Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу

Влада європейських країн посилює правила в'їзду на свою територію, щоб знизити темпи поширення COVID-19.

Німеччина з 30 січня до 17 лютого заборонила в'їзд на свою територію з Великої Британії, Португалії, Ірландії, Бразилії та ПАР, про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Винятки, зроблені для громадян Німеччини, які повертаються в країну, і осіб з німецьким видом на проживання, яким доведеться заздалегідь сповіщати про в'їзд.

Нагадаємо, з 30 січня Чехія закриває кордони для іноземців, крім тих, у кого є право на навчання, роботу і проживання. З 21:00 до 05:00 діє комендантська година. Закрито бари і ресторани. Влада стурбована поширенням британського штаму COVID-19. Для всіх, хто в'їжджає в країну, крім дітей до 5 років, необхідні результати тесту на коронавірус.

Також Франція ввела заборону на поїздки за межі Євросоюзу. В'їхати з країн, що не входять в ЄС, буде не можна. Виняток становитимуть особливі випадки. Потрапити до Франції з країн Євросоюзу можна буде тільки з негативним тестом на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це не те, на чому має заробляти держава, - Зеленський

Прем'єр-міністр Жан Кастекс уточнив, що в країні поширюються заразніші штами коронавірусу - британський і південноафриканський. Вводити режим повної самоізоляції поки не планується, але влада ухвалила рішення закрити всі торгові центри та магазини площею понад 20 тисяч квадратних метрів, за винятком продуктових.

Раніше обмеження на в'їзд іноземців ввела Фінляндія, а Болгарія стала вимагати негативний тест для прибулих у країну.

Також читайте: Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко