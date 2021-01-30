Германия вводит новые ограничения из-за распространения коронавируса
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Власти европейских стран ужесточают правила въезда на свою территорию, чтобы снизить темпы распространения COVID-19.
Германия с 30 января до 17 февраля запретила въезд на свою территорию из Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой DW. Исключения, сделаны для граждан Германии, возвращающихся в страну, и лиц с немецким видом на жительство, которым придется заранее извещать о въезде.
Напомним, с 30 января Чехия закрывает границы для иностранцев, кроме тех, у кого есть право на учебу, работу и проживание. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час. Закрыты бары и рестораны. Власти обеспокоены распространением британского штамма COVID-19. Для всех въезжающих в страну, кроме детей до 5 лет, необходимы результаты теста на коронавирус.
Также Франция ввела запрет на поездки за пределы Евросоюза. Въехать из стран, не входящих в ЕС, будет нельзя. Исключение составят особые случаи. Попасть во Францию из стран Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на COVID-19.
Премьер-министр Жан Кастекс уточнил, что в стране распространяются более заразные штаммы коронавируса – британский и южноафриканский. Вводить режим полной самоизоляции пока не планируется, но власти приняли решение закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тысяч квадратных метров, за исключением продуктовых.
Ранее ограничения на въезд иностранцев ввела Финляндия, а Болгария стала требовать отрицательный тест у прибывающих в страну.
Пожалуйста, подождите...
Причём, сплошняком из победителей бедной Германии... -- будем защищаться...*)
В Баварии неплохо сработал локдаун. Детям следних классов, вроде, разрешат школы посещать.
https://4studio.com.ua/novyny/u-lvovi-zapatentuvaly-svij-metod-likuvannya-koronavirusnoyi-pnevmoniyi-video/
Причём здесь локдаун? Или тебе по телевизору сказали?
В Украине тоже спад. Так что - от того что носки запретили продавать?..
И зачем очередное ужесточение?
Просто быдло тренируют ходить строем...
А в Германии -- общее настроение -- преодоление временных трудностей.
И Германия их преодолеет, хоть и не дёшево, но с минимальными потерями -- это немцы умеют.
Ну и к слову -- тебе лично -- обвинять человека в недоказанной лжи -- первое быдлячее дело...*)
и не хами...
-- по пути зайди на сайт немецкой статистики по Короне... ...или послухай радио "Баерн 3", как я, например в рейсе делаю...
Но ты ж немецкого не знаешь -- то и " невозможно проверить".
у меня не к тебе лично претензия (хотя - частично и ко всем воспринимающим всё на веру)
Не хочу сейчас терять ни своё, ни твоё время...
Одна из фраз: "введение комендантского часа помогло побороть коронавирус" - типа - после 22:00 вирус особенно агрессивен и на безлюдных улицах никто не придёт на помощь пострадавшему... Об этом по радио говорят.
Ну а носки кто купит - то сразу реанимацию под ИВЛ...
А у нас, маска FFP2 -- в супермаркете свободно по 99 центов -- дешевле носков.
Почему я так агрессивно среагировал - раздражает что наша сволота у власти ковыряясь в носу или ниже выдаёт решения для многомиллионной страны... пля...
Решения, которые должны быть научно обоснованны...
Уверен что в Германии этот вопрос немного лучше поставлен. Но и там не всё идеально...
Чего и вам желаю...
Тост и прост! *)
Но это не абсурд- всему есть логический смысл, если подумать. И "страшному и ужасному коронавирусу(не путать с Бармалеем)" тоже...
Широких вам улыбок. Держитесь там...
тобто лише перші 5 категорій-далі прийдеться ЇМ повторити..
НУ І АВАКОВ СВОХ "ОРЛІВ' ПРОВАКЦИНУЄ..ОКРЕМО ЗАКУПИВШИ...
решті-"держитесь там.И хорошего настроения !!
Всё вернули с извинялками...
Ну спасибо, шо освободил нас от дурного доброго дела... *)
...центик еврик бережёт...*)
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-14-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/a-50588109
Украина подписала с ЕС меморандум о получении помощи в 1,2 млрд евро
https://www.dw.com/ru/ukraina-podpisala-s-es-memorandum-o-poluchenii-12-mlrd-evro/a-54300883
СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ
«Неблагодарная!» примолвил Дуб ей тут:
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти жолуди на мне растут».
Басня Крылова
*)
А в нас вже відрапортували, що пік корони минув.
Епіцентр не увійде у цю категорію.
він має 19,9 тис.кв.м.