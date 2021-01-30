Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Влада європейських країн посилює правила в'їзду на свою територію, щоб знизити темпи поширення COVID-19.
Німеччина з 30 січня до 17 лютого заборонила в'їзд на свою територію з Великої Британії, Португалії, Ірландії, Бразилії та ПАР, про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Винятки, зроблені для громадян Німеччини, які повертаються в країну, і осіб з німецьким видом на проживання, яким доведеться заздалегідь сповіщати про в'їзд.
Нагадаємо, з 30 січня Чехія закриває кордони для іноземців, крім тих, у кого є право на навчання, роботу і проживання. З 21:00 до 05:00 діє комендантська година. Закрито бари і ресторани. Влада стурбована поширенням британського штаму COVID-19. Для всіх, хто в'їжджає в країну, крім дітей до 5 років, необхідні результати тесту на коронавірус.
Також Франція ввела заборону на поїздки за межі Євросоюзу. В'їхати з країн, що не входять в ЄС, буде не можна. Виняток становитимуть особливі випадки. Потрапити до Франції з країн Євросоюзу можна буде тільки з негативним тестом на COVID-19.
Прем'єр-міністр Жан Кастекс уточнив, що в країні поширюються заразніші штами коронавірусу - британський і південноафриканський. Вводити режим повної самоізоляції поки не планується, але влада ухвалила рішення закрити всі торгові центри та магазини площею понад 20 тисяч квадратних метрів, за винятком продуктових.
Раніше обмеження на в'їзд іноземців ввела Фінляндія, а Болгарія стала вимагати негативний тест для прибулих у країну.
Будь ласка, зачекайте...
Причём, сплошняком из победителей бедной Германии... -- будем защищаться...*)
В Баварии неплохо сработал локдаун. Детям следних классов, вроде, разрешат школы посещать.
https://4studio.com.ua/novyny/u-lvovi-zapatentuvaly-svij-metod-likuvannya-koronavirusnoyi-pnevmoniyi-video/
Причём здесь локдаун? Или тебе по телевизору сказали?
В Украине тоже спад. Так что - от того что носки запретили продавать?..
И зачем очередное ужесточение?
Просто быдло тренируют ходить строем...
А в Германии -- общее настроение -- преодоление временных трудностей.
И Германия их преодолеет, хоть и не дёшево, но с минимальными потерями -- это немцы умеют.
Ну и к слову -- тебе лично -- обвинять человека в недоказанной лжи -- первое быдлячее дело...*)
и не хами...
-- по пути зайди на сайт немецкой статистики по Короне... ...или послухай радио "Баерн 3", как я, например в рейсе делаю...
Но ты ж немецкого не знаешь -- то и " невозможно проверить".
у меня не к тебе лично претензия (хотя - частично и ко всем воспринимающим всё на веру)
Не хочу сейчас терять ни своё, ни твоё время...
Одна из фраз: "введение комендантского часа помогло побороть коронавирус" - типа - после 22:00 вирус особенно агрессивен и на безлюдных улицах никто не придёт на помощь пострадавшему... Об этом по радио говорят.
Ну а носки кто купит - то сразу реанимацию под ИВЛ...
А у нас, маска FFP2 -- в супермаркете свободно по 99 центов -- дешевле носков.
Почему я так агрессивно среагировал - раздражает что наша сволота у власти ковыряясь в носу или ниже выдаёт решения для многомиллионной страны... пля...
Решения, которые должны быть научно обоснованны...
Уверен что в Германии этот вопрос немного лучше поставлен. Но и там не всё идеально...
Чего и вам желаю...
Тост и прост! *)
Но это не абсурд- всему есть логический смысл, если подумать. И "страшному и ужасному коронавирусу(не путать с Бармалеем)" тоже...
Широких вам улыбок. Держитесь там...
тобто лише перші 5 категорій-далі прийдеться ЇМ повторити..
НУ І АВАКОВ СВОХ "ОРЛІВ' ПРОВАКЦИНУЄ..ОКРЕМО ЗАКУПИВШИ...
решті-"держитесь там.И хорошего настроения !!
Всё вернули с извинялками...
Ну спасибо, шо освободил нас от дурного доброго дела... *)
...центик еврик бережёт...*)
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-14-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/a-50588109
Украина подписала с ЕС меморандум о получении помощи в 1,2 млрд евро
https://www.dw.com/ru/ukraina-podpisala-s-es-memorandum-o-poluchenii-12-mlrd-evro/a-54300883
СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ
«Неблагодарная!» примолвил Дуб ей тут:
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти жолуди на мне растут».
Басня Крылова
*)
А в нас вже відрапортували, що пік корони минув.
Епіцентр не увійде у цю категорію.
він має 19,9 тис.кв.м.