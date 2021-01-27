САП відновила розслідування справи "Роттердам+", прокурора Пономаренка замінено, - ЦПК

Виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук відновив розслідування справи про формулу "Роттердам+".

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"На підставі ст. 313 КПК замінили у ній прокурора з Віталія Пономаренка, який закрив справу, на іншого", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як наголошується, Пономаренко залишився старшим групи прокурорів, що може змінити лише повноправний керівник САП, генеральний прокурор або виконувач його обов'язків.

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Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через нібито відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або здійснення будь-ким кримінального правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам+".