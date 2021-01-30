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Германия вводит новые ограничения из-за распространения коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Германия вводит новые ограничения из-за распространения коронавируса

Власти европейских стран ужесточают правила въезда на свою территорию, чтобы снизить темпы распространения COVID-19.

Германия с 30 января до 17 февраля запретила въезд на свою территорию из Великобритании, Португалии, Ирландии, Бразилии и ЮАР, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой DW. Исключения, сделаны для граждан Германии, возвращающихся в страну, и лиц с немецким видом на жительство, которым придется заранее извещать о въезде.

Напомним, с 30 января Чехия закрывает границы для иностранцев, кроме тех, у кого есть право на учебу, работу и проживание. С 21:00 до 05:00 действует комендантский час. Закрыты бары и рестораны. Власти обеспокоены распространением британского штамма COVID-19. Для всех въезжающих в страну, кроме детей до 5 лет, необходимы результаты теста на коронавирус.

Также Франция ввела запрет на поездки за пределы Евросоюза. Въехать из стран, не входящих в ЕС, будет нельзя. Исключение составят особые случаи. Попасть во Францию из стран Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на COVID-19.

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Премьер-министр Жан Кастекс уточнил, что в стране распространяются более заразные штаммы коронавируса – британский и южноафриканский. Вводить режим полной самоизоляции пока не планируется, но власти приняли решение закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тысяч квадратных метров, за исключением продуктовых.

Ранее ограничения на въезд иностранцев ввела Финляндия, а Болгария стала требовать отрицательный тест у прибывающих в страну.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
А зачем ты распространяешь ложь "неплохо сработал локдаун".
Причём здесь локдаун? Или тебе по телевизору сказали?
В Украине тоже спад. Так что - от того что носки запретили продавать?..

И зачем очередное ужесточение?
Просто быдло тренируют ходить строем...
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30.01.2021 22:15
+4
Да как то начхать на Германию.
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30.01.2021 23:03
+4
Каких-то новых истеричек нагнали, старые поломались, даже новые флажки не спасли.
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30.01.2021 23:34
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Правила форума Совет форумчан
Так в Германии вакцинация полным ходом идёт -- к июню закончится... ...а вокруг одна говорильня и прорва заразная -- на года!

Причём, сплошняком из победителей бедной Германии... -- будем защищаться...*)

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30.01.2021 21:51 Ответить
Германия,Франция,Англия,Чехия ... постепенно закрываются все. Что то знают,чего не надо знать нам. мутация вирусняка видать оччень не хорошая.
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31.01.2021 00:43 Ответить
С понедельника дано добро на открытие парикмахерских -- не выявлено ни одного случая заражения от цирюльников...
В Баварии неплохо сработал локдаун. Детям следних классов, вроде, разрешат школы посещать.
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30.01.2021 21:55 Ответить
А в Україні не лок-,а повний даун,тобто здіпец !!!)))
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30.01.2021 21:57 Ответить
Львівські лікарі запатентували метод лікування коронавірусу крапельницями зі спиртом. Перший пацієнт, якого вилікували таким методом, каже, що відчуває себе добре, може за день проїхати за кермом до 600 км, наслідків перенесеної хвороби не відчуває.
https://4studio.com.ua/novyny/u-lvovi-zapatentuvaly-svij-metod-likuvannya-koronavirusnoyi-pnevmoniyi-video/
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31.01.2021 12:40 Ответить
А зачем ты распространяешь ложь "неплохо сработал локдаун".
Причём здесь локдаун? Или тебе по телевизору сказали?
В Украине тоже спад. Так что - от того что носки запретили продавать?..

И зачем очередное ужесточение?
Просто быдло тренируют ходить строем...
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30.01.2021 22:15 Ответить
Ну, строем вас гоняют -- точнее стадом...
А в Германии -- общее настроение -- преодоление временных трудностей.
И Германия их преодолеет, хоть и не дёшево, но с минимальными потерями -- это немцы умеют.
Ну и к слову -- тебе лично -- обвинять человека в недоказанной лжи -- первое быдлячее дело...*)
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30.01.2021 22:53 Ответить
утверждение "В Баварии неплохо сработал локдаун." невозможно проверить. Значит утверждать что это так - ложь. Так что не гони.
и не хами...
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30.01.2021 23:09 Ответить
Иди в пень, блефло... *)
-- по пути зайди на сайт немецкой статистики по Короне... ...или послухай радио "Баерн 3", как я, например в рейсе делаю...
Но ты ж немецкого не знаешь -- то и " невозможно проверить".
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30.01.2021 23:19 Ответить
Общепризнанный факт в дисциплинированности и скрупулёзности немцев.
у меня не к тебе лично претензия (хотя - частично и ко всем воспринимающим всё на веру)

Не хочу сейчас терять ни своё, ни твоё время...

Одна из фраз: "введение комендантского часа помогло побороть коронавирус" - типа - после 22:00 вирус особенно агрессивен и на безлюдных улицах никто не придёт на помощь пострадавшему... Об этом по радио говорят.

Ну а носки кто купит - то сразу реанимацию под ИВЛ...
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30.01.2021 23:31 Ответить
Про носки, это у вас, а не у нас. -- ты сперва с глобусом разберись -- он круглый...*)
А у нас, маска FFP2 -- в супермаркете свободно по 99 центов -- дешевле носков.
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30.01.2021 23:35 Ответить
Ok
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30.01.2021 23:39 Ответить
Хотя... подумал немного....

Почему я так агрессивно среагировал - раздражает что наша сволота у власти ковыряясь в носу или ниже выдаёт решения для многомиллионной страны... пля...
Решения, которые должны быть научно обоснованны...

Уверен что в Германии этот вопрос немного лучше поставлен. Но и там не всё идеально...
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30.01.2021 23:48 Ответить
Вот именно...*)
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30.01.2021 23:56 Ответить
Если бы к нам столько лет власти втирались в доверие заботой о здоровье и благополучии, мы бы тоже с такими настроениями жили, наверное, а так - очередное наи...алово.
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30.01.2021 23:21 Ответить
У нас власти никуда не втираются за доверием... -- всё частное, ибо. То есть -- народное.
Чего и вам желаю...
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30.01.2021 23:31 Ответить
Уже не втираются, плоды собирают.
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30.01.2021 23:33 Ответить
А хто вам виноват за ваши проблемы?
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30.01.2021 23:37 Ответить
В данной ситуации, возможно, это наше преимущество.
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30.01.2021 23:40 Ответить
Полезней оптимистический фатализм, чем фатальный оптимизм...*)
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30.01.2021 23:50 Ответить
А вдруг?
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30.01.2021 23:52 Ответить
А вдруг? -- это тебе к шуллерам, ломщикам и каталам надо обращаться...*)
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30.01.2021 23:58 Ответить
"А хто вам виноват за ваши проблемы?" - ты бы это восточным немцам сказал когда они были за стеной...
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30.01.2021 23:41 Ответить
Даже за стеночкой, немцы остались немцами -- лучше всех в соц. лагере жили...
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30.01.2021 23:49 Ответить
Ой, не надо... Когда повалили стену люди на свою месячную зарплату покупали ящик шампанского и праздновали. И у меня есть кусочек стены. Берегу.
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30.01.2021 23:57 Ответить
Береги! -- и пусть этот кусочек не станет в твоих руках оружием пролетариата...
Тост и прост! *)
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31.01.2021 00:02 Ответить
Я вообще не понимаю смысла? Да его и нет. Если бы таким путём можно было бы справится с распространением, то бы уже давно все страны, сговорившись, ввели бы подобные меры и победа!Ура)). Но тогда "пандемию" победили бы ещё в Китае.
Но это не абсурд- всему есть логический смысл, если подумать. И "страшному и ужасному коронавирусу(не путать с Бармалеем)" тоже...
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30.01.2021 21:58 Ответить
Кстати, если вам не 80-90 лет, вы не мент или СБУшник, про бесплатное вакцинирование до конца 2021 года можете забыть.
Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 5501
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30.01.2021 22:19 Ответить
Это так. Для тех, кто все еще расчитывает на шару.

Широких вам улыбок. Держитесь там... Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 3454
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30.01.2021 22:21 Ответить
врахуємо,що антитіла-на пів року..
тобто лише перші 5 категорій-далі прийдеться ЇМ повторити..
НУ І АВАКОВ СВОХ "ОРЛІВ' ПРОВАКЦИНУЄ..ОКРЕМО ЗАКУПИВШИ...

решті-"держитесь там.И хорошего настроения !! Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 8554
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31.01.2021 12:58 Ответить
Шут, как всегда сбрехал , что вакцинация будет бесплатной !
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30.01.2021 22:26 Ответить
А тебе какое дело до этого?
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30.01.2021 22:33 Ответить
В прошлом году в Германии вирус был практически побеждён,было 7000 активных случаев,но потом наступил сезон отпусков и всё внезапно разрешили-последствия этого мы расхлёбываем теперь.
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30.01.2021 22:33 Ответить
Это правда -- лоханулись от преждевременной радости...
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30.01.2021 22:55 Ответить
была зарезервирована путёвка в Италию,100 км от Венеции,там где был эпицентр.Не был готов ехать туда где незадолго случился такой п@здец чисто из моральных соображений.Бюро путешевствий получило мой залог 250,мне не жалко.О своём решении не пожалел.
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30.01.2021 23:03 Ответить
У меня круиз с Коханкой по Средиземке гавкнул, тоже в Италию -- правда, больше повезло, чем тебе -- я раньше, чем за полгода до отплытия, проплатил почти всю сумму. И она попала под государственное финансовое страхование.

Всё вернули с извинялками...
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30.01.2021 23:12 Ответить
Вы, главное, верьте телевизору. А также кадровому агенту Штази, которая командует вашей страной.
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30.01.2021 23:05 Ответить
У меня позавчера умер от короны брат моего дяди ,62 года ,не без болячек но для своего возраста норм.Надеюсь тебе стало стыдно.
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30.01.2021 23:10 Ответить
Лахти и стид? Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 6896
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31.01.2021 12:44 Ответить
Каких-то новых истеричек нагнали, старые поломались, даже новые флажки не спасли.
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30.01.2021 23:34 Ответить
Ага. Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 7201
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30.01.2021 23:36 Ответить
лахті..зате у вас"старі,перевірені бійці' Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 6162
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31.01.2021 12:45 Ответить
Да как то начхать на Германию.
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30.01.2021 23:03 Ответить
А Германия планировала вам помочь -- денюжкой, вакцинкой, общим патронажем...

Ну спасибо, шо освободил нас от дурного доброго дела... *)
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30.01.2021 23:14 Ответить
аха!!(чихни на германию)и десятки если не сотни тысяч твоих соотечественников харкнут в тебя!!(если из за таких как ты ,,чихунов" в дойчланде заработать не смогут)соответственно таких как ты в украине не поддержат (реальными деньгами)думай те!! Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 9859 Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 3105
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31.01.2021 00:02 Ответить
Как бы ещё мне так угодить начхальщику Олегу Петровичу, шоб с моего подоходного налога, ему ничего в помощь не отстёгивалось?

...центик еврик бережёт...*)
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31.01.2021 00:21 Ответить
С чего ты взял что мне помогаешь ? Мне начхать и на Германию и на Европу.
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31.01.2021 00:36 Ответить
Германия оказала Украине помощь почти на 1,4 млрд евро
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-14-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/a-50588109



Украина подписала с ЕС меморандум о получении помощи в 1,2 млрд евро
https://www.dw.com/ru/ukraina-podpisala-s-es-memorandum-o-poluchenii-12-mlrd-evro/a-54300883

СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ

«Неблагодарная!» примолвил Дуб ей тут:
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти жолуди на мне растут».

Басня Крылова
*)
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31.01.2021 01:00 Ответить
Не знаю кому там помогает ЕС но мне точно не помогает и ничего не даёт.И я ни у кого не беру .Все эти рассказы о какой то помощи ерунда. Я сам себе зарабатываю.Если я заработал деньги то они у меня есть,если я не заработал деньги то их у меня нет.А то что там политики рассказывают о какой то взаимопощи то это они между собой общаются.
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31.01.2021 11:04 Ответить
Ага с минимальными потерями. Это тебе еврею-дальнобою крупно повезло просто, что твою сферу не затронуло сильно. За всё будем платить задним числом в десять раз больше. Вон один налог отменили, все рады. Зато тут же на ГСМ накрутили налог. Медецинская страховка тоже подорожала.
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31.01.2021 06:32 Ответить
Ба, які заходи.....
А в нас вже відрапортували, що пік корони минув. Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 7580
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31.01.2021 08:01 Ответить
влада ухвалила рішення закрити всі торгові центри та магазини площею понад 20 тисяч квадратних метрів, за винятком продуктових.

Епіцентр не увійде у цю категорію.
він має 19,9 тис.кв.м.
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31.01.2021 12:43 Ответить
 
 