/watch?v=HD-fflf4d0I США начинают глобальную войну с коррупционерами .

САП відновила розслідування справи "Роттердам+", прокурора Пономаренка замінено, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2779
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27.01.2021 15:45 Ответить
Ото єдина слабка надія, якщо просто американці не вирішать використовувати тих всіх корупціонерів у якихось своїх цілях.
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27.01.2021 16:55 Ответить
ПОРОШЕНКО ГЕНИЙ.....а ето опасно для теперешних зеленых змей
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27.01.2021 16:00 Ответить
Всё это гавно вертится в проруби вокруг одного вопроса - найти некоторую "экспертизу", которая скажет что ущерб был. А вот законность этой "экспертизы" - на усмотрение....
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27.01.2021 16:22 Ответить
Нічого там не крутиться. Все то фуфло про яке давно розповіли експерти. Є дія злочинність якої можна довести тільки довівши отримання користі тими, хто узаконив дії Ахметова.
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27.01.2021 16:48 Ответить
Во-во, " давно розповіли експерти"....
Одни иксперты так, другие - эдак....
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27.01.2021 16:52 Ответить
1.Ситуация с оценкой «дела Роттердам +» давно уже напоминает - «...Коротышек собралось - тысячи! Одни говорят, что шар полетит ущерб был, другие - что не полетит не было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетит ущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетит не было, а те, которые говорят, что не полетит не было, колотят тех, что полетит ущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетит ущерб был, тех, что не полетит не было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят...»
2. А если серьёзно, то - главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
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28.01.2021 13:54 Ответить
3. Оцените «красоту игры»! Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они из-за Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит более 20 000 000 000 гривен, Порошенко и Ахметов обогатились, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и они конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
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28.01.2021 13:56 Ответить
4. А все эти «выводы» всех этих «экспертиз», все эти «закрыть/возобновить следствие», как и все «решения» украинских («самых справедливых в мире») судов» - «филькина грамота», грандиозный спектакль для лохов! НАБУ открыто применило избирательный подход - попыталось «Роттердам +» объявить незаконным, а точно такой же газовый (но освященный МВФ) «Дюссельдорф +» оправдать. Такая непоследовательность сделала все потуги «независимых правоохранителей» неотличимо похожими на обычную проституцию банальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- не только исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал (и всё было бы доведено до конца): «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу «Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский, Коболев, или все они вместе (это все те, которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)?...
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28.01.2021 13:59 Ответить
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