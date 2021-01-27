САП возобновила расследование дела "Роттердам+", прокурор Пономаренко заменен, - ЦПК

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук возобновил расследование дело о формуле "Роттердам+".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"На основании ст. 313 УПК заменили в нем прокурора Виталия Пономаренко, который закрыл дело, на другого", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, Пономаренко остался старшим группы прокуроров, что может изменить только полноправный руководитель САП, генеральный прокурор или исполняющий его обязанности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не стал отстранять от дела "Роттердам+" прокурора САП Пономаренко, дважды его закрывавшего

Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура в лице прокурора Виталия Пономаренко закрыла еще 27 августа 2020 года из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".