САП відновила розслідування справи "Роттердам+", прокурора Пономаренка замінено, - ЦПК
Виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук відновив розслідування справи про формулу "Роттердам+".
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"На підставі ст. 313 КПК замінили у ній прокурора з Віталія Пономаренка, який закрив справу, на іншого", - йдеться в повідомленні.
Водночас, як наголошується, Пономаренко залишився старшим групи прокурорів, що може змінити лише повноправний керівник САП, генеральний прокурор або виконувач його обов'язків.
Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через нібито відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або здійснення будь-ким кримінального правопорушення.
17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".
Того ж дня Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам+".
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Вы явно не в теме. Кому шахта может продать уголь, если себестоимость его добычи выше, чем на бирже?
Безвыходных ситуаций не бывает, если конечно специально до этого не доводить. Сейчас уже действительно большую часть шахт нужно закрывать. Просто чтобы не распыляться. Потому как все предприятия вытянуть денег не хватит. Нужны миллиарды на каждую шахту. А их нет. А постоянная работа в ноль или в минус только способствует ухудшению ситуации. Проблема назрела уже давно. На данный момент мягкого выхода из ситуации действительно нет. Кидать подачки работающим кое-как шахтам бессмысленно. Через год ситуация только ухудшится.
Вот Вы следите за ситуацией в Беларуси? Я даже не знаю, что они будут делать. Порошенко на самом деле сделал невообразимое. У нас торговля с паРашей составляла более 60% внешнего товарооборота. Мы реально перестроили рынки. Выстояли. А вот у Беларуси зависимость от паРаши процентов на 80. Это реальный тупик. Без крутого падения выход из сложившейся ситуации там невозможен. А там большая часть населения совки. Как только холодильник победит, будут кричать, что в совке было лучше. По итогу - тупик.
Бо, спочатку треба розібратися, який інтерес мали ті, хто за посадою зробив хотєлки законом і довести зв'язок.
Молния! Порошенко в панике вывозит чемоданы золота в Бросисполь
https://www.youtube.com/watch?v=HD-fflf4d0I США начинают глобальную войну с коррупционерами .
Одни иксперты так, другие - эдак....
шар полетитущерб был, другие - что не полетитне было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетитущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетитне было, а те, которые говорят, что не полетитне было, колотят тех, что полетитущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетитущерб был, тех, что не полетитне было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят...»
2. А если серьёзно, то - главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
обычную проституциюбанальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- не только исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал (и всё было бы доведено до конца): «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу «Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский, Коболев, или все они вместе (это все те, которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)?...