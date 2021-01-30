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Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу

Влада європейських країн посилює правила в'їзду на свою територію, щоб знизити темпи поширення COVID-19.

Німеччина з 30 січня до 17 лютого заборонила в'їзд на свою територію з Великої Британії, Португалії, Ірландії, Бразилії та ПАР, про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Винятки, зроблені для громадян Німеччини, які повертаються в країну, і осіб з німецьким видом на проживання, яким доведеться заздалегідь сповіщати про в'їзд.

Нагадаємо, з 30 січня Чехія закриває кордони для іноземців, крім тих, у кого є право на навчання, роботу і проживання. З 21:00 до 05:00 діє комендантська година. Закрито бари і ресторани. Влада стурбована поширенням британського штаму COVID-19. Для всіх, хто в'їжджає в країну, крім дітей до 5 років, необхідні результати тесту на коронавірус.

Також Франція ввела заборону на поїздки за межі Євросоюзу. В'їхати з країн, що не входять в ЄС, буде не можна. Виняток становитимуть особливі випадки. Потрапити до Франції з країн Євросоюзу можна буде тільки з негативним тестом на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це не те, на чому має заробляти держава, - Зеленський

Прем'єр-міністр Жан Кастекс уточнив, що в країні поширюються заразніші штами коронавірусу - британський і південноафриканський. Вводити режим повної самоізоляції поки не планується, але влада ухвалила рішення закрити всі торгові центри та магазини площею понад 20 тисяч квадратних метрів, за винятком продуктових.

Раніше обмеження на в'їзд іноземців ввела Фінляндія, а Болгарія стала вимагати негативний тест для прибулих у країну.

Також читайте: Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко
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Топ коментарі
+9
А зачем ты распространяешь ложь "неплохо сработал локдаун".
Причём здесь локдаун? Или тебе по телевизору сказали?
В Украине тоже спад. Так что - от того что носки запретили продавать?..

И зачем очередное ужесточение?
Просто быдло тренируют ходить строем...
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30.01.2021 22:15
+4
Да как то начхать на Германию.
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30.01.2021 23:03
+4
Каких-то новых истеричек нагнали, старые поломались, даже новые флажки не спасли.
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30.01.2021 23:34
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Так в Германии вакцинация полным ходом идёт -- к июню закончится... ...а вокруг одна говорильня и прорва заразная -- на года!

Причём, сплошняком из победителей бедной Германии... -- будем защищаться...*)

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30.01.2021 21:51 Відповісти
Германия,Франция,Англия,Чехия ... постепенно закрываются все. Что то знают,чего не надо знать нам. мутация вирусняка видать оччень не хорошая.
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31.01.2021 00:43 Відповісти
С понедельника дано добро на открытие парикмахерских -- не выявлено ни одного случая заражения от цирюльников...
В Баварии неплохо сработал локдаун. Детям следних классов, вроде, разрешат школы посещать.
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30.01.2021 21:55 Відповісти
А в Україні не лок-,а повний даун,тобто здіпец !!!)))
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30.01.2021 21:57 Відповісти
Львівські лікарі запатентували метод лікування коронавірусу крапельницями зі спиртом. Перший пацієнт, якого вилікували таким методом, каже, що відчуває себе добре, може за день проїхати за кермом до 600 км, наслідків перенесеної хвороби не відчуває.
https://4studio.com.ua/novyny/u-lvovi-zapatentuvaly-svij-metod-likuvannya-koronavirusnoyi-pnevmoniyi-video/
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31.01.2021 12:40 Відповісти
А зачем ты распространяешь ложь "неплохо сработал локдаун".
Причём здесь локдаун? Или тебе по телевизору сказали?
В Украине тоже спад. Так что - от того что носки запретили продавать?..

И зачем очередное ужесточение?
Просто быдло тренируют ходить строем...
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30.01.2021 22:15 Відповісти
Ну, строем вас гоняют -- точнее стадом...
А в Германии -- общее настроение -- преодоление временных трудностей.
И Германия их преодолеет, хоть и не дёшево, но с минимальными потерями -- это немцы умеют.
Ну и к слову -- тебе лично -- обвинять человека в недоказанной лжи -- первое быдлячее дело...*)
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30.01.2021 22:53 Відповісти
утверждение "В Баварии неплохо сработал локдаун." невозможно проверить. Значит утверждать что это так - ложь. Так что не гони.
и не хами...
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30.01.2021 23:09 Відповісти
Иди в пень, блефло... *)
-- по пути зайди на сайт немецкой статистики по Короне... ...или послухай радио "Баерн 3", как я, например в рейсе делаю...
Но ты ж немецкого не знаешь -- то и " невозможно проверить".
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30.01.2021 23:19 Відповісти
Общепризнанный факт в дисциплинированности и скрупулёзности немцев.
у меня не к тебе лично претензия (хотя - частично и ко всем воспринимающим всё на веру)

Не хочу сейчас терять ни своё, ни твоё время...

Одна из фраз: "введение комендантского часа помогло побороть коронавирус" - типа - после 22:00 вирус особенно агрессивен и на безлюдных улицах никто не придёт на помощь пострадавшему... Об этом по радио говорят.

Ну а носки кто купит - то сразу реанимацию под ИВЛ...
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30.01.2021 23:31 Відповісти
Про носки, это у вас, а не у нас. -- ты сперва с глобусом разберись -- он круглый...*)
А у нас, маска FFP2 -- в супермаркете свободно по 99 центов -- дешевле носков.
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30.01.2021 23:35 Відповісти
Ok
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30.01.2021 23:39 Відповісти
Хотя... подумал немного....

Почему я так агрессивно среагировал - раздражает что наша сволота у власти ковыряясь в носу или ниже выдаёт решения для многомиллионной страны... пля...
Решения, которые должны быть научно обоснованны...

Уверен что в Германии этот вопрос немного лучше поставлен. Но и там не всё идеально...
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30.01.2021 23:48 Відповісти
Вот именно...*)
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30.01.2021 23:56 Відповісти
Если бы к нам столько лет власти втирались в доверие заботой о здоровье и благополучии, мы бы тоже с такими настроениями жили, наверное, а так - очередное наи...алово.
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30.01.2021 23:21 Відповісти
У нас власти никуда не втираются за доверием... -- всё частное, ибо. То есть -- народное.
Чего и вам желаю...
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30.01.2021 23:31 Відповісти
Уже не втираются, плоды собирают.
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30.01.2021 23:33 Відповісти
А хто вам виноват за ваши проблемы?
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30.01.2021 23:37 Відповісти
В данной ситуации, возможно, это наше преимущество.
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30.01.2021 23:40 Відповісти
Полезней оптимистический фатализм, чем фатальный оптимизм...*)
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30.01.2021 23:50 Відповісти
А вдруг?
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30.01.2021 23:52 Відповісти
А вдруг? -- это тебе к шуллерам, ломщикам и каталам надо обращаться...*)
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30.01.2021 23:58 Відповісти
"А хто вам виноват за ваши проблемы?" - ты бы это восточным немцам сказал когда они были за стеной...
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30.01.2021 23:41 Відповісти
Даже за стеночкой, немцы остались немцами -- лучше всех в соц. лагере жили...
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30.01.2021 23:49 Відповісти
Ой, не надо... Когда повалили стену люди на свою месячную зарплату покупали ящик шампанского и праздновали. И у меня есть кусочек стены. Берегу.
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30.01.2021 23:57 Відповісти
Береги! -- и пусть этот кусочек не станет в твоих руках оружием пролетариата...
Тост и прост! *)
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31.01.2021 00:02 Відповісти
Я вообще не понимаю смысла? Да его и нет. Если бы таким путём можно было бы справится с распространением, то бы уже давно все страны, сговорившись, ввели бы подобные меры и победа!Ура)). Но тогда "пандемию" победили бы ещё в Китае.
Но это не абсурд- всему есть логический смысл, если подумать. И "страшному и ужасному коронавирусу(не путать с Бармалеем)" тоже...
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30.01.2021 21:58 Відповісти
Кстати, если вам не 80-90 лет, вы не мент или СБУшник, про бесплатное вакцинирование до конца 2021 года можете забыть.
Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 5501
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30.01.2021 22:19 Відповісти
Это так. Для тех, кто все еще расчитывает на шару.

Широких вам улыбок. Держитесь там... Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 3454
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30.01.2021 22:21 Відповісти
врахуємо,що антитіла-на пів року..
тобто лише перші 5 категорій-далі прийдеться ЇМ повторити..
НУ І АВАКОВ СВОХ "ОРЛІВ' ПРОВАКЦИНУЄ..ОКРЕМО ЗАКУПИВШИ...

решті-"держитесь там.И хорошего настроения !! Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 8554
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31.01.2021 12:58 Відповісти
Шут, как всегда сбрехал , что вакцинация будет бесплатной !
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30.01.2021 22:26 Відповісти
А тебе какое дело до этого?
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30.01.2021 22:33 Відповісти
В прошлом году в Германии вирус был практически побеждён,было 7000 активных случаев,но потом наступил сезон отпусков и всё внезапно разрешили-последствия этого мы расхлёбываем теперь.
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30.01.2021 22:33 Відповісти
Это правда -- лоханулись от преждевременной радости...
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30.01.2021 22:55 Відповісти
была зарезервирована путёвка в Италию,100 км от Венеции,там где был эпицентр.Не был готов ехать туда где незадолго случился такой п@здец чисто из моральных соображений.Бюро путешевствий получило мой залог 250,мне не жалко.О своём решении не пожалел.
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30.01.2021 23:03 Відповісти
У меня круиз с Коханкой по Средиземке гавкнул, тоже в Италию -- правда, больше повезло, чем тебе -- я раньше, чем за полгода до отплытия, проплатил почти всю сумму. И она попала под государственное финансовое страхование.

Всё вернули с извинялками...
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30.01.2021 23:12 Відповісти
Вы, главное, верьте телевизору. А также кадровому агенту Штази, которая командует вашей страной.
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30.01.2021 23:05 Відповісти
У меня позавчера умер от короны брат моего дяди ,62 года ,не без болячек но для своего возраста норм.Надеюсь тебе стало стыдно.
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30.01.2021 23:10 Відповісти
Лахти и стид? Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 6896
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31.01.2021 12:44 Відповісти
Каких-то новых истеричек нагнали, старые поломались, даже новые флажки не спасли.
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30.01.2021 23:34 Відповісти
Ага. Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 7201
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30.01.2021 23:36 Відповісти
лахті..зате у вас"старі,перевірені бійці' Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 6162
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31.01.2021 12:45 Відповісти
Да как то начхать на Германию.
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30.01.2021 23:03 Відповісти
А Германия планировала вам помочь -- денюжкой, вакцинкой, общим патронажем...

Ну спасибо, шо освободил нас от дурного доброго дела... *)
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30.01.2021 23:14 Відповісти
аха!!(чихни на германию)и десятки если не сотни тысяч твоих соотечественников харкнут в тебя!!(если из за таких как ты ,,чихунов" в дойчланде заработать не смогут)соответственно таких как ты в украине не поддержат (реальными деньгами)думай те!! Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 9859 Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 3105
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31.01.2021 00:02 Відповісти
Как бы ещё мне так угодить начхальщику Олегу Петровичу, шоб с моего подоходного налога, ему ничего в помощь не отстёгивалось?

...центик еврик бережёт...*)
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31.01.2021 00:21 Відповісти
С чего ты взял что мне помогаешь ? Мне начхать и на Германию и на Европу.
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31.01.2021 00:36 Відповісти
Германия оказала Украине помощь почти на 1,4 млрд евро
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-14-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/a-50588109



Украина подписала с ЕС меморандум о получении помощи в 1,2 млрд евро
https://www.dw.com/ru/ukraina-podpisala-s-es-memorandum-o-poluchenii-12-mlrd-evro/a-54300883

СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ

«Неблагодарная!» примолвил Дуб ей тут:
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти жолуди на мне растут».

Басня Крылова
*)
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31.01.2021 01:00 Відповісти
Не знаю кому там помогает ЕС но мне точно не помогает и ничего не даёт.И я ни у кого не беру .Все эти рассказы о какой то помощи ерунда. Я сам себе зарабатываю.Если я заработал деньги то они у меня есть,если я не заработал деньги то их у меня нет.А то что там политики рассказывают о какой то взаимопощи то это они между собой общаются.
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31.01.2021 11:04 Відповісти
Ага с минимальными потерями. Это тебе еврею-дальнобою крупно повезло просто, что твою сферу не затронуло сильно. За всё будем платить задним числом в десять раз больше. Вон один налог отменили, все рады. Зато тут же на ГСМ накрутили налог. Медецинская страховка тоже подорожала.
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31.01.2021 06:32 Відповісти
Ба, які заходи.....
А в нас вже відрапортували, що пік корони минув. Німеччина запроваджує нові обмеження через поширення коронавірусу - Цензор.НЕТ 7580
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31.01.2021 08:01 Відповісти
влада ухвалила рішення закрити всі торгові центри та магазини площею понад 20 тисяч квадратних метрів, за винятком продуктових.

Епіцентр не увійде у цю категорію.
він має 19,9 тис.кв.м.
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31.01.2021 12:43 Відповісти
 
 